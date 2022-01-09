В РПЦ объяснили обеспокоенность введением цифровых паспортов

Верующие обеспокоены в вопросе введения электронных паспортов не техническим прогрессом, а возможностью контроля над личностью, соблюдением своих прав и законодательства, сказал секретарь Синодальной комиссии Русской православной церкви (РПЦ) по биоэтике, настоятель московского храма Сергия Радонежского в Крапивниках протоиерей Александр Абрамов

«Беспокойство верующих состоит не в техническом прогрессе: будут, естественно, какие-то новые формы хранения информации, в этом ничего нет. Вопрос в том, не осуществляется ли при этом контроль над личностью. Если просто одна форма паспорта заменяется другой формой паспорта - то в этом ничего дурного нет, как мне представляется, если речь идет о том, что будут соблюдены добровольность и возможность выбора бумажного или безбумажного носителя и так далее. Если за этим стоят ограничительные меры, то, естественно, ограничения ни у кого не могут вызвать восторга, особенно если причина этих ограничений находится за пределами действующего законодательства», – сказал РИА «Новости» Абрамов.

Представления о «сатанинских QR-кодах», отметил он, среди верующих распространены не больше, чем в целом среди населения России. При этом о проблемах, связанных с QR-кодами, напомнил Абрамов, исчерпывающе высказался на епархиальном собрании Москвы в декабре патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На собрании 22 декабря 2021 года он заявил, что рассуждения о вакцинации и QR-кодах как о печати антихриста греховны. Говоря о QR-кодах, он сказал, что люди обеспокоены введением разрешительного порядка предоставления прав и возможностей, которые ранее не подвергались сомнению и были общедоступными. Патриарх назвал немыслимым введение QR-кодов или иного разрешительного документа для посещения храмов.

Абрамов отметил, что если паспорт приобретает какие-то технические формы, то в этом нет ничего дурного. «Но если вы, например, без электронного паспорта, а не паспорта гражданина Российской Федерации, не сможете зарегистрироваться на рейс – то это уже совсем другая история, и встает вопрос, насколько оправданы подобные технические новации», – добавил священник.

Этим, по его мнению, озабочены не только православные верующие. «Озабоченность не прогрессом техники, который в рамках разумных этических ограничений можно только приветствовать. Он и без наших приветствий обойдется. Задача – в том, чтобы его обеспечить морально, а права и свободы людей, которые отражены в основном законе, несомненно, должны соблюдаться», – заключил он.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что цифровые паспорта внедрят в трех пилотных регионах – Москве, Подмосковье и Татарстане. Выдавать цифровые документы будут с начала 2023 года, использовать их можно в любой точке страны, решение о замене бумажного документа на смарт-карту будет принимать каждый гражданин по своему усмотрению.