МИД помог группе российских детей-спортсменов покинуть Алма-Ату

Находившиеся на сборах в Алма-Ате российские школьники из детской спортивной команды смогли вернуться домой благодаря помощи российского МИД, сообщил Ситуационно-кризисный центр ведомства.

«Сотрудники МИД России помогли вернуться на родину детской спортивной команде, находившейся на сборах в Алма-Ате. Дипломаты посольства в Киргизии оказали содействие группе (22 человека) на границе и доставили на автобусах в аэропорт Бишкека», – говорится в сообщении центра в Twitter.

Отмечается, что сейчас самолет с российскими школьниками вылетел из Бишкека и направляется в Екатеринбург.

Напомним, в Алма-Ате обстановка остается одной из самых сложных в стране, там захвачены и разгромлены несколько помещений государственных органов, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины.

В Алма-Ате открыли огонь против вооруженных зачинщиков беспорядков. Позже стало известно, что площадь Республики, где проходили бои, зачищена от радикалов. МВД Казахстана объявило ультиматум протестующим.