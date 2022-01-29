Токаева спросили о долге перед Путиным после помощи ОДКБ

Кремль не ставил никаких условий перед прибытием миротворческого контингента ОДКБ в республику, не было никаких предварительных условий в ходе переговоров с Владимиром Путиным, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Что касается слухов о том, что мы задолжали и так далее. Я ответственно говорю, что никаких разговоров с Владимиром Владимировичем Путиным, а их было немало, они были продолжительные, относительно того, что мы потом рассчитаемся, естественно, не было. Никаких предварительных условий со стороны Кремля тоже не было. В конце концов, Россия для Казахстана – это союзное государство», – цитирует заявление Токаева гостелеканалу «Хабар24» РИА «Новости».

Также президент Казахстана рассказал, что в середине февраля планирует посетить Москву и подписать долгосрочные соглашения с Россией.

«Я скорей всего где-то в середине февраля по приглашению президента России буду находиться с визитом в Москве. И мы подпишем очень важные соглашения, которые связаны с долгосрочным сотрудничеством между нашими странами», – приводит ТАСС слова Токаева.

Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.

В начале января руководство Казахстана ввело режим чрезвычайного положения по всей стране на фоне массовых беспорядков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане.