|
|
Воздушную тревогу объявили в южных и центральных областях Украины
В Днепропетровской, Одесской, Николаевской областях Украины объявлена воздушная тревога
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Власти Одесской, Николаевской, Днепропетровской и ряда центральных областей Украины предупредили жителей о воздушной тревоге.
Как следует из сообщений официальных Telegram-каналов администраций Одесской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областей, в этих регионах звучит воздушная тревога. Предупреждены об опасности и жители Днепропетровской области, передает РИА «Новости».
Ранее воздушную тревогу объявили в Киеве и области.
Позже власти Киевской области сообщили о ракетном ударе по одной из общин города. Кроме того, украинские СМИ сообщали о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин оценил возможность новых массированных ударов по Украине
Президент России Путин заявил, что удары были нанесены не по всем намеченным объектам
|
|
Минобороны России нанесло удары не сразу по всем целям на территории Украины: из 29 объектов семь не были поражены, сейчас добирают удары, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Астане.
По словам Путина, из 29 запланированных объектов семь не были поражены, но Минобороны добирает постепенно. Президент также добавил, что пока нет необходимости в новых массированных ударах, передает РИА «Новости».
Ранее в Минобороны сообщили, что ударом «Калибрами» уничтожен арсенал западных вооружений в Львовской области.
До этого генштаб Украины подтвердил повреждение объектов критической инфраструктуры после ракетных ударов России.
Во вторник ВС России нанесли новый массированный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по украинским объектам военного управления и системы энергетики. Цели достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщали в Минобороны.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что российские удары лишают Украину возможности экспортировать электроэнергию в Европу – как одного из последних инструментов для самостоятельной внешнеэкономической политики киевского режима, в остальном зависимого от поддержки Запада.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Комплексы «Пенициллин» применили на Украине против артиллерии НАТО
Новейшие российские комплексы разведки «Пенициллин» доказали свою эффективность против артиллерии НАТО в боях на Украине
Новейшие российские комплексы артиллерийской разведки «Пенициллин» подтвердили свою эффективность в боях на Украине, в том числе в рамках борьбы с переданной украинским войскам, сообщил информированный источник.
По словам осведомленного источника, несколько новейших российских комплексов артиллерийской разведки 1Б76 «Пенициллин» прошли апробацию в боевых условиях на Украине, в ходе которой продемонстрировали высокую эффективность в рамках контрбатарейной борьбы с артиллерией войск Украины, в том числе против применяемых украинскими военными артиллерийских систем стран НАТО, передает РИА «Новости».
Напомним, в конце 2020 года вооруженные силы России получили новейшие комплексы «Пенициллин», которые предназначены для разведки огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитных и тактических ракет.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога
Администрация Киева и телеканал «Эспресо» сообщили о воздушной тревоге во всех областях Украины
Воздушная тревога объявлена в субботу в Киеве и во всех областях Украины, сообщила киевская администрация и телеканал «Эспресо».
На опубликованной телеканалом карте регионов, где объявлена воздушная тревога, отмечены все области Украины, передает ТАСС.
Украинские СМИ также сообщают о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье.
Ранее жители Днепропетровской области рассказали о взрывах в Кривом Роге. В пятницу власти Николаевской и Одесской областей объявили в регионах воздушную тревогу.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Арестович заявил о пролившемся на Украину «золотом оружейном дожде»
Советник главы офиса Зеленского Арестович заявил о «золотом оружейном дожде» для Украины
|
|
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил в ходе интервью о больших поставках западного оружия на страну за последние дни.
По его словам, власти в Киеве «и близко не мечтали» об «оружейном золотом дожде», который просыпался в течение последних дней, передает РИА «Новости».
Он привел в пример интегрированную систему ПВО с комплексами разной дальности и объединенные в единую систему.
Глава Минобороны Украины Алексей Резников в пятницу заявил, что первые поставки зенитных ракетных комплексов NASAMS от США и систем ПВО IRIS-T от Германии прибудут на Украину в октябре.
Также Арестович в эфире YouTube-канала журналиста Марка Фейгина (внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов) заявил о предложении президента Франции Эммануэля Макрона поставить систему ПВО Украине.
Также советник главы офиса Зеленского обратил внимание на новость о том, что НАТО и Украина подписали соглашение о полной перестройке военной промышленности, что меняет перспективу конфликта. Ранее в Киеве заявили о де-факто присоединении к НАТО.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Маск заявил, что Россия пытается «убить» Starlink на Украине
Основатель Tesla заявил о попытках России «убить» систему спутникового Интернета Starlink на Украине
|
|
Россия старается «убить» систему спутникового интернета Starlink на Украине, она может перестать работать, несмотря на вложенные в ее защиту ресурсы, заявил американский предприниматель Илон Маск.
Он написал в своем Twitter (запрещен в России), что Starlink является единственной системой связи, которая все еще работает «на фронте». Для его защиты SpaceX направил огромные ресурсы... Даже в этом случае Starlink все еще может умереть, передает РИА «Новости».
Ранее Пентагон заявлял, что может найти партнеров, альтернативных Маску, для обеспечения военных Украины спутниковой связью.
