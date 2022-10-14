В КГБ опровергли сведения о введении режима КТО в Белоруссии

В комитете госбезопасности заверили, что в Белоруссии не введен режим контртеррористической операции

На территории республики не проводилась контртеррористическая операция и в настоящее время не проводится. Распространенная в Интернете информация не соответствует действительности, отметили в КГБ.

В ведомстве подчеркнули, что спецмероприятия по пресечению акта терроризма вводится комитетом госбезопасности, чего в данный момент не происходит. В настоящее время в Белоруссии проводятся плановые учебные мероприятия в целях поддержания высокого уровня готовности субъектов борьбы с терроризмом к выполнению задач по предназначению, передает БелТА.

Таким примером назвали завершившиеся 12 октября в Ельске Гомельской области тактико-специальные учения МВД, которые проходили в тесном взаимодействии с представителями силового блока и органов местной власти.

Ранее глава внешнеполитического ведомства республики Владимир Макей заявил, что режим контртеррористической операции введен в Белоруссии, вооруженные силы и спецслужбы страны готовы дать отпор на любые провокации со стороны сопредельных государств.

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