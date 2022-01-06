Джоковича разместили в Австралии в отеле с беженцами

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6 января, четверг  |  Последнее обновление — 14:45  |  vz.ru
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Крупнейший проект решит хроническую проблему Дальнего Востока

Жители Дальнего Востока первыми получили возможность приобретать билеты на внутренние авиаперелеты по субсидии Елена Верещака/ТАСС
Миллиарды рублей будут потрачены в 2022-м году на важнейший социальный проект Дальнего Востока - увеличение транспортной доступности региона. Единая дальневосточная авиакомпания позволит жителям восточной части страны чаще летать - причем как на «большую землю», так и внутри региона. Как именно это будет реализовано? Подробности...
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Почему Россия отправила спецназ ВДВ в Казахстан

Российские десантники отправляются в Казахстан в рамках ОДКБ Минобороны РФ/ТАСС
В раздираемый протестами Казахстан по запросу президента Токаева прибыли миротворческие силы ОДКБ, включая специальные подразделения ВДВ России. Они призваны нормализовать обстановку в республике на фоне многодневных беспорядков, погромов и убийств. Почему Токаеву понадобилась помощь ОДКБ, смогут ли российские десантники принести мир в Казахстан и какие задачи будут для них приоритетными на самом деле? Подробности...
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Наступивший год создаст для российской IT-отрасли и интернета новые правила

Отрасль информационных технологий оказалась под плотным вниманием государства Annette Riedl/dpa/
Global Look Press
Целая серия изменений, помогающих российскому интернету и IT-отрасли в целом, была принята правительством в 2021 году. О чем именно идет речь, как это должно помочь суверенитету России в цифровом пространстве и пользователям - и какие новые перемены в этом вопросе обсуждаются прямо сейчас? Подробности...
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В переговорах России и США придется оглядываться на Китай

Байден заботливо подложит ложку дегтя в бочку меда российско-китайских отношений Sarah Silbiger/CNP/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
На предстоящих переговорах между Россией и США незримо будет присутствовать еще один международный тяжеловес - Китай. Особенно сложно от его влияния будет отмахнуться Байдену. В чем в данном случае заключаются китайские интересы, в какой степени они совпадают с российскими - и почему Пекин все же может оказаться недовольным результатами переговоров? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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В Казахстане все решится в ближайшие дни или даже часы

Валерий Федоров
Валерий Федоров, директор ВЦИОМ
За сценой событий в Казахстане – теневые кланы, играющие свою игру. А со стороны внешних наблюдателей – поиски геополитических заговоров и интриг… В обоих случаях все очень быстро развивается, власти не успевают за событиями. Подробности...

Зачем Сталин вернул погоны в Красную армию

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
6 января 1943 года в РККА вновь появились офицерские погоны. Это был важный символический шаг – разрушившая старую Россию революция привела к упразднению погон и офицерских званий. Но они вернулись в Вооруженные силы. Почему? Подробности...

Сбережения и мечты обиженных бедных съела пандемия

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Ковидные протесты принимают разные формы в разных частях мира. От казахских бунтов сегодня до штурма Капитолия год назад. Это все протест обреченных на бедность «глобально проигравших», тех, кто, как говорили у нас в 90-е, «не вписался в рынок». Подробности...
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Главные события 2022 года в политике

Как победили Гитлера под Москвой

Украина готовится к войне

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Новый год в Казахстане начался с массовых беспорядков

В Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне массовых беспорядков в Алма-Ате введен режим чрезвычайного положения. Протестующие взяли штурмом ряд административных зданий, захватили арсеналы оружия, вступили в столкновения с полицией
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Города России украсились к празднованию Нового года и Рождества

Главный вход на территорию ВДНХ выглядит сегодня именно так – с большими светящимися цифрами 2022. Москва и многие другие крупнейшие города России искусно украшены к празднованию Нового года. Как это сделано – в репортаже газеты ВЗГЛЯД
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Украинские авиастроители представили первый серийный Ан-178

Киевское госпредприятие «Антонов», входящее в концерн «Укроборонпром», представило самолет Ан-178. Это первый серийный лайнер, построенный на Украине с 1991 года. Вооруженные силы страны получат три таких машины
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
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    Джоковича разместили в Австралии в отеле с беженцами

    6 января 2022, 13:43

    Текст: Вера Басилая

    Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович, австралийскую визу которого аннулировали, был размещен в отеле в Мельбурне, где содержатся не менее 46 беженцев, сообщают СМИ.

    О том, что первая ракетка мира находится в отеле с беженцами, сообщила журналистка австралийского подразделения Guardian Кейт Келли на своей странице в Twitter.

    По информации источника, на фасаде здания присутствуют граффити, которые гласят, что находящиеся в отеле люди содержатся в нечеловеческих условиях, передает РИА «Новости».

    Возле отеля собралось несколько болельщиков Джоковича, которые требуют выпустить теннисиста. К ним примкнули люди, требующие «освободить» не только серба, но и всех беженцев.

    Ранее пограничная служба Австралии сообщила об аннулировании визы Джоковича. Позднее адвокаты сербского теннисиста подали апелляцию в федеральный суд на это решение. В четверг австралийские власти сообщили, что не планируют депортировать Джоковича до новых слушаний, назначенных на понедельник.

    Теннисист не смог пройти паспортный контроль, так как член его команды, отвечавший за сбор документов, допустил ошибку, выбрав тип визы, который нельзя получить с медицинским отводом от вакцинации. В результате Джокович несколько часов провел в комнате, охраняемой полицией. Местные власти отказались помогать ему с получением визы для участия в открытом чемпионате Австралии.

    Джокович неоднократно отказывался сообщить свой статус вакцинации от коронавируса. Организаторы Australian Open требуют, чтобы участники были привиты или имели освобождение по медицинским показаниям. Во вторник Джокович сообщил о получении такого освобождения.

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    Король и королева Швеции заболели коронавирусом после вакцинации
    		    4 января 2022, 18:53
    Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия получили положительный тест на коронавирусную инфекцию, сообщают СМИ со ссылкой на Королевский двор.

    «Тесты короля и королевы Швеции, согласно сообщению Королевского двора, дали положительный результат на COVID-19. У них легкие симптомы и они чувствуют себя хорошо в сложившихся обстоятельствах», – цитирует сообщение «Шведского радио» РИА «Новости».

    Король и королева полностью вакцинированы от коронавируса, они также проходили вакцинацию. Королю сейчас 75 лет, его супруге – 78.

    Ранее президент Мавритании 65-летний Мохамед ульд Газвани заразился коронавирусом.

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    Джоковича задержали и выслали из Австралии
    		    6 января 2022, 02:29
    Фото: Atilano Garcia/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Первая ракетка мира Новак Джокович не смог въехать в Австралию, местные власти аннулировали визу, задержали и выслали теннисиста из страны, следует из сообщения пограничной службы Австралии.

    Ведомство подтвердило, что Джокович «не представил надлежащих доказательств, необходимых для въезда в Австралию, и его виза была аннулирована». Как поясняется, граждане других стран, «у которых нет действующей визы при въезде или у которых была аннулирована виза, будут задержаны и высланы из Австралии», передает РИА «Новости».

    Теннисист не смог пройти паспортный контроль, так как член его команды, отвечавший за сбор документов, допустил ошибку, выбрав тип визы, который нельзя получить с медицинским отводом от вакцинации. В результате Джокович несколько часов провел в комнате, охраняемой полицией. Местные власти отказались помогать ему с получением визы для участия в открытом чемпионате Австралии.

    Джокович неоднократно отказывался сообщить свой статус вакцинации от коронавируса. Организаторы Australian Open требуют, чтобы участники были привиты или имели освобождение по медицинским показаниям. Во вторник Джокович сообщил о получении такого освобождения.

    Президент Сербии Александр Вучич провел телефонный разговор с Джоковичем, заявив спортсмену, что все органы власти Сербии «принимают меры, чтобы издевательства над лучшим теннисистом мира в кратчайшие сроки прекратились». Страна намерена «бороться за Новака Джоковича, за правосудие и справедливость».

    Отец первой ракетки мира Срджан Джокович заявлял, что его сына «держали в плену пять часов». Он призвал «поднимать тревогу» для «борьбы за либеральный мир», за «весь мир». Позднее отец спортсмена сообщил, что теннисист возвращается из Мельбурна домой, передает Sputnik

    Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, комментируя отказ в визе Джоковичу, сказал, что «правила есть правила, особенно когда речь идет о границах». По его словам, «никто не стоит выше правил». Моррисон заявил: «Наша сильная пограничная политика имела решающее значение для Австралии, где уровень смертности от COVID-19 один из самых низких в мире, мы продолжаем проявлять бдительность».

    Позднее Моррисон заявил, что «доказательства полученного им медицинского освобождения были признаны недостаточными». Джокович «предоставил информацию авиакомпании, которая разрешила ему подняться на борт и совершить полет», но «это не гарантирует въезд в Австралию». По словам премьер-министра, у Джоковича на момент пересечения границ «не было действующего медицинского освобождения от вакцинации», которая является обязательным условием для въезда в Австралию, передает ТАСС.