Напомним, глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине и предложил это сделать Пентагону.
Миллиардер Маск пояснил, что лишь следует совету обматерившего его бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем Маск устроил скандал вокруг интернета для ВСУ.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Момент удара ВСУ по белгородской подстанции попал на видео
Глава Белгородской области Гладков сообщил о пожаре на белгородской подстанции после обстрела ВСУ
В результате обстрела со стороны Украины в Белгороде загорелась подстанция, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
В своем Telegram-канале он написал, что после обстрела Белгорода загорелась подстанция 110 кВт. «Выехал на место. <….> Максимально быстро постараемся устранить последствия. Ориентировочное время переключения на резервный источник – до 4 часов», – уточнил он.
На место также выехали начальник Главного регионального управления МЧС Сергей Потапов, замгубернатора Константин Полежаев, все оперативные службы. Гладков добавил, что водоснабжение в норме, насосы перешли на другие линии питания.
Ранее сообщалось, что после обстрела ВСУ поселка Октябрьский в Белгородской области, в результате которого был подорван склад с боеприпасами, зафиксированы погибшие.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стремоусов сообщил об активной фазе наступления ВСУ в Херсонской области
Власти Херсонской области сообщили об активной фазе наступления ВСУ в регионе
|
|
Началась активная фаза наступления Вооруженных сил Украины в Херсонской области, но армия России готова отразить атаки, сообщил заместитель губернатора региона Кирилл Стремоусов.
По его словам, в субботу началась активная фаза наступления ВСУ, которую ожидали. Происходящее ничего не значит, подчеркнул Стремоусов, так как армия России готова отражать все атаки, стоять до конца, передает ТАСС его слова.
Он напомнил о 28 августе, когда тоже была активная фаза в районе Посад-Покровского, тогда ее качественно купировала российская армия.
«Сейчас, если говорить о плацдарме, который избрали укронацисты, каждый третий [из них] наемник, человеческая жизнь [для них] ничего не значит», – заявил замгубернатора региона в эфире «Соловьев.Live» в субботу.
Ранее военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц сообщил, что ВСУ начали активную атаку в Херсонской области. А власти региона рекомендовали жителям правобережной части области выехать.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Госдуме сказали, что делать в случае облавы на уклонистов
Депутат Метелев: В Москве проводится работа по оспариванию ошибочных повесток
|
|
«В Москве и мэром, и правительством проводится огромная работа по оспариванию ошибочных повесток», – сказал газете ВЗГЛЯД председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, комментируя сообщения о том, что в столице устраивают «облавы» на уклонистов.
Член СПЧ Кирилл Кабанов рассказал, что к нему обратились сотрудник МГТС и его руководитель по поводу задержания сотрудника компании якобы во время поиска уклонистов около станции метро Щелковская. При этом у мужчин требовали справку о наличии брони от мобилизации.
«Если человек просто идет по городу, к нему подходит полиция и намеренно вручает повестку, то это повод обратиться в соответствующие органы о правомерности этих действий. Особенно если человек не подпадает под озвученные критерии. У нас в Москве все-таки и мэром, и правительством проводится огромная работа по оспариваниию ошибочных повесток. Поэтому проблемы, которые сейчас распространяют ряд Telegram-каналов или СМИ, свое подтверждение не получают», – говорит Метелев.
Ранее в Санкт-Петербурге начали отслеживать резервистов прямо у их подъездов – «на первых этажах домов работают группы оповещения, в которые входят сотрудники военкомата, районной администрации и полиции», передает «Деловой Петербург». Подчеркивается, что данные мероприятия проводятся «с учетом необходимости уточнения данных».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Итальянцы выступили за мирные переговоры России и Украины
Опрос показал, что не менее 60% итальянцев выступили за мирные переговоры России и Украины
|
|
После начала спецоперации России на Украине большинство граждан Италии поддержали Киев и правительство президента Владимира Зеленского, но через восемь месяцев не менее 60% высказались за проведение мирных переговоров, следует из результатов опроса телепередачи Di Martedì.
Опрос предложил провести Нандо Паньончелли, оказалось, что не менее 60% граждан хотели бы, чтобы Украина вступила в мирные переговоры с Россией. Лишь 27% выступили за то, чтобы продолжить поддерживать Киев.
В публикации издания Nicolaporro говорится, что это произошло на фоне грозящего столкновения Азии и Европы, возврата к холодной войне и энергетических проблемах, с которыми столкнулась Европа.
В статье приводятся и сложности, возникшие на политическом уровне в Италии, когда «Движение пяти звезд» выступило против отправки оружия Киеву.
Ранее ведущей итальянской нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескальци предупредил, что зима 2023/2024 годов окажется сложнее, чем грядущая.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Военкор сообщил об атаках ВСУ в Херсонской области
Военный корреспондент Коц сообщил об атаке ВСУ в Херсонской области
Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в субботу опубликовал сообщение о том, что вооруженные силы Украины начали атаку в Херсонской области.
«Началось движение по фронту», – написал он в своем Telegram-канале, прикрепив видео.
