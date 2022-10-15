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Газпром продолжил подачу газа для Европы через «Суджу»
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Газпром подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) Суджа в 43,1 млн кубометров в сутки, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.
При этом по его словам, на на ГИС «Сохрановка» заявка отклонена, передает РИА «Новости».
На 11 сентября Газпром прокачивал газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 млн кубометров в сутки.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как дефицит газа заставит ЕС изменить отношение к России.
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Власти Франции не увидели смысла в новых газопроводах из России в Европу
В Елисейском дворце не увидели смысла в создании новых инфраструктурных проектов для поставок газа из России в Европу
Франция считает бессмысленным создание новых инфраструктурных проектов вроде газового хаба в Турции для обеспечения Европы российским газом, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.
По словам неназванного представителя администрации президента Франции, Париж считает бессмысленным создание новых инфраструктурных проектов, которые позволят импортировать больше российского газа, поскольку Европа стремится избавиться от зависимости от российского газа, передает ТАСС.
Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин предложил создать в Турции газовый хаб для поставок газа в Европу и другие страны. В Анкаре восприняли идею с большим интересом. Глава Газпрома Алексей Миллер сравнил мощности нового газопровода через Черное море с утерянными из-за повреждений «Северных потоков» объемами прокачки газа на Балтике.
Напомним также, в четверг Франция начала прямые поставки газа в Германию.
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Миллер дал оценку мощности нового газопровода через Черное море
Глава Газпрома Миллер сравнил мощности нового газопровода через Черное море с «Северным потоком»
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Мощности новой газотранспортной системы через Черное море могут быть сопоставимы с утерянными из-за повреждений «Северных потоков» объемами прокачки газа на Балтике, сообщил глава Газпрома Алексей Миллер.
Как сообщил глава Газпрома в эфире Первого канала, объемы новых газотранспортных мощностей, которые могут появиться в коридоре «Турецкого потока», могут быть сопоставимы с объемами, утерянными на Балтике из-за актов международного терроризма на «Северных потоках». Он выразил уверенность, что предлагаемые новые объемы газа будут востребованы покупателями на рынке, передает ТАСС.
Ранее в четверг президент России Владимир Путин предложил создать в Турции газовый хаб для поставок газа в другие страны, в том числе в Европу. Российский лидер отметил, что это была бы площадка не только для поставок, но и для определения цен. В Кремле сообщили, что в Анкаре с большим интересом восприняли идею о создании газового хаба в Турции.
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Путин отказался поставлять энергоресурсы Западу в убыток
Президент Путин отказался поставлять энергоресурсы Западу в убыток
Российский лидер Владимир Путин заверил, что Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу, поставляя энергоресурсы странам по установленным ими ценам.
По его словам, таким образом страна за свой счет не начнет оплачивать чужое благополучие, передает РИА «Новости».
Также президент отметил, что адресует это послание тем, кто вместо делового партнерства и рыночных механизмов предпочитает уловки и шантаж.
Ранее президент России Владимир Путин назвал ЧП на «Северных потоках» актом международного терроризма.
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Миллер заявил, что зимой будут замерзать целые города Европы
Миллер заявил о вероятности того, что зимой будут замерзать целые города Европы
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Глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что во время зимнего пика холодов могут замерзнуть целые города Европы.
Он добавил, что зима в целом будет теплой, но будут несколько дней аномально холодных. За этот промежуток времени можно заморозить целые города, целые земли, передает его слова «Известия».
Он добавил, что, согласно прогнозам, в марте в ПХГ Европы останется только 5% газа, а в Германии газа в хранилищах хватит лишь на 2–2,5 месяца. Кроме того, Миллер указал, что Газпром прогнозирует аномально холодную зиму для прохождения отопительного периода.
«Вопрос со стороны европейских потребителей и европейских политиков формулируется таким образом: «Переживет ли Европа предстоящую зиму?» Ответ очень простой: «Гарантий никто никаких дать не может», – заявил Миллер.
В среду президент России Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя» заявил, что власти Европы пытаются свалить на Россию свои ошибки, но она не виновата в том, что европейцы вынуждены запасаться на зиму дровами, как в Средневековье.
Ранее глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что Европа сможет пережить грядущую зиму без серьезных перебоев в поставках и отключений электричества благодаря запасам в хранилищах.
В начале октября сообщалось, что отбор газа из подземных хранилищ в Евросоюзе впервые с начала апреля (с окончания отопительного сезона) превысил закачку – после опустошения ПХГ в Бельгии.
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Новак дал совет главе ЕК по поводу возросших счетов за свет и газ
Вице-премьер Новак посоветовал главе ЕК фон дер Ляйен отправлять счета за свет отказавшимся от газа из России политикам
Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен следует отправлять счета потребителей за газ и свет тем политикам, которые выступали против российских энергоресурсов, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1».
Как пояснил вице-премьер, речь идет о людях, которые поддержали переход на покупку газа по спотовым ценам и решили отказаться от долгосрочных контрактов с Москвой, а также от каких-либо соглашений по энергоресурсам в целом, передает РИА «Новости».
Новак посоветовал главе ЕК отправлять счета себе и складировать их на своем столе. «Потому что вы принимали эти решения», – пояснил вице-премьер.
Напомним, в среду президент России Владимир Путин заявил, что власти Европы пытаются свалить на Россию свои ошибки, но Москва не виновата в том, что европейцы вынуждены запасаться на зиму дровами, как в Средневековье.
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Эрдоган распорядился быстро начать работу по предложению Путина о газовом хабе
Президент Турции Эрдоган поручил как можно быстрее начать работу по предложению президента России Путина о газовом хабе
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Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что он и российский лидер Владимир Путин поручили делегациям обеих стран как можно быстрее приступить к реализации идеи о создании в Турции газового хаба.
Президенты дали поручения своим Минэнерго провести совместное исследование по определению наиболее подходящего места для создания хаба. Эрдоган рассказал, что в переговорах участвовал также глава Газпрома Алексей Миллер.
Он добавил, что после проработки вопроса ведомствами будет сделан следующий шаг. «Здесь не нужно ждать», – подчеркнул турецкий лидер, передает РИА «Новости».
Вместе с тем президент республики заверил, что будут предприняты все шаги по обеспечению безопасности хаба.
Кроме того, Эрдоган рассказал о переговорах с Путиным в Астане. По его словам, российский лидер раскрыл ему технические детали ситуации с Крымским мостом.
Он уточнил, что существует доверие России и некоторых других стран к Анкаре по поводу посредничества Турции по проблеме кризиса на Украине. Турецкая сторона поделилась с Путиным своей чувствительностью в отношении этого вопроса и Крымского моста.
Напомним, Путин предложил Эрдогану создать в Турции газовый хаб, чтобы поставлять газ в другие страны, в частности в Европу.
Венгрия договорилась с Газпромом об отсрочке платежей за газ
Глава МИД Венгрии Сийярто заявил об окончательной договоренности с Газпромом об отсрочке платежей за газ
Глава компании «Газпром» Алексей Миллер и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обсудили сотрудничество в газовой сфере, глава венгерского МИД позже сообщил, что страна достигла окончательной договоренности об отсрочке платежей за газ.
В ходе переговоров было отмечено, что газ Газпрома надежно поставляется в Венгрию через газопровод «Турецкий поток» и газотранспортные системы стран Юго-Восточной Европы. Встреча прошла в рамках «Российской энергетической недели», передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что правительство Венгрии договорилось с российской компанией «Газпром» об отсрочке платежа за поставки газа на сумму 1,9 млрд евро.
Ранее венгерская компания MVM заявила, что заключила с Газпромом соглашение об отсрочке платежа за газ в связи с резкими колебаниями цен.
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Эксперт назвал сложности при восстановлении «Северных потоков»
Эксперт Митрахович: Восстановление «Северных потоков» – это политический вопрос
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Авария на «Северных потоках» стала беспрецедентной. Таким же может быть ремонт. Никто в мире подобных работ не проводил. Поэтому даже Газпром может назвать лишь приблизительные данные. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД рассказал эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович, комментируя заявление главы Газпрома о необходимости замены большой части труб в «Северных потоках».
«Восстановление «Северных потоков» – вопрос политический. Так как поврежденные участки находятся в экономических зонах Дании и Швеции, нам придется в первую очередь договариваться о допуске ремонтных кораблей в их акваторию», – сказал Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.
«И тут возникает слишком много вопросов. Будет ли заниматься ремонтом только Россия? Будет ли вообще возможность проводить ремонт? Согласятся ли европейцы принимать участие в работах?» – риторически перечисляет собеседник.
«Миллер уже сказал, что на восстановление труб уйдет много месяцев. Не исключаю, что понадобится больше года. Масштабы аварии, произошедшей в результате диверсий, действительно беспрецедентны – таких работ по ремонту подводных газопроводов никогда не проводилось», – замечает эксперт.
На фоне этого сложно спрогнозировать, справится ли Россия с ремонтом лишь своими силами, акцентирует Митрахович. «Вот, например, «Академик Черский» или «Фортуна» способны сначала поднять из воды трубы, а затем опустить их на место? Никто не пробовал. Нужен некий эксперимент», – рассуждает он.
«Уверен, что работы не начнутся, пока не будут достигнуты все политические договоренности. Если же заключить соглашение о ремонте удастся, нам бы пригодилась помощь тех, кто изначально принимал участие в строительстве «Северных потоков», – отмечает собеседник.
«Речь идет о швейцарской компании Allseas, которая также строила подводную часть «Турецкого потока». Есть еще итальянская компания Saipem, дочка Eni. С другой стороны, не очень понятно, с какой стати они должны согласиться на совместную работу. В общем, тут сперва нужно прийти к политическим договоренностям, и лишь затем сообща заниматься ремонтом», – заключил Митрахович.
Ранее глава Газпрома Алексей Миллер сообщил, что, судя по скорости потери давления, произошел полный разрыв трубы. Это может означать, что труба на очень большое расстояние заполнена морской водой. ЧП он назвал беспрецедентным террористическим актом.
Миллер подчеркнул, что для восстановления поврежденной трубы потребовалось бы поднимать ее на поверхность, что осложняется ее заполнением морской водой на сотни километров.
Напомним, теракты на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошли 26 сентября. Генпрокуратура России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто мог взорвать «Северные потоки», а также почему диверсии приблизили мир к глобальному конфликту.
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Путин предложил Эрдогану создать газовый хаб в Турции для поставок в Европу
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В Турции можно создать газовый хаб для поставок газа в третьи страны, в том числе в европейские, если они в этом заинтересованы, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Глава государства сообщил, что после консультаций с министром энергетики Турции, руководителем компании Botas была достигнута договоренность с Газпромом. Путин предложил рассмотреть строительство газопроводной системы и создания в Турции газового хаба для продаж топлива в другие страны, прежде всего, в Европу, если будет интерес с их стороны, передает «Интерфакс».
Президент отметил, что это была бы площадка не только для поставок, но и для определения цен.
Путин добавил, что это дало бы возможность регулировать «заоблачные цены» на нормальном рыночном уровне и без политической окраски.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в вопросе строительства газового хаба в Турции и анализировала, что именно может Россия может предложить Турции и какие существуют риски.
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Миллер словами из песни оценил идею введения потолка цен на газ
Глава Газпрома Миллер о потолке цен на российский газ: Вспоминается «потолок ледяной, дверь скрипучая»
В связи с предложением Евросоюза ввести потолок цен на российский газ вспоминается песня Эдуарда Хиля «Зима» и слова «потолок ледяной, дверь скрипучая», заявил глава Газпрома Алексей Миллер.
«Вы знаете, когда слышишь такие предложения (введения потолка цен – ред.), то вспоминаются слова хорошо известной нашей песни – «ледяной потолок, дверь скрипучая» и далее по тексту», – передает его слова РИА «Новости».
Миллер призвал не забывать и изучать российскую культуру. Он отметил, что сегодня никакого принуждения производителей газа к тому или иному ценовому поведению нет и быть не может.
Глава Газпрома отметил, что «ледяной потолок» – это очень образная картинка того, что это за предлагаемые меры».
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия под давлением многих стран ЕС выступила с предложением по возможному ограничению цен на газ в Европе, в качестве одной из мер предлагается установить потолок цен на российский газ.
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Газпром начал соединение западной и восточной систем газоснабжения страны
Миллер заявил о начале строительства перемычки между западной и восточной системами газоснабжения
Газпром приступил к строительству перемычки для соединения западной и восточной систем газоснабжения России, сообщил глава Газпрома Алексей Миллер в ходе выступления на форуме «Российская энергетическая неделя».
По его словам, ранее была поставлена задача президентом России соединить единую систему газоснабжения, которая есть в Европейской части страны с системой на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, передает РИА «Новости».
Он добавил, что все цели по газификации регионов России будут выполнены в срок.
Ранее Миллер заявил, что Газпром технически готов строить газотранспортные мощности на Черном море и рассматривать создание площадки торговли газом на границе Турции и Евросоюза.
Путин анонсировал строительство газопровода «Сила Сибири – 2»
Президент Владимир Путин объявил о планах строительства газопровода «Сила Сибири – 2» и его участка Союз-Восток
В ближайшее время Россия начнет строить газопровод «Сила Сибири – 2» и его монгольский участок Союз – Восток, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя».
Президент отметил, что Россия будет расширять географию своих поставок. Вскоре для этого будут определены ключевые объекты инфраструктуры. «Начнем их строительство, включая такие перспективные проекты, как «Сила Сибири – 2» и его монгольский участок Союз - Восток», – передает слова Путина ТАСС.
В конце сентября на газопроводе «Сила Сибири» были завершены плановые работы, поставки российского газа в Китай возобновились.
Путин допустил возможность хаба в Турции определять цены на газ
Президент Владимир Путин заявил, что предлагаемый газовый хаб в Турции сможет в будущем определять цены на топливо
Предлагаемый к созданию газовый хаб в Турции может стать определяющей цены на голубое топливо площадкой, исключающей политизацию этого вопроса, выразил мнение российский лидер Владимир Путин.
По его словам, создание такого хаба может стать точкой не только поставок, но и определения цены, потому что это очень важный вопрос. Путин добавил, что в данный момент цены заоблачные, а с помощью хаба ситуацию можно будет регулировать на нормальном рыночном уровне, без всякой политической повестки, передает ТАСС.
Также на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане Путин подчеркнул, что страны, получающие украинское зерно по стамбульской сделке, должны быть благодарны турецкому лидеру.
По итогу встречи российский лидер обратил внимание, что им с Эрдоганом удается регулярно контактировать, несмотря на санитарные и политические ограничения. «Это дает хорошие результаты», – отметил он.
Ранее Путин предложил Эрдогану создать в Турции газовый хаб для поставок газа в третьи страны, в том числе в европейские, если они в этом заинтересованы.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в вопросе строительства газового хаба в Турции и анализировала, что именно Россия может предложить Турции и какие существуют риски.
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Путин: Россия не виновата в возвращении Европы в Средневековье
Путин заявил, что Россия не виновата в том, что Европа запасается на зиму дровами, как в Средневековье
Власти Европы пытаются свалить на Россию свои ошибки, но она не виновата в том, что европейцы вынуждены запасаться на зиму дровами, как в Средневековье, заявил президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя».
По его словам, за год счета европейцев за электроэнергию и газ выросли более чем в три раза. Население запасается дровами на зиму, но Россия здесь ни при чем, передает РИА «Новости».
«Это результат даже не каких-то там действий в рамках специальной военной операции на Украине, в Донбассе. Совсем нет. Это результат ошибочной политики в области энергетики на протяжении целого ряда предыдущих лет», – подчеркнул глава российского государства.
Также он указал на влияние роста стоимости энергоресурсов на европейские предприятия, которые вынуждены закрываться.
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Франция начала поставки газа в Германию в обмен на электроэнергию
Франция начала отправлять в Германию газ в обмен на электроэнергию
Франция начала поставки газа в Германию на фоне энергетического кризиса, газ поставляется через узловой пункт между двумя странами возле населенного пункта Нидергайльбах в федеральной земле Саар, сообщил оператор GRTGaz в Париже.
В сообщении говорится, что Париж проявляет солидарность с немецким соседом, поэтому напрямую поставляет газ. В ходе первого этапа Германия будет каждые сутки получать из Франции 31 гигаватт/час газа. Максимально возможные поставки составляют 100 гигаватт/часов в сутки, сообщает Deutche Welle (внесено в список иноагентов).
Поставки газа были вызваны резким сокращением поставок газа из России в Европу, а также в рамках европейской солидарности в сфере энергетической безопасности.
Атомные электростанции Франции в это же время будут получать электроэнергию, чтобы благополучно пережить критические зимние месяцы.
Ранее сообщалось, что правительство Германии с озабоченностью ожидает наступление осени, в том числе из-за возможных радикальных протестов, вызванных ростом цен на газ и продукты питания.