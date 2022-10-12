Минимальный размер пенсии с доплатой решили увеличить в Москве

Проект бюджета: Минимальный размер пенсии с доплатой в Москве в 2023 году увеличат до 23313 рублей

Минимальный размер пенсии с московской доплатой в 2023 году будет увеличен с 21193 рублей до 23313 рублей в месяц, следует из проекта бюджета столицы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

В проекте указано, что минимальный размер пенсии с доплатой Москвы увеличат до 23313 рублей в месяц, причем доплату получат более 2 млн пенсионеров столицы, передает РИА «Новости».

В проекте бюджета указано также, что выплаты и пособия гражданам старшего поколения и семьям с детьми с 1 января 2023 году будут проиндексированы на 10%.

В документе указано также, что на финансирование льгот по оплате ЖКУ отдельных категорий граждан в 2023 году планируется направить 27,5 млрд рублей, а траты на субсидии по оплате ЖКУ семьям с низким уровнем дохода на 2023 год запланированы в объеме 21,9 млрд рублей. Еще 155 млрд рублей потратят на обеспечение бесплатного или льготного проезда отдельных категорий москвичей.

1,5 млрд будут направлены на оказание социальных услуг ветеранам Великой Отечественной, а на предоставление технических средств реабилитации инвалидам, а также на обеспечение средствами реабилитации медицинского назначения и медицинскими изделиями в 2023 году планируется направить 7,7 млрд рублей.

Для оказания адресной социальной поддержки жителям города Москвы, попавшим в трудную жизненную ситуацию, запланировали потратить 9 млрд рублей.

Подробнее с проектом бюджета столицы России можно ознакомиться в сообщении на официальном сайте мэрии Москвы.