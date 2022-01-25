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Лукашенко не захотел «никакой войнушки»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он и никто из военачальников республики «никакой войнушки» не хотят.
Лукашенко заявил, что хочет чтобы его понимали «не только как президента, но и как человека, отвечающего за вооруженные силы». Он подчеркнул, что «никакой войнушки ни я, никто из наших генералов и военоначальников не хотел бы», передает БелТА.
При этом он отметил, что это не означает, что нужно бездействовать, тем более, когда перед глазами есть пример начала Великой отечественной войны.
«Мы самоуспокоились, все было хорошо. Сейчас мы говорим, что хотели время потянуть, отсрочить, подготовиться к войне. Мы, наверное, всегда были к чему-то не готовы. А надо было держать ухо востро. Я исхожу из того, что этих ошибок мы не должны повторить. И для того, чтобы нас понимали, а может, и боялись, мы должны это демонстрировать», – добавил Лукашенко.
Ранее Лукашенко обвинил США в подталкивании к войне.
Напомним, Госдеп США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. Кроме того, посольство Соединенных Штатов в Белоруссии рекомендовало американским гражданам проявлять особую бдительность в связи с имеющим место, по мнению Вашингтона, ростом напряженности в регионе.
Также Госдепартамент США рекомендовал американцам воздерживаться от поездок в Россию.
При этом в Госдепе заявили, что посольство США на Украине продолжит работу, несмотря на частичную эвакуацию персонала. Там также предупредили, что в случае эскалации напряженности на Украине Соединенные Штаты не смогут осуществить эвакуацию американских граждан, гражданам США следует рассмотреть возможность эвакуации своими силами, в том числе при помощи гражданских авиарейсов.
Кадыров рассказал, как бы он поступил с Украиной
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал происходящее сейчас вокруг Украины, а также обвинения в адрес России, касающиеся якобы подготовки к нападению.
Глава российского региона подчеркнул, что США не хотят для Украины ничего хорошего, а информация о нападении – это очередной придуманный повод.
«Им, чтобы диктовать России свои условия, нужно государство, чтобы поставить там базы. Если на Украине есть люди, они должны противостоять этому. А если нет, то Россия должна принимать меры. Если бы я был вместо президента, я давно забрал бы Украину, направил туда войска, навел бы порядок», – сказал Кадыров, видеозапись его прямого эфира в Instsgram публикует телеграм-канал «Пул N3».
Политик отметил, что российская сторона не должна молчать, когда «сумасшедшие и продажные люди» стоят во главе и угрожают безопасности.
«Если бы в Сирии не остановили, это перешло бы все к нам в Россию. Так же и с Украины все перейдет к нам, надо упреждающие меры принимать», – отметил он.
«Если бы я был на месте президента, я давно забрал бы Украину, направил туда войска, навел бы порядок», – говорит Кадыров. «Не шутите с нами! Россия была, есть и будет великой державой. Даже если весь мир будет против, я буду с президентом, я буду с Владимиром Владимировичем, потому что я ему трижды жизнью обязан», – заявил глава Чечни.
Напомним, Киев и страны Запада обвиняют Россию якобы в подготовке к нападению на Украину. В январе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес России в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей из-за напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО. Подчеркивалось не раз, что Россия ни на кого не собирается нападать.
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СМИ: В Берлине подрались дипломаты из Восточной Европы
Драка с участием дипломатов из Восточной Европы произошла вечером в воскресенье в одном из ресторанов Берлина, сообщает германское издание Bild.
«Они все пили вместе. Там также были дипломаты из Восточной Европы. На самом деле хорошие люди», – рассказал изданию управляющий заведения, сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что в ресторане отдыхала группа людей, на улице между ними началась ссора, которая переросла в драку, в результате которой в больницу были вынуждены обратиться двое мужчин и одна женщина, еще один человек получил ранение.
По данным издания, полиция ведет расследование, но факт участия дипломатов пока не подтвержден.
Ранее жена бельгийского посла в Южной Корее устроила драку с сотрудниками торгового центра в Сеуле после того, как ее заподозрили в краже.
