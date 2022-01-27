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ОНФ попросил установить предельные цены на ПЦР-тесты в регионах
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Глава исполкома Общероссийского Народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой поручить Росздравнадзору и ФАС установить предельные отпускные цены на ПЦР-тесты в российских регионах и решить проблему доминирования частных лабораторий на рынке ПЦР-тестирования.
«Просим поручить Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения провести мониторинг розничных цен на тесты ПЦР в субъектах Российской Федерации в целях выявления необоснованного роста их стоимости в отдельных регионах России и последующего установления предельных отпускных цен на тесты ПЦР, а также Федеральной антимонопольной службе провести проверку на предмет выявления коллективного доминирования частных лабораторий на рынке», – приводит РИА «Новости» обращение.
В частности, ОНФ проводит выборочный мониторинг ситуации, связанной с оказанием медицинской помощи больным коронавирусом, в том числе стоимости ПЦР-исследований. Уточняется, что представителями Народного фронта 18-19 января были проверены 477 государственных и частных медицинских организаций в 204 населенных пунктах в 85 субъектах России.
По итогам мониторинга было зафиксировано, что стоимость теста ПЦР значительно разнится в зависимости от субъекта, говорится в обращении. Так, согласно представленным данным, стоимость теста ПЦР в 13 субъектах Российской Федерации составляет более 2 тыс. рублей, в 11 регионах – более 2,5 тыс. рублей, в остальных регионах – не превышает 2 тыс. рублей. Так, в Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа – 4 727 рублей, в Южно-Сахалинске Сахалинской области – 3 290 рублей, в г. Челябинске Челябинской области – 3 100 рублей.
«Таким образом, разница в цене теста ПЦР может достигать 500%», – подчеркнули в ОНФ.
По мнению экспертов, такая разница в стоимости теста ПЦР создаст неравные условия для больных коронавирусом. В ОНФ заявили, что могут присутствовать «признаки коллективного доминирования на рынке тестов ПЦР ряда частных медицинских организаций» из-за растущего спроса, а также ограниченного числа поставщиков материалов для тестов, что в свою очередь приводит к искусственному завышению стоимости теста ПЦР.
«Данная проблема усугубляется тем, что из-за наличия больших очередей на проведение теста ПЦР в государственных медицинских учреждениях граждане вынуждены обращаться в частные медицинские учреждения и, соответственно, оплачивать необходимые медицинские процедуры за свой счет», – пояснили в Народном фронте.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на коронавирус.
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Ученые выяснили продолжительность жизни «омикрона» вне организма человека
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Штамм коронавируса «омикрон» живет вне организма человека дольше, чем исходный штамм, «альфа», «бета» и «дельта», при этом антисептик на основе спирта способен нейтрализовать его за 15 секунд, выяснили японские исследователи из Медицинского университета Киото.
Так, ученые обнаруживали «омикрон» даже спустя 193,5 часа, то есть чуть больше чем через восемь суток. При этом «нулевой» уханьский штамм оставался там же всего 56 часов. Для «альфы» время увеличилось – 191,3 часа, «бета» жила на пластике 59,3 часа, «дельта» – 114 часов, сообщает «Доктор Питер».
«Высокая «экологическая стабильность» – способность оставаться заразным – могла помочь «омикрону» сменить «дельту», стать доминирующим вариантом во многих странах и регионах и быстро распространиться по миру», – считает один из авторов исследования, опубликованного в научном журнале Biorxiv, сотрудник кафедры инфекционных заболеваний Высшей школы медицинских наук, Медицинского университета префектуры Киото Рехей Хиросе.
Также ученые выяснили, что на коже умерших «омикрон» остается 21,1 часа, в то время как уханьский штамм оставался на коже 8,6 часа, «альфа» – 19,6 часа, «бета» – 19,1 часа, а «дельта» – 16,8.
При этом антисептик на основе этанола способен расправиться с вирусом за 15 секунд.
