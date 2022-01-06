МВД Казахстана предъявило ультиматум протестующим

Те протестующие в Казахстане, кто не сложит оружие, будут уничтожены, заявили в министерстве внутренних дел республики, сообщают СМИ.

Тех, кто откажется сложить оружие, ждет уничтожение, заявили в ведомстве, сообщает «Sputnik Казахстан» в своем Telegram-канале.

По данным МВД страны в регионах усилили патрулирование нарядов полиции и Нацгвардии; выставлены блок-посты; ведется задержание нарушителей правопорядка; устанавливаются и задерживаются преступники.

В случае вооруженного сопротивления законным требованиям сложить оружие ведется уничтожение зачинщиков беспорядка.

Также в ведомстве сообщили, что площадь Республики в Алма-Ате, где ранее в четверг велась перестрелка, полностью освобождена от радикалов.

Обстановка на площади спокойная, спецоперация ведется в других частях города.

Ранее в МВД страны сообщали, что число погибших сотрудников силовых ведомств в Казахстане выросло до 18.

Самая сложная обстановка остается в Алма-Ате, там захвачены и разгромлены несколько помещений государственных органов, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины.

Ранее сообщалось, что в Алма-Ате обстановка продолжает накаляться: на площади Республики военные начали вести огонь против вооруженных зачинщиков беспорядков, а в магазинах города заканчиваются продукты.