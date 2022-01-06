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Нур-Султан обставили шестью блокпостами
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По периметру казахстанской столицы выставили несколько блокпостов, ситуация в городе находится под полным контролем, заявил глава департамента полиции Ержан Саденов.
«Ситуация в городе находится под полным контролем. Сегодня по периметру города выставлены шесть блокпостов: по направлениям городов Караганды, Косшы, Кокшетау, Павлодара, поселков Коргалжын и Астраханка», – цитирует Саденова РИА «Новости».
Напомним, ситуация в Казахстане остается напряженной. В Алма-Ате в четверг военные открыли огонь против вооруженных зачинщиков беспорядков. Позже стало известно, что площадь Республики, где проходили бои, зачищена от радикалов. МВД Казахстана объявило ультиматум протестующим.
Между тем в Кызылординской области силовые структуры приступили к антитеррористической операции. В ходе беспорядков в регионе пострадало 168 человек.
Очевидцы сообщили о начале боев в Алма-Ате
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В Алма-Ате в Казахстане, где проводится антитеррористическая операция, начались бои, слышны, предположительно, автоматные очереди, сообщают информационные агентства со ссылкой на очевидцев.
В городе «идет перестрелка». По словам очевидцев, «протестующие вооружены – теперь уже не дубинами и камнями, а автоматами», сообщает Sputnik в Telegram.
Агентство KazTAG сообщает, что «силовики приступают к активной фазе зачистки Алм-Аты от преступных элементов». Жителей города «предупредили через громкоговорители об эвакуации с улиц», передает РИА «Новости».
Власти Алма-Аты опровергли информацию об ожидаемых перебоях с водой и электричеством. Департамент полиции Алма-Аты сообщил, что работает в штатном режиме, информация о мародерстве на квартиры и дома горожан и что служба «102» не реагирует на сигналы – не соответствует действительности.
Комендатура Алма-Аты опровергла информацию о захвате террористами военного института сухопутных войск. Комендатура призвала жителей города «сохранять спокойствие и оказывать содействие правоохранительным органам в наведении конституционного порядка и установлении общественной безопасности». Высокая организованность бандитов, бесчинствующих в Алма-Ате, говорит о серьезной подготовке за рубежом, заявили в комендатуре.
На ТРЦ MEGA Park в Алма-Ате напали мародеры, но охране удалось их сдержать и отбить нападение, передает Sputnik.
Напомним, в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы, нападения на силовиков и захват административных зданий. В Алма-Ате захватили международный аэропорт, который участники беспорядков позднее разгромили. В городе началась антитеррористическая спецоперация, власти сообщили об освобождении аэропорта. При этом, по данным СМИ, погибли двое военных.
Протестующие в Алма-Ате обезглавили тела двоих сотрудников полиции
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В Алма-Ате обезглавленными найдены тела двух сотрудников правоохранительных органов, всего при столкновениях с протестующими погибли 13 силовиков, сообщили в комендатуре города.
«Тринадцать правоохранителей погибли, в том числе два тела были обнаружены с отсеченными головами», – передает слова представителя ведомства РИА «Новости».
Ранее сообщалось о 12 погибших силовиках. До этого стало известно, что около 250 погромщиков собрались на площади Республики в Алма-Ате.
Утром в четверг стало известно, что военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо погромщиков в центре Алма-Аты. Позже сообщалось, что все военные покинули площадь Республики в Алма-Ате, оцепление по периметру снято.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.
В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане.
Российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане
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В состав коллективных миротворческих сил ОДКБ от России вошли подразделения и воинские части воздушно-десантных войск, заявил секретариат организации.
Уточняется, что российскую часть контингента направили в Казахстан самолеты военно-транспортной авиации ВКС России.
Передовые подразделения контингента ОДКБ уже приступили к выполнению поставленных задач в Казахстане.
«В настоящее время самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска на территорию Республики Казахстан российской части миротворческого контингента. Передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач», – передает сообщение РИА «Новости
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Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Стало известно о решении направить в Казахстан спецназ ВДВ России
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СМИ, комментируя решение ОДКБ направить в Казахстан миротворческий контингент, сообщили, что от России команду получили рота спецназа 76-й дивизии ВДВ, а также рота 45-й бригады спецназа ВДВ.
