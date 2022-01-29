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Столтенберг: У союзников по НАТО разные взгляды на поставки вооружения Украине
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Среди союзников по альянсу существуют разные точки зрения относительно необходимости поставок вооружения Украине, заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете «Паис».
«Думаю, что союзники по НАТО обязаны предложить поддержку Украине, - утверждал он в опубликованном. Мы оказываем политическую поддержку, практическую поддержку, мы помогаем им модернизировать свои оборонные учреждения, мы помогаем им бороться с коррупцией, мы помогаем им создавать механизмы киберзащиты. Что касается оборонительного вооружения, то у союзников разные взгляды. Некоторые союзники, такие как Великобритания, США или страны Прибалтики, предоставляют [Украине] этот тип вооружения», – передает ТАСС его слова.
При этом Столтенберг отметил, что «никто не заинтересован в вооруженном конфликте». «Мы предлагаем [Москве] сесть и выслушать ее опасения по поводу безопасности. И изучить такие вопросы, как контроль над вооружениями, ядерное оружие, ракеты, транспарентность военной деятельности, наладить более совершенные каналы политической и военной связи», – сказал он.
Также генсек заметил, говоря о возможности нейтрального статуса для Украины, что «этот вопрос выходит за пределы Украины». «Россия хочет подписать юридически обязывающий договор, который блокировал бы любое членство в НАТО в будущем. Мы должны уважать решение Украины, вне зависимости от того, за присоединение она или нет», – добавил он.
Кроме того, отвечая на вопрос о том, было приемлемо, если бы Россия ограничилась требованием остановить вступление в альянс лишь Украины, но не других государств, генсек заметил, что «мы никогда не ведем переговоров публично, поэтому ответ, который мы отправили в Москву, является конфиденциальным». «Конфиденциальность является предварительным условием для дипломатического продвижения вперед. Но свобода выбора каждой страны является основополагающим принципом», – резюмировал Столтенберг.
Напомним, с 2014 года Киев получил военной помощи на 2,7 млрд долларов, и только за 2021 год сумма такой помощи со стороны США составила более 650 млн долларов. В 2022 году западные страны заметно активизировали военную поддержку Украины. В дипмиссии США указали на готовность Вашингтона «предоставить Украине гораздо больше».
Путин дал первую оценку ответам США и НАТО на предложения России по безопасности
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Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что в ответах США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности не учтены некоторые принципиальные озабоченности России.
Путин отметил, что российская сторона внимательно изучит полученные ответы, после чего определится с дальнейшими действиями.
«Вместе с тем обращено внимание, что в американском и натовском ответах так и не были учтены такие принципиальные озабоченности России, как недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия – НАТО», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также Путин указал на то, что в ответе США и НАТО проигнорирован ключевой вопрос о том, как они намерены следовать зафиксированному в базовых документах ОБСЕ и Россия – НАТО принципу неделимости безопасности (никто не должен укреплять свою безопасность за счет других).
Ранее в Кремле призвали дождаться реакции президента России Владимира Путина на ответ Соединенных Штатов на предложения Москвы по гарантиям безопасности. При этом в Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток. Вместо этого Соединенные Штаты в ответе Москве обвинили Россию в нарушении суверенитета соседей.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов, прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
США заявили о намерении снизить промышленный потенциал России и разорить банки
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Сотрудник Совета нацбезопасности Белого дома, отвечающий за вопросы международной экономики и конкурентоспособности, Питер Харрелл заявил, что санкции, которые США могут ввести против России, не направлены «против обычных российских потребителей», хотя должны «сократить производственные мощности» России.
Харрелл сказал, что «не может анонсировать все шаги». «Намерения в данном случае заключаются в том, чтобы со временем снизить промышленный потенциал России и сократить производственные мощности, а не в том, чтобы действовать против обычных российских потребителей», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Reuters.
Он заявил, что в случае обострения ситуации вокруг Украины санкции должны привести к «непосильным финансовым издержкам для крупных российских финансовых институтов» и «спровоцировать отток капитала, инфляцию», разорение банков. Кроме того, могут быть введены «широкие экспортные ограничения». Они должны вызвать «ослабление российского промышленного потенциала в среднесрочной и долгосрочной перспективе». По мнению Харрелла, ЕС примет аналогичные шаги.
