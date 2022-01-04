В Британии призвали «не смешить Путина» попытками угрожать России

Читатели газеты The Telegraph раскритиковали депутата британского парламента Роберта Дженрика за призыв возглавить антироссийское движение европейских стран.

Причиной стала статья, в которой политик предлагает Европе объединиться и ввести жесткие ограничения против российской экономики. Большинство пользователей выступили категорически против этой инициативы, передает РИА «Новости».

«У нас лошадей больше, чем танков, ВМФ состоит всего из 18 кораблей, а у Королевских ВВС самолеты и ракеты закончатся примерно за три дня серьезного конфликта», – считает Heinz Guderian, назвав Великобританию «военным карликом».

«Мы угрожаем России истощенными ВС, ободранными десятилетиями сокращения их численности и нехваткой финансирования? Я полагаю, Путин может умереть со смеху», – написал Simon Long.

Другие комментаторы призвали власти заняться внутренними проблемами и не вмешиваться в отношения Москвы и Киева.

«Если Евросоюз хочет, чтобы Украина стала частью экспансии на восток, то пусть сами этим занимаются. Brexit позволил нам не ввязываться в такие глупости», – подчеркнул Piggy Boon.

«Мы не в состоянии помешать тысячам потенциально враждебным преступникам-нелегалам пересечь Ла-Манш. Как вы собираетесь решить эту проблему?», – задается вопросом Alex Charles.

Некоторые читатели обвинили США, ЕС и ООН в умышленной провокации Кремля.

«Они выстраивают армию на ее границе, в то время как Россия остается в пределах своих границ и занимается своими делами», – убежден Jude James.

В свою очередь, пользователь под ником Patricia Masters предупредила об опасности бесконечной «демонизации» России.

Напомним, МИД России опубликовал проекты договоров Москвы с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения военного блока и присоединения к нему Украины. Евросоюз также захотел участвовать в переговорах, Москва намерена обсуждать этот вопрос на двусторонней основе с Вашингтоном.