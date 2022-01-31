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Политолог: Цель Вашингтона – избежать войны, заменив ее самыми страшными угрозами
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Если США все-таки смогут спровоцировать Россию на войну на территории Украины, и Вашингтон введет жесткие финансовые рестрикции, то санкции бумерангом ударят и по американской стороне, заявил в интервью газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов.
«Санкции, которых «никогда не видели ранее» и после которых «весь мир содрогнется» – это психологическое давление США на Россию в условиях нынешней конфронтации. Цель Вашингтона – избежать войны, заменив ее самыми страшными угрозами. Поэтому совсем игнорировать эти заявления мы не можем, но надо понимать, что это скорее политический инструмент, чем руководство к действию», – считает политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
По его словам, если США все-таки сможет спровоцировать Россию на войну на территории Украины, и Вашингтон введет жесткие финансовые рестрикции, то санкции бумерангом ударят и по американской стороне. Все это понимают.
«А в целом, конечно, Вашингтон продолжит применять санкционное сдерживание против России и Китая. Что касается американских военных баз – то их сеть, конечно, будет расширяться, но глобальность этого процесса будет зависеть исключительно от того, выйдут ли России и США в процессе нынешних переговоров на глобальное рамочное соглашение», – подчеркнул политолог.
Ранее Financial Times сообщила, что США и союзники подготовили список лиц, якобы близких к президенту России Владимиру Путину, против них могут быть введены санкции из-за ситуации вокруг Украины.
До этого глава международного комитета сената США Роберт Менендес заявил, что часть санкций, готовящихся против России на случай обострения ситуации вокруг Украины, могут применить заранее.
Госдеп пригрозил России падением экономики в случае «вторжения» на Украину. В тот же день стало известно, что Евросоюз может ввести меры против России в случае «кибератаки, кампании по дезинформации, ограничении поставок газа». Один из чиновников ЕС заявил, что Евросоюз работает над «пакетом мер» против России, который может включать ограничение на конвертирование валюты, помимо этого он рассматривает меры по экспортному контролю, по ограничению доступа к SWIFT, запреты на импорт и экспорт.
Глава МИД Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Познер прокомментировал обострение отношений с Западом
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Журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что такого накала отношений между Россией и Западом, какой существует в данный момент, не было ни во время холодной войны, ни во время карибского кризиса.
Познер написал на своем сайте, что в данный момент происходит «невероятное, небывалое обострение отношений России с Западом, прежде всего с Соединенными Штатами, потому что это единственная страна, которая в данном случае имеет значение».
«Можно смело сказать, никого не обижая, что ни у одной из западноевропейских стран нет внешней политики. Она не существует. Есть американская политика, американский гегемон, который дает указания. Есть разные страны, которые высказывают желание, чтобы было так или эдак, но все-таки определяющим во всем этом деле являются Соединенные Штаты», – констатировал журналист.
По его мнению, подобного не было даже в годы холодной войны и во время карибского кризиса.
Он напомнил, что в 1961 году «хватило ума как у Хрущева, так и у Кеннеди, чтобы договориться», и «американцы тихо, без того, чтобы даже об этом объявить, убрали свои ракеты из Турции, ну как бы не потеряв лица, а мы развернули свои корабли и к неудовольствию Фиделя Кастро все это убрали, и мир был спасен».
«Это был единственный момент, когда запахло войной по-настоящему. Поэтому я говорю, что сегодня момент уникальный, потому что запахло войной (...) Речь не идет о войне между Россией и Соединенными Штатами, но речь идет о локальной европейской войне. Это очень неприятно», – добавил Познер.
По его словам, в США по телевидению «разговор только о том, что мы собираемся вторгнуться в Украину». При этом «российское руководство понимает, что вторжение с нашей стороны в Украину для нас крайне невыгодно». «Во-первых, это колоссальная потеря лица в мире. Во-вторых, это потеря многих наших людей, потому что сегодня украинская армия – это не армия 14-го года, это совершенно другая армия, и будет много убитых. В-третьих, потому что оккупировать Украину это надо много людей и будет партизанская война. Опять же будут большие потери. Мы ничего не выигрываем в результате такой войны, ровным счетом», – отметил он.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем западного обывателя пугают «возрождением СССР» и как Россия вернет США и НАТО к исполнению старых договоров.