Врачи рассказали об уникальном симптоме «омикрона»
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Врачи считают, что во время еды проявляется еще «один удивительный признак» у зараженных штаммом коронавируса «омикрон».
Признаками инфицирования омикроном считаются кашель, головная боль и выраженная утомляемость. Но, как отмечают специалисты, есть еще один неожиданный симптом, который становится заметен именно во время приема пищи.
Речь идет о дискомфорте в горле, специалисты называют его одним из ключевых признаков этого варианта коронавируса, пишет Delfi со ссылкой на MedikForum.ru.
«Большинство людей с положительным результатом теста отзываются, что их горло сухое, саднит и болит, а также ощущается особенно неприятное состояние при глотании», – говорят специалисты.
Побочные эффекты в горле сохраняются на протяжении нескольких дней. Зараженным коронавирусом больно глотать, что мешает нормальному приему пищи.
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации на открытии зимней сессии ассамблеи
Участники зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) оспорили полномочия делегации России в организации на открытии зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге.
Всего было подано два протеста от Литвы и Украины. За инициативу литовского парламентария Эмануэлиса Зингериса проголосовали 49 участников сессии, за инициативу украинского депутата Евгении Кравчук – 47, передает ТАСС.
При этом за инициативу должны были проголосовать не менее 30 депутатов как минимум из пяти разных национальных делегаций.
Напомним, во время прохождения сессии ПАСЕ в сентябре делегации из России запретили свободное перемещение по Страсбургу из-за того, что Евросоюз не признает вакцинацию «Спутником V».
США отказались идти на уступки России
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США не пойдут на уступки России, возможны только шаги на взаимной основе, заявил представитель Госдепа Нед Прайс.
Прайс подчеркнул «ключевой момент». По его словам, «любые шаги» США «не будут являться уступками», а «должны будут предприниматься на взаимной основе». Он пояснил, что «России также придется что-то делать в целях обеспечения безопасности» США, передает РИА «Новости».
При этом США намерены перед любыми подобными шагами проводить тщательные консультации с союзниками, включая Украину. По его словам, США «полностью транспарентны с украинскими партнерами относительно обсуждаемых вопросов и прогресса по результатам такого взаимодействия». США также учитывают мнение европейцев при подготовке письменного ответа для России по вопросу безопасности, он будет передан на этой неделе.
Прайс заявил, что США открыты к новому контакту с Россией на уровне глав дипломатических ведомств, если такое взаимодействие пойдет на пользу разрешению сложившегося кризиса вокруг Украины.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Женеве пообещал российскому коллеге представить предложения по безопасности в более развернутом виде и в письменной форме. Лавров после завершения переговоров заявил, что эта встреча была «промежуточной».
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Кремль заявил о высокой угрозе военного наступления Украины на Донбасс
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Концентрация Киевом военных и техники на линии соприкосновения в Донбассе говорит о подготовке Украины к наступательным действиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Украинские власти концентрируют огромное количество сил и средств на линии соприкосновения. Действительно, характер этой концентрации говорит о подготовке к наступательным действиям. Действительно, такая угроза сейчас есть», – цитирует ТАСС Пескова.
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По его словам, поставка западного оружия на Украину «лишний раз вдохновляет горячие головы в Киеве для начала этой операции», а угроза военной провокации растет.
Также Песков отметил, что угроза провокаций со стороны украинских вооруженных сил в Донбассе сейчас выше, чем ранее.
Ранее управление народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что украинские силовики перебросили в Донбасс реактивно-артиллерийский дивизион систем залпового огня «Ураган».
Замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что в случае агрессии Киева Донецкая народная республика (ДНР) ответит и нанесет ВСУ невосполнимый ущерб.
Захарова назвала «самый смешной фейк» о Лаврове
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала ролик, в котором были собраны фотографии министра иностранных дел России Сергея Лаврова с улыбкой. Таким образом в МИДе ответили на публикацию Le Figaro, в которой утверждается, что Лавров никогда не улыбается на людях.