Источники Reuters сообщили, что Вашингтон рассматривает возможность ограничить поставки компьютерных чипов в Россию, для чего проводятся консультации с представителями Южной Кореи и тайваньской администрации.
Напомним, Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что CША не рассматривают введение против России санкций, затрагивающих экспорт нефти и газа, планируемые ограничения коснутся принадлежащих государству банков, экспорта высоких технологий и операций с суверенным долгом. Президент США Джо Байден, когда его спросили, допускает ли он возможность введения санкций лично против президента России Владимира Путина в случае «российского вторжения» на Украину, ответил: «Да».
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Зеленский ответил на предложение приехать в Россию
В ходе общения с журналистами на брифинге президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предложение главы российского МИД Сергея Лаврова, который пригласил украинскую сторону на переговоры, но без обсуждения ситуации в Донбассе.
«Ну, во-первых, почему такой посыл? И говорит, что мы не можем там обсудить вопрос Донбасса, это вопрос внутренний. Зачем приглашать человека в таком формате, чтоб этот человек в таком формате не согласился... нечем заняться? Зачем ты предлагаешь то, что не даст никакой результат?» – передает слова Зеленского РИА «Новости».
Политик подчеркнул, что встречаться он готов, но не обсуждать ситуацию в Донбассе, приехав в Россию, он не может.
«Зачем меня приглашать в Сочи, чтобы что? Чтобы я на лыжах покатался?», – сказал он.
Ранее Сергей Лавров заявил, что если Зеленский хочет обсуждать нормализацию отношений с Россией, то она готова и предложил приехать договориться в Москву, Сочи или Санкт-Петербург. Обсуждения Донбасса министр предложил провести в контактной группе по урегулированию конфликта, в которую входят несколько стран.
Зеленский: Ни одна страна не будет защищать Украину в случае нападения России
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае начала масштабного наступления со стороны России ни одна страна не будет защищать Украину.
«Если Россия решится на масштабное вторжение, ни одна страна не будет защищать Украину. И это очень страшно для НАТО. Потому что если Украину взять в НАТО, то, если потом что-то произойдет, нужно будет защищать. И в этом очень серьезные вызовы для НАТО. Но я хочу сказать, что некоторые европейские страны так думают, и они не хотят рисковать, принимать Украину. Но если будет полномасштабная война, то она будет и на границах некоторых стран НАТО. Точно будет», – сказал Зеленский в ходе интервью, передает ТАСС.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Пятая статья вашингтонского договора НАТО о коллективной обороне не может быть введена в действие при нападении на страну-партнера, а далее отметил, что сейчас у НАТО нет никаких планов по размещению боевых групп на Украине. Также он добавил о разногласиях между союзниками по блоку о том, какую конкретную помощь оказать сейчас Киеву.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России и отмечал, что если это зависит от России, то войнного конфликта не будет, но Москва не позволит игнорировать свои интересы в сфере безопасности.
В Германии оценили отказ России пускать военную инспекцию ОБСЕ на свои объекты
Берлин сожалеет о решении России не пускать военную инспекцию в рамках ОБСЕ на свои объекты с мотивировкой распространения омикрон-штамма коронавируса, заявил представитель германского МИДа Кристофер Бургер.
«В действительности Россия проинформировала о том, что приостанавливает до конца февраля реализацию так называемого Венского документа, на основе которого участники ОБСЕ принимают меры укрепления доверия, такие как, например, посещение наблюдателей», – цитирует ТАСС Бургера. По его словам, Россия объяснила отказ распространением «омикрона».
Дипломат отметил, что в связи с таким решением невозможна инспекция российской территории на треугольнике Украина – Белоруссия – Россия, о чем запросила Латвия, и что Россия ранее одобрила. «Мы сожалеем об этом шаге, поскольку именно в нынешней ситуации было бы полезно все, что способствует прозрачности и снижению напряженности», – заявил Бургер, призвав Москву «детально и на добровольной основе информировать о своей активности» ОБСЕ.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
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Украинский политолог: Зеленский больше не может монетизировать «российскую угрозу»
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«Игры Киева и США в «российскую военную угрозу» имеют давнюю историю, но теперь ее условия для Украины принципиально ухудшились», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев. Ранее CNN сообщал, что Байден и Зеленский поспорили по поводу вероятности нападения России на Украину.
