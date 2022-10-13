Макрон посулил Лукашенко проблемы за участие в конфликте на Украине

Президент Франции Макрон заявил, что у главы Белоруссии Лукашенко будут проблемы в случае участия в конфликте на Украине

У президента Белоруссии Александра Лукашенко будут проблемы, если он решит активно принимать участие в конфликте на Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Французский президент в интервью телеканалу France 2 заявил, что в случае если Лукашенко «решит еще больше посвятить себя» конфликту на Украине, то он должен взять на себя ответственность. Это может обернуться для главы республики проблемами, заявил Макрон, передает РИА «Новости».

Президент Франции добавил, что Евросоюз уже ввел санкции против Белоруссии после размещения на территории республики российских военных «для переброски на Украину».

Напомним, Москва и Минск договорились развернуть совместную группировку войск на западных рубежах Союзного государства. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что происходит с Белоруссией.