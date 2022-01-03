Израиль решил возобновить прием вакцинированных иностранных туристов

Израиль с 9 января планирует открыть границы для привитых или переболевших коронавирусом туристов. Для вакцинированных «Спутником V» въезд пока закрыт, поскольку Минздрав пока ожидает официальных данных по эффективности против «омикрон»-штамма.

«Премьер-министр и министры иностранных дел, здравоохранения, внутренних дел, туризма и транспорта пришли к выводу, что с воскресенья, 9 января, вакцинированные и переболевшие COVID-19 иностранцы из «оранжевых» стран, государства с допустимым уровнем заболеваемости смогут получить разрешение на въезд», – приводит РИА «Новости» сообщение Минздрава Израиля.

В свою очередь ТАСС со ссылкой на правительственный источник сообщает, что решение по въезду туристов, привитых «Спутником V», будет озвучено после получения официальных данных об эффективности препарата против «омикрон»-штамма коронавируса.

Для туристов из «красных» стран, где наблюдается высокий уровень заболеваемости, въезд в страну всё еще закрыт. В этот список входят 15 государств, в том числе США, Великобритания, Турция, Мексика и Швейцария. Россия в списке «красных» стран не значится, но привитых российской вакциной «Спутник V» в Израиль пока не будут пускать.

Ранее сообщалось, что первый случай одновременного заболевания коронавирусом и гриппом, получивший название «флурона», зарегистрирован в Израиле.

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