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Офицер ВС России рассказал о работе ПВО в Запорожской области
Офицер ПВО ЮВО: Противник неоднократно пытался силами армейской авиации пробить оборону
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Силы противовоздушной обороны России ежедневно работают по целям ВСУ в небе над Запорожской областью. Украинские формирования регулярно пытаются применять беспилотники и увеличили интенсивность артиллерийских обстрелов населенных пунктов, рассказал офицер ПВО Южного военного округа.
По словам офицера, украинские формирования активно применяют беспилотники и проводят интенсивные артобстрелы. Российский военный допустил, что противник догадывается о способности средств ПВО открыть огонь до входа в воздушное пространство союзных сил, поэтому бережет технику и туда не входит, передает РИА «Новости».
По словам офицера, ВСУ много раз пытались при помощи армейской авиации пробить оборонительные порядки ВС России при помощи Су-24, но системы ПВО не позволили им проникнуть в зону своей ответственности в Запорожской области.
Офицер сообщил также, что средства ПВО на этом направлении полностью готовы к работе, исправны и укомплектованы. Это же касается и личного состава.
Ранее в среду глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в областном центре Запорожской области – Запорожье, временно контролируемом киевскими властями, слышны взрывы.
Минобороны сообщило о продолжении массированного удара по объектам энергетики Украины
Минобороны сообщило о продолжении массированного удара высокоточным оружием по объектам энергетики Украины
ВС России продолжили наносить массированные удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам системы энергетики и военного управления Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Все назначенные объекты поражены, цель полностью достигнута, отчитался Конашенков, слова которого приводятся в Telegram-канале Минобороны России.
Ранее во вторник стало известно о взрывах, прогремевших в Кривом Роге, Николаевской и Запорожской областях. Утром украинское издание «Страна.ua» сообщила, что воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины, она в том числе слышна и в Киеве.
Накануне ВС России нанесли мощный ракетный удар по объектам систем управления, связи и энергетики Украины.
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Разведка ЛНР заявила об упаднических настроениях в ВСУ после российских ракетных ударов
Офицер Народной милиции ЛНР Марочко: Разведчики фиксируют массовые упаднические настроения в рядах ВСУ
Разведка ЛНР фиксирует массовые упаднические настроения среди украинских военнослужащих в зоне боевых действий после нанесенных в понедельник ударов по критической инфраструктуре Украины, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По словам Марочко, разведчики фиксируют массовые упаднические настроения в рядах ВСУ, находящихся на линии боевого соприкосновения, связывают с ракетными ударами ВС России, передает ТАСС.
По его словам, у всех украинских военных есть родственники, живущие в западных и центральных областях Украины, и сейчас к ним пришло осознание отсутствия тыла.
Напомним, в понедельник официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что 10 октября ВС России был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем управления, связи и энергетики Украины.
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Кадыров показал захваченные у ВСУ американские беспилотники
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров показал кадры, где его бойцы демонстрируют захваченные в ходе спецоперации на Украине американские БПЛА.
Кадыров отметил, что чеченский ОМОН затрофеил несколько вражеских американских БПЛА. В подписи к видео в своем Telegram-канале глава Чечни указал, что одна из этих «железных туш весом под 100 килограммов пыталась сбросить на позиции российских войск минометный снаряд».
«Наши охотники сработали на опережение – обнаружили квадрокоптер и сбили его», – написал Кадыров.
Ранее Минобороны опубликовало кадры с бронетехникой, захваченной российскими десантниками в ходе СВО.
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КГБ Белоруссии назвал сроки перелома в спецоперации на Украине
Председатель КГБ Белоруссии Тертель: Перелом в спецоперации на Украине может наступить в ноябре-феврале
Переломный момент в спецоперации на Украине может наступить в ноябре–феврале, заявил председатель Комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель, информируя о складывающейся военно-политической обстановке в стране и за рубежом.
По его словам, если Россия качественно проведет мобилизацию и обеспечит свою армию передовым оружием, то спецоперация вступит в решающую фазу. По оценке Тертеля, в период ноября 2022 года до февраля 2023-го наступит переломный момент, передает ТАСС.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что разведка ЛНР фиксирует массовые упаднические настроения среди украинских военнослужащих в зоне боевых действий.
