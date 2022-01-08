Вакцинированных «Спутником» туристов решили пускать в Израиль

Джоковича задержали и выслали из Австралии

Первая ракетка мира Новак Джокович не смог въехать в Австралию, местные власти аннулировали визу, задержали и выслали теннисиста из страны, следует из сообщения пограничной службы Австралии.

Ведомство подтвердило, что Джокович «не представил надлежащих доказательств, необходимых для въезда в Австралию, и его виза была аннулирована». Как поясняется, граждане других стран, «у которых нет действующей визы при въезде или у которых была аннулирована виза, будут задержаны и высланы из Австралии», передает РИА «Новости».

Теннисист не смог пройти паспортный контроль, так как член его команды, отвечавший за сбор документов, допустил ошибку, выбрав тип визы, который нельзя получить с медицинским отводом от вакцинации. В результате Джокович несколько часов провел в комнате, охраняемой полицией. Местные власти отказались помогать ему с получением визы для участия в открытом чемпионате Австралии.

Джокович неоднократно отказывался сообщить свой статус вакцинации от коронавируса. Организаторы Australian Open требуют, чтобы участники были привиты или имели освобождение по медицинским показаниям. Во вторник Джокович сообщил о получении такого освобождения.

Президент Сербии Александр Вучич провел телефонный разговор с Джоковичем, заявив спортсмену, что все органы власти Сербии «принимают меры, чтобы издевательства над лучшим теннисистом мира в кратчайшие сроки прекратились». Страна намерена «бороться за Новака Джоковича, за правосудие и справедливость».

Отец первой ракетки мира Срджан Джокович заявлял, что его сына «держали в плену пять часов». Он призвал «поднимать тревогу» для «борьбы за либеральный мир», за «весь мир». Позднее отец спортсмена сообщил, что теннисист возвращается из Мельбурна домой, передает Sputnik.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, комментируя отказ в визе Джоковичу, сказал, что «правила есть правила, особенно когда речь идет о границах». По его словам, «никто не стоит выше правил». Моррисон заявил: «Наша сильная пограничная политика имела решающее значение для Австралии, где уровень смертности от COVID-19 один из самых низких в мире, мы продолжаем проявлять бдительность».

Позднее Моррисон заявил, что «доказательства полученного им медицинского освобождения были признаны недостаточными». Джокович «предоставил информацию авиакомпании, которая разрешила ему подняться на борт и совершить полет», но «это не гарантирует въезд в Австралию». По словам премьер-министра, у Джоковича на момент пересечения границ «не было действующего медицинского освобождения от вакцинации», которая является обязательным условием для въезда в Австралию, передает ТАСС.

Напомним, на днях власти австралийского штата Новый Южный Уэльс впервые выявили омикрон-вариант коронавируса у человека, не посещавшего ни одну из африканских стран. Как сообщили в региональном Минздраве, общее число инфицированных этим штаммом в штате достигло семи, еще два человека ожидают результаты ДНК-анализа. Тогда сообщалось, что в Австралии зафиксированы восемь случаев инфицирования омикрон-вариантом коронавируса.