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США заявили о намерении снизить промышленный потенциал России и разорить банки
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Сотрудник Совета нацбезопасности Белого дома, отвечающий за вопросы международной экономики и конкурентоспособности, Питер Харрелл заявил, что санкции, которые США могут ввести против России, не направлены «против обычных российских потребителей», хотя должны «сократить производственные мощности» России.
Харрелл сказал, что «не может анонсировать все шаги». «Намерения в данном случае заключаются в том, чтобы со временем снизить промышленный потенциал России и сократить производственные мощности, а не в том, чтобы действовать против обычных российских потребителей», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Reuters.
Он заявил, что в случае обострения ситуации вокруг Украины санкции должны привести к «непосильным финансовым издержкам для крупных российских финансовых институтов» и «спровоцировать отток капитала, инфляцию», разорение банков. Кроме того, могут быть введены «широкие экспортные ограничения». Они должны вызвать «ослабление российского промышленного потенциала в среднесрочной и долгосрочной перспективе». По мнению Харрелла, ЕС примет аналогичные шаги.
Источники Reuters сообщили, что Вашингтон рассматривает возможность ограничить поставки компьютерных чипов в Россию, для чего проводятся консультации с представителями Южной Кореи и тайваньской администрации.
Напомним, Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что CША не рассматривают введение против России санкций, затрагивающих экспорт нефти и газа, планируемые ограничения коснутся принадлежащих государству банков, экспорта высоких технологий и операций с суверенным долгом. Президент США Джо Байден, когда его спросили, допускает ли он возможность введения санкций лично против президента России Владимира Путина в случае «российского вторжения» на Украину, ответил: «Да».
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Трамп назвал причины кризиса вокруг Украины
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Россия может взять под контроль Украину, заявил бывший президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в городе Конро (штат Техас). По его словам, причинами кризиса на Украине является мягкая политика Джо Байдена и его уступки в Европе.
Он заявил, что глава американского государства Джо Байден, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер продемонстрировали «фиглярство высшей пробы».
По словам Трампа, в США «инфляция взлетела, цены на бензин растут, цепочки поставок рассыпаются». «Вы можете поверить в то, что происходит? Ничего купить нельзя, полки пустые. Я написал книгу, но ее не могут больше публиковать: нет бумаги и чернил. Кстати, купите ее, вам понравится», – приводит его слова ТАСС.
Трамп заявил: «Количество убийств увеличивается, нелегальные мигранты миллионами проникают в страну. Китай угрожает Тайваню, Иран подошел к созданию ядерной бомбы, Россия может взять под контроль Украину. Вы можете в это поверить?». Он сказал, что в период его президентства Россия «даже не мечтала об этом, не осмелилась бы это сделать». Трамп заявил, что у него с главой российского государства Владимиром Путиным «были хорошие отношения», хотя Путин «не был рад» тому, что Трамп, как заявил сам экс-президент, «разрушил сделку» по строительству газопровода «Северный поток – 2».
Экс-президент США прокомментировал разговор Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским: «Если даже половина из того, что говорят (правда), это не был удачный звонок». «Президент Украины вроде бы говорил ему: «Успокойся, просто успокойся. Я думаю, у нас все в порядке. Просто успокойся». Вы можете в это поверить?» – приводит РИА «Новости» слова Трампа.
Трамп напомнил, как требовал от европейских союзников по НАТО платить за защиту своих границ. По его мнению, «большой причиной того, что мы сейчас наблюдаем эту опасную ситуацию вокруг Украины, является то, что, как только Байден пришел к власти, для других стран это стало сигналом о возвращении старых дней, когда можно было пользоваться Соединенными Штатами». Другие страны решили, что «им не нужно платить по своим счетам и рисковать своими жизнями», пусть «все делают тупые американцы», сказал Трамп. Он добавил, что и в торговле европейцы обманывают США почти так же, как Китай, но никто об этом не говорит.
Как вы относитесь к идее поставок российских вооружений в ЛНР и ДНР для повышения их обороноспособности?