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Взрывы прогремели в Одесской и Винницкой областях
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской и Винницкой областях
Во вторник утром приходят сообщения от украинских СМИ о взрывах в Одесской и Винницкой областях.
Глава Винницкого региона Сергей Борзов в своем Telegram-канале подтвердил, что на территории области фиксируются взрывы, работают все службы.
Ранее Борзов заявлял, что дроны-камикадзе атаковали Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области Украины.
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Стало известно о взрывах в Кривом Роге, Николаевской и Запорожской областях
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Украинские СМИ сообщают о взрывах на малой родине Зеленского в Кривом Роге, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской и в Николаевской областях, где, по предварительным данным, работает ПВО.
Агентство УНИАН сообщило о взрывах в Николаевской области, которые, по мнению издания, вызваны работой ПВО, передает РИА «Новости».
Издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Запорожской области. Глава подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации Александр Старух сообщил, что ракетами были атакованы инфраструктурные объекты. Также издание сообщило о взрывах в Кривом Роге. По сообщению издания, воздушная тревога во второй раз за день объявлена во всех областях Украины.
Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что в Днепропетровской области работает ПВО.
Ранее во вторник «Страна.ua» сообщила, что воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины, она в том числе слышна и в Киеве.
Напомним, в понедельник ВС России также нанесли ракетный удар по объектам систем связи, управления и энергетики Украины.
Комиссариат Москвы назвал наиболее востребованные при мобилизации военные специальности
Мотострелки наиболее востребованы во время проведения набора граждан с военно-учетными специальностями в рамках частичной мобилизации в Москве, заявил заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев.
По его словам, в столице России набирают граждан с военно-учетными специальностями, необходимыми для эффективного решения задач мобилизации, передает ТАСС.
Локтев рассказал, что в число самых популярных специальностей входят мотострелки, специалисты береговых войск ВМФ, железнодорожных и инженерных подразделений, связисты, артиллеристы и ракетчики.
Ранее президент России Владимир Путин также отметил, что в процессе мобилизации возникает хаос, главам регионов необходимо постоянно держать под контролем вопросы соблюдения законов.
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В США назвали сроки поставок Киеву комплексов ПВО NASAMS
Белый дом сообщил о поставках Киеву двух комплексов ПВО NASAMS в ближайшее время
Американские власти планирует предоставить Украине первые два зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS в самом ближайшем будущем, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
Кирби отметил, что США усердно работают над тем, чтобы передать Украине первые два комплекса NASAMS. По его словам, они сделают это в самом ближайшем будущем, передает ТАСС.
Он также добавил, что США продолжат обсуждать с Украиной возможность поставки ей «дополнительных средств ПВО», но информации об этом пока нет.
Ранее американский президент Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским заверил, что Вашингтон намерен продолжить оказывать военную помощь Киеву, включая поставки современных систем противовоздушной обороны.
В августе Пентагон заключил контракт с американским оборонным конгломератом Raytheon Technologies на сумму 182 млн долларов на закупку зенитных ракетных комплексов NASAMS для Украины. Замглавы Пентагона Колин Каль заявлял при этом, что Украина получит NASAMS «в следующие несколько месяцев».
NASAMS – передвижной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, система ПВО малого и среднего радиуса действия.
Париж предостерег Европу от доминирования американского газа
Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр предупредил Европу об опасности в условиях доминирования американского газа
Европе нельзя попадать под американское «господство», поскольку она все больше и больше становится зависимой от американского СПГ, выразил мнение министр финансов Франции Брюно Ле Мэр.
По информации издания, Париж стремится не допустить, чтобы конфликт на Украине привел к американскому экономическому господству, таким образом обвинив США в резком росте цен на СПГ, которые воспользовались ситуацией на Украине.
По словам Ле Мэра, Париж не согласится на те условия, в которых США продает свой СПГ в четыре раза дороже, чем он продает его своим компаниям.
Министр призвал уравновесить экономические отношения по энергетическому вопросу.
Тем временем европейской экономике уже напророчили «возвращение в Средневековье».
