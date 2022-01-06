Джоковича разместили в Австралии в отеле с беженцами

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович, австралийскую визу которого аннулировали, был размещен в отеле в Мельбурне, где содержатся не менее 46 беженцев, сообщают СМИ.

О том, что первая ракетка мира находится в отеле с беженцами, сообщила журналистка австралийского подразделения Guardian Кейт Келли на своей странице в Twitter.

По информации источника, на фасаде здания присутствуют граффити, которые гласят, что находящиеся в отеле люди содержатся в нечеловеческих условиях, передает РИА «Новости».

Возле отеля собралось несколько болельщиков Джоковича, которые требуют выпустить теннисиста. К ним примкнули люди, требующие «освободить» не только серба, но и всех беженцев.

Ранее пограничная служба Австралии сообщила об аннулировании визы Джоковича. Позднее адвокаты сербского теннисиста подали апелляцию в федеральный суд на это решение. В четверг австралийские власти сообщили, что не планируют депортировать Джоковича до новых слушаний, назначенных на понедельник.

Теннисист не смог пройти паспортный контроль, так как член его команды, отвечавший за сбор документов, допустил ошибку, выбрав тип визы, который нельзя получить с медицинским отводом от вакцинации. В результате Джокович несколько часов провел в комнате, охраняемой полицией. Местные власти отказались помогать ему с получением визы для участия в открытом чемпионате Австралии.

Джокович неоднократно отказывался сообщить свой статус вакцинации от коронавируса. Организаторы Australian Open требуют, чтобы участники были привиты или имели освобождение по медицинским показаниям. Во вторник Джокович сообщил о получении такого освобождения.

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