«В отличие от Зеленского, у того же Порошенко для запугивания всего мира «российской агрессией» были очень четко выстроены идеологемы: «Запад с нами», «Мы – последний оплот Европы на пути наступления Мордора», – напомнил директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
При этом подобная риторика имела четкое финансовое выражение. «Недаром бывший адвокат Трампа Руди Джулиани рассказывал про беспрецедентную коррупцию в команде Порошенко. Теперь же ситуация другая, что отражается и на Байдене, и на Зеленском», – сказал эксперт.
Аналитик указал, что посредством нагнетания военной истерии США принуждают Киев к выполнению Минских соглашений, которые могут стать общей точкой соприкосновения позиций Москвы и Вашингтона в нынешнем диалоге по безопасности.
Помимо этого, подчеркнул собеседник, Байден не может сказать, что Украине ничего не угрожает, и, как следствие, ослабить военную помощь – тогда республиканцы обвинят его в сдаче позиций, по примеру ситуации в Афганистане.
«Поэтому Байдену нужно всё подать красиво: мир находился на грани третьей мировой войны из-за Украины, а мы всех спасли. Но сами украинские власти не видят для себя ничего хорошего в происходящем», – отметил политолог.
«Сейчас конфигурация российских войск такова, что если Киев решится на «хорватский сценарий» решения донбасского вопроса, Москва сможет оперативно на это отреагировать. Россия учла свои ошибки при грузино-осетинской эскалации. При этом нападать на Украину все равно никто не собирается», – указал эксперт.
«К тому же нельзя сказать, что Украине «перекрыли кислород». Никто не блокирует экспорт из Мариуполя, а это четверть валютной выручки Украины. Минск также поставляет электроэнергию, хотя Лукашенко мог переадресовать просьбу от Киева Тихановской, которую Украина считает президентом Белоруссии», – напомнил аналитик.
А вот Запад уже не готов предоставлять широкие экономические преференции Киеву, отметил собеседник. «Финансовые инструменты Запада больше похожи на откровенно спекулятивные. Пирамида с задействованием облигаций внутреннего госзайма валится, а ведь именно она позволяла Украине уходить от угрозы дефолта и обеспечивать худую стабильность. Все это рушит курс гривны», – заметил политолог.
При этом Запад обещает объем финансовой помощи в размере 1,2 млрд евро, а офис президента Украины говорит, что страну от краха спасет не меньше, чем 3,5 млрд – «и это тоже показывает разобщенность позиций Киева и США, Зеленский больше не сможет монетизировать «российскую угрозу».
В пятницу утром CNN со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщил, что телефонный разговор между президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским «прошел не очень хорошо», в основном – из-за разногласий по поводу «уровня угрозы» российского нападения.
Байден предупредил своего украинского коллегу, что российская атака практически неизбежна, и что вторжение начнется в феврале, когда земля замерзнет. Зеленский, однако, подтвердил свою ранее озвученную позицию, что угроза со стороны России есть, но она не такая однозначная, и нет уверенности в том, что нападение вообще произойдет.
При этом в офисе президента Украины предприняли попытку опровергнуть данные CNN.
В то же время глава МИД Сергей Лавров в интервью российским радиостанциям допустил, что есть силы, которые хотели бы спровоцировать военные действия вокруг Украины, однако со стороны России с этой страной войны не будет.
Дипломат подчеркнул, что «со стороны России войны (с Украиной) не будет», однако он не исключает, что «кое-кто хотел бы спровоцировать военные действия (вокруг Украины)».
Вместе с тем он указал, что Киев не контролирует «огромное количество военнослужащих»: «По данным Запада даже, по-моему, около 100 тысяч на линии соприкосновения, и киевский режим большую часть из этих вооруженных людей не контролирует».
Ранее в МИД России назвали неприемлемой мысль о войне с Украиной. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия с большой обеспокоенностью наблюдает за действиями США по нагнетанию напряженности вокруг Украины.
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Зеленский увидел угрозу разрушения экономики из-за военной паники
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«Нам не нужна эта паника», – заявил в интервью иностранным журналистам президент Украины Владимир Зеленский, говоря об информационной эскалации вокруг Украины. По его мнению, это может привести к разрушению экономики страны.
