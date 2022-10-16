Гладков выразил соболезнования семьям жертв теракта в Белгородской области

Эксперт проанализировал попытки наступления ВСУ на нескольких направлениях одновременно

ВСУ ведут разведку боем, хотят закрепиться в нескольких областях перед приходом холодов, когда наступать станет намного сложнее, но поспешность приводит к ошибкам, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. В субботу стало известно о попытках ВСУ наступать сразу на нескольких направлениях.

«Армия России сможет отразить наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. У нас было время окапаться на этих рубежах, создать оборону. Главное – продержаться до конца месяца и нанести ВСУ как можно больше урона. За несколько недель боев и контрнаступлений в районе Лимана, Изюма, Купянска противник устал физически и морально, потерял много техники и людей», – считает капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин.

Эксперт особо отметил действия российской артиллерии и авиации, в том числе более массовое использование беспилотников, включая «Герань» и «Ланцет», а также «длинной руки» – нанесение ракетных ударов по различным объектам в разных регионах Украины. «Наносятся удары по энергосистеме, коммуникациям, по центрам принятия решений. Это оказывает воздействие», – пояснил он.

Дандыкин приветствовал решение херсонских властей предоставить жителям возможность на время выехать из районов, которые подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. «Наши войска уже получили пополнение, но основная масса мобилизованных будет участвовать в создании резервов, они подойдут попозже – ближе к зиме», – указал эксперт.

О начале активной фазы наступления ВСУ в Херсонской области рассказал заместитель губернатора региона Кирилл Стремоусов. По его словам, российская армия готова стоять до конца. Он напомнил, как в конце августа была качественно купирована активная фаза наступления врага в районе Посад-Покровского. Из сводки Минобороны РФ следует, что противник пытался атаковать в районах населенных пунктов Дудчаны, Садок и Ищенка.

В субботу официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об отражении российскими войсками попыток наступления ВСУ на николаево-криворожском направлении. Были уничтожены около 120 солдат, 17 боевых бронированных машин, восемь автомобилей, пять наведенных ВСУ переправ через реку Ингулец.

«Это прощупывание, ВСУ ведут разведку боем. Наступать на херсонском направлении им гораздо сложнее, чем на харьковскому, где есть леса и можно спрятаться. А в условиях глубокой осени спрятаться, затаиться или наступать станет очень тяжело, все будет видно с воздуха. Те резервы, которые создали ВСУ за счет нескольких волн мобилизации, таят. Они спешат закрепиться в преддверии зимы, дождаться пополнения ресурсов, средств ПВО. Сейчас особенно Германия усердствует в поставках и даже перещеголяла США», – отметил Дандыкин.

Частичная мобилизация в России близка к завершению. «Поэтому ВСУ торопятся и делают ошибки», – указал капитан I ранга, напомнив, что с начала спецоперации безвозвратные потери ВСУ составили уже 120 тысяч человек (с учетом раненых).

Эксперт также отреагировал на очередную попытку Украины высадить десант возле Запорожской АЭС. Впервые украинские военные попробовали захватить станцию в начале осени. «ВСУ должны хвастаться перед спонсорами и убеждать население, что они все-таки побеждают. В результате новой попытки высадиться возле ЗАЭС было утоплено большое количество подготовленных спецназовцев, которые доставлялись туда на баржах и американских штурмовых лодках. Такие прощупывания заканчиваются тем, что опять погибли десятки человек», – подытожил эксперт.

По данным Минобороны, ударами армейской авиации ВКС России, ракетных войск и артиллерии в бухте Каховского водохранилища рядом с поселком Осокоровка Херсонской области было уничтожено более 50 украинских военнослужащих, пять быстроходных катеров, две баржи, пять танков и четыре боевые машины пехоты.

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