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Минобороны рассказало об отбитых атаках ВСУ на четырех направлениях
Представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские войска отбили атаки ВСУ на четырех направлениях
Противник в составе двух рот предпринял безуспешную попытку атаки позиций российских войск на Купянском направлении – в направлении населенных пунктов Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В итоге активных действий российских войск атакующие были отброшены на исходные позиции. В результате уничтожены до 40 украинских военнослужащих, а также четыре боевые бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
ВСУ также в составе двух ротных тактических групп пытались на Краснолиманском направлении в очередной раз форсировать реку Жеребец (возле населенных пунктов Райгородки и Нововодяное ЛНР). Но упреждающим огнем обе наводимые переправы были разрушены. В итоге уничтожено порядка 20 украинских военнослужащих, а также четыре пикапа. На помощь к ним выдвинулась рота 66-й механизированной бригады ВСУ, которая, впрочем, попала на минное поле, где часть военной техники и подорвалась, а личный состав был поражен огнем российской артиллерии. Ликвидированы не менее 80 украинских военнослужащих, восемь бронемашин, отчитались в Минобороны.
На Запорожском направлении противник проводил контратаки силами трех ротных тактических групп в районах населенных пунктов Новомайорское, Никольское, и Степное Донецкой народной республики (ДНР). Были уничтожены более 30 бойцов ВСУ, а также танк и три бронемашины.
ВСУ на протяжении дня пытались вести наступательные действия на Николаево-Криворожском направлении силами двух батальонных тактических групп – в направлении Пятихатки, сел Брускинское, Борозенское, Ищенка Херсонской области, а также населенного пункта Петровское Николаевской области. Действиями российских войск при поддержке артиллерии наступающие были рассеяны и отброшены. Ликвидированы порядка 150 украинских военнослужащих, шесть танков, восемь бронемашин, перечислили в Минобороны.
В районе населенного пункта Новое ДНР поражен пункт управления 66-й механизированной бригады ВСУ и 46 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах.
В районах Днепропетровска и Павлограда Днепропетровской области уничтожены две базы хранения топлива украинской военной техники.
«В районе населенного пункта Предтечино ДНР уничтожен склад боеприпасов с реактивными снарядами к американским системам залпового огня HIMARS. В районе населенного пункта Марьянское Днепропетровской области ВКС России сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины», – сообщил Конашенков.
Ранее Конашенков сообщил о продолжении массированного удара ВС РФ по объектам энергетики Украины.
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Депутат Госдумы опроверг сообщения о старте нового этапа мобилизации
Зампред Комитета Госдумы по обороне Швыткин заявил о неделимости частичной мобилизации на этапы и волны
Заявления глав регионов и официальных лиц о «первом» и «втором» этапах частичной мобилизации не имеют под собой оснований, сообщил заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Юрий Швыткин, комментируя появившиеся сообщения из Курской и Ростовской областей о выполнении «первого этапа» мобилизации.
«Никакие этапы мобилизации в соответствующем указе президента не предусмотрены. Соответственно, о том, что кто-то «выполнил первый этап» или «перешел ко второму этапу» говорить тоже не приходится. Идет частичная мобилизация. Это непрерывный процесс, и ни на какие этапы он не делится», – рассказал он «Парламентской газете».
По его словам, «существует лишь мобилизационный план для каждого региона». «Некоторые регионы его уже выполнили, другие, как Москва например, выполняют», — отметил он.
Telegram-канал «Война с фейками» также пояснил, что сообщения о том, что в Ростовской, Курской и других областях России начата вторая волна мобилизации является фейком. «Это очевидное искажение фактов, основанное где-то на непонимании сути процесса, а где то на хайпе ради получения новых подписчиков (например, в развлекательных каналах, куда под видом сенсации нередко публикуют фейки). Говорить о второй, третьей и прочих волнах мобилизации некорректно. Это все та же частичная мобилизация, указ о которой президент России подписал 21 сентября. Ее количественные показатели не поменялись, как и говорил ранее министр обороны Сергей Шойгу, будут мобилизованы 300 тысяч человек, это около 1% от общего мобилизационного резерва России», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в некоторых регионах, после набора определенного количества мобилизованных, призывные мероприятия приостанавливаются, чтобы не перегружать военкоматы. После того, как группа призывников отправляется в учебные центры, призыв возобновляется. Некоторые губернаторы называют это второй волной, но это не так.