Трамп считает, что некомпетентность Байдена создает угрозу Третьей мировой войны, и заверил, что при нем кризиса вокруг Украины никогда бы не возникло. Он заявил, что при нем Америка не втягивалась в новые и завершала старые «абсурдные» войны, исповедуя рейгановский принцип «мир посредством силы».
Кроме того, он заявил, что «все в Вашингтоне сейчас одержимы тем, как защитить границу Украины, но самая важная граница в мире прямо сейчас» для американцев – «не украинская, а американская граница». Он посетовал, что США ничего «не делают по этому поводу – впускают людей и понятия не имеют, кто они такие».
В конце октября США сначала через вбросы в СМИ, а затем и через чиновников начали заявлять о «скором нападении России» на Украину. В результате это привело к панике на Украине, поставившей страну на грань финансового коллапса.
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Депутат Европарламента объяснил, зачем Запад распускает слухи о «вторжении» России на Украину
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Распространение слухов о якобы планируемом «вторжении» России на Украину происходит на фоне того, как США «самым жалким образом» покинули Афганистан. «Этим людям нужно, чтобы давление нарастало», – отметил он.
Мариани заявил, что, во-первых, США «покинули Афганистан самым жалким образом», во-вторых, НАТО «нужно оправдывать свое существование». Третья причина – это президент Украины Владимир Зеленский, «у которого чрезвычайно сложное положение внутри страны», передает RT.
«Короче говоря, всем этим людям нужно, чтобы давление нарастало», – указал он.
Депутат отметил, что практически все СМИ повторяют одно и то же: «Не будем забывать, что почти все эти данные, секретные снимки со спутника поступают к нам из одного источника – от США».
«Думаю, некоторым просто нужно восстановить престиж», – заключил он.
Ранее Зеленский собрал представителей зарубежных СМИ и опроверг заявления о неизбежности войны с Россией, а также посетовал, что из-за паники с Украины уже выведено 12,5 млрд долларов. Вместе с тем он заявил, что в случае начала масштабного наступления со стороны России ни одна страна не будет защищать Украину.
Между тем Москва осудила «лихорадочную накачку» Украины оружием США.
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Пушков объяснил острую заинтересованность США в конфронтации с Россией на Украине
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал интерес США к ситуации вокруг Украины и российской «агрессии».
«Конфронтация с Россией по поводу Украины воспринимается подавляющей частью правящего класса США как имеющая экзистенциальный характер для Америки – не как страны, а как сверхдержавы, претендующей на мировую гегемонию», – пишет он в своем Telegram-канале.
Пушков говорит, что одной из идей США является следующее: «Весь мир, как союзники, так и противники, внимательно наблюдают, сможет ли Байден – самый опытный в вопросах внешней политик президент США за всю их историю, доказать решимость Америки после ухода из Афганистана».
Далее он приводит суждение Робина Ниблета, директора лондонского Chatham House: «Это определяющий момент для Джо Байдена потому, что это определяющий момент для авторитета США их способности вести за собой «свободный мир» в новую эру стратегического соперничества, в эру, когда либеральные демократии сильны на бумаге, но подтвердят свою силу стратегически и геополитически».
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что США подставили Украину на миллиарды долларов.
Пентагон предложил представить последствия войны на Украине
Председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли считает, что Россия стянула к границам с Украиной силы, которые заставляют вспомнить о «днях холодной войны».
Милли считает, что следует «перенестись во времени в дни холодной войны, чтобы увидеть что-то такого масштаба». Он отметил, что Россия «проводит ежегодные учения», за которыми США «пристально наблюдали, но это другое», передает РИА «Новости».
«Если война разразится с тем размахом и масштабом, какие возможны, гражданское население пострадает очень сильно… Вы можете представить, как это выглядит в плотной городской застройке, вдоль дорог и так далее», – сказал Милли, добавив, что «это было бы чудовищно, это было бы ужасно».
Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что конфликт вокруг Украины не является неизбежным, сохраняется возможность дипломатического урегулирования. Глава МИД Сергей Лавров, говоря о вероятности начала войны на Украине, заявил, что если это зависит от России, то войны не будет, но Москва не позволит игнорировать свои интересы в сфере безопасности.
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Немецкий политик назвал две ошибки Запада в отношении России
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Отключение Москвы от SWIFT грозит крушением всей системы и возможным переходом на китайский аналог, Евросоюз сделает себе только хуже, заявил председатель оппозиционной немецкой партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц.