Глава страны заявил, что ситуация нагнетается СМИ, передает его слова РИА «Новости». «Сегодня мы не видим большей эскалации, чем она была раньше. Да, увеличилось число военных, но я об этом говорил еще в начале 2021 года, когда говорили о военных учениях РФ. Сейчас я не считаю, что ситуация более напряженная, чем она была тогда, в пик учений. Но такой информационной политики тогда не было», – сказал президент Украины.
«Ощущение такое из СМИ, что у нас война, ходят войска по дорогам, мобилизация, люди куда-то едут. Это не так. Нам не нужна эта паника», – подчеркнул президент. По его словам, из-за паники Украина может потерять собственную экономику, передает УНИАН.
«Для нас очень важный сейчас момент. Мы можем потерять экономику нашего государства, но прежде всего люди. Вероятность атаки есть, она никуда не ушла. Она была в 2021 году такая же, в 2020 году она была меньше, в 2019 году после «нормандского формата» она была еще меньше. Позавчера была встреча советников в «нормандском формате». Поэтому если это все не просто политический театр и все это очень серьезно, то это шаги к диалогу, к мирному урегулированию процесса. Поэтому я и считаю, что это говорит о том, что надо очень осторожно высказывать ежедневно, ежеминутно, ежесекундно, что завтра будет война», – считает Зеленский.
Владимир Зеленский ответил также на вопрос журналистки, знает ли он что-то такое, чего не знает президент США Джо Байден. Глава Украины поблагодарил за вопрос и ответил, что у него, как и у президента США, могут быть свои секреты. О чем именно идет речь, он уточнять не стал.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Пентагон предложил представить последствия войны на Украине
Председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли считает, что Россия стянула к границам с Украиной силы, которые заставляют вспомнить о «днях холодной войны».
Милли считает, что следует «перенестись во времени в дни холодной войны, чтобы увидеть что-то такого масштаба». Он отметил, что Россия «проводит ежегодные учения», за которыми США «пристально наблюдали, но это другое», передает РИА «Новости».
«Если война разразится с тем размахом и масштабом, какие возможны, гражданское население пострадает очень сильно… Вы можете представить, как это выглядит в плотной городской застройке, вдоль дорог и так далее», – сказал Милли, добавив, что «это было бы чудовищно, это было бы ужасно».
Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что конфликт вокруг Украины не является неизбежным, сохраняется возможность дипломатического урегулирования. Глава МИД Сергей Лавров, говоря о вероятности начала войны на Украине, заявил, что если это зависит от России, то войны не будет, но Москва не позволит игнорировать свои интересы в сфере безопасности.
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В НАТО назвали условие размещения больших сил у границ России
Североатлантический альянс разместит у российских границ больше сил, если Россия применит силу против Украины, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Россия хочет меньше сил НАТО у своих границ, но в случае агрессии она получит прямо противоположное, она получит больше сил НАТО. НАТО должна быть готова развернуть передовой отряд Сил реагирования во главе с Францией численностью 5 тыс. военных на востоке альянса в качестве предупреждения России о готовности НАТО защищать все страны альянса», – передает его слова ТАСС.
Столтенберг заявил, что альянс «предпочитает дипломатический путь предотвращения конфликта на Украине», который включает «предупреждения в адрес РФ о последствиях ее действий и оказание военной помощи Украине».
Ранее генсек НАТО заявил, что сейчас у альянса нет никаких планов по размещению боевых групп НАТО на Украине. При этом отмечается, что есть разногласия между союзниками по блоку, какую конкретную помощь оказать сейчас Киеву.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать. МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
Медведчук призвал Зеленского принять предложение Лаврова о переговорах
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует откликнуться на предложение главы российского МИДа Сергея Лаврова приехать в Россию и обсудить нормализацию двухсторонних отношений между Москвой и Киевом через мирные переговоры, заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук.
«Лавров сегодня предложил Зеленскому приехать в Москву и в Сочи и поговорить об отношениях между Украиной и Россией. Это предлагает Россия. Так, может, надо откликнуться на эти предложения, сесть за стол и через мирные переговоры добиваться мира, а не говорить о войне, о вторжении, и просить коллег, западных партнеров усиливать санкции против России», – заявил Медведчук в эфире телеканала «Россия-24».
По словам политика, переговоры – это «продуктивный путь для того, чтобы установить мир и не поставлять оружие, не провоцировать сегодня».