Кроме того, произошло уточнение количества призываемых в регионах, в первую очередь по параметрам военно-учетных специальностей. В связи с этим проводится корректировка и перераспределение параметров заданий между регионами, сообщил источник в Минобороны. Свою роль сыграло и предоставление отсрочек мобилизованным, а также наличие ошибочно мобилизованных – вместо них набирают других призывников, подходящих под критерии частичной мобилизации.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
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Американист опроверг выводы американских СМИ о ракетных ударах России по Украине
Эксперт Дробницкий указал на ошибки американских СМИ в оценке российских ракетных ударов по Украине
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Мнение сингапурских экспертов New York Times о том, что для ударов по Украине Россия использовала старые советские ракеты, не нашли поддержки серьезных аналитиков, заявил газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее эксперты из Сингапура заявили газете New York Times, что у армии России якобы почти не осталось современных ракет.
«Странно, почему собеседники NYT сделали такие заключения по итогам ракетных атак российских ВС РФ, ведь ни в Госдепе, ни в Пентагоне не делали таких выводов. И почему издание опросило экспертов из Сингапура, а не специалистов из стран НАТО? Возможно, причина в том, что серьезные аналитики не стали бы давать столь категоричные ответы, которые понадобились авторам заметки», – уверен американист Дмитрий Дробницкий.
В первые часы после удара западные медиа усиленно развивали мысль о том, что воздушные удары были неизбирательны и наносились в час пик якобы с целью привести к как можно большему количеству жертв. «При этом сами украинские власти сообщили о гибели 19 человек. И это после удара сотней ракет. Этот факт вынудил западное сообщество признать, что применялись все-таки не «устаревшие советские», а современные высокоточные ракеты, и что целью была именно энергетическая инфраструктура», – подчеркнул Дробницкий.
Собеседник добавил: для ударов по скоплению живой силы противника есть другие виды вооружения, а высокоточные ракеты используются для точечных атак по конкретным объектам. «В общем, никто в серьезных медиа так и не подхватил тезис: «И ракеты-то у них ржавые, советские». Ну кроме этих двух сингапурцев», – указал эксперт.
Накануне утром российская армия нанесла удары по критической инфраструктуре Киева и Киевской области. Также взрывы произошли в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Сумской, Ровенской и Полтавской областях. Главной мишенью стали основные ТЭС и ТЭЦ, а также подстанции с уровнем напряжения 330кВ.
Как сообщил позднее президент Владимир Путин, применялось высокоточное оружие. Он подчеркнул, что данный шаг стал ответной мерой после ряда терактов со стороны киевского режима, в частности диверсии на Крымском мосту.
При этом издание New York Times выступило с утверждением, будто российские атаки были проведены с использованием «устаревших, неуправляемых и неточных» ракет, в том числе выпущенных еще в Советском Союзе. Газета опирается при этом на мнение двух сингапурских экспертов – старшего научного сотрудника Института ISEAS Яна Стори и главного военного аналитика компании Janes Ридзвана Рахмата.
«Российские атаки, в результате которых в понедельник по всей Украине погибли по меньшей мере 19 человек, были смертельными и масштабными, но не настолько разрушительными, насколько могли бы быть в контексте войны. Украинские, западные и российские аналитики считают, что эти атаки свидетельствуют о том, что у России заканчивается самое современное оружие», – говорится в заметке.
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Военный эксперт назвал слабые места переданных Украине комплексов ПВО NASAMS
Военный эксперт Кашин: Американские комплексы ПВО NASAMS бессильны против «Искандеров»
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Американские зенитно-ракетные комплексы NASAMS способны помочь Киеву решать локальные задачи, но надежно прикрыть ими всю территорию Украины не получится, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин. Во вторник в США назвали сроки поставок Киеву первых двух комплексов ПВО NASAMS.
«Зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS могли бы существенно ослабить удар по одному из городов, сбив некоторую часть российских крылатых ракет и ударных дронов. В то же время этот комплекс совершенно неэффективен против баллистических целей», – считает директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин.
«Можно предположить, что если бы Россия имела информацию о том, что тот или иной объект прикрыт комплексами NASAMS, она пыталась бы использовать для его поражения ракеты типа «Искандер», против которых NASAMS не может действовать эффективно», – добавил эксперт.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщил во вторник, что в самом ближайшем будущем Вашингтон предоставит Украине первые два комплекса NASAMS. Какой будет комплектация этой поставки, чиновник не уточнил.