«Таким образом, мы сами себе сильно навредим», – приводит «ИноТВ» слова Мерца в интервью Die Welt. Так он прокомментировал призывы ЕС отключить Россию от SWIFT.
Еще одна ошибка Европы в отношениях с Россией, по мнению Мерца, заключается в попытках подписать с Украиной соглашение об ассоциации, которое нарушает торговые договоренности между Москвой и Киевом.
«Мы в ЕС должны уважительно относиться к тому, что страны, которые, к примеру, заключают соглашения об ассоциации или свободной торговле с Европейским союзом, могут в то же время иметь обязательства перед другими экономическими зонами», – объяснил председатель немецкой партии.
Ранее Госдеп пригрозил России падением экономики в случае «вторжения» на Украину. В тот же день стало известно, что Евросоюз может ввести меры против России в случае «кибератаки, кампании по дезинформации, ограничении поставок газа». Один из чиновников ЕС заявил, что Евросоюз работает над «пакетом мер» против России, который может включать ограничение на конвертирование валюты, помимо этого он рассматривает меры по экспортному контролю, по ограничению доступа к SWIFT, запреты на импорт и экспорт.
Глава МИД Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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В Кремле призвали европейцев задуматься о вредоносных действиях США
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Европе необходимо задуматься о недопустимости вмешательства США в свои дела с учетом нагнетания напряженности со стороны Вашингтона, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он считает, что «в целом англосаксы изрядно накачивают напряженность на европейском континенте», передает ТАСС.
«Здесь нам, европейцам, есть о чем задуматься, когда, например, страна, которая находится за пределами нашего континента, нагнетает напряженность у нас дома. Это неверно. И до тех пор, пока мы, европейцы, не поймем, что это нам всем вредит, думаем, что вряд ли удастся исправить ситуацию», – подчеркнул Песков.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
СМИ: Санкции США против России могут коснуться банков и суверенного долга
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CША не рассматривают введение против России санкций, затрагивающих экспорт нефти и газа, планируемые ограничения коснутся принадлежащих государству банков, экспорта высоких технологий и операций с суверенным долгом, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, санкции могут коснуться банка ВТБ. Издание уточняет, что список не окончательный и в него могут быть внесены изменения. По данным The Wall Street Journal, проработка санкций находится на заключительной стадии, передает ТАСС.
Среди рассматриваемых санкций нет мер против российских энергетических компаний, в том числе против «Северного потока – 2», и нет планов отключения России от системы платежей SWIFT.
При этом, отмечает издание, Россия сейчас лучше подготовлена к тому, чтобы противостоять санкциям, чем в 2014 году, поскольку меньше опирается на иностранные займы и при этом показывает достаточно высокий уровень экономического роста. Устойчивости экономики России также способствуют высокие цены на энергоносители.
Ранее стало известно, что Британия и ЕС занялись разработкой санкций против газовой отрасли России. Возможность введения санкций против газопровода не исключили глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и глава МИД Германии Анналена Бербок.
До этого замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в случае «вторжения» России на Украину «Северный поток – 2» останется «куском металла». Она также в шутку поддержала идею использования «Северного потока – 2» для перекачки водки. В Кремле на это ответили, что пусть лучше в Вашингтоне шутят, чем занимаются нагнетанием обстановки в Европе.
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Нуланд сочла бессмысленным «санкционный аванс» против России
Администрация США считает бессмысленным введение санкций против России до предполагаемого «вторжения» на Украину, как это предлагал ряд американских сенаторов, заявила в эфире телекомпании CBC заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
Ее спросили, намерен ли президент США Джо Байден наложить вето на законопроект о санкциях против России, если в нем будет предусмотрено введение каких-либо превентивных рестрикций. Нуланд не дала прямого ответа на этот вопрос, отметив лишь, что администрация «активно работает с Конгрессом над этим законопроектом», сообщает ТАСС.
При этом Нуланд заявила, что администрация выступает против того, чтобы какие-либо меры против России принимались заранее.
