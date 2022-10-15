|
|
Власти Херсонской области рекомендовали жителям правобережной части выехать
Жителям правобережной части Херсонской области рекомендовали выехать
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Власти Херсонской области снова рекомендуют жителям правобережной части региона выехать, заявил заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов.
Он добавил, что ВСУ пытаются начать наступление в направлении дороги Дудчаны-Берислав. Стремоусов предложил жителям правобережья воспользоваться моментом, позвонить на горячую линию, забрать детей и отправить их на отдых, передает РИА «Новости».
Замглавы попросил жителей дать военным возможность «разобраться с укронацистами», которые пытаются прорваться на Херсонщину.
Ранее Стремоусов сообщил об активной фазе наступления ВСУ в Херсонской области.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин оценил возможность новых массированных ударов по Украине
Президент России Путин заявил, что удары были нанесены не по всем намеченным объектам
|
|
Минобороны России нанесло удары не сразу по всем целям на территории Украины: из 29 объектов семь не были поражены, сейчас добирают удары, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Астане.
По словам Путина, из 29 запланированных объектов семь не были поражены, но Минобороны добирает постепенно. Президент также добавил, что пока нет необходимости в новых массированных ударах, передает РИА «Новости».
Ранее в Минобороны сообщили, что ударом «Калибрами» уничтожен арсенал западных вооружений в Львовской области.
До этого генштаб Украины подтвердил повреждение объектов критической инфраструктуры после ракетных ударов России.
Во вторник ВС России нанесли новый массированный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по украинским объектам военного управления и системы энергетики. Цели достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщали в Минобороны.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что российские удары лишают Украину возможности экспортировать электроэнергию в Европу – как одного из последних инструментов для самостоятельной внешнеэкономической политики киевского режима, в остальном зависимого от поддержки Запада.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин сказал, когда закончится мобилизация
|
|
Никаких новых предложений от министерства обороны по мобилизации не поступало и не планируется, 222 тыс. граждан России из 300 тысяч уже мобилизовано, в течение двух недель все мероприятия будут завершены, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.
Президент России отметил, что никаких предложений от Минобороны по мобилизации не поступало, и в обозримом будущем нет никакой необходимости, приводит РИА «Новости» ответ Путина на вопрос, актуальна ли еще цифра в 300 тыс. человек в рамках указа о частичной мобилизации.
Также Путин указал, что качество мобилизации должно быть повышено, мобилизация заканчивается.
«И вот когда начали проводить эти мероприятия мобилизационные, только тогда выяснилось, какого они качества. Эта информационная база сейчас обновляется, на современной базе, на современной основе, и она будет максимально достоверной, поэтому я думаю, что и качество должно быть повышено. Хотя должен сказать, что она уже заканчивается», – отметил президент России.
По словам Путина, 222 тыс. граждан России из 300 тыс. человек уже мобилизовано, в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены, 16 тыс. мобилизованных уже находятся в подразделениях, привлекаемых для выполнения боевых задач.
«Линия соприкосновения 1100 км – держать ее контрактниками практически невозможно, с этим связана мобилизация», – пояснил глава государства причину мобилизации.
Президент подчеркнул, что все призываемые в рамках частичной мобилизации должны пройти подготовку от 10 до 25 дней перед отправкой в боевые части.
Также он отметил, что случаи тех, кто уехал из России после 21 сентября, должны рассматриваться в правовых рамках.
«Кто-то уехал, потому что чего-то боится, кто-то – чтобы уклониться от мобилизации, кто-то еще по каким-то причинам. В каждом конкретном случае надо давать правовую оценку и действовать в отношении конкретного человека только на этом основании», – приводит ТАСС слова президента.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога
Администрация Киева и телеканал «Эспресо» сообщили о воздушной тревоге во всех областях Украины
Воздушная тревога объявлена в субботу в Киеве и во всех областях Украины, сообщила киевская администрация и телеканал «Эспресо».
На опубликованной телеканалом карте регионов, где объявлена воздушная тревога, отмечены все области Украины, передает ТАСС.
Украинские СМИ также сообщают о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье.
Ранее жители Днепропетровской области рассказали о взрывах в Кривом Роге. В пятницу власти Николаевской и Одесской областей объявили в регионах воздушную тревогу.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Арестович заявил о пролившемся на Украину «золотом оружейном дожде»
Советник главы офиса Зеленского Арестович заявил о «золотом оружейном дожде» для Украины
|
|
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил в ходе интервью о больших поставках западного оружия на страну за последние дни.
По его словам, власти в Киеве «и близко не мечтали» об «оружейном золотом дожде», который просыпался в течение последних дней, передает РИА «Новости».
Он привел в пример интегрированную систему ПВО с комплексами разной дальности и объединенные в единую систему.