Ранее сообщалось, что врачи считают, что во время еды проявляется еще «один удивительный признак» у зараженных штаммом коронавируса «омикрон». Речь идет о дискомфорте в горле, специалисты называют его одним из ключевых признаков этого варианта коронавируса
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
В ЮАР обнаружили новый опасный для людей коронавирус
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Ученые выяснили, что недавно открытый в ЮАР коронавирус летучих мышей NeoCov – близкий родственник возбудителя ближневосточной лихорадки MERS – может проникать в клетки примерно так же, как это делает SARS-CoV-2, что делает NeoCov опасным для человека, пишут исследователи в статье на bioRxiv.
«Один из ближайших родственников вируса MERS-CoV для проникновения в клетки легких летучих мышей использует рецептор ACE2. Появление всего одной мутации в ключевой части его оболочки позволяет этому вирусу активно проникать и в клетки человека, причем на него не будут действовать антитела от MERS-CoV и SARS-CoV-2», – приводит текст публикации ТАСС.
Пандемия COVID-19 заставила ученых активно исследовать историю происхождения SARS-CoV-2, а также искать другие опасные коронавирусы животных, способные заражать человека. Оказалось, что подобные патогены присутствуют в популяциях летучих мышей и других диких животных в России, США, Камбодже, Швейцарии и других странах. Если контакты между человеком и дикими животными станут чаще, могут начаться новые пандемии, связанные с коронавирусами.
Биологи под руководством профессора Уханьского университета Яня Хуаня открыли еще одного кандидата на роль возбудителя новой эпидемии при изучении коронавирусов, поражающих южноафриканских летучих мышей. Речь о необычном вирусе NeoCov, одном из близких родственников вируса MERS-CoV – возбудителя ближневосточной лихорадки MERS. Как и SARS-CoV-2, возбудитель ближневосточной лихорадки поражает легкие человека, однако он проникает в их клетки, используя рецептор DPP4, а не ACE2, как коронавирус нового типа.
Биологи предполагали, что NeoCov проникает в клетки летучих мышей аналогичным образом. Однако опыты с культурами его частиц показали, что это не так. Патоген атаковал клетки легких через белковые рецепторы ACE2, что сближает его с SARS-CoV-2 и похожими на него коронавирусами.
Это открытие заставило ученых детально исследовать структуру частиц NeoCov и попытатьсяпонять, могут ли они связываться с человеческой версией белка ACE2. Оказалось, что пока вирус не может этого делать. Однако если в его геноме появится одна точечная мутация, новая разновидность NeoCov сможет заражать и человеческие клетки.
NeoCov соединяется с ACE2 не тем путем, как это делают возбудитель COVID-19, а также другие коронавирусы. Поэтому на вирус не действуют ни антитела от SARS-CoV-2, ни белковые молекулы, способные подавлять ближневосточную лихорадку MERS. Это, как считают ученые, может сделать патоген особенно опасным при его возможном проникновении в человеческие популяции.
Следует добавить, что статья, о которой рассказывается в этой новости, представляет собой так называемый препринт. Это означает, что ее не рецензировали независимые эксперты и не проверяли редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из нее и аналогичных статей нужно относиться осторожно.
Напомним, в прошлую среду глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил о возможности появления новых штаммов коронавируса. Так, в начале января на юге Франции выявили новый штамм коронавируса с 46 мутациями. При этом в России обнаруженный во Франции новый штамм не выявлялся.
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Путин предупредил о последствиях отсутствия взаимного признания вакцин между Россией и ЕС
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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями итальянского бизнеса затронул тему взаимного признания вакцин от коронавируса и ковид-сертификатов между Россией и ЕС.
По словам российского лидера, именно отсутствие взаимного признания вакцин ведет к тому, что осложняется ситуация с деловыми поездками и контактами.
Он упомянул совместное российско-итальянское сравнительное исследование вакцин от коронавируса, проведенное в Италии. Путин указал, что по результатам этого исследования «российский препарат «Спутник V» продемонстрировал наибольший титр вирусонейтрализующих антител к штамму «омикрон», доказав свою эффективность.
«Активизации деловых контактов и поездок не способствует то, что между Россией и Евросоюзом до сих пор не завершен процесс взаимного признания вакцин и прививочных сертификатов», – приводит слова политика РИА «Новости».
