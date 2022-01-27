ОНФ попросил установить предельные цены на ПЦР-тесты в регионах

Глава исполкома Общероссийского Народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой поручить Росздравнадзору и ФАС установить предельные отпускные цены на ПЦР-тесты в российских регионах и решить проблему доминирования частных лабораторий на рынке ПЦР-тестирования.

«Просим поручить Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения провести мониторинг розничных цен на тесты ПЦР в субъектах Российской Федерации в целях выявления необоснованного роста их стоимости в отдельных регионах России и последующего установления предельных отпускных цен на тесты ПЦР, а также Федеральной антимонопольной службе провести проверку на предмет выявления коллективного доминирования частных лабораторий на рынке», – приводит РИА «Новости» обращение.

В частности, ОНФ проводит выборочный мониторинг ситуации, связанной с оказанием медицинской помощи больным коронавирусом, в том числе стоимости ПЦР-исследований. Уточняется, что представителями Народного фронта 18-19 января были проверены 477 государственных и частных медицинских организаций в 204 населенных пунктах в 85 субъектах России.

По итогам мониторинга было зафиксировано, что стоимость теста ПЦР значительно разнится в зависимости от субъекта, говорится в обращении. Так, согласно представленным данным, стоимость теста ПЦР в 13 субъектах Российской Федерации составляет более 2 тыс. рублей, в 11 регионах – более 2,5 тыс. рублей, в остальных регионах – не превышает 2 тыс. рублей. Так, в Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа – 4 727 рублей, в Южно-Сахалинске Сахалинской области – 3 290 рублей, в г. Челябинске Челябинской области – 3 100 рублей.

«Таким образом, разница в цене теста ПЦР может достигать 500%», – подчеркнули в ОНФ.

По мнению экспертов, такая разница в стоимости теста ПЦР создаст неравные условия для больных коронавирусом. В ОНФ заявили, что могут присутствовать «признаки коллективного доминирования на рынке тестов ПЦР ряда частных медицинских организаций» из-за растущего спроса, а также ограниченного числа поставщиков материалов для тестов, что в свою очередь приводит к искусственному завышению стоимости теста ПЦР.

«Данная проблема усугубляется тем, что из-за наличия больших очередей на проведение теста ПЦР в государственных медицинских учреждениях граждане вынуждены обращаться в частные медицинские учреждения и, соответственно, оплачивать необходимые медицинские процедуры за свой счет», – пояснили в Народном фронте.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на коронавирус.

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