«Такого смешного фейка о нас западные СМИ еще не выдавали. Это невозможно придумать. Но у «Фигаро» получилось», – сопроводила виде подписью Захарова, ролик она опубликовала в своем телеграм-канале.
В видео были показаны фотографии Лаврова с разных мероприятий, на всех снимках дипломат запечатлен с улыбкой.
Ранее издание Le Figaro опубликовало статью о Лаврове, в которой говорится, что «его изможденное лицо, на котором никогда не появляется даже подобия улыбки – этот образ кажется перенесенным в наше время прямо из портретной галереи времен холодной войны. Это такой воскресший на время брежневизм, как существо, сбежавшее из «Парка Юрского периода».
Напомним, Захарова также сочла посмешищем попытку журналиста CNN смонтировать интервью с Александром Лукашенко, чтобы выставить президента Белоруссии в невыгодном свете.
Немцы жестко ответили Кличко на обвинения в предательстве
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Читатели издания Der Spiegel выступили с резкой критикой в адрес главы Киева Виталия Кличко из-за его заявления о политике ФРГ в украинском кризисе.
Накануне мэр Киева в статье для Bild упрекнул Берлин в предательстве Киева. Кличко заявил, что среди украинцев преобладает «огромное разочарование» из-за того, что Германия не изменила своих принципов по торговле оружием и не отказалась от «Северного потока – 2», передает РИА «Новости».
Читатели Der Spiegel выступили с резкой критикой в адрес украинского политика.
«Проблема бокса – попадания в голову. Украинцам сейчас удается сделать себя крайне непопулярными среди немцев. То, что передается по коммуникационным каналам, является наглостью. Они на самом деле считают, что могут сделать свою проблему нашей, если будут плохо себя вести», – написал Betterman.
«Требования, оскорбления и угрозы. Эта страна с ее политиками хочет определять, будет ли запущен «Северный поток – 2» или нет? Эта страна с ее политиками хочет в НАТО, ЕС и требует евро? Данный политик пропустил слишком много ударов по лицу», – подчеркнул Kleiner_Olaf.
Комментатор с ником Bbz отметил, что Берлин долгое время оказывал поддержку Киеву, но столкнулся с неблагодарностью. «Украина очень хочет втянуть нас в этот конфликт. Иногда мне кажется, что они не заинтересованы в дипломатическом решении или надеются, что Россия каким-то образом исчезнет, и тогда у них больше не будет проблем. Поставки оружия побуждают вас к неправильному поведению», – заявил он.
«Создается впечатление, что Украина очень хочет этого конфликта с Россией», – написал он.
Читатель, подписанный как MrSpoc, сообщил, что ФРГ ничего не должна украинской стороне. Он напомнил, что Киев не состоит ни в Североатлантическом альянсе, ни в Европейском союзе. «С Украины не поступает ничего, кроме требований и обвинений. Поступают ли так, когда ждут помощь?» – задался он вопросом.
Напомним, СМИ сообщали, что Берлин не разрешает Эстонии передать Украине вооружение, которое имеет немецкое происхождение. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что власти Германии также не планируют отправлять летальное вооружение Украине.
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В ЛНР заявили о временной уступке Украины под жестким давлением России
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«Законопроект предусматривает установление оккупационного режима на территории Донбасса, что коренным образом противоречит всем положениям Минских соглашений. То, что Украина отозвала его, не означает полного отказа от него», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник. Ранее глава офиса президента страны Андрей Ермак заявил об отзыве из Верховной рады спорного законопроекта о «переходном периоде» в Донбассе.
«По сути, данный законопроект предусматривает установление оккупационного режима на территории Донбасса, что коренным образом противоречит всем положениям Минских соглашений. То, что Украина отозвала его, не означает полного отказа от него. Она просто будет его пересматривать. Киев все еще продолжает обдумывать варианты ущемления гражданских, политических и социальных прав жителей Донбасса», – отметил представитель Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах в Минске Родион Мирошник.
