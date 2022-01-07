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Погибшими в ДТП под Ульяновском оказались юные регбисты
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Подростки, которые погибли в ДТП на трассе в Ульяновской области, оказались регбисты из казанского клуба «Энергия», сообщили в Федерации регби России (ФРР).
«В ночь на 7 января автомобиль с юными игроками казанской «Энергии» разбился в ДТП. Двое ребят и мать одного из регбистов погибли», – говорится в сообщении на сайте ФРР.
Отмечается, что игроки возвращались с рождественского турнира в Пензе. Из пяти человек, находившихся в машине, выжили двое детей, которые доставлены в больницу.
Федерация выразила соболезнования семьям погибших и пострадавших в аварии.
Напомним, что в результате столкновения двух автомобилей на участке трассы Казань – Буинск – Ульяновск погибли три человека, шесть из восьми пострадавших, в том числе двоих детей, доставили в больницу.
В Грузии допустили обращение за «рукой помощи» к России
Министр обороны Грузии в 2015-2016 годах, а ныне оппозиционер Тина Хидашели заявила, что основатель правящей «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили «пытается осуществить назарбаевизацию страны», передает корреспонлент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Проводя параллели с ситуацией в Казахстане, она отметила, что в Грузии «не слышен голос Запада, а главные игроки – это Россия, Китай, а также Иран».
«Управление Грузией вычищено от политиков и политики, его рычаги полностью находятся в руках олигарха и его прирученных мальчиков», – считает она.
По мнению бывшего министра обороны Грузии, «когда смотришь на Казахстан, то может настать день, когда и здесь власть будет лежать на улице, а в стране не будет политической силы подобрать ее и управлять эффективно и к лучшему».
«А отсюда – полшага до обращению к России за «рукой помощи», – заявила Тина Хидашели.
Она считает, что в регионе Центральной Азии «или нет сил, которые имеют потенциал осуществить демократические изменения, или же их очень мало и они фрагментированы».
Ввод в Казахстан миротворцев ОДКБ экс-министр обороны Грузии назвала «очень опасным и рискованным шагом» в условиях, когда позиции Запада там не являются сильными.
Ранее экс-президент Грузии, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили, находящийся в тюрьме в Рустави, сообщил, что в прошлом году проводил собрание с казахскими оппозиционерами у себя дома в Киеве.
Байден заявил о переломном моменте в истории США и мира
Человечество переживает переломный момент в своей истории, в то время как Россия и Китай полагают, что дни демократии сочтены, заявил президент Соединенных Штатов Джозеф Байден
«Мы живем в переломный момент истории – как внутри страны, так и за рубежом. Мы вовлечены в новую борьбу между демократией и автократией, между устремлениями большинства и алчностью меньшинства, между правом народа на самоопределение и своекорыстием автократии. Китай, Россия и другие страны – они делают ставку на то, что дни демократии сочтены. Они действительно сказали мне, что демократия слишком медлительна, слишком увязла в разногласиях, чтобы преуспеть в сегодняшнем быстро меняющемся сложном мире», – цитирует Байдена ТАСС.
Он добавил, что Москва и Пекин делают ставку на то, что Соединенные Штаты станут больше похожи на них, нежели чем на самих себя.
«Они делают ставку на то, что Америка – это место для автократа, диктатора, жесткого правителя. Я в это не верю. Мы не такие. Мы никогда не были такими. И это не то, кем мы когда-либо должны быть», – подчеркнул глава Белого дома.
«Это не страна королей, диктаторов или самодержцев», – отметил он.
Ранее около половины граждан США (46%) заявили в опросе газеты Washington Post и Университета Мэриленда, что «мало» гордятся или «совершенно» не гордятся состоянием демократии в стране.
До этого рейтинг одобрения Байдена достиг нового антирекорда с момента его вступления в должность, более половины американцев (53%) не одобряют работу главы государства.
Курсант из Казахстана попрощался с родителями перед боем
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Курсант одного из военных учебных заведений Алма-Аты записал видео для родителей во время осады здания протестующими, показав, что курсанты вооружены только саперными лопатами.
«Мы все умрем... Мама, папа, я вас люблю», – говорит курсант на камеру, передает Kun.uz.
Также на видео видно, как бойцы в экипировке строятся во внутреннем дворе здания, откуда им предстоит отправиться на подавление беспорядков. Бойцы вооружены только палками и саперными лопатками.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что только на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.
Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев.
В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Позже в Казахстан прибыли белорусские военнослужащие миротворческого контингента ОДКБ. В пятницу в Минобороны сообщили о готовности основных сил российских миротворцев ОДКБ к вылету в Казахстан. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.
