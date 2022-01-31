Политолог: Цель Вашингтона – избежать войны, заменив ее самыми страшными угрозами

Если США все-таки смогут спровоцировать Россию на войну на территории Украины, и Вашингтон введет жесткие финансовые рестрикции, то санкции бумерангом ударят и по американской стороне, заявил в интервью газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов.

«Санкции, которых «никогда не видели ранее» и после которых «весь мир содрогнется» – это психологическое давление США на Россию в условиях нынешней конфронтации. Цель Вашингтона – избежать войны, заменив ее самыми страшными угрозами. Поэтому совсем игнорировать эти заявления мы не можем, но надо понимать, что это скорее политический инструмент, чем руководство к действию», – считает политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

По его словам, если США все-таки сможет спровоцировать Россию на войну на территории Украины, и Вашингтон введет жесткие финансовые рестрикции, то санкции бумерангом ударят и по американской стороне. Все это понимают.

«А в целом, конечно, Вашингтон продолжит применять санкционное сдерживание против России и Китая. Что касается американских военных баз – то их сеть, конечно, будет расширяться, но глобальность этого процесса будет зависеть исключительно от того, выйдут ли России и США в процессе нынешних переговоров на глобальное рамочное соглашение», – подчеркнул политолог.

Ранее Financial Times сообщила, что США и союзники подготовили список лиц, якобы близких к президенту России Владимиру Путину, против них могут быть введены санкции из-за ситуации вокруг Украины.

До этого глава международного комитета сената США Роберт Менендес заявил, что часть санкций, готовящихся против России на случай обострения ситуации вокруг Украины, могут применить заранее.

Госдеп пригрозил России падением экономики в случае «вторжения» на Украину. В тот же день стало известно, что Евросоюз может ввести меры против России в случае «кибератаки, кампании по дезинформации, ограничении поставок газа». Один из чиновников ЕС заявил, что Евросоюз работает над «пакетом мер» против России, который может включать ограничение на конвертирование валюты, помимо этого он рассматривает меры по экспортному контролю, по ограничению доступа к SWIFT, запреты на импорт и экспорт.

Глава МИД Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.

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