Группы от второй и 24-й бригад спецназа Центрального военного округа также «находятся в повышенной готовности», их «может усилить батальон 55-й горной бригады также из ЦВО, однако последним приказ пока не пришел», передает РЕН ТВ.
«Авиагруппа под Казахстан формируется на аэродромах Кубинка и Чкаловский. В нее войдут несколько пассажирских самолетов, а также грузовые Ил-76 и Ан-124», – говорится в сообщении.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.
На площади в Алма-Ате началась перестрелка
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Военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо погромщиков в центре Алма-Аты в Казахстане, сообщают информационные агентства.
В городе «силовые ведомства и военные» совместно проводят «масштабную зачистку от мародеров и зачинщиков погромов», передает «МИР 24».
«На площади (Республики) идет перестрелка», – сообщает «Sputnik Казахстан» в Telegram.
В сообщении говорится, что до того, как началась стрельба «военные заставили мирных жителей отойти на расстояние 100 метров». Пространство вокруг площади «полностью контролируется военными», которые «заняли удобные позиции, чтобы не дать преступникам прорваться к акимату или резиденции президента». Перед этим сообщалось, что «раздалось около 10 выстрелов, но стреляли не силовики».
На площади Республики находится «около 50 единиц техники, в том числе БТР, бронемашины и военные грузовики с вооруженными силовиками окружили по периметру площадь». В центре площади – «около 200 вооруженных зачинщиков беспорядков, некоторые с огнестрельным оружием».
Напомним, в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы. В Алма-Ате захватили международный аэропорт, который участники беспорядков позднее разгромили. В городе началась антитеррористическая спецоперация, власти сообщили об освобождении аэропорта. При этом, по данным СМИ, погибли двое военных.
Военные в Алма-Ате открыли огонь по вооруженным зачинщикам беспорядков
В Алма-Ате продолжается стрельба на площади Республики, военные открыли огонь по вооруженным зачинщикам беспорядков, сообщают очевидцы.
«Огонь не стихает на площади уже минут 15, стреляют по людям, которые пришли на площадь с оружием, стреляют по машинам. Раненые точно есть. По убитым – непонятно, туда не подойти», – сообщил очевидец ТАСС.
Тем временем силы правопорядка успешно отразили атаку на здание управления полиции Алматинского района, сообщает «Sputnik Казахстан» в своем телеграм-канале со ссылкой на официального представителя полиции Салтаната Азирбека.
Нападавшие были уничтожены.
Ранее сообщалось, что в Алма-Ате на площади Республики открыли стрельбу, очевидцы сообщают о раненых.
Также в этом городе были найдены обезглавленными тела двух сотрудников правоохранительных органов, всего при столкновениях с протестующими погибли 13 силовиков.
В ходе протестов в Алма-Ате было задержано около 2 тыс. протестующих.
ЕС призвал Россию уважать суверенитет Казахстана
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Российской стороне следует уважать суверенитет и независимость Казахстана, заявил представитель Европейского союза.
«Насилие должно быть прекращено. Мы также призываем к проявлению всеми сторонами сдержанности и мирному урегулированию ситуации. Очевидно, что ЕС готов и желает поддержать диалог в стране», – сказал представитель ЕС Reuters, передает Deutsche Welle.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель при этом отметил необходимость с осторожностью относиться к присутствию иностранных войск в Казахстане.
Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.
В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
МВД Казахстана предъявило ультиматум протестующим
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Те протестующие в Казахстане, кто не сложит оружие, будут уничтожены, заявили в министерстве внутренних дел республики, сообщают СМИ.
Тех, кто откажется сложить оружие, ждет уничтожение, заявили в ведомстве, сообщает «Sputnik Казахстан» в своем Telegram-канале.
По данным МВД страны в регионах усилили патрулирование нарядов полиции и Нацгвардии; выставлены блок-посты; ведется задержание нарушителей правопорядка; устанавливаются и задерживаются преступники.
