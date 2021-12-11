В Минтруде Таджикистана рассказали, куда чаще едут на заработки мигранты

Около 95% трудовых мигрантов из Таджикистана предпочитают зарабатывать в России, рассказала заместитель министра труда, миграции и занятости населения республики Шахноза Нодири.

«В Россию для осуществления трудовой деятельности выезжают около 95% всех трудовых мигрантов из Таджикистана. Больше всего выезжают в Иркутск, Читу, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области», – цитирует ее ТАСС.

Согласно данным службы миграции республики, за 10 месяцев 2021 года в поисках работы из страны в Россию выехали 331 353 человека. Российская сторона считает, что эта цифра на самом деле намного больше. По словам Нодири, это происходит по причине двойного гражданства.

Некоторые предпочитают ехать на заработки в Казахстан, другие страны СНГ или в дальнее зарубежье – Турцию и ОАЭ. Уточняется, что денежные переводы трудовых мигрантов являются основной статьей дохода их семей, а также активизируют денежные обороты в республике.

Денежные переводы в страну составили в 2019 году 2,7 млрд долларов, увеличившись на 6% по сравнению с 2018 годом.

В 2020 году Россия заключила соглашение с Таджикистаном о наборе граждан республики для работы. Россия уже получила в общей сложности более 2 тыс. мигрантов из Таджикистана.

«Нашим гражданам при трудоустройстве в России надо сдавать экзамен по русскому языку, мы ставим мигрантам такие условия, и тогда они уезжают стихийно», – сказала Нодири, отметив, что из-за этого стихийно выезжает больше граждан, чем по организованному набору.

Для получения квалификации в минтруде страны работает центр обучения, где за два месяца можно освоить профессию.

Нодири рассказала, что мигранты в России находятся иногда в более выгодном положении, так как их обеспечивают проездными документами, жильем и питанием, затем компания-наниматель компенсирует свои расходы из заработной платы работника.

Ранее сообщалось, что в Московской области задержаны руководитель и старший инспектор отдела по вопросам миграции МУ МВД «Пушкинское». Из подозревают в организации работы нелегальных мигрантов.