В Госдуме призвали Казахстан воссоединиться с Россией
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Депутат Госдумы и глава движения «Трезвая Россия» Бийсултан Хамзаев выступил в поддержку проведения референдума в Казахстане о воссоединении с Россией.
«Центральная Азия – это русская земля! В сети идет обсуждение возможного воссоединения Казахстана с Россией. Лично моя позиция, как гражданина Российской Федерации, вне зависимости от политики и должностей. Поддерживаю проведение референдума в Казахстане о воссоединении Казахстана с исторической Родиной – Россией», – написал Хамзаев в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев все свои заявления делает на русском языке.
По мнению Хамзаева, русский мир – это не принадлежность к национальности и крови, а «культура, история, язык, ценности, традиции».
Парламентарий отметил, что Казахстан – часть «большой исторической России», вне зависимости от личных предпочтений.
«Казахстан – это часть Русского мира. Россия – центр тюркского мира! Я об этом всегда говорил. Все те народы, которые сегодня живут в тюркских странах, в том числе Турция – основное свое начало этно-культурного кода берут с Алтая. Больше, чем Россия для тюркских государств не сделал никто в мире», – продолжил политик.
Хамзаев добавил, что с точки зрения коллективной безопасности Россия должна поддержать своих союзников. И без Казахстана Россия может лишь стать «придатком Китая или Запада»
«Единственный защитник, щит и меч Казахстана – Россия. Кто променяет братское плечо России на хищников с запада или востока? Россия, конечно же, поможет Казахстану в сложный час. Как помочь – определит президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин», – написал он.
По словам депутата, все происходящее в Казахстане под видом борьбы с ценами на газ – «разбой международных сепаратистов», которых «подготовили в Афганистане».
«Эти пришлые агенты оказывают сопротивление в том числе вооруженным силам Казахстана», – указал депутат.
Хамзаев добавил, что у него есть много друзей в республике, считающих, что Казахстан имеет право быть в составе Российской Федерации.
Между тем другой депутат Госдумы Петр Толстой заявил, что происходящее в Казахстане вызывает у него боль и тревогу, и подчеркнул, что последние события там – трагическая ситуация.
«Но общее должно быть одно – в такой момент любые политические комментарии или идеи выглядят только как попытка попиариться на чужом горе. Поэтому сожалею о заявлении моего коллеги депутата Бийсултана Хамзаева», – написал он в своем Telegram-канале.
Он добавил, что высказывание Хамзаева не имеет ничего общего с позицией «Единой России», ни с позицией фракции в Госдуме. Такие предложения, по его словам, «с учетом трагедии с многочисленными жертвами, по меньшей мере, неуместны и вредны».
Политик обратился ко всем коллегам с просьбой «помолчать» в рождественский сочельник.
«Пусть ситуация в дружественной нам стране, где сегодня сотни тысяч наших соотечественников, русских, сидят по домам в страхе и тревоге, где гибнут люди и торжествуют мародеры, скорее вернется в мирное и спокойное русло. И пусть те, кто защищает порядок, сделают свою работу. Тогда и поговорим», – заключил он.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.
В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане.
В Минобороны России сообщали, что в числе миротворцев отправлены подразделения 45-й отдельной бригады спецназначения ВДВ.
Участники беспорядков захватили здание телеканала «Мир» в Алма-Ате
Участники беспорядков устроили баррикады в здании телеканала «Мир» в Алма-Ате, есть жертвы, сообщил телеканал «Хабар-24».
По данным СМИ, на площади Республики в Алма-Ате группа неизвестных забаррикадировала здание телеканала «Мир». Есть жертвы, тела погибших лежат прямо на улице, передает ТАСС.
Ранее Токаев объявил, что конституционный порядок во всех регионах Казахстана в основном восстановлен, местные власти контролируют ситуацию.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.
Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев.
В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Позже в Казахстан прибыли белорусские военнослужащие миротворческого контингента ОДКБ. В пятницу в Минобороны сообщили о готовности основных сил российских миротворцев ОДКБ к вылету в Казахстан. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.
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На юге Казахстана началась контртеррористическая операция
В Кызылординской области Казахстана силовые структуры приступили к антитеррористической операции, сообщила глава региона Гульшара Абдыкаликова.
В регионе введен красный уровень террористической опасности, в ходе беспорядков пострадали 168 человек 77 из них доставлены в больницу, заявила Абдыкаликова в эфире «Хабар 24», передает «Sputnik Казахстан».