«Это временная уступка, сделанная исключительно под жестким давлением России. Кроме того, европейские посредники также были несогласны с его принятием, – уверен собеседник. – Это стало одним из предусловий России для проведения встречи на уровне советников лидеров «нормандской четверки». И это абсолютно правомерно – как обсуждать с Украиной выполнение Минских соглашений, если она на законодательном уровне отказывается от них?».
«Еще одним предусловием будет являться выполнение Украиной решений Парижского саммита. Киев взял на себя обязательство, а потом решил передумать. Как вести диалог с партнером, который сначала подумал и согласился, а потом передумал? Так что встреча на уровне лидеров невозможна без принятия Киевом хотя бы большей части договоренностей, которые были достигнуты в Париже в декабре 2019 года. Иначе зачем встречаться?» – риторически заключил Мирошник.
Во вторник глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил
, что решение украинского кабмина отозвать из Верховной рады законопроект о переходном периоде в Донбассе не было вызвано давлением на Киев.
Как сообщала «Европейская правда», в понедельник кабмин решил отозвать законопроект «Об основах государственной политики переходного периода», который предусматривает «правила реинтеграции оккупированных территорий». Издание указывает, что данный вопрос был единственным, для которого созывалось внеочередное заседание правительства Украины.
По данным издания, «формально» решение принято, чтобы «выполнить рекомендации Венецианской комиссии». Однако «Европейская правда» утверждает, что «реальной причиной срочного отзыва проекта является необходимость выполнить требование, выдвинутое» Россией в качестве «предпосылки для проведения новой встречи «нормандской четверки» на уровне советников лидеров», передает РИА «Новости».
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак «совершенно официально» заявил ICTV, что должен «развеять некоторые фейки». Он опроверг заявления о том, что Украина «якобы вынуждена была выполнить чьи-то требования и отозвать законопроект». По его словам, «украинская власть выполняет требования только своего народа», а «основное требование украинского общества сегодня – это сделать все, чтобы предотвратить эскалацию». Власти страны работают над этим «24/7», заявил он.
Напомним, в Париже 25 января состоится встреча политсоветников «нормандского формата». Россию будет представлять замглавы аппарата президента Дмитрий Козак. Это первый сигнал о возобновлении переговоров по Донбассу после того, как они были свернуты, а Россия и Запад начали более широкую дискуссию о взаимных гарантиях безопасности.
Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, что Киев открыто описал свои планы относительно Востока Украины в законопроекте «О госполитике переходного периода». Этот документ не только противоречит «Минску», но и создает правовую основу для кровавой зачистки Донбасса.
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Банк России приостановил покупку иностранной валюты
Банк России с 24 января (с 15.00 по мск) приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке из-за механизма бюджетного правила.
Это решение принято для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ЦБ.
Решение о возобновлении покупки будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовом рынке. Регулятор заявил, что ЦБ следит за ситуацией на финансовом рынке и имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности.
Это объявление было сделано на фоне обвала курса рубля к доллару и евро на «Московской бирже» днем 24 января.
Так, доллар дорожал на 1,9575 рубля к уровням закрытия торгов в пятницу. Курс доллара превысил 79 рублей впервые с 3 ноября 2020 года. Курс евро превысил 89 рублей за евро впервые с 20 июля 2021 года.
Лидеры ряда стран НАТО пригрозили России «карательными мерами»
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В случае «российского вторжения на Украину» против Москвы введут «беспрецедентный пакет санкций», сообщила канцелярия британского премьер-министра Бориса Джонсона.
Как сообщила канцелярия по итогам онлайн-встречи Джонсона с лидерами США, Италии, Польши, Франции, Германии, руководством ЕС и НАТО, «лидеры сошлись во взглядах, что если произойдет дальнейшее вторжение, союзники должны оперативно принять ответные карательные меры», передает ТАСС.
Участники встречи подчеркнули «важность международного единства» перед лицом агрессивности, которую якобы проявляет Россия. При этом путь дипломатии сочли «основным приоритетом» и «приветствовали переговоры, которые уже произошли между Россией и странами НАТО». При этом они решили, что нельзя «терпеть никакие действия, которые подрывали бы украинский суверенитет».
Официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что «участники выразили большую обеспокоенность масштабными передвижениями российских войск и вызванной Россией напряженностью». По их мнению, «Россия должна предпринять заметные шаги по деэскалации».
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник на пресс-конференции с главами МИД Финляндии и Швеции сообщил, что НАТО начало усиление своего военного присутствия на восточном фланге и в Черноморском регионе, изучает возможность направления туда дополнительных боевых групп для защиты стран альянса. При этом Столтенберг высказал мнение, что развертывание новых сил альянса в Восточной Европе «не угрожает России» и не мешает диалогу с ней. Он подчеркнул, что «НАТО – это оборонительный альянс». Столтенберг отметил, что НАТО в настоящий момент не выводит своих офицеров из Киева.
Напомним, НАТО объявило об усилении присутствия в Восточной Европе. В конце 2021 года МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
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В Петербурге госпитализации детей с коронавирусом уже исчисляются сотнями
Число госпитализаций детей с коронавирусом резко увеличилось в Санкт-Петербурге с начала января, сообщили в городском комитете по здравоохранению.
«Если с 3 по 9 января всего было госпитализировано 93 ребенка с COVID-19, с 10 по 16 января – 126, то с 17 по 23 января – уже 246 детей», – передает сообщение ведомства «Фонтанка».
В ближайшее время детская больница им. Филатова вся будет перепрофилирована под прием детей с COVID-19 и подозрением на него. Также власти изучают вопрос об увеличении коек в Педиатрическом университете.
Напомним, число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 5970.
Законопроект о «переходном периоде» в Донбассе отозван из Рады
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Решение украинского кабмина отозвать из Верховной рады законопроект о переходном периоде в Донбассе не было вызвано давлением на Украину, заявил глава офиса президента страны Андрей Ермак.
Как сообщала «Европейская правда» в понедельник кабмин решил отозвать законопроект «Об основах государственной политики переходного периода», который предусматривает «правила реинтеграции оккупированных территорий». Издание указывает, что данный вопрос был единственным, для которого созывалось внеочередное заседание правительства Украины.
По данным издания, «формально» решение принято, чтобы «выполнить рекомендации Венецианской комиссии». Однако «Европейская правда» утверждает, что «реальной причиной срочного отзыва проекта является необходимость выполнить требование, выдвинутое» Россией в качестве «предпосылки для проведения новой встречи нормандской четверки на уровне советников лидеров», передает РИА «Новости».
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак «совершенно официально» заявил ICTV, что должен «развеять некоторые фейки». Он опроверг заявления о том, что Украина «якобы вынуждена была выполнить чьи-то требования и отозвать законопроект». По его словам, «украинская власть выполняет требования только своего народа», а «основное требование украинского общества сегодня – это сделать все, чтобы предотвратить эскалацию». Власти страны работают над этим «24/7», заявил он.
Напомним, в Париже 25 января состоится встреча политсоветников «нормандского формата. Россию будет представлять замглавы аппарата президента Дмитрий Козак. Это первый сигнал о возобновлении переговоров по Донбассу после того, как они были свернуты, а Россия и Запад начали более широкую дискуссию о взаимных гарантиях безопасности.
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Пригожин: YouTube лишил группу «Земляне» того, что они сами создали
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«Вот живешь в квартире, а тебя просто так из нее выкинули – блокировка аккаунта так и выглядит», – заявил газете ВЗГЛЯД продюсер Иосиф Пригожин, комментируя блокировку аккаунтов «Русское радио» и группы «Земляне» на YouTube.
В разгар новогодних праздников видеохостинг YouTube заблокировал аккаунты радиостанции «Русское радио» и группы «Земляне» из-за того, что якобы были нарушены нормы сообщества: неизвестная фирма разместила в своем аккаунте аудиовизуальные материалы правообладателя раньше, чем они появились на официальных каналах. После этого «Русское радио» предоставило подтверждающие права документы, но администрация YouTube их проигнорировала.
