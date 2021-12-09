В Подмосковье за взятки задержан глава отдела миграции Пушкинского района

Шарий: Российские власти должны вытряхнуть Цимбалюка из страны

«Цимбалюк неоднократно говорил, что в России он находится в агрессивной среде, а на Украине тепло и круто. Так вот пускай туда и едет», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский медиаэксперт и политик Анатолий Шарий. Ранее украинского журналиста Романа Цимбалюка, живущего в Москве, вызвали на допрос в столичную прокуратуру по делу о возбуждении вражды к россиянам.

«Я уверен, что власти Москвы занялись Романом Цимбалюком после выхода моих видеороликов о нем на YouTube. Люди их посмотрели и начали массово обращаться в прокуратуру, поэтому там просто не могли не отреагировать. Видимо, никакая «крыша», которая якобы должна была прикрыть Цимбалюка, ему не помогла», – отметил Анатолий Шарий.

«С другой стороны, меня удивило то, что его высказывания, которые содержат признаки возбуждения вражды и ненависти к россиянам, подпадают всего лишь под административную статью. На Украине, например, это уголовно наказуемое деяние. А то, что он за все время своей деятельности наговорил, тянет на уголовную статью. Однако видимо, таким образом российские власти решили отправить его на родину, в Киев», – считает собеседник.

«Судя по словам Цимбалюка, в России он находится в агрессивной среде, поэтому ему просто жизненно необходимо отправиться туда, где хорошо. Он же рассказывал, как на Украине зимой тепло в квартирах и как там круто. Так вот пускай и едет туда. Хватит себя мучить», – продолжил Шарий.

«Закон един для всех. Мы помним, как комикам за одну дебильную шутку запретили въезд в Россию. Помним, как других людей высылали из страны с административной статьей за определенного рода высказывания. А этот человек делает это на регулярной основе, – рассказывает собеседник. – То, что он оскорбляет власть, волнует меня меньше всего. Но он оскорбляет всех россиян, да еще и намекает на разные национальности, хотя Россия – многонациональное государство. Я считаю, что это абсолютно ненормально. Поэтому российские власти должны его вытряхнуть из страны и все».

Украинского журналиста Романа Цимбалюка вызвали в прокуратуру Москвы, сообщил в четверг источник RT. Отмечается, что поводом для вызова стали опубликованные Цимбалюком на YouTube ролики, «которые содержат признаки возбуждения вражды и ненависти по отношению к членам социальных групп «россияне» и «представители власти в России».

В связи с этим рассматривается вопрос о возбуждении в отношении Цимбалюка дел об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.3.1 КоАП.

Украинский медиаэксперт и политический деятель Анатолий Шарий ранее неоднократно обращал внимание на ряд антироссийских и русофобских высказываний, которые допускал Цимбалюк в последнее время в публичном пространстве.

Сотрудник украинского информагентства ранее участвовал в ток-шоу на российском телевидении, некоторое время был единственным украинским журналистом, аккредитованным для работы в России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии изданию «Газета.Ru» назвала Цимбалюка талантливым, но потерявшим себя журналистом. «Последнее время он пытался реализоваться то в торговле, то в провокационной видеоклоунаде. Действительно, жаль, учитывая, что он талантлив. Но он сделал свой выбор в пользу участия в «информационной войне», по его же собственным словам», – констатировала Захарова.

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