Бесплатная добровольная вакцинация подростков от COVID-19 началась в Москве

В Москве началась бесплатная добровольная вакцинация подростков от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник М», сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

«В Москве, как и во всем мире, идет стремительный рост заболеваемости коронавирусом из-за штамма омикрон. Дети стали болеть чаще, вырос и процент госпитализированных детей с ковидом. Сегодня стартует бесплатная и добровольная вакцинация подростков 12–17 лет вакциной «Спутник М» в 13 центрах на базе городских детских поликлиник. Записаться в удобный пункт можно онлайн или по телефону», – передает официальный сайт мэра Москвы сообщение оперштаба.

Клинические исследования «Спутника М» показывают его эффективность и безопасность. Вакцинация от COVID-19 проводится исключительно на добровольной и бесплатной основе. Большинство профилактических прививок делается в детском возрасте. Вакцинация подростков против новой коронавирусной инфекции – это аналогичная отработанной десятилетиями при профилактике других опасных инфекций процедура.

Адреса, контактная информация и график работы всех доступных детских прививочных пунктов есть на сайте.

Для тех, кто прикреплен к поликлинике, доступна онлайн-запись на порталах mos.ru, emias.info, с помощью мобильных приложений «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО». Также можно записаться по телефону или в информационных киосках поликлиник. Подростки без прикрепления, имеющие московский полис ОМС, могут записаться на вакцинацию по телефону любой выбранной поликлиники.

С собой нужно будет взять свидетельство о рождении (или паспорт при его наличии) и полис ОМC, выданный в Москве, в том случае, если ребенок не прикреплен к медицинской организации столицы. Также понадобится СНИЛС – он нужен для получения сертификата о вакцинации на портале gosuslugi.ru.

Вакцина «Спутник М» состоит из двух компонентов, которые необходимо вводить с интервалом в 21 день. Записаться нужно только на первый прием, запись на второй произойдет автоматически. За сутки до приема придет СМС-сообщение с напоминанием (дата, время и адрес, куда нужно приехать).

Вакцинация проводится только при наличии письменного заявления от родителя или законного представителя и добровольного информированного согласия на медицинское вмешательство.

Перед прививкой ребенка осмотрит врач-педиатр. После введения препарата подросток должен находиться под наблюдением медиков в течение получаса. В единичных случаях могут быть незначительные реакции на вакцину: небольшое повышение температуры, слабость, боль в месте инъекции. Но все они длятся непродолжительное время, до суток.

Противопоказаниями к вакцинации являются обострение хронических заболеваний, острые инфекционные заболевания (например, симптомы простуды), участие в клиническом исследовании вакцины от COVID-19, наличие прививок против других инфекционных заболеваний в последние 30 дней.

Напомним, 24 января вакцинация подростков от COVID-19 началась в Подмосковье.

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