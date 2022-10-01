Hill: Единство НАТО в отношении Украины оказалось под угрозой

По мере того как экономические проблемы охватывают страны Североатлантического альянса, порождая сопутствующую политическую нестабильность, трещины в единстве в отношении Украины продолжат увеличиваться, пишет Уильям Молони в статье для издания The Hill.

Ярким пример краха этого единства автор называет позицию Турции, которая блокирует вступление в НАТО Швеции и Финляндии. Кроме того, считает он, заслуживает внимания ситуация с вывозом украинского зерна в Европу, передает РИА «Новости».

По словам Молони, Украина начала экспортировать большие объемы зерна в Европу по сниженным ценам, что, как сообщается, вызвало недовольство европейских фермеров и спровоцировало уличные протесты.

По словам журналиста, европейцы помнят и о том, как администрация Байдена не проконсультировалась с партнерами по НАТО перед внезапным и некомпетентным уходом из Афганистана. А это также способствует росту опасений по поводу предсказуемости и ненадежности США как союзника, полагает автор.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил невозможность быстрого вступления Украины в НАТО и заявил, что альянс сконцентрирует свои усилия на оказании помощи Украине для реализации ее права на самооборону.

По словам помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, Вашингтон считает, что Брюсселю следует в другое время обсудить попытки вступления Украины в НАТО.

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин делает все возможное, чтобы другие страны и НАТО не оказались втянуты в вооруженный конфликт Украины с Россией. Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт в свою очередь сообщила, что просьба Зеленского будет рассматриваться всеми членами альянса и требует единогласного одобрения.

В свою очередь экс-глава Госдепа Генри Киссинджер заявил, что американский курс на включение Украины в НАТО не был мудрым.