«И политические силы России, чтобы они как ответную реакцию не предлагали поставлять оружие на Донбасс. Ведь это ответная реакция на то, что сегодня поставляют США, страны НАТО в Украину», – подчеркнул Медведчук.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров предложил украинскому президенту приехать в Москву, в Сочи, в Петербург, «если Зеленский хочет обсуждать нормализацию двусторонних отношений».
«Но если он хочет обсуждать Донбасс, идите, пожалуйста, в контактную группу, в которой по решению нормандского формата должны рассматриваться все вопросы урегулирования напрямую между Киевом и Донецком, Киевом и Луганском», – заявил Лавров.
Глава МИД Сергей Лавров не исключил, что есть силы, которые хотели бы спровоцировать военные действия вокруг Украины, однако со стороны России с этой страной войны не будет.
Ранее в МИД России назвали неприемлемой мысль о войне с Украиной. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия с большой обеспокоенностью наблюдает за действиями США по нагнетанию напряженности вокруг Украины.
Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он подчеркнул, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. «Мы ни на кого не нападали, всегда нападали на нас. Всегда те, кто это делал, получал по заслугам», – сказал глава российского внешнеполитического ведомства.
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Киев пожаловался на задержание Россией украинских рыбаков в Крыму
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Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Россия задержала двух украинских рыбаков в Крыму, у которых вышло из строя судно.
Как заявила Денисова, рыбаки Руслан Романюта и Иван Герасименко вышли на рыболовном судне «Волга» из Геническа (Херсонская область Украины) в Черное море и «домой не вернулись». По предварительным данным, двигатель судна сломался, «Волгу» вынесло к Щелкино (Ленинский район российской Республики Крым). Их «задержали российские пограничники в акватории Черного моря, о чем не была проинформирована украинская сторона».
Украинская полиция открыла уголовное дело по статье «насильственное исчезновение». Денисова заявила, что «задержание украинских рыбаков страной-оккупантом противоречит всем международным нормам права». Она обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой, призвав «принять меры по освобождению незаконно задержанных граждан Украины», передает РИА «Новости».
Летом украинское рыболовецкое судно ОД-2592 сообщало, что терпит бедствие. На помощь был направлен российский ракетный катер «Ивановец». Росморречфлот заявил, что жизни людей, находящихся на борту украинского судна, ничего не угрожает, к нему вышел буксир из Одессы. Однако позже Украина обвинила Россию в отказе помочь терпящим бедствие рыбакам.
В 2020 году украинское судно было задержано в западной части Азовского моря у берегов Крыма в субботу после того, как капитан не выполнил требование об остановке и попытался скрыться. На допросе он признал незаконную рыбную ловлю и подчеркнул, что не имеет претензий к пограничникам. Позднее задержанные за браконьерство украинские моряки были освобождены.
Еврокомиссия назвала число зависящих от российского газа стран ЕС
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От газа, поставляемого из России, в различной степени зависят около 20 стран ЕС, сообщил чиновник Еврокомиссии высокого ранга.
По словам чиновника, государства зависят от российского газа «по-разному», сильнее всего – юго-восточные страны. Он отметил, что ЕС может ввести новые санкции в отношении России из-за ситуации вокруг Украины, а потому «готовится и к возможным контрсанкциям». «По нашим ощущением рынок энергетики – это то, на что нужно обратить пристальное внимание», – сказали в ЕК. Еврокомиссия оценивает сценарии перебоев в поставках российского газа и «продолжит контакты с партнерами и поставщиками Европы по дополнительным действиям, чтобы обеспечить различные маршруты поставок», передает РИА «Новости».
Напомним, США пообещали оказать поддержку Европе, если «конфликт между Россией и Украиной сорвет поставки» газа. Россия поставляет в Европу порядка 200 млрд кубометров газа, через Украину по контракту Газпром обязан прокачивать 40 млрд кубометров в год, причем вряд ли США смогут найти «лишний» газ для европейцев на замену российского.
Украинцы вышли на митинг против «войны с Россией»
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В Киеве прошел митинг у стен Верховной Рады с требованием к президенту Украины Владимиру Зеленскому не допустить войны с Россией.
Организаторы акции заявили, что на фоне риторики властей о «возможной российской агрессии» напуганные украинцы начали скупать продукты в магазинах, а пожилые люди стали жаловаться на плохое самочувствие, передает издание «Вести.ua».
