США опровергли сообщения о подготовке вывода войск из Восточной Европы

Появившиеся в СМИ сообщения о подготовке вывода американских войск из Восточной Европы неверны, силы Соединенных Штатов будут увеличены в случае «агрессии» России против Украины, заявила высокопоставленный представитель Госдепартамента США.

«Я хочу предельно четко сказать, что они (сообщения о планах вывода войск США из Восточной Европы) неверны», – приводит слова представителя Госдепа США ТАСС.

«На самом деле мы четко говорили России как публично, так и в частном порядке, что в случае, если Россия в дальнейшем вторгнется на Украину, мы укрепим наших союзников по НАТО, перед которыми у нас есть священная обязанность», – добавила дипломат США.

Накануне американские СМИ сообщили, что Соединенные Штаты рассматривают возможность обсуждения с Россией сокращения численности американских войск в Восточной Европе, если Россия будет готова предложить подобное сокращение и со своей стороны. Ранее в США допустили, что требование России о выводе иностранных войск из Восточной Европы и предоставления гарантий дальнейшего нерасширения НАТО может заставить Соединенные Штаты исключить Эстонию, Латвию и Литву из Североатлантического альянса ради стратегического соглашения с Москвой.

На ваш взгляд До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО? До разрыва дипломатических отношений со странами НАТО

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1 января президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.

В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.

В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».

Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.

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