По словам Коца, противник начал атаки на Херсонщине в направлении населенных пунктов Дудчаны, Мыловое и Суханово. Утром в это же время начался обстрел Северодонецка в ЛНР, работает артиллерия по линии Кременная-Сватово.
Ранее военный корреспондент Роман Сапоньков сообщал, что ВСУ могут нанести удары по Херсонской области из дальнобойных средств.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Появились сообщения об ударах по инфраструктуре в Запорожье
Секретарь горсовета подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации Куртев заявил об ударах по инфраструктуре города
Секретарь горсовета подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации Анатолий Куртев заявил об ударах дронов-камикадзе по объектам инфраструктуры региона, сообщило украинское издание «Страна.ua».
Как сообщает издание со ссылкой на украинского чиновника, по объектам инфраструктуры в Запорожье ударили дроны-камикадзе, после чего начался пожар, передает РИА «Новости».
В субботу утром появились сообщения об объявлении воздушной тревоги во всех областях Украины. Ранее жители Днепропетровской области рассказали о взрывах в Кривом Роге. Днем ранее воздушную тревогу объявили власти Одесской и Николаевской областей.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пентагон просит Илона Маска восстановить работу Starlink на Украине
В Пентагоне заявили о переговорах с компанией Маска SpaceX об интернете для Украины
Пентагон считает, что военные Украины должны иметь средства космической связи, поэтому ведет переговоры с компанией SpaceX Илона Маска об обеспечении спутникового интернета в стране, сообщили представители Министерства обороны США.
Официальный представитель Пентагона подтвердила, что ведомство находится в контакте со SpaceX.
Источник в американских военных кругах сказал, что Starlink доказал исключительную эффективность на Украине, и в Пентагоне считают необходимым, чтобы украинские военные сохраняли возможность им пользоваться, в настоящий момент прорабатываются все варианты с партнерами и союзниками, передает РИА «Новости».
Ранее Пентагон заявлял, что может найти партнеров, альтернативных Маску, для обеспечения военных Украины спутниковой связью.
Напомним, глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине и предложил это сделать Пентагону.
Миллиардер Маск пояснил, что лишь следует совету обматерившего его бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем Маск устроил скандал вокруг интернета для ВСУ.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Сержант Азова рассказал о мародерстве украинских пограничников
Украинские пограничники прятали награбленное золото даже в бронежилеты
Украинские пограничники в Мариуполе много занимались мародерством, присваивая деньги, золото и драгоценности, и пряча их в бронежилеты, рассказал находящийся в заключении сержант полка «Азов» (организация запрещена в России как экстремистская) Михаил Швец.
По его словам, один пограничник, который очень «жестко мародерил» и даже умудрился вместо «бронепластины в свой бронежилет положить мешок, два или три килограмма золота». Снайпер, к слову, попав в мешок, убил мародера, передает РИА «Новости».
Швец добавил, что продовольствие боевики «Азова» забирали в магазинах, а пограничники похищали деньги, телефоны, золото, драгоценности. Он пояснил, что пограничники планировали «вернуться домой богатыми».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
МИД: Руководству России хватит решимости, чтобы удержать мир от катастрофы
В МИД сообщили, что российским дипломатам и руководству хватит решимости, чтобы удержать мир от катастрофы
Выдержки и решимости дипломатам и политическому руководству РФ хватит, чтобы удержать мир от катастрофы, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной безопасности МИД Андрей Крутских.
В интервью журналу «Международная жизнь», комментируя подход США к диалогу с Россией в сфере киберугроз, он отметил, что выдержки, воли и вместе с тем решимости российской дипломатии и политическому руководству страны хватит, чтобы удержать мир от катастрофы, не поступившись даже вершком национальных интересов России, передает ТАСС.
Он добавил, что переговоры «сегодняшнему Вашингтону» не нужны. По его словам, в них «с нами уступок получить он не может», а диктат не проходит.
«Решать вопросы мировой политики США рассчитывают по их собственному выражению «на поле боя». Их недавно утвержденный Конгрессом главный переговорщик по проблемам цифровой сферы на днях публично провозгласил в качестве цели политики США «киберсдерживание» России. Дело бесперспективное. Как говорил великий российской борец Иван Поддубный, «ковер покажет», – приводятся его слова на сайте МИД РФ.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Российские войска отбили попытки наступления ВСУ на николаево-криворожском направлении
Войска России смогли отбить попытки наступления ВСУ на николаево-криворожском направлении
Российские войска отбили в субботу все попытки наступления Вооруженных сил Украины на николаево-криворожском направлении, удалось уничтожить более 120 украинских солдат, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он сообщил, что противник пытался атаковать в районах населенных пунктов Дудчаны, Садок и Ищенка Херсонской области, но все атаки были отражены, передает ТАСС.
Конашенков добавил, что удалось уничтожить около 120 солдат, 17 боевых бронированных машин и восемь автомобилей. Также российская артиллерия уничтожила пять наведенных ВСУ переправ через реку Ингулец.
Ранее заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил об активной фазе наступления ВСУ в регионе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД