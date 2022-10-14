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В КГБ опровергли сведения о введении режима КТО в Белоруссии
В комитете госбезопасности заверили, что в Белоруссии не введен режим контртеррористической операции
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На территории республики не проводилась контртеррористическая операция и в настоящее время не проводится. Распространенная в Интернете информация не соответствует действительности, отметили в КГБ.
В ведомстве подчеркнули, что спецмероприятия по пресечению акта терроризма вводится комитетом госбезопасности, чего в данный момент не происходит. В настоящее время в Белоруссии проводятся плановые учебные мероприятия в целях поддержания высокого уровня готовности субъектов борьбы с терроризмом к выполнению задач по предназначению, передает БелТА.
Таким примером назвали завершившиеся 12 октября в Ельске Гомельской области тактико-специальные учения МВД, которые проходили в тесном взаимодействии с представителями силового блока и органов местной власти.
Ранее глава внешнеполитического ведомства республики Владимир Макей заявил, что режим контртеррористической операции введен в Белоруссии, вооруженные силы и спецслужбы страны готовы дать отпор на любые провокации со стороны сопредельных государств.
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При попытке теракта на «Турецком потоке» задержаны диверсанты
Песков: Диверсанты пытались взорвать «Турецкий поток» на территории России на суше
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что при попытке диверсии на газопроводе «Турецкий поток» на территории России были задержаны несколько диверсантов.
По его словам, Украина посягала на «Турецкий поток» на территории России на суше, были захвачены диверсанты, несколько человек было арестовано. Он назвал это посягательством на собственность России, которая находится в функциональном состоянии и полностью загружена газом, передает РИА «Новости».
Песков отметил, что «это посягательство на остающийся в функциональном состоянии, полностью загруженный, работающий как часы, маршрут». К этому причастны «некие силы, о их возможном происхождении Путин намеки давал». Ваше дело, как трактовать эти намеки, добавил он.
Ранее президент России Владимир Путин обвинил Украину в попытке подрыва одного из участков газопровода «Турецкий поток», а также совершении трех терактов в отношении Курской АЭС.
По словам президента, Киев уже давно использует террористические методы, наносятся удары и по Запорожской АЭС.
Напомним, 22 сентября ФСБ России предотвратила попытку теракта украинских спецслужб на объекте нефтегазового комплекса, поставляющем энергоносители в Турцию и Европу. Были изъяты два самодельных взрывных устройства и задержан мужчина 1978 года рождения, завербованный на Украине сотрудниками СБУ. Также были задержаны четыре пособника украинских спецслужб, граждане России, которые обеспечивали подготовку диверсии.
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В Запорожской области попали в ловушку иностранные наемники
Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов заявил о попавших в ловушку в Запорожской области иностранных наемниках
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Западные наемники попали в ловушку в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Как сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» в своем Telegram-канале, группа иностранных наемников, состоявшая примерно из десяти человек, совершила вылазку на наши позиции в районе населенного пункта Пологи Запорожской области. «Их запустили, после чего начался бой», – сказал Рогов.
Он отметил, что на кадрах с нашлемной камеры погибшего западного наемника видно, что иностранные «дикие гуси» получили серьезный отпор – у них были раненые и погибшие. «Когда же наемники попытались отступить, их накрыла тяжелая огнеметная система «Солнцепек», – сообщил Рогов.
В прошлый четверг Рогов рассказал о воюющих против России наемниках из более чем 30 стран, назвав их «международным олигархическим интернационалом».
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Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении территории ДНР
Глава ДНР Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении территории Донбасса
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что сейчас наступает переломный момент в ходе освобождения территории ДНР, находившейся под контролем украинских войск.
По его словам, сейчас все больше задействуются силы, включая мобилизованные, которые проходят слаживание. Это позволяет выходить с четким планом следующих операций по освобождению населенных пунктов, передает ТАСС со ссылкой на слова Пушилина, сказанные в эфире телеканала «Россия-24».
Ранее Пушилин сообщал, что союзные силы продвинулись вперед на Угледарском и Марьинском направлениях, продолжаются бои на Бахмутовском направлении.