В случае вооруженного сопротивления законным требованиям сложить оружие ведется уничтожение зачинщиков беспорядка.
Также в ведомстве сообщили, что площадь Республики в Алма-Ате, где ранее в четверг велась перестрелка, полностью освобождена от радикалов.
Обстановка на площади спокойная, спецоперация ведется в других частях города.
Ранее в МВД страны сообщали, что число погибших сотрудников силовых ведомств в Казахстане выросло до 18.
Самая сложная обстановка остается в Алма-Ате, там захвачены и разгромлены несколько помещений государственных органов, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины.
Ранее сообщалось, что в Алма-Ате обстановка продолжает накаляться: на площади Республики военные начали вести огонь против вооруженных зачинщиков беспорядков, а в магазинах города заканчиваются продукты.
При освобождении аэропорта Алма-Аты от погромщиков погибли военные
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В ходе антитеррористической операции в аэропорту Алма-Аты в Казахстане погибли двое военных, сообщают СМИ.
Об этом сообщает Zakon.kz. Кроме того, пресс-служба МВД республики подтвердила сообщения СМИ, что прежде в разных районах Казахстана «от рук бесчинствующей толпы» пострадали 317 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии, «погибли восемь», передает РИА «Новости».
Участники беспорядков, используя «камни, арматуры, биты, зажигательные смеси», атаковали «объекты государственного управления, жизнеобеспечения, здравоохранения, торговли, общепита и банковских услуг», а также транспорт «органов правопорядка, здравоохранения, противопожарной службы и имущество обычных граждан». Кроме того, погромщики мешали госпитализации пациентов в медицинские учреждения.
Напомним, в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы, нападения на силовиков и захват административных зданий. В Алма-Ате захватили международный аэропорт, который участники беспорядков позднее разгромили. В городе началась антитеррористическая спецоперация, власти сообщили об освобождении аэропорта.
Правоохранители Алма-Аты заявили о ликвидации десятков нападавших на отделы полиции
Десятки нападавших были ликвидированы при попытке штурма здания полиции в Алма-Ате прошлой ночью, заявила официальный представитель департамента полиции Салтанат Азирбек в эфире телеканала «Хабар 24».
«Минувшей ночью экстремистскими силами предпринята попытка штурма административных зданий, Департамента полиции города Алма-Аты, а также районных управлений и отделов полиции. Десятки нападавших ликвидированы, их личности идентифицируются», – передает ее слова ТАСС.
Кроме того, жителей нескольких улиц города просят не выходить из дома, передает «Sputnik Казахстан» в Telegram.
«По месту дислокации трех административных зданий проводится антитеррористическая операция», – заявила Азирбек.
Ранее утром в четверг стало известно, что военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо погромщиков в центре Алма-Аты. Позже все военные покинули площадь Республики в Алма-Ате, оцепление по периметру снято.
Напомним, в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы. В Алма-Ате захватили международный аэропорт, который участники беспорядков позднее разгромили. В городе началась антитеррористическая спецоперация, власти сообщили об освобождении аэропорта. При этом, по данным СМИ, погибли двое военных.
Опубликовано видео из разгромленного аэропорта Алма-Аты
В соцсетях опубликовали видеозаписи, снятые на территории аэропорта Алма-Аты, разгромленного участниками беспорядков в Казахстане.
Как передает РЕН ТВ, комментируя видео, «протестующие учинили на прилегающей к воздушной гавани территории форменный разгром». Указывается, что участники беспорядков «в прямом смысле слова разгромили территорию и сожгли огромное количество автомобилей», на парковке «до сих пор горят подожженные митингующими автомобили».
Напомним, в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы. В Алма-Ате захватили международный аэропорт, который участники беспорядков позднее разгромили. В городе началась антитеррористическая спецоперация, власти сообщили об освобождении аэропорта. При этом, по данным СМИ, погибли двое военных.
Журналисту в Алма-Ате посоветовали скрывать гражданство России
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Корреспонденту из Москвы Владимиру Ворсобину настоятельно рекомендовали в готовящейся к новым беспорядкам Алма-Ате не говорить, что он русский, обещая неприятности.