    Напомним, на днях власти австралийского штата Новый Южный Уэльс впервые выявили омикрон-вариант коронавируса у человека, не посещавшего ни одну из африканских стран. Как сообщили в региональном Минздраве, общее число инфицированных этим штаммом в штате достигло семи, еще два человека ожидают результаты ДНК-анализа. Тогда сообщалось, что в Австралии зафиксированы восемь случаев инфицирования омикрон-вариантом коронавируса.

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    Во Франции выявили новый штамм коронавируса с 46 мутациями
    		    4 января 2022, 01:54
    Фото: Gao Jing/XinHua/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Новый вариант коронавируса с 46 мутациями обнаружен на юге Франции, сообщила электронная версия австрийского издания Heute.

    Издание отмечает, что неизвестный штамм выявлен у вернувшихся во Францию путешественников из Камеруна. Эксперты не исключают, что возбудитель этого варианта вируса распространен в этой африканской стране. В статье говорится, что тесты выявили у всех зараженных «атипичную комбинацию мутаций», передает ТАСС.

    Новый вариант, обнаруженный медиками Марселя, получил обозначение B.1.640.2. В исследовании французских ученых говорится о том, что в новом варианте выявлено 46 мутаций. Уровень угрозы или заразности этого штамма неизвестен. Информация об обнаружении нового штамма коронавируса во Франции появилась также в крупнейших немецкоязычных СМИ.

    В прошлый вторник во Франции был установлен рекорд по числу выявленных случаев COVID-19 за сутки – за 24 часа заболели почти 180 тыс. человек.

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    В конце ноября 2021 года стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».

    ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.

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    В США зафиксировали 1 млн заболевших коронавирусом за сутки

    4 января 2022, 14:27

    Текст: Алексей Дегтярев

    В Соединенных Штатах выявлено свыше 1 млн заболевших коронавирусной инфекцией за сутки, это абсолютный рекорд, сообщил университет Джонса Хопкинса.

    Зарегистрированный в США суточный рекорд также является мировым рекордом, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

    «Рекордно высокий показатель: 1 082 549 случаев 3 января 2022 года», – сообщил университет.

    За этот период умерли 1688 заболевших.

    Всего в Соединенных Штатах от коронавируса умерли более 827,2 тыс. человек, подтверждено почти 56,2 млн случаев болезни.

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    В России не зафиксировали случаи обнаруженного во Франции штамма COVID-19

    4 января 2022, 19:04

    Текст: Алексей Дегтярев

    Новый штамм коронавируса с 46 мутациями, зафиксированный во Франции, не обнаружен в России, сообщил Роспотребнадзор.

    «В России случаев инфицирования вариантом B.1.640.2 не выявлено. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

    Сейчас нет оснований считать, что новый вариант, выявленный во Франции, может представлять особый интерес, поскольку он не получил распространения за два месяца, указали в Роспотребнадзоре, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что новый вариант коронавируса с 46 мутациями обнаружен на юге Франции.

    Неизвестный штамм был выявлен у вернувшихся во Францию путешественников из Камеруна. Эксперты не исключают, что возбудитель этого варианта вируса распространен в этой африканской стране.

    Коментарии (3)
    В Нью-Йорке приостановили работу четырех маршрутов метро

    3 января 2022, 19:45

    Текст: Кристина Цыцура

    Метро Нью-Йорка приостановило не неопределенный срок работу четырех маршрутов метро из-за нехватки персонала в результате распространения коронавируса.

    «Движение экспресс-поездов по 6 и 7 линиям метро остановлено из-за нехватки персонала. Мы пытаемся обеспечить работу максимального количества маршрутов в имеющихся условиях», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение метрополитена.

    Также дополнительно сообщалось о приостановке работы маршрутов B и W, движение по которым было прекращено с 30 декабря. В пресс-службе добавили, что нехватка персонала вызвана распространением коронавируса.

    Маршруты 6 и 7 связывают Манхэттен с Бронксом и Квинсом соответственно. Маршруты B и W идут из Манхэттена в Бруклин и Квинс соответственно.

    Ранее сообщалось, что пьяный ведущий CNN Энди Коэн в прямом эфире заявил, что второй срок мэра Билл де Блазио был «самым дерьмовым» в истории Нью-Йорка.

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    Макрон отказался считать противников вакцинации гражданами
    		    6 января 2022, 12:26
    Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что непривитые не должны считаться гражданами страны, и выразил готовность далее максимально ограничивать невакцинированным доступ к участию в общественной жизни.

    По словам французского лидера, он не желает злить народ Франции, но вот невакцинированных он действительно хочет разозлить, и намерен идти до конца, максимально ограничивая им доступ к участию в общественной жизни.

    «Я не собираюсь сажать их (невакцинированных) в тюрьму, я не собираюсь насильно их вакцинировать. Поэтому мы должны сказать им: с 15 января вы больше не сможете ходить в ресторан. Вы больше не сможете пойти выпить кофе, вы больше не сможете пойти в театр. Вы больше не сможете ходить в кино. Когда моя свобода угрожает свободе других, я становлюсь безответственным. А безответственный человек больше не является гражданином», – заявил он в интервью газете Le Parisien, передает РенТВ.

    В конце декабря на фоне усиления эпидемии коронавируса и быстрого распространения нового штамма «омикрон» власти Франции объявили о подготовке законопроекта, предполагающего замену санитарных пропусков на вакцинные. Согласно законопроекту, вакцинный пропуск будет требоваться при посещении ресторанов, кафе, баров, культурных учреждений, а также в поездах дальнего следования. Документ будет выдаваться только при условии прохождения вакцинации от COVID-19. Отрицательный тест на коронавирус или перенесение заболевания уже не будет является поводом для получения QR-кода, как это было в случае санитарных пропусков. Новые требования будут распространяться на всех лиц старше 16 лет.

    Кроме того, законопроект предусматривает ужесточение санкций за изготовление и использование поддельных документов.

    В последние недели число заболевших во Франции резко растет. В среду в стране был установлен новый антирекорд – более 332 тыс. новых случаев заболевания COVID-19 за сутки.

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    Вирусолог оценил влияние коронавируса на старение

    4 января 2022, 09:19

    Текст: Евгения Шестак

    Утверждения о преждевременном старении из-за COVID-19 безосновательны и требуют подтверждения, рассказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

    По его словам, чтобы говорить о преждевременном старении переболевших коронавирусом, нужно провести больше исследований и обладать большей статистической базой, передает РБК.

    Вознесенский пояснил, что коронавирусная инфекция относится к острым респираторным заболеваниям, которые в большинстве случаев проходят бесследно.

    В то же время инфекционист подчеркнул, что нужно рассматривать каждый отдельный случай и обращать внимание на патологии, которые есть у человека. Например, если у переболевшего коронавирусом есть такие хронические заболевания, как венозная недостаточность или гипертоническая болезнь, то у него могут возникнуть патологии сосудистой системы.

    Кроме того, Вознесенский отметил, что у переболевших часто встречается «постковидный синдром». Однако сейчас нельзя утверждать, что перенесенный коронавирус – 100-процентый факт сокращения продолжительности жизни.

    Ранее главный врач московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко сообщила, что последствия после перенесенного коронавируса могут быть самыми разными, некоторые пациенты потеряли слух, некоторые – зрение, есть пациенты, которые полностью облысели. 

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    Глава РАН назвал сроки признания российских вакцин международными регуляторами

    5 января 2022, 13:00

    Текст: Елизавета Булкина

    Международные регуляторы признают российские вакцины против коронавируса в 2022 году, считает президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

    «В 2022 году это 100% произойдет. Но надо понимать, что это улица с двусторонним движением. ВОЗ говорит, что у нас не совсем одинаковые вакцины получаются на разных предприятиях и требуют навести порядок с унификацией. Они тоже правы, все стадии производства вакцины должны быть подвержены соответствующему контролю», – передает его слова ТАСС.

    Сергеев добавил, что некоторые иностранные компании, которые видят в российских вакцинах конкурентов, «лоббируют свои интересы, в том числе затрудняя проникновение (вакцин из РФ)».

    Ранее замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что Москва видит обнадеживающие сигналы в вопросе признания российской вакцины «Спутник V» ВОЗ, но они, скорее, являются лишь успокаивающими.

    Коментарии (3)
    В России за сутки выявили 15,9 тыс. случаев коронавируса

    4 января 2022, 11:53

    Текст: Евгения Шестак

    За минувшие сутки в России выявили 15903 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «выявлено 15903 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни».

    Всего в стране выявили 10 570 212 вирус-положительных пациентов в 85 регионах.

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 1297, Москве – 1967, Московской области – 974.

    Также за сутки зафиксировано 834 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 312 187 человека.

    За сутки в России полностью выздоровели 27 071 человек, всего выздоровели 9 575 147 человек.

    Накануне, 3 января, в России выявили 16343 новый случай коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 440.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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    Коментарии (0)
    За сутки в России выявили 15,7 тыс. новых случаев коронавируса
    		    5 января 2022, 11:57
    Текст: Елизавета Булкина

    В России за минувшие сутки было выявлено 15 772 случая коронавируса, всего с начала пандемии общее число зарегистрированных случаев заболевания составило 10,5 млн.

    За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 25 581 человек, за это же время скончались 828 пациентов с коронавирусом, говорится в сообщении на портале стопкоронавирус.рф.

    В Москве за сутки выявлено 2307 случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге – 1273, в Московской области – 775.

    Накануне в России было выявлено 15903 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 131.

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    «Омикрон» стал доминирующим штаммом в Австрии

    4 января 2022, 00:56

    Текст: Антон Никитин

    Штамм коронавируса «омикрон» к концу 2021 года впервые сменил вариант «дельта» в качестве доминирующей мутации в Австрии, сообщило Австрийское агентство печати со ссылкой на государственное агентство по здравоохранению и безопасности питания.

    За последнюю календарную неделю 2021 года в Австрии было зарегистрировано 2915 случаев заражения дельтой и 4360 случая – омикроном. К настоящему моменту в Австрии выявлено 6768 случаев заражения омикроном, передает ТАСС.

    Напомним, с 20 декабря 2021 года власти Австрии запретили въезд в страну не привитым от коронавируса из-за угрозы распространения штамма «омикрон». В конце ноябре власти Австрии решили штрафовать жителей страны за отказ от вакцинации на 7,2 тыс. евро. С 22 ноября в Австрии вступил в силу всеобщий локдаун.

    В конце ноября 2021 года стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».

    ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.

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    Случаи одновременного заражения гриппом и COVID-19 выявлены в Хорватии и БиГ

    4 января 2022, 22:59

    Текст: Антон Антонов

    В Хорватии и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) выявлены случаи заражения одновременно вирусом гриппа и коронавирусом, сообщают СМИ.

    Сотрудница Хорватского института общественного здравоохранения Ясмина Вранеш рассказала, что накануне «выявили у пациента оба вируса – вирус гриппа и коронавирус». Она отметила, что «это не является (чем-то) незнакомым, что можно заразиться несколькими патогенами сразу». По ее словам, нужно установить, «какая будет клиническая картина у людей, у которых одновременно имеются оба вируса», передает ТАСС со ссылкой на HRT.

    Канал РТРС сообщает, что первый «случай одновременного инфицирования этими двумя вирусами в Республике Сербской» был выявлен у «пациента 2000 года рождения, который пока что гемодинамически и респираторно стабилен».

    Напомним, случаи одновременного заражения вирусом гриппа и коронавирусом были также выявлены в Испании, Бразилии, Израиле.

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    Под Нижним Новгородом зарегистрировали первый случай «омикрона»

    4 января 2022, 16:28

    Текст: Алексей Дегтярев

    В Нижегородской области зафиксирован первый случай штамма «омикрона» у невакцинированной пациентки, сообщил глава регионального минздрава Давид Мелик-Гусейнов.

    «В Нижегородской области зафиксирован первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией штаммом «омикрон», – сообщил Мелик-Гусейнов в своем Instagram.

    Он отметил, что пациентке 28 лет, она не прививалась от коронавируса. Врачи отмечают, что у девушки состояние средней тяжести, она лечится в одном из госпиталей Нижнего Новгорода.

    «Заболевание сопровождается вирусной пневмонией (КТ-1 – до 25% поражения легких). Получает лечение согласно метод рекомендациям Минздрава России», – указал глава ведомства.

    Он предположил, что девушка, вероятно, заболела не на территории региона.

    Напомним, замдиректора НИИ имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова призвала не относиться безответственно к «омикрону», она заявила, что штамм нельзя считать сравнительно безопасным, он пока еще очень слабо изучен.

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    Президент Мавритании заразился коронавирусом

    4 января 2022, 04:55

    Текст: Антон Никитин

    Президент Исламской Республики Мавритания 65-летний Мохамед ульд Газвани заразился коронавирусом, сообщил информационный портал Sahara Media.

    Заболевание главы Мавритании подтвердилось после того, как он сдал тест в связи с признаками простуды. Как отмечает портал, в настоящее время у Газвани наблюдаются легкие симптомы COVID-19, передает ТАСС.

    Накануне коронавирусом заразился президент Ботсваны Мокветси Масиси. В тот же день министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин сообщил о получении положительного результата теста на коронавирус.

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