Байден: Запад намерен усиливать нажим на Россию

Президент США Байден заявил о намерении Запада усиливать нажим на Россию и поддерживать Украину сколько нужно

Коллективный Запад намерен усиливать давление на Россию, в том числе за счет санкций, а также поддерживать Украину, заявил президент США Джо Байден в связи с нанесением Россией массированного удара по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.

По словам Байдена, «нынешние атаки [России] лишь укрепляют нашу приверженность тому, чтобы стоять [плечом к плечу] с народом Украины столько, сколько требуется», передает ТАСС.

По словам Байдена, Россия несет ответственность за «военные преступления», и отмечает, что США настроены на то, чтобы «привлекать [президента Владимира] Путина и Россию к ответственности» за это, «предоставлять поддержку, необходимую украинским силам».

По словам Байдена, «США решительно осуждают нанесенные сегодня Россией ракетные удары на Украине, в том числе в Киеве».

Напомним, в понедельник были нанесены удары по критической инфраструктуре Киева и Киевской области, также взрывы произошли в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.