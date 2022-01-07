В Байконуре запретили продавать алкоголь

Временные ограничения введены в Байконуре, в частности, запрещена продажа алкоголя, заявил глава городской администрации Константин Бусыгин в обращении к жителям города.

«Единогласно принято решение до 19 января (на период действия режима чрезвычайного положения в Казахстане) ввести в городе ряд временных ограничений. В ночное время, с 23 до 6 часов, вводится ограничение на передвижение по городу, на это же время закрываются контрольно-пропускные пункты», – передает РИА «Новости» слова Бусыгина.

Нахождение на улице и поездки по городу в это время разрешаются только по работе и для следования в аптеки, работа предприятий торговли и общепита должна завершаться в 22 часа, добавил Бусыгин.

«С сегодняшнего дня запрещается торговля алкогольными напитками в городе. Возможность реализации алкогольной продукции сохраняется только для кафе и ресторанов», – отметил он.

Бусыгин в обращении к жителям города призвал их не реагировать на появление панических сообщений в социальных сетях.

«Отдельно прошу вас, уважаемые жители города, не реагировать на появление панических сообщений в социальных сетях. Прошу вас опираться только на достоверные данные – официальные сайты администрации города, российских и казахстанских органов власти и правоохранительных органов. Для паники оснований нет», – заявил Бусыгин.

По его словам, народные дружины будут созданы на Байконуре для поддержания порядка.

«Принято решение создать народные дружины на городских предприятиях: члены народных дружин, по заявкам полиции, будут совместно с полицией патрулировать город», – заявил Бусыгин.

По его словам, специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» прибудут на Байконур рейсом авиакомпании «АлРоса» 12 января.

«В ближайшие дни будет организован рейс авиакомпании «АлРоса», а на 12 января запланирован прилет самолета со специалистами РКК «Энергия», которым на территорию России смогут улететь все, кому это необходимо», – передает ТАСС слова Бусыгина.

По словам главы администрации, во время заседания оперштаба особое внимание было уделено организации работы космодрома, доставке на Байконур специалистов из России, чтобы испытатели смогли на следующей неделе приступить к работам с грузовым кораблем «Прогресс МС-19» и ракетой-носителем «Союз-2.1а». Их запуск запланирован на 15 февраля.

Как уточнил Бусыгин, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин выделил самолет для возвращения российских курсантов из зимних отпусков. «Дмитрий Олегович [Рогозин] выделил самолет, чтобы вернуть в Россию с Байконура курсантов военных вузов, находящихся в городе в зимних отпусках», – пояснил он.

Глава администрации города особо отметил, что Рогозин переживает за безопасность байконурцев и ежедневно контролирует ситуацию в городе. В свою очередь, оперштаб обсудил возвращение жителей города из других населенных пунктов Казахстана. «Важной проблемой, на которой было сосредоточено внимание на заседании оперативного штаба – ежедневное уточнение списка жителей города и сотрудников предприятий, которые находятся вне города и организация их возвращения. Многие байконурцы уже вернулись в город из близлежащих городов, организуется возвращение жителей города, находящих в Чимкенте, Алма-Ате, Актюбинске», – добавил Бусыгин.

Ранее в пятницу гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что в городе Байконур и на космодроме сохраняется спокойная обстановка.