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В Киеве подтвердили уничтожение украинского МиГ-29 российским дроном-камикадзе
В Киеве рассказали о гибели украинского МиГ-29 в воздушном бою с российским дроном
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Госбюро расследований Украины сообщило, что причиной крушения украинского МиГ-29 в Винницкой области стали обломки дрона-камикадзе.
Сейчас сотрудники ГБР выясняют обстоятельства падения военного самолета, которое произошло вечером 12 октября во время объявления «воздушной тревоги». Сообщается, что МиГ-29 выполнял задание по уничтожению беспилотников, передает Lenta.ru.
«По одной из версий следствия, вблизи поселка Турбов во время уничтожения очередного объекта обломки сбитого вражеского беспилотника зацепили кабину украинского самолета», – сказано в сообщении.
Пилот капитулировался и был госпитализирован. Пострадавших среди мирных граждан нет.
Между тем в российском сегменте интернета отметили, что это первый случай уничтожения российским дроном «Герань-2» истребителя. Позже были опубликованы кадры обломков украинского истребителя МиГ-29, который уничтожили, как утверждают в Сети, с помощью БПЛА «Герань-2».
Ранее сообщалось, что авиация ВКС России сбила украинские МиГ-29 и Су-24 в небе над ДНР.
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Власти Турции перекрыли Босфор из-за идущего в Россию сухогруза
Управление береговой охраны Турции сообщило о приостановке движения в проливе Босфор из-за следующего в Россию сухогруза
Движение в проливе Босфоре приостановлено из-за поломки двигателя у направляющегося в Россию сухогруза, сообщило управление береговой охраны Турции.
В управлении береговой охраны Турции утверждают, что у 190-метрового судна «Аннита» (Annita), следующего из турецкого порта Тузла в российский Кавказ, произошла поломка двигателя, после чего по просьбе капитана к судну были направлены два буксира и катер с лоцманом, передает ТАСС.
Напомним, в конце сентября пролив Босфор заблокировал шедший в Россию сухогруз.
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СМИ: Израиль передает Киеву разведданные о российской армии
Издание New York Times сообщило, что Израиль передает Украине данные разведки о России
Израиль передает Украине данные об «иранских беспилотниках», которые Россия якобы используют в ходе конфликта, а также раскрывает позиции российских военных.
По данным источника газеты New York Times, Израиль предоставляет Украине разведывательные данные об иранских беспилотниках, а одна из фирм страны передает Киеву спутниковые снимки позиций ВС России, сообщает «Московский комсомолец».
При этом официально власти Израиля опровергают сотрудничество с Украиной, чтобы не провоцировать Россию.
Ранее NYT сообщала, что Россия применяет на Украине новое, «пугающе эффективное оружие» – ударные иранские беспилотники.
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Минобороны показало удар барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским боевикам
Видеозапись с применением модернизированного барражирующего боеприпаса «Ланцет» по автомобилю, в котором находились украинские боевики, опубликовало Минобороны.
На видео демонстрируется изображение с установленной на головке самонаведения дрона камеры, двигающегося в сторону внедорожника, рядом с которым находятся украинские солдаты.
Далее следуют кадры, снятые с другого дрона. Видно, как к машине подлетает «Ланцет», беспилотник-камикадзе врезается в цель, затем происходит взрыв, передает РИА «Новости».
Ранее Минобороны опубликовало кадры уничтожения российским десантом колонны бронетехники ВСУ.
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Генштаб Украины подтвердил повреждение объектов критической инфраструктуры
Генштаб Украины: Удары по объектам критической инфраструктуры за сутки нанесены в центральных и западных областях
Объекты критической инфраструктуры в центральных и западных областях Украины получили повреждения в результате ударов за минувшие сутки, заявили в Генштабе Вооруженных сил Украины.
По данным Генштаба, удары по критической инфраструктуре нанесены в Наливайковке Киевской области, Бродах Львовской области, Никополе и Николаеве, передает ТАСС.
Напомним, в четверг замруководителя офиса Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что в Киевской области подверглись ударам объекты критической инфраструктуры.