«Что касается этого пакета санкций, то, знаете, сдерживание лучше всего работает тогда, когда есть некоторая стратегическая неопределенность относительно того, что конкретно мы собираемся делать. Так что мы сказали, что это будут экономические меры, мы говорили об экспортном контроле, мы говорили о новых санкциях против российских элит, но если мы их раскроем сейчас, тогда Россия сможет начать принимать меры по смягчению последствий, и нам это кажется бессмысленным», – заявила она.
Говоря о потенциальных санкциях против России, Нуланд при этом заявила, что они с экономической точки зрения нанесут «мощный удар» по россиянам.
Ранее глава международного комитета сената США Роберт Менендес заявил, что часть санкций, готовящихся против России на случай обострения ситуации вокруг Украины, могут применить заранее.
До этого Госдеп пригрозил России падением экономики в случае «вторжения» на Украину. В тот же день стало известно, что Евросоюз может ввести меры против России в случае «кибератаки, кампании по дезинформации, ограничении поставок газа». Один из чиновников ЕС заявил, что Евросоюз работает над «пакетом мер» против России, который может включать ограничение на конвертирование валюты, помимо этого он рассматривает меры по экспортному контролю, по ограничению доступа к SWIFT, запреты на импорт и экспорт.
Глава МИД Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
Обещанные США санкции против России сочли угрозой для мировой экономики
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Санкции, которые Вашингтон грозит ввести против Москвы, могут вызвать «финансовую панику» и нанести серьезный удар по мировой экономике, пишут СМИ США.
Авторы статьи в New York Times заявили, что санкции, которые США пригрозили ввести в случае «вторжения» России на Украину, могут стать потрясением для экономик развитых стран, особенно европейских, под угрозой окажется стабильность мировой финансовой системы. В числе последствий санкций называют высокую инфляцию, крах фондового рынка и другие «формы финансовой паники».
От санкций пострадают американцы – «от миллиардеров до государственных чиновников и семей среднего класса», говорится в статье. При этом сама Россия, по мнению авторов, может принять контрмеры, например, «ограничить поставки газа в Европу». Обозреватели раскритиковали риторику США, указав, что прежде никто не пытался ввести обширные санкции против столь крупных экономик, как российская, передает РИА «Новости».
Напомним, администрация президента США Джо Байдена подготовила беспрецедентно жесткие санкции на случай, если Россия «вторгнется на Украину». Меры будут направлены против промышленного и финансового сектора. Но вашингтонские и европейские элиты всерьез беспокоят негативные последствия для самих США и их союзников.
Россия осудила «лихорадочную накачку» Украины оружием США
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Сумасбродные «страшилки» Вашингтона о вторжении России на Украину так и не сбылись, заявило российское посольство в США.
Посольство в Facebook заявило, что власти США «изо дня в день рекламируют свою лихорадочную активность по поставке сотен тонн военной помощи Украине», причем «делается это под припевы о том, будто бы русские спят и видят, как бы напасть» на Украину.
По мнению российской стороны, «очевидно, что безостановочная накачка» Украины «новыми вооружениями фактически подстрекает на силовые авантюры против жителей Донбасса». Так, посольство указывает, что украинские военные «открыли огонь по многоквартирному дому в поселке Ясное вблизи города Докучаевска».
Россия призвала США «заставить своих подопечных выполнять Минские договоренности, а не потакать их воинственному зуду и попыткам насильственной ассимиляции русскоязычного населения».
Напомним, с 2014 года Киев получил военной помощи на 2,7 млрд долларов, и только за 2021 год сумма такой помощи со стороны США составила более 650 млн долларов. В 2022 году западные страны заметно активизировали военную поддержку Украины. В дипмиссии США указали на готовность Вашингтона «предоставить Украине гораздо больше».
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В Сенате США пригрозили ввести «авансом» санкции против России
Часть санкций, готовящихся против России на случай обострения ситуации вокруг Украины, могут применить заранее, заявил глава международного комитета сената США Роберт Менендес в интервью телеканалу CNN.
«Некоторые санкции могут быть применены авансом», – цитирует его РИА «Новости».
Он также высказался за сохранение в пакете санкций возможности отключения России от системы банковских сообщений SWIFT.
«Я считаю, что все опции должны быть на столе, чтобы президент (США Джо Байден) мог задействовать этот вариант... против очень значительных российских банков с калечащим эффектом для экономики России», – высказался сенатор.