В регионе разгромили здания филиала партии Nur Otan, здание областного суда.
Сейчас в регионе проводится антитеррористическая операция.
Напомним, в Алма-Ате обстановка остается одной из самых сложных в стране, там захвачены и разгромлены несколько помещений государственных органов, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины.
В Алма-Ате открыли огонь против вооруженных зачинщиков беспорядков. Позже стало известно, что площадь Республики, где проходили бои, зачищена от радикалов. МВД Казахстана объявило ультиматум протестующим.
Китай назвал виновных в «разжигании цветной революции» в Казахстане
Китай выступил против внешних сил, виновных в подстрекательстве к беспорядкам и разжигании цветной революции в Казахстане, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в послании президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
Китайский лидер выразил соболезнования в связи с человеческими жертвами и материальным ущербом, вызванными беспорядками в Казахстане, и назвал шаги, предпринятые Токаевым, «решительными и мощными». Си Цзиньпин обвинил внешние силы в подрыве стабильности Казахстана и также мирной жизни граждан страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Синьхуа».
«Китай готов сделать все возможное, чтобы оказать Казахстану необходимую поддержку и помочь ему преодолеть все трудности», - говорится в сообщении.
Си Цзиньпин подчеркнул, что с какими бы рисками и вызовами бы ни столкнулся казахстанский народ, китайский народ всегда будет на его стороне.
Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к руководителям стран – участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он попросил помочь его стране в «преодолении террористической угрозы» и «внешней агрессии» в ряде городов, включая Алма-Ату и Нур-Султан, на фоне многодневных протестов.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.
Российские миротворцы взяли под контроль аэропорт Алма-Аты
Миротворцы России совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты, сообщает официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«К настоящему времени совместно с правоохранительными органами Республики Казахстан взят под полный контроль аэропорт Алматы», – передает РИА «Новости» слова Конашенкова.
«Обеспечивается безопасность расположенного в городе Генерального консульства Российской Федерации и других важных объектов», – добавил он.
Напомним, в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы. В Алма-Ате захватили международный аэропорт, который участники беспорядков позднее разгромили. В городе началась антитеррористическая спецоперация, власти сообщили об освобождении аэропорта. При этом, по данным СМИ, погибли двое военных. В четверг воздушная гавань Алма-Аты приостановила работу.
Бритни Спирс полностью обнажилась в Instagram
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Певица Бритни Спирс опубликовала в Instagram фотографии, на которых предстала абсолютно голой.
Спирс сделала селфи в зеркало, оставшись только в чулках и чокере, а интимную зону прикрыла эмодзи в виде сердечка. «Свободная женская энергия никогда не была так хороша», – подписала она фото.
При этом певица отключила комментарии к этому и нескольким другим постам.
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На сегодняшний день правила Instagram запрещают публиковать полностью обнаженные фото за несколькими исключениями – например, если на снимке изображены шрамы после удаления груди или грудное вскармливание.
Накануне суд в Лос-Анджелесе постановил, что опекунство над певицей Бритни Спирс, которое продолжалось 14 лет, больше не требуется. Исполнительница была признана частично недееспособной в 2008 году. В августе 2021 года отец Бритни Спирс согласился на отказ от опекунства. В сентябре его отстранили от опеки над дочерью.
Эксперт объяснил логику назначения руководителя сил ОДКБ в Казахстане
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Сегодня любой российский генерал способен выполнять самые сложные боевые задачи, в том числе на незнакомом театре военных действий, сказал газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Он объяснил, почему миротворческий контингент ОДКБ в Казахстане возглавил именно командующий ВДВ Андрей Сердюков.
«Поскольку основные части миротворческих сил ОДКБ – это ВДВ, было логичным назначить их главой именно командующего ВДВ, который знает личный состав, особенности и различные нюансы», – считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
После «обкатки» в Сирии весь командный состав российских вооруженных сил «прекрасно понимает, что такое гибридная война, которая сочетает в себе самые разные форматы, включая информационные». «В принципе любой российский генерал был способен возглавить миротворческие силы ОДКБ», – уверен Коротченко.
Собеседник подчеркнул, что функции миротворческих сил ОДКБ заключаются в защите стратегических объектов. Присутствие контингента также должно дать «уверенность казахстанским силовикам в необходимости действий по блокированию, нейтрализации и проведению мероприятий по зачистке незаконных вооруженных формирований боевиков».
«При этом всю основную работу должен делать Казахстан. В данном случае России не нужны функции, связанные с выполнением боевых задач. Наша миссия – это стабилизация и охрана особо важных объектов. Сам факт присутствия, а при необходимости его масштабирование, это элемент военно-политической стабилизации и уверенности казахстанских силовиков в своих действиях», – подчеркнул Коротченко.
О том, что руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане назначен командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, в пятницу сообщили в Минобороны России.
В среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал массовые беспорядки в стране актом внешней агрессии и обратился за помощью к союзникам по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда также входят Армения, Белоруссия, Киргизия, Россия и Таджикистан.
В ответ в ОДКБ приняли решение об отправке в Казахстан 2,5 тысяч военных. Россия отправляет на подмогу одну из самых своих элитных частей – 45-ю бригаду специального назначения ВДВ. Военнослужащие этого подразделения участвовали в первой и второй войнах в Чечне, российско-грузинской войне 2008 года, крымских событиях в 2014 году и в военных операциях на территории Сирии.
Также Россия отправляет солдат и офицеров 98-й дивизии ВДВ, за плечами которой опыт в миротворческих операциях в Боснии и Герцеговине в 1996 году, в зоне грузино-абхазского конфликта в 1998 году и в Косово в 1999 году. По информации телеканала «Звезда», в Казахстан направляются военные 31-й гвардейской десантно-штурмовой бригады из Ульяновска.
Ранее стало известно, что миротворцы России совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Названа доля поддержавших «Северный поток – 2» жителей Германии
Около 60% опрошенных жителей Германии поддерживают реализацию газопровода «Северный поток – 2», свидетельствуют результаты опроса института Infratest dimap для телеканала ARD.
Большинство немцев (60%) хотят сохранить скандальный газопровод «Северный поток – 2». Отмечается, что наибольшее одобрение проект находит у последователей правой партии «Альтернатива для Германии». Там за газопровод высказались 86% опрошенных, передает РИА «Новости».
При этом по большей части негативно к газопроводу относятся сторонники «Зеленых». Кроме того, на востоке ФРГ за проект выступают 70% участников опроса, в западной части страны – 57%.
Напомним, канцлер Олаф Шольц и глава МИД Германии Анналена Бербок выступили с прямо противоположных позиций по вопросу о судьбе газопровода «Северный поток – 2». Шольц заявил, что сертификация оператора «Северного потока – 2» никакого отношения к политике не имеет. Бербок же сказала, что «при нынешнем положении дел одобрить работу газопровода не представляется возможным». Однако позднее Бербок заявила, что достигла консенсуса с канцлером по теме «Северного потока – 2».
США захотели помочь Казахстану решить «проблемы коррупции»
Администрация Соединенных Штатов готова к оказанию помощи Казахстану в решении вызвавших протесты в республике политических и экономических проблем, в частности, «проблемы коррупции», заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
«Мы считаем, что правительство Казахстана сможет решить проблемы, которые выразились во время этих протестов, и надеемся на это», – приводит слова руководителя пресс-службы Госдепартамента США ТАСС.
По версии представителя американского внешнеполитического ведомства, речь идет о проблемах, которые «по своей сути являются экономическими и политическими». «В том, что касается наших рекомендаций, мы бы не хотели выступать с предписаниями», – добавил Прайс. «Если мы можем помочь Казахстану в решении этих проблем, США готовы сделать это», – сказал он. Прайс пояснил, что Соединенные Штаты, в частности, могли бы содействовать в решении «проблемы коррупции».
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые погромы. В ходе массовых беспорядков в Казахстане погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей республики, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областях, были перекрыты железные и автомобильные дороги.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.
Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев.
В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Генсек ОДКБ Станислав Зась сообщил, что в случае нападения вооруженных банд у коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.
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Эксперт: Нападение на Алма-Ату «проспали» из-за раскола спецслужб
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В подготовку массовых протестов в Казахстане могли быть вовлечены действующие руководители спецслужб. Некоторые из них, кто был назначен при Назарбаеве, не были лояльны президенту Токаеву, сказал газете ВЗГЛЯД казахстанский политолог Марат Шибутов. Так он объяснил заявление президента республики о том, почему власти «проспали» нападение 20 тыс. боевиков на Алма-Ату.
«Старая советская пословица гласила – если чекист не разоблачает заговор, значит – он в нем участвует. То есть уполномоченный орган не мог не заметить всего этого. Значит, часть сотрудников была вовлечена в эту подготовку. Какая часть, мы узнаем после проведения расследования», – говорит казахстанский политолог Марат Шибутов.
