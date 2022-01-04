Денежные переводы мигрантов превысили экспорт драгметаллов в Таджикистане

Политолог: Власти Казахстана не допустят перерастания протестов в революцию

«Нынешние протесты в Казахстане – только повод, чтобы «оторвать» страну от России и Евразийского экономического союза», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Лепехин. В воскресенье в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за резкого роста цен на газ.

«Вся нынешняя новая казахская элита училась в западных вузах, по большей части – в британских. Поэтому, агентов влияния в Казахстане очень много. Их ничто не связывает с Россией, и они продвигают евроинтеграцию», – пояснил генеральный директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин.

Эксперт также напомнил, что в Казахстане ряд СМИ на русском и казахском языках создают постановочные антироссийские ролики. «В целом, Казахстан «разыгрывается» Западом по украинскому сценарию. При этом, руководство страны вынуждено лавировать: с одной стороны они держат капиталы на Западе, с другой – Казахстану нужна Россия и ЕАЭС», – детализировал собеседник.

Лепехин считает, что в данной ситуации казахские власти не допустят революции, но будут вынуждены и впредь считаться как с евролиберальными кругами страны, так и с националистическими.

«Думаю, аналогичные протесты по какому бы то ни было поводу можно ждать в других тюркоязычных странах региона. Турция не зря постоянно рисует карты «Великого Турана» – уверен, что она тоже прикладывает усилия к нынешним протестам в Казахстане», – добавил аналитик.

В понедельник в Алматы перекрыли центральную площадь на фоне областных протестов из-за цен на газ, мобильный интернет в этом районе работает с перебоями, сообщили очевидцы.

В соцсетях очевидцы публикуют видеоролики, согласно которым по всему периметру в квадрате улиц Сатпаева, Назарбаева и Желтоксан выставлено полицейское оцепление в связи со стихийными митингами в Мангистауской области против повышения цен на сжиженный газ.

Сотрудники областной госадминистрации Мангистау разъяснили, что цена на газ регулируется рынком, то есть спросом и предложением, поэтому вопросы нужно решать посредством конструктивного диалога. Отмечается, что согласно закону «Об организации мирных собраний» действия собравшихся являются незаконными, передает Sputnik Казахстан.

Как сообщает Tengrinews.kz, в регионе по поручению главы государства была создана правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области, которая обещает пакет мер по урегулированию цены на сжиженный газ.

В свою очередь в отношении владельцев заправок начато расследование на предмет ценового сговора. При этом в правительстве заявляют, что уже сейчас принято решение о снижении стоимости газа с 120 до 85-90 тенге за литр. Также чиновники анонсировали «меры по правовой оценке произошедших событий, связанных с нарушением общественного порядка».

Напомним, 2 января в городе Жанаозен (в Мангистауской области) местные жители массово вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. По их словам, с 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге (0,27 доллара), протестующие требовали снизить ее до 60 тенге (0,13 доллара),

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству срочно проанализировать ситуацию в Жанаозене «с учетом экономической целесообразности, в правовом поле».