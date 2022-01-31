Бензин в России оказался вторым по дешевизне в Европе в абсолютных цифрах, самое дешевое в Европе дизельное топливо продается в России, свидетельствуют данные рейтинга РИА Новости.

Согласно рейтингу, который подготовили специалисты РИА Рейтинг по заказу РИА «Новости», наиболее низкие цены на бензин в абсолютных цифрах и без привязки к зарплате граждан из всех 32 стран Европы оказался в Казахстане. В пересчете на рубли литр бензина АИ-95 в республике стоит 35,7 рубля. На втором месте по дешевизне топлива находится Россия с ценой 51,3 рубля за литр. Третье место у Белоруссии, где литр бензина в среднем стоит около 61 российского рубля за литр.

Самый дорогой бензин из стран Европы продается в Нидерландах, в пересчете на российскую валюту – 169,1 рубля за литр. Далее следуют Финляндия, Дания, Норвегия и Швеция. В этих странах литр бензина обойдется дороже 150 рублей.

Самое дешевое дизельное топливо продается в России – 54,4 рубля за литр. Низкие цены на него также в Казахстане, Белоруссии и на Украине – менее 80 рублей за литр. Дороже всего дизтопливо стоит в Швеции – 172,4 рубля за литр. Выше 140 рублей его стоимость в Великобритании, Финляндии, Норвегии, Бельгии и в Нидерландах.

Абсолютно во всех странах, участвующих в рейтинге, цены на бензин выросли. Наиболее существенно они повысились в Литве (+31,7%), Болгарии (+31,5%) и в Люксембурге (+30,6%). В 14 из 32 стран рост превысил 25%. Медленнее всего цены росли в России (+8,6%), Португалии (+14,8%) и Белоруссии (+16,7%).

Россияне на среднюю месячную зарплату могут купить 920 литров бензина – это больше, чем во многих странах Восточной Европы, включая Украину и Белоруссию. В этом рейтинге Россия находится на 17 месте из 32, между Казахстаном и Словенией. Самым доступным в Европе бензин оказался для жителей Люксембурга. Они могут приобрести на свои средние зарплаты около 2,3 тыс. литров бензина. Второе место заняла Норвегия с 2,1 тыс. литров. В первую пятерку также попали Австрия, Британия и Дания. Аутсайдером рейтинга стала Украина, граждане которой имеют возможность приобрести лишь 384 литра топлива, что в шесть раз меньше, чем в Люксембурге, и в 2,4 раза меньше, чем в России. При этом бензин на Украине один из самых дешевых в Европе, но относительно низкий уровень зарплат мешает его доступности для населения. В конце рейтинга оказались также Румыния, Словакия, Болгария и Венгрия.

Эксперты, подготовившие расчеты, полагают, что рост цен на топливо в 2022 году может замедлиться, так как предложение нефти должно вырасти по мере увеличения добычи в России из-за смягчения ограничений в рамках соглашения ОПЕК+. Но темпы роста доходов населения могут сократиться из-за замедления роста мировой экономики. Поэтому вряд ли следует ожидать существенного увеличения доступности топлива в европейских странах.

Напомним, в прошлую пятницу стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE превысила 90 долларов за баррель. В прошлую среду ФАС возбудила дело против «дочек» «Лукойла» и «Газпром нефти» из-за завышения цен на бензин.