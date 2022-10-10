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Захарову удивил мощный прорыв информационной блокады России на Западе
Официальный представитель МИД Захарова заявила, что выступление Путина во Франции показывают в прямом эфире
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Во Франции выступление российского президента Владимира Путина теперь дают в прямом эфире, с собственным переводом, «мы о таком мечтать не могли», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Про информационную блокаду России. Все французские каналы. Сами же и переводят. Мы о таком даже мечтать не могли. Просто хотели, чтобы корреспондентов RT-France пускали в Елисейский дворец. И все. Но, как говорится, насильно мил не будешь», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
В начале февраля RT France называли спланированной акцией расследование французского регулятора против телеканала, которое началось после «жалоб неких ассоциаций», недовольных освещением определенных тем.
Путин назвал заказчиков и исполнителей теракта на Крымском мосту
Президент России Владимир Путин назвал спецслужбы Украины заказчиками и исполнителями теракта на Крымском мосту
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Авторами подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным. По словам Путина, подрыв Крымского моста является терактом, направленным на разрушение критически важной инфраструктуры России.
Как заявил Путин на встрече с Бастрыкиным, авторы, исполнители и заказчики подрыва Крымского моста – спецслужбы Украины. По словам президента, подрыв Крымского моста является терактом, направленным на разрушение критически важной инфраструктуры России, сообщается на сайте Кремля.
В свою очередь Бастрыкин заявил, что дело о взрыве завели по статье «Терроризм». Он добавил, что уже удалось установить подозреваемых, которые готовили теракт. Он уточнил, что авторами взрыва являются спецслужбы Украины и граждане России и зарубежных государств, которые помогали в подготовке этого теракта.
«Нами уже установлен маршрут движения грузовика, в котором произошел подрыв. Это Болгария, это Грузия, это Армения, Северная Осетия, Краснодар... Установлены перевозчики. С помощью оперативных сотрудников ФСБ удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт», – сказал Бастрыкин.
Напомним, в субботу на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел взрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два пролета автомобильного моста.
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Поздравление в адрес Путина появилось на здании Рейхстага в Берлине
В Берлине на здании Рейхстага появилась проекция с поздравлением в адрес президента России Владимира Путина
На здании Рейхстага в столице Германии появилось поздравление президенту России Владимиру Путину с юбилеем, надпись транслировалась проектором прямо на здание парламента.
«Россия сделает все, чтобы привести в чувства горячие головы на Западе. С Днем рождения, человек, меняющий мир!» – гласила надпись, транслированная на здание Рейхстага.
Ролик опубликован в Telegram-канале «Zащитники».
Появление надписи на здании сопровождалось радостными возгласами и аплодисментами.
Напомним, в пятницу ряд стран поздравили российского лидера с 70-летием. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил российскому коллеге трактор.
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Путин дал поручение в связи с ЧП на Крымском мосту
Президент Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту
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Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с происшествием на Крымском мосту, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что Путин в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту получил доклады председателя правительства России Михаила Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина, глав МЧС Александра Куренкова и Минтранса Виталия Савельева, а также руководителей силовых ведомств, передает ТАСС.
По словам представителя Кремля, президент поручил премьер-министру сформировать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий. В ее состав войдут также главы Краснодарского края и Крыма, представители Росгвардии, ФСБ, МВД, уточнил Песков.
Представитель Кремля сообщил РИА «Новости», что сроков восстановления Крымского моста пока нет.
Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Судоходные арки не повреждены. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Движение по автомобильной и железнодорожной частям закрыто. Власти региона сообщили, что будет возобновлена работа паромной переправы. Пострадавших в результате ЧП, по предварительным данным, нет, сообщили власти.
Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Крымский мост повредили «украинские вандалы».
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Путин обвинил Киев в попытке подрыва «Турецкого потока»
Президент России Путин заявил, что Украина пыталась подорвать один из участков «Турецкого потока»
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Президент России Владимир Путин обвинил Украину в попытке подрыва одного из участков газопровода «Турецкий поток», а также совершении трех терактов в отношении Курской АЭС.
Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ заявил, что совершен целый ряд терактов и попыток в отношении объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры России, включая попытку подрыва на одном из участков газотранспортной системы «Турецкий поток», передает ТАСС.
Он отметил, что все покушения доказаны, в том числе и показаниями самих задержанных исполнителей этих терактов.
Путин заявил, что Россию не допускают к расследованию взрывов на «Северных потоках», но всем нам хорошо известен конечный бенефициар этого преступления.
Также он отметил, что СБУ совершила три теракта в отношении Курской АЭС, передает РИА «Новости».
«В результате третьего такого теракта было повреждено сразу три линии. Принятыми мерами ущерб был в кратчайшие сроки ликвидирован, каких бы то ни было серьезных последствий не допущено», – приводит ТАСС слова Путина о терактах на Курской АЭС.
Ранее Путин проинформировал Совбез о расследовании ЧП на Крымском мосту, назвав его терактом.
Также президент России заявил, что утром был нанесен массированный удар по объектам украинской инфраструктуры, военного управления, связи и энергетики.
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Путин подписал указ об усилении мер защиты в Керченском проливе
Путин возложил на ФСБ полномочия по организации и координации мер по защите Керченского пролива
Президент России Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты Крымского моста, энергомоста и газопровода из Краснодарского края в Крым, сообщила пресс-служба Кремля.
Согласно указу, на ФСБ возлагаются полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Российская Федерация – полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым в период их эксплуатации, передает ТАСС.
В документе поясняется, что это делается в целях повышения эффективности мер защиты транспортного перехода, энергомоста и газопровода через Керченский пролив.
Напомним, 8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил о взрыве грузового автомобиля на Крымском мосту, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате инцидента частично обрушились два автомобильных пролета, арка над судоходной частью моста не была повреждена.
По предварительным данным СК РФ, при взрыве на мосту погибли три человека. Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для выяснения причин ЧП и устранения его последствий.
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Путин разрешил командующим группами войск награждать отличившихся в СВО бойцов
Командующие группами войск смогут награждать отличившихся в СВО бойцов без представления документов в Москву
Командующие группировками войск наделяются правом в особом порядке от имени главы государства вручать на передовой некоторые ордена и медали отличившимся, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Командующим группировками войск предоставляется право вручать в особом порядке от имени президента военнослужащим ВС России и «иным бойцам», наиболее отличившимся при выполнении задач спецоперации, орден Мужества, знак отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени, медаль «За отвагу» и медаль «За спасение погибавших», говорится в указе, передает ТАСС.
Вручение наград предписано проводить в районах боевых действий, Минобороны должно определить порядок вручения.
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Лукашенко подарил на юбилей Путину трактор
Президент Белоруссии Лукашенко рассказал о подаренном на юбилей Путину тракторе ручной сборки
Белорусский лидер Александр Лукашенко подарил российскому коллеге на 70-летие трактор Belarus, об этом президент Белоруссии сообщил сам по прибытии на саммит СНГ в Петербурге.
Лукашенко заявил, что этот трактор – ручной сборки, и он сам работает на таком же, передает БелТА.
«Насадок [у трактора], их, знаешь, миллион. Поэтому это по желанию. Но я ему предложу одну насадку – навесное устройство – сеялку. Будем сеять хлеб. Может, еще что-то. Она универсальная», – добавил президент Белоруссии.
Он пообещал такие же трактора подарить президенту Польши Анджею Дуде и польскому премьеру Матеушу Моравецкому. «Чтобы не воровали на Украине хлеб, а везли бедным странам», – заключил он.
Напомним, главы ряда стран поздравили российского лидера с 70-летием.
На Trump Tower в Майами появилось поздравление в адрес Путина
На фоне дня рождения главы российского государства Владимира Путина на высотку Trump Tower в Майами спроецировали надпись «Happy birthday, mr. president», сообщают информационные агентства.
Спроецированная на здание надпись гласила: «Никакого морального права даже заикаться о свободе демократии у этого Запада нет». «Happy birthday, mr. president», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Напомним, 7 октября Путин отметил 70-летие. На здании Рейхстага в столице Германии также появилось поздравление, надпись транслировалась проектором на здание парламента. По данным ВЦИОМ, уровень доверия Путину среди граждан России превышает 81%.
Мишустин создал комиссию по ЧП на Крымском мосту
Премьер Мишустин по поручению президента Путина подписал распоряжение о комиссии по ЧП на Крымском мосту
Премьер-министр Михаил Мишустин после поручения президента Владимира Путина подписал распоряжение о создании правительственной комиссии по выяснению причин происшествия на Крымском мосту и ликвидации последствий, сообщили в пресс-службе Кабмина. Комиссию возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин.
В состав комиссии также вошли представители Минтранса, МЧС, Минстроя, Росморречфлота, Росавтодора, Росжилдора, Росгвардии, МВД и ФСБ, главы Краснодарского края и Республики Крым, говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.
Уточняется, что на место ЧП выехали министр транспорта Виталий Савельев и глава МЧС Александр Куренков.
Хуснуллин сообщил в Telegram, что вылетит в Крым в ближайшие часы и лично осмотрит повреждения моста. Будем на месте принимать решения, как в максимально короткие сроки восстановить его работу, отметил он.
Ранее в субботу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с происшествием на Крымском мосту.
В Кремле ответили на угрозы Болтона в адрес Путина
Представитель Кремля Песков ответил на вопрос об угрозах экс-советника Белого дома Болтона Путину
Безопасность президента России Владимира Путина обеспечивается на должном уровне, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова с угрозами в адрес главы государства от экс-советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона.
«Безопасность президента обеспечивается на надлежащем уровне с учетом всех имеющихся угроз», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Также он заявил, что Россия не хочет принимать участие в ядерной риторике, которая подогревается в первую очередь в США.
Ранее Болтон заявил, что Путин станет «законной целью» в случае применения Россией ядерного оружия в ситуации вокруг Украины.
До этого президент США Джо Байден заявил, что президент Владимир Путин не шутит, когда говорит о применении тактического ядерного оружия. Но глава США не смог представить ситуацию, при которой использование тактического ядерного оружия «не закончилось бы Армагеддоном».
Кремль анонсировал совещание Путина с членами Совбеза
Песков: Путин в понедельник проведет совещание с членами Совбеза России
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет совещание с членами Совбеза, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Совбез запланирован на понедельник. По темам пресс-секретарь российского лидера пообещал проинформировать после выступления президента, передает РИА «Новости».
Напомним, в субботу на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел взрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два пролета автомобильного моста.
The National: Путин и Зеленский могут посетить саммит G20
Посол Индонезии в ОАЭ заявил о согласии Путина и Зеленского посетить саммит G20
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский якобы согласились посетить саммит G20 в ноябре, заявил посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис.
Президенты России и Украины дали свое согласие на участие в саммите G20, который пройдет в Индонезии, заявил Багис изданию The National, передает РИА «Новости».
В августе Зеленский заявлял, что может посетить саммит, если на нем будет присутствовать президент России.
При этом сам Путин говорил, что Россия поучаствует в саммите G20 в ноябре, но отмечал, что пока не знает, будет ли участвовать в нем лично.
Между тем американский президент Джо Байден сообщал, что не исключает встречи с Путиным на G20, лидеры могут обсудить ситуацию с Украиной.
Путин призвал страны СНГ переходить на расчеты в нацвалютах
Путин заявил, что переход на нацвалюты со странами СНГ будет способствовать укреплению финансового суверенитета
Переход на национальные валюты во взаимоотношениях со странами СНГ позволит укрепить суверенитет стран и углубить интеграцию, заявил президент России Владимир Путин на неформальном саммите лидеров стран СНГ.
По словам Путина, росту товарооборота между странами СНГ будет способствовать более энергичный переход на национальные валюты во взаиморасчетах со странами содружества, передает «Интерфакс».
Президент указал, что развитие отношений между странами СНГ продолжается на протяжении многих лет, и это никак не привязано к какой бы то ни было политической конъюнктуре.
По его словам, переход на нацвалюты будет также способствовать укреплению финансового суверенитета государств СНГ, развитию внутренних рынков капитала, углублению региональной экономической интеграции.
Ранее Владимир Путин указал на расширение экономического сотрудничества стран СНГ, а также увеличение товарооборота между государствами.
Путин поручил создать нового оператора «Сахалин-1»
Проектом «Сахалин-1» вместо Exxon будет управлять новый оператор
Проект «Сахалин-1» получит нового оператора, к которому переходят права и обязанности Exxon Neftegaz Limited, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Новое ООО получит имущество консорциума по соглашению о разделе продукции по «Сахалину-1», передает ТАСС со ссылкой на указ президента.
Дочерние предприятия Роснефти, являющейся участником проекта, получат в новом операторе 20% суммарно. 11,5% получит АО «Сахалинморнефтегаз-Шельф», 8,5% получит «РИ-Астра».
Остальные 80% на данный момент отойдут новому оператору, пока не будут переданы другим участникам.
Иностранные участники «Сахалина-1» в течение месяца должны будут представить правительству уведомления о согласии принять в собственность доли в уставном капитале общества пропорционально принадлежавшим каждому из них долям участия по соглашению о разделе продукции.
Напомним, в конце сентября на проекте «Сахалин-1» остановили добычу нефти и газа.
Летом глава государства подписал указ о смене оператора «Сахалина-2» из-за нарушений обязательств иностранных юрлиц и физлиц по исполнению соглашения о разделе продукции. Оператора Sakhalin Energy (общее предприятие Газпрома, Shell, Mitsui и Mitsubishi) сменили на новое российское юридическое лицо, а имущество компании стало собственностью государства.
Песков: Формат участия России в саммите G20 пока не определен
Пресс-секретарь президента Песков заявил о неопределенном формате участия России в G20
Российская сторона намерена участвовать в саммите G20 в Индонезии, но формат пока еще не определен, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Россия будет участвовать, но формат по-прежнему не определен», – сказал Песков, отвечая на вопрос о возможном участии президента Владимира Путина во встрече, передает ТАСС.
Ранее посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис заявил, что российский и украинский президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский якобы согласились посетить саммит G20.