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Миллер назвал объем повреждений «Северных потоков»
Глава Газпрома Миллер сообщил о необходимости заменить значительную часть трубы в «Северных потоках»
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Трубы системы «Северный поток» сейчас на большом протяжении заполнены морской водой, для ремонта потребуется отрезать и заменить значительную часть, сообщил глава Газпрома Алексей Миллер.
По его словам, судя по скорости потери давления, произошел полный разрыв трубы. Это может означать, что труба на очень большое расстояние заполнена морской водой. ЧП он назвал беспрецедентным террористическим актом.
«Эксперты говорят – чтобы восстановить работу после такого террористического акта, надо фактически отрезать большой кусок трубы на большом расстоянии и фактически строить новый участок», – передает ТАСС его слова.
Миллер подчеркнул, что для восстановления поврежденной трубы, потребовалось бы поднимать ее на поверхность, что осложняется ее заполнением морской водой на сотни километров.
Напомним, теракты на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошли 26 сентября. Генпрокуратура России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма.
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ВСУ подорвали склад с боеприпасами в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Гладков заявил о подрыве склада боеприпасов после обстрела ВСУ
В поселке Белгородского района произошла детонация боеприпасов на складе, жителей эвакуируют на безопасное расстояние, жертв нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, детонация на складе боеприпасов произошла после того, как ВСУ обстреляли поселок в Белгородском районе, жертв и пострадавших нет. «Жителей сейчас будем вывозить на безопасное расстояние. Глава района Владимир Перцев и оперативные службы находятся на месте», – написал Гладков в Telegram-канале.
Ранее ВСУ обстреляли таможенный пропускной пункт в Шебекино и разрушили пешеходный переход.
Также ВСУ обстреляли Белгород, обломки ракеты попали в многоквартирный дом, пострадал технический этаж, жертв нет.
До этого Гладков сообщил, что в результате обстрела подстанции в городе Шебекине Белгородской области со стороны ВСУ более двух тысяч человек остались без энергоснабжения.
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Глава МИД Украины признал участие США и Британии в атаке на Россию
Глава МИД Украины Кулеба заявил о подготовке Киевом «контрнаступления» в тесном сотрудничестве с США и Британией
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) признался, что контрнаступление на юге Украины готовилось вместе с США и Британией.
Видео разговора Кулебы с российскими пранкерами, которые выдавали себя за бывшего посла США в РФ Майкла Макфола, размещено в Telegram-канале Вована и Лексуса.
«Я вам скажу откровенно, что в тесном сотрудничестве с нашими партнерами, прежде всего с США и Великобританией, мы готовили контрнаступательную операцию на юге», – приводит слова главы МИД Украины РИА «Новости».
В ходе разговора Кулеба заявил, что Соединенные Штаты должны преодолеть «психологический барьер» и начать поставлять Украине системы ПВО «Патриот» и ракет дальнего радиуса действия, а также танки Abrams, «даже какие-нибудь старенькие». Он заверил, что в Киеве «готовы их принимать». Кулеба также выступил с утверждением, что Киев якобы не будет наносить этими ракетами удары по территории России.
Кроме того, министр иностранных дел Украины призвал Соединенные Штаты объявить РФ государством-спонсором терроризма, потому что это стало бы сдерживающим шагом для других стран поддерживать Россию и продолжать торговать с ней.
Напомним, во вторник посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о закреплении Соединенных Штатов в статусе участника конфликта на Украине.
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В Белом доме раскрыли детали ядерных учений НАТО вблизи России
Координатор в Совете национальной безопасности США Кирби заявил, что ядерные учения НАТО не связаны с Украиной
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В учениях ядерных сил НАТО будут задействованы самолеты без боевых зарядов, маневры будут проходить всего в 600 милях от России, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Кирби отметил, что предстоящие учения ядерных сил были запланированы еще до событий на Украине 24 февраля.
Он также пояснил, что в учениях будут участвовать 14 стран НАТО, зайдействованные самолеты не несут боевые заряды, проходить учения будут на расстоянии 600 миль от России, передает ТАСС.