Глава Минобороны Украины Алексей Резников в пятницу заявил, что первые поставки зенитных ракетных комплексов NASAMS от США и систем ПВО IRIS-T от Германии прибудут на Украину в октябре.
Также Арестович в эфире YouTube-канала журналиста Марка Фейгина (внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов) заявил о предложении президента Франции Эммануэля Макрона поставить систему ПВО Украине.
Также советник главы офиса Зеленского обратил внимание на новость о том, что НАТО и Украина подписали соглашение о полной перестройке военной промышленности, что меняет перспективу конфликта. Ранее в Киеве заявили о де-факто присоединении к НАТО.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Момент удара ВСУ по белгородской подстанции попал на видео
Глава Белгородской области Гладков сообщил о пожаре на белгородской подстанции после обстрела ВСУ
В результате обстрела со стороны Украины в Белгороде загорелась подстанция, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
В своем Telegram-канале он написал, что после обстрела Белгорода загорелась подстанция 110 кВт. «Выехал на место. <….> Максимально быстро постараемся устранить последствия. Ориентировочное время переключения на резервный источник – до 4 часов», – уточнил он.
На место также выехали начальник Главного регионального управления МЧС Сергей Потапов, замгубернатора Константин Полежаев, все оперативные службы. Гладков добавил, что водоснабжение в норме, насосы перешли на другие линии питания.
Ранее сообщалось, что после обстрела ВСУ поселка Октябрьский в Белгородской области, в результате которого был подорван склад с боеприпасами, зафиксированы погибшие.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт объяснил отказ Маска оплачивать спутниковую связь для Украины
Американист Дудаков: Маск не хочет нести потери в угоду власти, с которой у него плохие отношения
|
|
С одной стороны, мы видим кампанию по дискредитации Илона Маска, который поддержал идею мирного урегулирования ситуации на Украине. А с другой стороны, бизнесмен и сам не хочет заниматься благотворительностью в таких масштабах. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал американист Малек Дудаков, комментируя требование основателя компании SpaceX к Пентагону оплатить работу спутников Starlink.
«Письмо с требованием оплатить счет за интернет было отправлено Маском еще летом. Просто об этом стало известно только сейчас. Вероятно, это делается в рамках общей кампании по дискредитации Илона Маска в связи с его предложениями по мирному урегулированию ситуации на Украине», – сказал американист Малек Дудаков.
«Всякого рода негативную информацию о бизнесмене мы слышим с августа. Изначально речь шла о том, что у него периодически отключается Starlink на фронте, затем он якобы общался с Путиным. Теперь вот не готов платить из собственного кармана за спутники и даже намерен их отключить, если Пентагон не возьмет затраты на себя», – перечислил эксперт.
Есть в этой ситуации и политическая составляющая, отмечает собеседник. «Бизнесмен давно сжег мосты с демократами и все больше поддерживает республиканцев. Но этими публикациями он никакому политическому лагерю подыграть не сможет, особенно учитывая объем высказанного негатива лично в отношении Маска», – пояснил он.
Сейчас над миллиардером нависла угроза разбирательства в сфере национальной безопасности США, уверен Дудаков. «Это может быть принуждением для продолжения финансирования Starlink. Возможно, в пику этому он их отключит. Тогда украинцам станет очень непросто на фронте. Но не исключаю, что «обратку» включит Пентагон и сам оплатит все расходы», – рассуждает американист.
«Надо понимать, что полмиллиарда – действительно большие деньги. И хотя Маск в силах сам оплатить работу Starlink, у него не благотворительная компания. Она должна приносить инвесторам деньги. Помимо этого, растут экономические риски в связи с грядущей рецессией в США. Так что Маску просто не хотелось бы так рисковать в угоду власти, с которой у него плохие отношения», – заключил Дудаков.
Ранее американский телеканал CNN сообщил, что возглавляемая американским миллиардером Илоном Маском компания SpaceX больше не может оплачивать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине и просит Пентагон взять на себя покрытие этих расходов.
По данным издания, в письме Маска сообщалось, что до конца 2022 года работа Starlink на Украине обойдется бюджету Пентагона в 120 млн долларов и еще 400 млн придется заплатить в следующем.
При этом сам Маск написал в Twitter, что корпорация не требует возмещения прошлых расходов за использование существующей системы спутников, но дальше оплачивать их не будет из-за неразумности таких трат.
В ответ на заявление Маска журналист украинского издания Kyiv Post написал в Twitter (запрещен в России), что решение американца больше не оплачивать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине последовало через несколько дней после того, как снятый с должности экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник позволил себе нецензурную реплику в адрес Маска.
«Мы всего лишь следуем его совету», – прокомментировал Маск фразу Мельника.
Реакцию Маска на выпад Мельника заметил украинский блогер и политик Анатолий Шарий, который в своем Telegram-канале риторически спросил: «Что, чучелы, не привыкли к таким ответам после унижающихся перед вами и регулярно оскорбляемых вами чиновников ЕС?».