Ранее Госдеп пригрозил России падением экономики в случае «вторжения» на Украину. В тот же день стало известно, что Евросоюз может ввести меры против России в случае «кибератаки, кампании по дезинформации, ограничении поставок газа». Один из чиновников ЕС заявил, что Евросоюз работает над «пакетом мер» против России, который может включать ограничение на конвертирование валюты, помимо этого он рассматривает меры по экспортному контролю, по ограничению доступа к SWIFT, запреты на импорт и экспорт.
Глава МИД Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
Россия решила отправить в НАТО и ОБСЕ запрос о безопасности
Россия направит запрос в НАТО и ОБСЕ с требованием разъяснить, намерены ли они выполнять ключевые обязательства по безопасности, заявил глава МИД России Сергей Лавров в программе «Воскресное время» на Первом канале.
«Сегодня по линии МИД направляем официальный запрос нашим коллегам в странах Альянса и ОБСЕ с настоятельным требованием разъяснить, как они намерены выполнять обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Если не намерены, то объяснить почему», – передает его слова РИА «Новости».
Лавров добавил, что ответ НАТО и ОБСЕ будет ключевым вопросом при определении дальнейших предложений, о которых доложат президенту России Владимиру Путину.
По его словам, Россия хочет добрых, ровных, взаимоуважительных, равноправных отношений с США, как и с любой другой страной мира. «Об этом президент России Владимир Путин говорил президенту США Джо Байдену, который на встрече в Женеве в июне 2021 года подтвердил именно такой настрой», – подчеркнул Лавров.
Глава МИД уточнил, что у России есть свои интересы, как и у США. «Наученные горьким опытом, не хотим оставаться в положении, когда наша безопасность повседневно ущемляется», – отметил он.
Ранее в Кремле призвали дождаться реакции президента России Владимира Путина на ответ Соединенных Штатов на предложения Москвы по гарантиям безопасности. При этом в Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток. Вместо этого Соединенные Штаты в ответе Москве обвинили Россию в нарушении суверенитета соседей.
В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что в ответах США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности не учтены некоторые принципиальные озабоченности России. Путин отметил, что российская сторона внимательно изучит полученные ответы, после чего определится с дальнейшими действиями.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов, прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
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Немецкий политик оценил перспективы вступления Украины в НАТО
Украина до определенной поры не будет принята в НАТО, но идти навстречу требованиям России немыслимо, заявил лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц в интервью газете Die Welt.
Мерц напомнил, что «есть решение НАТО от 2008 года, согласно которому Украина до определенной поры не будет принята».
«Я считаю эту позицию и сегодня правильной. Но немыслимо, чтобы мы пошли навстречу требованию России на долгосрочную перспективу исключить эту свободу решения о вступлении Украины», – приводит ТАСС слова политика.
Мерц также обвинил канцлера Олафа Шольца в медлительности в ситуации вокруг Украины. По его мнению, во многом действиями главы правительства во внешней политике руководит страх перед представителями собственной Социал-демократической партии Германии.
Также он оценил последствия отключения России от платежной системы SWIFT.
«Если мы отключим Россию от SWIFT, то велика опасность того, что эта система рухнет и что нам затем, возможно, придется перейти на китайскую платежную систему. Тем самым нанесем серьезный вред самим себе», –заявил Мерц.
Он добавил, что, несмотря на это, возможность отключения России от SWIFT «остается предметом обсуждения» в Европе.
Также Мерц указал, что ЕС совершил ошибку, когда заключал соглашение об ассоциации с Украиной, что привело к противоречиям касательно действующих торговых договоренностей с Россией.
Ранее председатель оппозиционной немецкой партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц назвал две ошибки, которые совершает Запад по отношению к России.
Госдеп пригрозил России падением экономики в случае «вторжения» на Украину. В тот же день стало известно, что Евросоюз может ввести меры против России в случае «кибератаки, кампании по дезинформации, ограничении поставок газа». Один из чиновников ЕС заявил, что Евросоюз работает над «пакетом мер» против России, который может включать ограничение на конвертирование валюты, помимо этого он рассматривает меры по экспортному контролю, по ограничению доступа к SWIFT, запреты на импорт и экспорт.
Глава МИД Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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