Некоторые из спецслужб не подчинялись президенту, подчеркнул эксперт. «В республике много разных силовых структур. Некоторые руководители были назначены президентом Токаевым. Их лояльность главе государства была гораздо выше, чем у тех, кто был назначен раньше во времена президентства Нурсултана Назарбаева», – пояснил политолог.
В 2007 году в стране уже происходили попытки госпереворота при участии бывшего зятя Назарбаева Архата Алиева. «Тогда было уволено или посажено больше 300 сотрудников Комитета национальной безопасности Казахстана. Но те попытки носили характер дворцового переворота, а не таких масштабных действий, которые затрагивают все население разом, что ставит под угрозу существование государства. В этот раз никто не старался ограничивать себя. Посмотрим, кто был заказчиком или преступно проспал все это», – отметил Шибутов.
В пятницу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что только на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов. «Критически важно понять, почему государство «проспало» подпольную подготовку терактов спящих ячеек боевиков», – сказал Токаев. По его словам, подготовкой и руководством боевиков занимался единый командный пункт. «С этим начали разбираться КНБ и генеральная прокуратура», – сообщил Токаев.
Президент добавил, что власти продолжают контртеррористическую операцию против боевиков, которые «не сложили оружие, продолжают совершать преступления или готовятся в ним». «Борьбу с ними нужно довести до конца. Кто не сдастся, будет уничтожен», – предупредил Токаев.
Спровоцированные резким ростом цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. .
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько административных зданий, в том числе президентская резиденция, а также банки, магазины и кафе. На окраинах города мародерство продолжается.
Для стабилизации обстановки Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы». В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Их миссия заключается в охране государственных и других стратегических объектов. Однако в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ есть право применять оружие.
Подлодку России обвинили в «контакте» с эхолокатором фрегата Британии
Британский таблоид Sun выступил с утверждением, что подводная лодка ВМФ России в 2020 году задела в Атлантике трос эхолокатора фрегата Northumberland ВМС Британии.
По имеющимся у издания данным, субмарина, за которой следил корабль британского флота, «вступила в контакт с его гидролокатором». При этом авторы статьи в министерстве обороны Соединенного Королевства отметили, что их флот регулярно отслеживает иностранные корабли, передает РИА «Новости».
Вероятно, это первый подобный инцидент между российскими и британскими кораблями за последние три десятилетия, отмечает таблоид. По его данным, фрегат британского флота искал субмарину ВМС России в 200 милях севернее шотландского побережья.
Напомним, в декабре 2020 года в британском военно-морском флоте заявляли, что рядом с территориальными водами Соединенного Королевства якобы были замечены по меньшей мере девять российских кораблей.
Появились сообщения о прибытии в Бишкек самолетов семьи Назарбаева
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В Бишкекский аэропорт Манас прибыло два частных самолета, принадлежащих семье первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщило Киргизское информационное агентство 24.kg.
По сообщениям СМИ, в международном аэропорту «Манас» столицы Киргизии приземлились два частных самолета, якобы принадлежащих семье экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Один из них прибыл из Македонии, второй – из Объединенных Арабских Эмиратов. Спустя некоторое время оба борта покинули киргизский аэропорт.
Как сообщает 24.kg со ссылкой на данные Flightradar24, примерно в 23.20 (20.20 мск) в аэропорт Манас, расположенный в непосредственной близости от столицы Киргизии, прибыл самолет Bombardier Global Express. Другой аналогичный самолет, названный «назарбаевским», приземлился в аэропорту Манас примерно в 22.10 (19.10 мск) на техническую стоянку, передает «Интерфакс».
«Возможно, экипажу нужно отдохнуть или дозаправиться. В таких случаях никто из пассажиров не может покидать борт, грузы не выгружают», – цитирует 24.kg представителя аэропорта.
В пресс-службе аэропорта Манас подтвердили прибытие в четверг из ОАЭ частного самолета марки Bombardier. Представитель пресс-службы воздушной гавани заявил, что принадлежность судна, выполнявшего коммерческий рейс, неизвестна.
Тем временем в справочной воздушной гавани сообщили, что не располагают информацией о приземлении в аэропорту Бишкека самолетов семьи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, передает РИА «Новости».
«Мы не располагаем подобной информацией», – ответили в аэропорту на вопрос о том, были ли на борту члены семьи Назарбаева. Также в воздушной гавани не смогли подтвердить принадлежность борта семье бывшего президента Казахстана.
Ранее погромщики в Казахстане начали сносить памятники Назарбаеву.
В среду президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев. В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане.
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