Напомним, в начале октября вооруженные силы Украины на линии боевого соприкосновения столкнулись со сбоем системы оборудования Starlink, которое Киев получает от Маска.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Комплексы «Пенициллин» применили на Украине против артиллерии НАТО
Новейшие российские комплексы разведки «Пенициллин» доказали свою эффективность против артиллерии НАТО в боях на Украине
Новейшие российские комплексы артиллерийской разведки «Пенициллин» подтвердили свою эффективность в боях на Украине, в том числе в рамках борьбы с переданной украинским войскам, сообщил информированный источник.
По словам осведомленного источника, несколько новейших российских комплексов артиллерийской разведки 1Б76 «Пенициллин» прошли апробацию в боевых условиях на Украине, в ходе которой продемонстрировали высокую эффективность в рамках контрбатарейной борьбы с артиллерией войск Украины, в том числе против применяемых украинскими военными артиллерийских систем стран НАТО, передает РИА «Новости».
Напомним, в конце 2020 года вооруженные силы России получили новейшие комплексы «Пенициллин», которые предназначены для разведки огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитных и тактических ракет.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Госдуме сказали, что делать в случае облавы на уклонистов
Депутат Метелев: В Москве проводится работа по оспариванию ошибочных повесток
|
|
«В Москве и мэром, и правительством проводится огромная работа по оспариванию ошибочных повесток», – сказал газете ВЗГЛЯД председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, комментируя сообщения о том, что в столице устраивают «облавы» на уклонистов.
Член СПЧ Кирилл Кабанов рассказал, что к нему обратились сотрудник МГТС и его руководитель по поводу задержания сотрудника компании якобы во время поиска уклонистов около станции метро Щелковская. При этом у мужчин требовали справку о наличии брони от мобилизации.
«Если человек просто идет по городу, к нему подходит полиция и намеренно вручает повестку, то это повод обратиться в соответствующие органы о правомерности этих действий. Особенно если человек не подпадает под озвученные критерии. У нас в Москве все-таки и мэром, и правительством проводится огромная работа по оспариваниию ошибочных повесток. Поэтому проблемы, которые сейчас распространяют ряд Telegram-каналов или СМИ, свое подтверждение не получают», – говорит Метелев.
Ранее в Санкт-Петербурге начали отслеживать резервистов прямо у их подъездов – «на первых этажах домов работают группы оповещения, в которые входят сотрудники военкомата, районной администрации и полиции», передает «Деловой Петербург». Подчеркивается, что данные мероприятия проводятся «с учетом необходимости уточнения данных».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Маск заявил, что Россия пытается «убить» Starlink на Украине
Основатель Tesla заявил о попытках России «убить» систему спутникового Интернета Starlink на Украине
|
|
Россия старается «убить» систему спутникового интернета Starlink на Украине, она может перестать работать, несмотря на вложенные в ее защиту ресурсы, заявил американский предприниматель Илон Маск.
Он написал в своем Twitter (запрещен в России), что Starlink является единственной системой связи, которая все еще работает «на фронте». Для его защиты SpaceX направил огромные ресурсы... Даже в этом случае Starlink все еще может умереть, передает РИА «Новости».
Ранее Пентагон заявлял, что может найти партнеров, альтернативных Маску, для обеспечения военных Украины спутниковой связью.
Напомним, глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине и предложил это сделать Пентагону.
Миллиардер Маск пояснил, что лишь следует совету обматерившего его бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем Маск устроил скандал вокруг интернета для ВСУ.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Мэр Харькова сообщил о новых взрывах
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о новых обстрелах и взрывах в пятницу
В Харькове зафиксированы новые прилеты, слышны взрывы, заявил мэр города Игорь Терехов.
В своем Telegram-канале он написал о четырех прилетах, а минутой позднее еще о нескольких взрывах.
В пятницу стало известно, что объекты критической инфраструктуры в центральных и западных областях Украины получили повреждения в результате ударов за минувшие сутки.
По данным Генштаба, удары по критической инфраструктуре нанесены в Наливайковке Киевской области, Бродах Львовской области, Никополе и Николаеве.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Военкор сообщил об атаках ВСУ в Херсонской области
Военный корреспондент Коц сообщил об атаке ВСУ в Херсонской области
Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в субботу опубликовал сообщение о том, что вооруженные силы Украины начали атаку в Херсонской области.
«Началось движение по фронту», – написал он в своем Telegram-канале, прикрепив видео.
По словам Коца, противник начал атаки на Херсонщине в направлении населенных пунктов Дудчаны, Мыловое и Суханово. Утром в это же время начался обстрел Северодонецка в ЛНР, работает артиллерия по линии Кременная-Сватово.
Ранее военный корреспондент Роман Сапоньков сообщал, что ВСУ могут нанести удары по Херсонской области из дальнобойных средств.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стремоусов сообщил об активной фазе наступления ВСУ в Херсонской области
Власти Херсонской области сообщили об активной фазе наступления ВСУ в регионе
|
|
Началась активная фаза наступления Вооруженных сил Украины в Херсонской области, но армия России готова отразить атаки, сообщил заместитель губернатора региона Кирилл Стремоусов.
По его словам, в субботу началась активная фаза наступления ВСУ, которую ожидали. Происходящее ничего не значит, подчеркнул Стремоусов, так как армия России готова отражать все атаки, стоять до конца, передает ТАСС его слова.
Он напомнил о 28 августе, когда тоже была активная фаза в районе Посад-Покровского, тогда ее качественно купировала российская армия.
«Сейчас, если говорить о плацдарме, который избрали укронацисты, каждый третий [из них] наемник, человеческая жизнь [для них] ничего не значит», – заявил замгубернатора региона в эфире «Соловьев.Live» в субботу.
Ранее военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц сообщил, что ВСУ начали активную атаку в Херсонской области. А власти региона рекомендовали жителям правобережной части области выехать.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Медведев указал на необходимость выпуска большого количества БПЛА для спецоперации
Зампредседателя Совбеза Медведев заявил, что России предстоит наладить выпуск эффективных в СВО беспилотников
|
|
России необходимо налаживать выпуск в большом количестве беспилотных летательных аппаратов, они доказали свою эффективность при проведении специальной военной операции на Украине, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
В публикации в Telegram-канале в пятницу после того, как посетил предприятие по производству беспилотников «Орлан» в Петербурге, Медведев написал, что использование беспилотников в зоне проведения СВО – насущная необходимость, поэтому России предстоит наладить крупномасштабный выпуск БПЛА различных типов.
Ранее в Минобороны сообщили, что многие БПЛА не удовлетворяют требованиям ведомства.
Минобороны РФ на форуме «Армия-2022» в августе подписало ряд контрактов на поставку беспилотников «Орлан», «Иноходец» и «Элерон». Так, с ООО «Специальный технологический центр» был подписан контракт на изготовление и поставку комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10», «Орлан-30». С АО «Кронштадт» был подписан контракт на изготовление и поставку «комплекса с беспилотным летательным аппаратом «Иноходец». С АО «Эникс» был заключен контракт на изготовление и поставку БПЛА «Элерон-3».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В НАТО объявили о старте ядерных учений
Плановые учения НАТО по «ядерному сдерживанию» начнутся 17 октября
Запланированные учения НАТО по ядерному сдерживанию «Стойкий полдень» начнутся 17 октября, в них примут участие 14 стран и до 60 военных самолетов, учения продлятся до 30 октября, говорится в заявлении альянса.
Учения будут проходить в районе Северо-Западной Европы, в частности полеты будут проходить над Бельгией, Северным морем и Великобританией, передает РИА «Новости».
В заявлении говорится, что учения НАТО не связаны с «текущими мировыми событиями». В НАТО пояснили, что учения являются плановыми и регулярными, а боевое оружие использовано не будет.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в рамках учений НАТО маневры будут проходить в 600 милях от границы России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Совфеде предупредили о незаконности «облав» на призывников
Сенатор Клишас назвал незаконными повальные «облавы» полиции на призывников
|
|
Полицейские повальные «облавы» на призывников нарушают закон, заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
Он пояснил в своем Telegram-канале, что полицейские могут доставить в военкомат только конкретного призывника или мобилизованного, на которого есть письменный запрос из военкомата.
Вся работа с гражданами по теме призыва и мобилизации является адресной, пояснил сенатор. Он объяснил, что военкомы не имеют прав действовать в отношении неопределенного круга лиц.
Кроме того, органы полиции могут подключиться к вопросам призыва на военную службу исключительно после поступления из военкомата письменного запроса о доставлении конкретного лица или при розыске уклонистов.
Полицейские также могут вручать направление в военкомат для постановки на воинский учет лицам, которые не состоят на воинском учете, но обязанным состоять на воинском учете. Клишас пояснил, что применять такой же инструмент для граждан, пребывающих в запасе, излишне.
Он также напомнил, что по закону повестка может быть вручена гражданину сотрудниками военкомата лично или по месту работы (учебы). При этом полиция или ГИБДД вручать повестку не могут.
Клишас подчеркнул, что «нельзя всех без разбора хватать на улице», а уже после в военкомате разбираться, соответствует ли человек критериям мобилизации. «И уж тем более недопустимо разбираться после отправки гражданина на сборный пункт», – заключил сенатор.
Ранее член СПЧ Кирилл Кабанов рассказал, что сотрудник МГТС был задержан возле станции метро в Москве во время «облавы» на уклонистов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД