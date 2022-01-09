В отдельных районах Алма-Аты слышны выстрелы

В казахстанской Алма-Ате в отдельных районах слышны выстрелы, но они похожи на предупредительные. Около 100 участников террористических атак и мародеров в Алма-Ате были задержаны, изъято 118 единиц оружия и более тысячи боеприпасов.

«В разных районах города еще слышны выстрелы, но они скорее похожи на предупредительные», передает «Мир24».

Также стало известно, что за ночь в Алма-Ате задержано около 100 участников террористических атак и мародеров. «За минувшую ночь в Алматы задержано чуть менее 100 участников террористических атак и мародеров. Изъято 118 единиц оружия и более одной тысячи боеприпасов к нему», – говорится в сообщении Telegram-канала Sputnik Казахстан.

Уточняется, что места, где террористы вели бой, были зачищены. Полиция Алматы осматривает здания на наличие прячущихся террористов, добавляет агентство.

Ранее сообщалось, что более 5 тыс. человек задержаны, среди них есть значительное количество иностранцев. Возбуждено 125 уголовных дел из-за беспорядков в Казахстане.

Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали.

Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.