«В городе снова нет ни одного полицейского, ситуация, похоже, вернулась к тому, что было вчера, если не считать одной неприятной детали. Мне тут настоятельно рекомендуют не говорить, что я русский из России. Мол, теперь могут быть неприятности. Рекомендуют говорить, что я местный», – написал корреспондент «Комсомольской правды» Владимир Ворсобин в репортаже из Алма-Аты.
По его словам, о том, что беспорядки закончились, говорить еще рано. Журналист сообщает о залитых кровью окрестностях сожженной администрации города, россыпи гильз, неизвестном количестве погибших и снайперах на крыше резиденции Назарбаева.
«Ночная мясорубка отправила в больницы сотни людей. Количество трупов неизвестно до сих пор, но, как мне сказал один из участников событий, только из его села пропали без вести четыре человека. Бой произошел у резиденции, когда часть оставшихся верными присяге полицейских отстреливалась до конца. Тут же ночью подъехали армейские части и начали обстреливать собравшихся на площади. Как уверяют уцелевшие, несколько снайперов было на крыше резиденции. Это противостояние закончилось опять-таки ничьей. Армейские части уехали, а резиденция и все близлежащие здания остались в руках бунтовщиков», – пишет корреспондент.
На подступах к городу и в Алма-Ате бунтовщики установили блокпосты с вооруженными пистолетами и автоматами людьми. Ворсобин уточняет, что блокпосты созданы сразу же после объявления президентом Казахстана о просьбе введения войск ОДКБ.
«Митингующие теперь заявляют, что они готовы сражаться с иноземцами до последней капли крови. По крайней мере, они так говорят. Кроме того, протестующие вернулись на площадь и снова возводят баррикады, жгут костры и, похоже, сооружают уже стационарный майдан. Сейчас они пригнали пожарную машину (трофей) и через ее громкоговоритель объясняют собравшимся «политику партии». Говорят, что в регионах грядет восстание, что они не одни и что нужно просто выстоять», – пишет корреспондент.
Ранее сообщалось, что около 250 погромщиков собрались на площади Республики в Алма-Ате.
Утром в четверг стало известно, что военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо погромщиков в центре Алма-Аты. Позже сообщалось, что все военные покинули площадь Республики в Алма-Ате, оцепление по периметру снято.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.
В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Саакашвили сообщил о собрании казахстанских оппозиционеров в Киеве
Находящийся под арестом в Руставской тюрьме гражданин Украины экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, глава украинского исполкома реформ, сообщил о собрании казахских оппозиционеров в его доме в Киеве.
В своем заявлении на страничке в социальной сети Facebook он «приветствует борьбу казахского народа за свободу» и отмечает, что «этот героизм показывает конкретный пример того, что какие бы репрессии не проводил режим, какие бы аресты он не осуществлял, какие бы спецназы не направлял, люди везде хотят свободы и не будут мириться с несправедливостью, коррупцией и неформальным управлением».
«В прошлом году у меня в Киеве гостила группа казахских оппозиционеров», – сообщил Саакашвили.
Он отмечает, что после встречи с ними «убедился, что казахское общество готово для больших перемен, свидетелями которых мы сейчас являемся».
«(Экс-глава Казахстана Нурсултан) Назарбаев сделал для Казахстана намного больше, чем (основавтель правящей «Грузинской мечты» Бидзина) Иванишвили для Грузии, но это не дает ему право считать страну личной вотчиной и неформально ею управлять, утопая в роскоши. Народ обязательно вернет страну себе», – заявил Саакашвили, отбывающий шестилетнее наказание.
США и Германия сочли действия России вызовом миру в Европе
И Вашингтон, и Берлин полагают, что действия России в отношении Украины бросают вызов безопасности в Европе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи с главой МИД Германии Анналеной Бербок.
Блинкен сказал, что «и США, и Германия рассматривают действия» Москвы «как немедленный и неотложный вызов миру и стабильности в Европе». Вашингтон и Берлин, по его словам, осудили «наращивание» Россией «военных сил на границе с Украиной, а также все более жесткую риторику Москвы по мере того, как она продолжает распространять ложную версию о том, что Украина стремится спровоцировать конфликт с Россией».