«Мы не хотим войны с российским народом! Российский народ не хочет войны с нами! Зачем все это, господин президент?», – обратились к Зеленскому митингующие.
Также участники акции держали в руках баннеры с фразами в адрес Зеленского: «Хватит мямлить» и «Прекрати издеваться над народом».
Ранее Зеленский собрал представителей иностранных СМИ на пресс-конференцию и опроверг заявления о неизбежности войны, а также посетовал, что из-за паники с Украины уже выведено 12,5 млрд долларов, а на стабилизацию украинской экономики потребуется 4–5 млрд долларов.
Вместе с тем он заявил, что в случае начала масштабного наступления со стороны России ни одна страна не будет защищать Украину.
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Президент Хорватии сравнил премьера с «украинским агентом»
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Президент Хорватии Зоран Миланович считает, что глава правительства страны Андрей Пленкович, сравнивший его с «российским чиновником», сам ведет себя как «украинский агент».
Миланович заявил, что действует как хорватский президент. Кроме того, он заявил: «Слава богу, что есть они (Украина), потому что тогда мы не худшие». Он отверг заявления о том, что является пророссийским политиком, отметив, что «на прошлой неделе был проамериканским», когда «призывал правительство принять подарок» от США «в виде 80 с чем-то Bradley». «Видите, как это меняется от недели к неделе», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на HINA.
Миланович также заявил, что украинцы «не получили ничего от ЕС, а им обещали миллиарды миллиардов». При этом он отметил, что не хочет «кого-то обидеть». «Я – не враг Украины и не какой-то друг России», – заверил он, обвинив при этом Киев в прославлении участников массовых убийств поляков и евреев. Миланович заявил: «Степан Бандера, протесты на майдане, которые имели явные элементы государственного переворота и свержения законно избранного правительства. С сердечной помощью ЕС <…> и Вашингтона».
Напомним, Миланович заявил, что в случае начала военного конфликта на Украине его страна уберет всех своих военных из региона. При этом политику США и Джо Байдена он назвал «опасной», а Украину – коррумпированной страной, которой нет места в НАТО. Пленкович заверил, что правительство страны не имеет отношения к этим заявлениям.
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Познер прокомментировал обострение отношений с Западом
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Журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что такого накала отношений между Россией и Западом, какой существует в данный момент, не было ни во время холодной войны, ни во время карибского кризиса.
Познер написал на своем сайте, что в данный момент происходит «невероятное, небывалое обострение отношений России с Западом, прежде всего с Соединенными Штатами, потому что это единственная страна, которая в данном случае имеет значение».
«Можно смело сказать, никого не обижая, что ни у одной из западноевропейских стран нет внешней политики. Она не существует. Есть американская политика, американский гегемон, который дает указания. Есть разные страны, которые высказывают желание, чтобы было так или эдак, но все-таки определяющим во всем этом деле являются Соединенные Штаты», – констатировал журналист.
По его мнению, подобного не было даже в годы холодной войны и во время карибского кризиса.
Он напомнил, что в 1961 году «хватило ума как у Хрущева, так и у Кеннеди, чтобы договориться», и «американцы тихо, без того, чтобы даже об этом объявить, убрали свои ракеты из Турции, ну как бы не потеряв лица, а мы развернули свои корабли и к неудовольствию Фиделя Кастро все это убрали, и мир был спасен».
«Это был единственный момент, когда запахло войной по-настоящему. Поэтому я говорю, что сегодня момент уникальный, потому что запахло войной (...) Речь не идет о войне между Россией и Соединенными Штатами, но речь идет о локальной европейской войне. Это очень неприятно», – добавил Познер.
По его словам, в США по телевидению «разговор только о том, что мы собираемся вторгнуться в Украину». При этом «российское руководство понимает, что вторжение с нашей стороны в Украину для нас крайне невыгодно». «Во-первых, это колоссальная потеря лица в мире. Во-вторых, это потеря многих наших людей, потому что сегодня украинская армия – это не армия 14-го года, это совершенно другая армия, и будет много убитых. В-третьих, потому что оккупировать Украину это надо много людей и будет партизанская война. Опять же будут большие потери. Мы ничего не выигрываем в результате такой войны, ровным счетом», – отметил он.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем западного обывателя пугают «возрождением СССР» и как Россия вернет США и НАТО к исполнению старых договоров.
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