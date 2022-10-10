Захарову удивил мощный прорыв информационной блокады России на Западе

Официальный представитель МИД Захарова заявила, что выступление Путина во Франции показывают в прямом эфире

Во Франции выступление российского президента Владимира Путина теперь дают в прямом эфире, с собственным переводом, «мы о таком мечтать не могли», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Про информационную блокаду России. Все французские каналы. Сами же и переводят. Мы о таком даже мечтать не могли. Просто хотели, чтобы корреспондентов RT-France пускали в Елисейский дворец. И все. Но, как говорится, насильно мил не будешь», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

В начале февраля RT France называли спланированной акцией расследование французского регулятора против телеканала, которое началось после «жалоб неких ассоциаций», недовольных освещением определенных тем.