«Так что, думаю, важно подчеркнуть по мере подготовки к этим учениям, что это ежегодные учения», – заявил Кирби.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс намерен провести запланированные учения по «ядерному сдерживанию» и он не считает, что их стоило бы отменить из-за конфликта на Украине. Ежегодные учения Steadfast Noon («Стойкий полдень») пройдут на следующей неделе.
Между тем страны НАТО приняли участие с Японией в учениях у дальневосточных границ России.
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Глава МИД Белоруссии объявил о введении в стране режима КТО
Глава МИД Белоруссии Макей объявил о введении в республике режима контртеррористической операции
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Режим контртеррористической операции введен в Белоруссии, вооруженные силы и спецслужбы страны готовы дать отпор на любые провокации со стороны сопредельных государств, заявил глава внешнеполитического ведомства республики Владимир Макей.
Как сообщил глава МИД Белоруссии, президент республики Александр Лукашенко провел ряд совещаний с силовыми структурами, по итогу которых был введен режим КТО. «Глава нашей страны провел ряд совещаний с силовыми структурами, введен режим контртеррористической операции», – сказал Макей в интервью изданию «Известия».
Как пояснил глава внешнеполитического ведомства республики, поступила информация о том, что со стороны отдельных сопредельных Белоруссии государств планируются провокации, связанные «чуть ли не с захватом» отдельных участков территории республики.
По словам Макея, в нынешней ситуации ни один подобного рода сигнал не должен оставаться без адекватной реакции. Он выразил мнение, что принятые меры необходимы для безопасности, «чтобы ни на один метр нашей земли не ступила нога оккупанта».
Глава внешнеполитического ведомства республики заверил, что вооруженные силы Белоруссии, правоохранительные структуры и спецслужбы готовы дать отпор на любые провокации, которые могут возникнуть со стороны сопредельных государств.
Во вторник председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель сообщал, что на территории Польши, Литвы и Украины при поддержке стран Запада создаются террористические группы, которые намереваются провести в республике серию терактов в отместку за создание совместной группировки вооруженных сил с Россией. Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано пообещал, что Евросоюз не оставит без ответа развертывание Россией и Белоруссией совместной группировки.
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Путин заявил о неприемлемости заявлений Макрона о роли России в карабахском конфликте
Президент Путин заявил о неприемлемости заявлений лидера Франции Макрона о роли России в карабахском конфликте
Российский лидер Владимир Путин заявил, что с удивлением прочитал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о роли России в Нагорном Карабахе.
Путин назвал некорректными и неприемлемыми заявления Макрона о якобы деструктивной роли России по Карабаху, будто в этих заявлениях отсутствует понимание самого хода конфликта. Глава государства отметил, что, видимо, Макрон не имеет информации о позиции сторон, а потому его комментарии прозвучали извращенно, передает ТАСС.
При этом российский лидер подчеркнул, что при возможности он еще раз обсудит этот вопрос с президентом Франции.
Тем более, что накануне Макрон заявил, что намерен и дальше проводить телефонные переговоры с главой России. До этого глава Франции заявил, что уважительный диалог с Россией позволяет «нащупывать путь вперед».
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Власти Франции не увидели смысла в новых газопроводах из России в Европу
В Елисейском дворце не увидели смысла в создании новых инфраструктурных проектов для поставок газа из России в Европу
Франция считает бессмысленным создание новых инфраструктурных проектов вроде газового хаба в Турции для обеспечения Европы российским газом, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.
По словам неназванного представителя администрации президента Франции, Париж считает бессмысленным создание новых инфраструктурных проектов, которые позволят импортировать больше российского газа, поскольку Европа стремится избавиться от зависимости от российского газа, передает ТАСС.
Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин предложил создать в Турции газовый хаб для поставок газа в Европу и другие страны. В Анкаре восприняли идею с большим интересом. Глава Газпрома Алексей Миллер сравнил мощности нового газопровода через Черное море с утерянными из-за повреждений «Северных потоков» объемами прокачки газа на Балтике.
Напомним также, в четверг Франция начала прямые поставки газа в Германию.
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