Также Путин заявил, что Россия рассматривает Италию в качестве одного из ведущих экономических партнеров. Италия занимает третье место среди стран Евросоюза по уровню товарооборота с Россией. А Москва остается для Рима надежным поставщиком энергетических ресурсов.
«Наша страна является надежным поставщиком энергоресурсов итальянским потребителям», – отметил глава российского государства, передает ТАСС.
Так, в прошлом году Газпром направил в Италию 22,7 млрд кубометров природного газа. Ряд итальянских компаний благодаря долгосрочным контрактам получают российский газ по ценам, которые существенно ниже рыночных.
Инфекционист назвал группу риска среди детей из-за «омикрона»
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«Тяжелые случаи заболевания в основном отмечаются у тех детей, которые имеют какие-либо предшествующие тяжелые заболевания, хронические проблемы со здоровьем, они являются приоритетной группой риска», – рассказал газете ВЗГЛЯД кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов, комментируя рост заболеваемости COVID среди детей.
В Москве за последние две недели заболеваемость коронавирусной инфекцией среди детей выросла в 14 раз, а количество госпитализаций несовершеннолетних увеличилось в 10 раз. Отмечается, что примерно половина госпитализируемых с COVID-19 детей – это переводы из других больниц, где они проходили плановое лечение по другим заболеваниям.
«Такой рост заболеваемости коронавирусом среди детей объясняется тем, что изменился вирус, который стал доминировать. И поскольку дети до настоящего времени не имели возможности вакцинироваться, то стали более активно болеть. Кроме того, новый штамм имеет повышенную заразность, стал более легко распространяться в детской популяции», – говорит Коновалов.
Он рассказывает, что если раньше основными источниками инфекции для детей становились взрослые люди, то на сегодняшний день вирус стал передаваться в детских коллективах.
«Тяжелые случаи заболевания в основном отмечаются у тех детей, которые имеют какие-либо предшествующие тяжелые заболевания, хронические проблемы со здоровьем. Они являются приоритетной группой риска. В связи с этим, например, на территории Москвы ближайшие две недели ограничены плановые госпитализации детей, так как внутрибольничная передача инфекции также вносит свой достаточно большой вклад», – объясняет собеседник.
Для того, чтобы максимально снизить риск попадания заболевшего ребенка в больницу или реанимацию, инфекционист рекомендует строго следовать рекомендациям лечащего врача: в первые несколько суток заболевания ребенку можно давать препараты противовирусной направленности, которые назначил специалист. Однако сейчас невозможно определить, в какой именно форме тот или иной ребенок перенесет заболевание, поэтому со стороны родителей защита может быть только популяционной: снижение цепочек передачи инфекции, своевременное выявление заболевания, изоляция.
«Что касается родителей, то лучшее, что они могут сделать для профилактики заболевания, это привиться или ревакцинироваться, если с момента первой вакцинации или предыдущего эпизода болезни прошло больше полугода. Это поможет существенно сократить распространение инфекции», – советует Коновалов.
Врач также напомнил, что в России начинается кампания по вакцинации детей старше 12 лет вакциной «Спутник-М», разработанной научным центром имени Н.Ф. Гамалеи, что как минимум должно снизить число средних и тяжелых случаев заболевания.
Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что штамм коронавируса «омикрон» у детей начинается стереотипно, но нередко поражает и бронхи у детей, из-за чего может потребоваться госпитализация ребенка, в том числе в реанимацию.
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Путин потребовал не прекращать плановую медицинскую помощь детям
Нельзя прекращать оказывать плановую медицинскую помощь детям, несмотря на пандемию, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства сделал замечание, выслушав доклад вице-премьера Татьяны Голиковой о ситуации с распространением коронавируса.
«Я посмотрел: у нас некоторые лечебные заведения детского профиля сворачивают, к сожалению, свою работу по оказанию плановой помощи. Все-таки нужно хотя бы в отношении детей сделать все возможное для того, чтобы плановая помощь не останавливалась», – передает его слова ТАСС.
Ранее сообщалось, что из-за роста заболеваемости детей COVID-19 в Москве на три недели отменили плановую госпитализацию в детские больницы.