Госсекретарь отметил, что сейчас газ по «Северному потоку – 2» «не поступает». По его словам, «если Россия возобновит свою агрессию в отношении Украины, то, конечно, будет сложно представить, как газ будет поступать по нему в будущем», передает ТАСС.
Бербок заявила, что только «диалог» позволит урегулировать кризис вокруг Украины, «нет альтернативы политическому решению». Она сказала, что «Германия всегда пыталась искать диалог в нормандском формате». По словам Бербок «любые действия со стороны России будут иметь цену», а «нарушение суверенитета» Украины приведет к «серьезным последствиям».
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки Запада о подготовке вторжения на Украину. Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
Эксперт: Противники ввода российских миротворцев в Казахстан плюют на закон
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«Эти оппозиционеры сидят на поводке из денег и грантов и не могут не подписывать то, что им присылают», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, комментируя заявление либеральной интеллигенции, представители которой собирают подписи против участия России в событиях в Казахстане.
«Такие люди давно не думают о действительно либеральных ценностях, равно как и о логике, которой нужно следовать, чтобы отстаивать их. Они плюют на закон, хотя, наоборот, должны с точки зрения демократии уважать его», – отметил эксперт Института коммуникационного менеджмента ВШЭ Марат Баширов.
«Завтра им пришлют вообще любую петицию, и они подпишут ее, даже не читая и не разбираясь, – считает собеседник. – И дело даже не в том, что это похоже на письма времен Майдана на Украине. На мой взгляд, есть группа людей, которые сидят в определенной «сетке». Ее администратору от руководства приходит какой-нибудь текст, которой затем рассылается широкому кругу лиц: 50, 70, а то и 100 адресов».
По мнению специалиста, либералы просто «подмахнули» повестке, тогда как заявление, которое они поддержали, не составлялось ими лично. Следовательно, оно может не отражать их реальную позицию. «Ну и самое главное – под этим документом фактически нет электронных подписей», – обратил внимание Баширов.
«При всем этом интересно, что с юридической точки зрения все обстоит чисто. Смотрите: есть Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую входят Казахстан, Россия и еще несколько стран. Мандат ОДКБ предполагает взаимопомощь в трех случаях. Первый вариант – если есть внешняя военная агрессия, второй – террористическая атака, с которой власти страны не могут справиться сами, третий – крупная природная катастрофа», – рассказал политолог.
«Президент Казахстана Токаев обратился к ОДКБ исходя из второго пункта мандата. Это подтверждается тем, что уже есть сведения о 13 убитых силовиках, причем двое из них обезглавлены. Плюс захвачены и сожжены ряд зданий органов власти, а также оружейные арсеналы. Все это – откровенно террористическая угроза, на помощь с устранением которой Казахстан может рассчитывать», – заключил он, добавив, что «Россия никуда не вводит свои войска», но лишь присоединяется к миротворческой миссии.
В четверг утром на сайте радиостанции «Эхо Москвы» появилось заявление «Конгресса интеллигенции», который выступил против «силового вмешательства России в события в Казахстане» (по линии ОДКБ). Обращение подписали несколько десятков человек, включая телеведущего Владимира Познера, писателя Дмитрия Быкова и ряд других общественных и политических деятелей.
Накануне вечером президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к руководителям стран – участниц ОДКБ. Он попросил помочь его стране в «преодолении террористической угрозы» и «внешней агрессии» в ряде городов, включая Алма-Ату и Нур-Султан, на фоне многодневных протестов.
В ночь на четверг премьер Армении Никол Пашинян, возглавляющий в настоящее время Совет коллективной безопасности ОДКБ, заявил, что было принято решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы. Позднее заявление Пашиняна появилось на сайте Кремля.
Утром в Казахстан в рамках мандата ОДКБ прибыла российская часть миротворческого контингента. В нее вошли подразделения и воинские части воздушно-десантных войск, заявил секретариат организации. «Передовые подразделения уже приступили к выполнению поставленных задач», – подчеркнули в секретариате ОДКБ.