Полная батарея NASAMS состоит из четырех огневых единиц, каждая из которых включает в себя три ракетные пусковые установки из шести ракет AIM-120 AMRAAM, одну радиолокационную станцию AN / MPQ-64F1 Improved Sentinel, одну машину центра распределения огня и одну машину с электронно-оптической камерой (MSP500). NASAMS относится к системам ПВО средней дальности, предназначенным для обнаружения и уничтожения самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Обычно они используются для защиты ключевых стратегических объектов или гражданского населения.
Ракеты AIM-120 AMRAAM оборудованы активной радиолокационной головкой самонаведения и в зависимости от модификации могут сбивать цели в радиусе от 20 до 40 километров. Если их использовать для стрельбы с самолета, для чего они были предназначены изначально, то дальность поражения возрастает до 180 километров. «Пусковые установки NASAMS автономны, их можно распределить и прикрыть значительную по площади зону – населенный пункт, военно-воздушную базу, ТЭЦ. Но поскольку удары России охватывают всю территорию Украины, то эффект от двух комплексов, будь они на вооружении Украины уже сейчас, скорее всего, был бы локальным», – предположил Кашин.
Стоимость одного взвода NASAMS – 23 млн долларов, а каждой ракеты AIM-120 AMRAAM – более 1,2 млн долларов. Таким образом, использовать это средство ПВО против ударных дронов «Герань-2», с помощью которых Россия все чаще наносит удары вглубь украинской территории, будет разорительно, добавляет военный эксперт. По словам собеседника, Вооруженные силы Украины маневрируют имеющимися системами противовоздушной обороной между линией фронта и городами в тылу. «Но в качестве одной из причин массового поражения украинских целей зачастую называлось то, что украинцы сконцентрировали значительную часть зенитных ракетных комплексов в районе городов Кременная и Сватово», – отметил Кашин.
«ВСУ могут разместить комплексы NASAMS в тылу, где готовится личный состав, прикрыть крупные логистические узлы на западе страны. То есть такие точки, куда «Искандер» не долетит. Это принесет реальный эффект. Если присутствие ПВО NASAMS обнаружится где-то ближе к линии фронта, то российское командование сделает ставку на поражение в этом районе целей оперативно-тактическими ракетами, артиллерией и другими средствами, против которых NASAMS неэффективен», – подытожил собеседник.
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Взрывы раздались во Львове
Взрывы раздались во Львове на западе Украины, подтверждены проблемы с электроэнергией
На западе Украины во Львове раздаются взрывы, в городе есть проблемы с электроэнергией, сообщил мэр города Андрей Садовой.
Он написал в Telegram-канале, что подтверждены проблемы с электроэнергией.
Напомним, в понедельник утром были нанесены удары по критической инфраструктуре Киева и Киевской области, также взрывы произошли в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.
Тем не менее американский президент Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским заверил, что Вашингтон намерен продолжить оказывать военную помощь Киеву, включая поставки современных систем противовоздушной обороны, говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.
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Володин поставил Зеленского в один ряд с бен Ладеном
Спикер Госдумы Володин поставил президента Украины Зеленского в один ряд с международным террористом бен Ладеном
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин сравнил допускающего теракты президента Украины Владимира Зеленского с Усамой бен Ладеном и другими международными террористами.
По словам Володина, киевский режим давно стал террористическим. Это подтверждают и регулярные обстрелы критической инфраструктуры атомных электростанций – Запорожской и Курской, и убийства общественных деятелей на территории Украины и России, а также взрыв на Крымском мосту, написал он в своем Telegram-канале.
Володин добавил, что Зеленский своими действиями давно поставил себя в один ряд с Усамой бен Ладеном и другими международными террористами. А западные политики, которые оказывают поддержку его режиму, по факту спонсируют терроризм, считает Володин.
Ранее телеканал NBC сообщил, что США отложили требование Украины на поставку ракет большей дальности из-за возможности опасной реакции России.
Напомним, директор второго департамента СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что поставки Западом Киеву дальнобойных или более мощных средств поражения станут для России красной линией.
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