Также столичная мэрия попросила москвичей на две-три недели отложить плановые визиты в поликлинику «в связи с возросшей нагрузкой на амбулаторное звено». Пациентам с симптомами ОРВИ рекомендуют записываться к дежурному врачу онлайн.
Голикова призвала все регионы ввести ограничительные меры из-за COVID
Вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства призвала регионы, где еще не действуют ограничительные меры из-за новой коронавирусной инфекции, ввести их.
«Еще большая нагрузка нам предстоит, мы это видим по развитию ситуации. Я хочу еще раз обратиться к регионам страны: там, где еще не приняты ограничительные меры, просьба эти ограничительные меры принять с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологического благополучия», – цитирует ее ТАСС.
Также она заявила, что работодателям необходимо перевести максимальное число сотрудников на дистанционный режим работы.
«Регионам поручено утвердить графики работы образовательных организаций дошкольного и общего образования, работодателям максимально перевести работников на дистанционный режим работы», – добавила Голикова.
Ранее Голикова сообщила, что в России есть четыре региона, сохраняющие лидерство по коллективному иммунитету к коронавирусной инфекции: Севастополь (90,5%), Санкт-Петербург (84,6%), Карелия (83,0%) и Чукотка (80,6%).
Мосгордума не поддержала законопроект о введении «дистанционки» в школах
Мосгордума не приняла проект постановления Госдумы о проекте федерального закона об условиях применения дистанционного обучения в школах, решение было принято на пленарном заседании 26 января.
«Законопроект направлен на то, что обязательный переход (на дистанционное обучение) должен происходить в очень четких границах», – подчеркнул автор законопроекта Евгений Бунимович, передает РИА «Новости».
Например, к таким ситуациям относится нынешняя ситуация с режимом повышенной готовности в Москве из-за коронавируса.
«За» проголосовали восемь человек, против – один, воздержались – девять. Решение не принято.
Комиссия МГД по образованию рекомендовала думе рассмотреть проект федерального закона «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что вводить дистанционное обучение нельзя, это можно делать лишь при всплеске заболеваемости коронавирусом.
Несколько дней назад Мишустин призвал работодателей перевести сотрудников на удаленку. Он также попросил работодателей обратить внимание на необходимость тестирования сотрудников, которые до сих пор работают в офисе.
В Москве начались клинические исследования назальной вакцины от COVID
Исследование комбинированной векторной вакцины для профилактики COVID-19 в форме назального спрея начались в Сеченовском университете, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
Сертификат о вакцинации и денежное вознаграждение получат около 400 участников.
«Сеченовский университет продолжает набор добровольцев для участия в клиническом исследовании комбинированной векторной вакцины для профилактики COVID-19 в форме назального спрея. Разработчик – НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России. Дата начала исследования – 26 января 2022 года», – передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.
Эксперты уточнили, что назальная вакцина отличается меньшим количеством нежелательных реакций. Способ введения у нее проще, так как нет необходимости в дополнительном оборудовании.
Активная фаза исследования рассчитана на 180 дней. Примут участие 400 человек, которые получат сертификат о вакцинации, QR-код и денежное вознаграждение.
Мурашко рассказал об особенностях заболевания «омикроном» у детей
Дети заражаются омикрон-штаммом коронавируса в 2,5 раза чаще, чем другими вариантами инфекции, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«В настоящее время резкий рост заболеваемости из-за заражения штаммом коронавируса «омикрон» требует особого внимания к здоровью детского населения. По данным экспертов, дети заболевают «омикроном» в 2,5 раза чаще, чем другими штаммами коронавируса», – цитирует ТАСС Мурашко.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что штамм коронавируса «омикрон» нередко поражает бронхи у детей, что может потребовать госпитализации ребенка, в том числе в реанимацию.
Также стало известно, что в Москве отмечается беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом среди детей, за две недели число заболевших выросло в 14 раз.
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В Кремле оценили возможность полного перехода на онлайн-обучение из-за COVID-19
В России пока не планируется перевод школьников и студентов на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Насколько мне известно, таких планов нет», – цитирует ТАСС Пескова.
По его словам, такие вопросы должны рассматриваться не в Кремле, а в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
В свою очередь начальник управления по общественным проектам администрации президента Сергей Новиков заявил, что онлайн-образование не заменит очное.
«Понятно, что пандемия предоставила нам большой новый опыт в плане развития технологий дистанционного образования. Все слухи, которые активно насаждаются в родительском сообществе, что дистанционное образование полностью заменит очную школу, это только слухи, никаких таких планов нет», – пояснил он.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что методики дистанционного образования, переподготовки, в том числе и преподавателей, получили развитие благодаря пандемии.
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Ракова заявила о доминировании «омикрона» в Москве
На штамм коронавируса «омикрон» в Москве приходится около 80% выявленных случаев COVID, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия-24».
«В Москве растет заболеваемость коронавирусной инфекцией, мы ежедневно фиксируем антирекорды как по количеству вновь выявленных случаев, так и по процентам ростам. <…> На сегодняшний день этот штамм [«омикрон»] уже уверенно доминирует в Москве. По данным нашего секвенирования, 80% вновь выявленных случаев приходится на штамм «омикрон», – передает ее слова ТАСС.
Ранее стало известно, что в Москве отмечается беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом среди детей, за две недели число заболевших выросло в 14 раз.
В Москве решили усилить проверки санитарных требований из-за ситуации с COVID
Контроль на объектах транспорта, спортивных и выставочных комплексах, объектах культуры и торговли в Москве будет усилен из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по столице.
«В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 управлением Роспотребнадзора по Москве усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на объектах города Москвы. В ходе проверок и мониторинговых обследований оценивается полнота выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, в первую очередь на объектах транспорта, спортивных и выставочных комплексах, объектах культуры, торговли, общественного питания, гостиницах, хостелах, медицинских организациях, где отмечается скопление людей», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти Москвы предполагают, что рост заражения новой коронавирусной инфекцией продлится в столице еще две недели.
Голикова заявила об отсутствии планов останавливать плановую медпомощь
В России не планируется полностью останавливать оказание плановой медицинской помощи из-за коронавируса, однако в регионах со сложной эпидемиологической ситуацией будет особый формат ее оказания, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
«До конца января мы должны принять соответствующее постановление правительства, мы не предполагаем останавливать всю плановую помощь. Там, где будет совсем сложно, мы предполагаем ее перевести в неотложный формат, но отдельные виды оказания медицинской помощи также останутся в обычном режиме без закрытия», – передает ее слова ТАСС.
Напомним, президент Владимир Путин потребовал не прекращать плановую медицинскую помощь детям.
Ранее сообщалось, что из-за роста заболеваемости детей COVID-19 в Москве на три недели отменили плановую госпитализацию в детские больницы.
Также столичная мэрия попросила москвичей на две-три недели отложить плановые визиты в поликлинику «в связи с возросшей нагрузкой на амбулаторное звено». Пациентам с симптомами ОРВИ рекомендуют записываться к дежурному врачу онлайн.
Названо число российских регионов без «омикрона»
Новый штамм коронавируса «омикрон» пока официально не выявили в 11 российских регионах в двух федеральных округах России.
На утро четверга официально не сообщали об обнаружении «омикрона» сообщили 11 регионов. При этом о выявлении нового штамма за последние сутки проинформировали главы Ненецкого автономного округа и Новосибирской области, передает РИА «Новости».
Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что на штамм коронавируса «омикрон» в Москве приходится около 80% выявленных случаев COVID-19.
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За сутки в России госпитализировали 12,8 тыс. человек с коронавирусом
Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 12 807, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.
«Количество госпитализаций составило 12 807 человек, на 4,8% больше по сравнению с 26 января», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.
За сутки в стране выявили 88 816 случаев заболевания, всего в России выявлено 11 404 617 случаев коронавируса в 85 регионах.
За сутки в связи с выздоровлением выписано 29 754 человека, на 5,5% больше по сравнению с 26 января. За это же время подтверждено 665 смертей.
В Москве выявлено 26 586 случаев COVID, Санкт-Петербурге – 11 808, в Московской области – 7182.
Накануне в России за сутки госпитализировали 12 226 человек с коронавирусом. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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