«Уже надоели эти всевозможные блокировки без причины. У меня Instagram заблокирован, мы уже три месяца не можем его восстановить. И все это без объяснения причин. И вот уже три месяца мы лишены права в принципе заниматься развитием аккаунта, деятельностью. То есть для таких компаний, мы, пользователи, даже не имеем права голоса. Нас просто лишают того, что мы сами же создали», – говорит Пригожин.
Он подчеркивает, что понял бы, если причины блокировки были бы содержательными и по ним было бы ясно, что владелец аккаунта конкретно нарушил, но в большинстве случаев этого не происходит. На контент могут пожаловаться просто несколько хейтеров, без причины, и компания без разбора блокирует канал.
«Это попросту нарушение прав пользователей. Это неправильно, так нельзя делать. Вот живешь в квартире, а тебя просто так из нее выкинули – блокировка аккаунта так и выглядит. Хотелось бы, чтобы, прежде чем снимать или убирать какой-либо контент или в принципе блокировать пользователя, было какое-то предупреждение. Но снимать, а потом предупреждать – неправильно, человек даже не знает, что исправить. Должна быть обратная связь до блокировки», – считает собеседник.
В пресс-службе YouTube в России сообщили, что спор об авторских правах стандартный, к временной блокировке приводит несколько жалоб (страйков) от третьих лиц. Однако если подавшая жалобу сторона не инициирует судебный процесс в течение десяти рабочих дней, то каналы радиостанции «Русское радио» и группы «Земляне» будут восстановлены, передает ТАСС.
Пушков: НАТО движется к повторению Карибского кризиса
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«В НАТО неадекватно оценивают ситуацию. Вероятно, поэтому вместо договоренностей с Россией по гарантиям безопасности там решили пойти на эскалацию обстановки», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Ранее НАТО объявило об усилении в Восточной Европе, а в Пентагоне намерены перебросить в регион сухопутные силы, авиацию и флот США из-за напряженности вокруг Украины.
«Вместо того, чтобы предоставить России гарантии безопасности и заключить с ней договоренности, позволяющие усилить европейскую безопасность и стабильность, страны НАТО решили пойти на запугивание и наращивание своего военного присутствия в пограничных с Россией государствах, при этом вооружая Украину», – отметил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
«Это сознательная линия Североатлантического альянса. Причем еще несколько дней назад Джо Байден говорил, что усиление НАТО в Восточной Европе и Прибалтике произойдет только в случае еще большего обострения ситуации вокруг Украины. Но, судя по всему, слова президента США в данном случае мало что значат, поскольку западный альянс приступил к наращиванию своих сил даже при сохраняющемся статус-кво, – объяснил сенатор. – Ведь ничего качественно нового вокруг Украины не произошло. Никаких враждебных действий по отношению к ней Россия не предприняла».
«И тем не менее, НАТО переходит к эскалации обстановки, не дожидаясь даже какого-то формального предлога, – указал собеседник. – Это наводит на мысль, что в альянсе именно ради этого все последние недели и нагнетали обстановку. Вероятно, там до сих пор воспринимают требования и предупреждения России как риторические».
«Это показывает, что в НАТО неадекватно оценивают ситуацию. И сейчас мы движемся к острому военно-политическому кризису, напоминающему Карибский кризис 1962 года. И ответственность за это несут страны НАТО», – заключил Пушков.
В понедельник стало известно, что НАТО приводит силы в состояние готовности и усиливает присутствие на восточном фланге «на фоне продолжения наращивания Россией сил на Украине и вокруг нее». Указывается, что Дания пошлет фрегат в Балтику и четыре истребителя F-16 в Литву; Испания отправит корабли в Болгарию; Франция заявила о готовности перебросить силы в Румынию; Нидерланды пошлют два истребителя F-35 в Болгарию.
Ранее источники The New York Times в американской администрации сообщили, что президент США Джо Байден рассматривает предложения Пентагона по переброске сухопутных сил, авиации и флота Соединенных Штатов в страны Прибалтики и Восточной Европы.
Как сообщает издание, представители Пентагона представили Байдену несколько вариантов переброски сил США как можно ближе к российским границам. В рамках одного из таких вариантов специалисты оборонного ведомства США предложили направить в страны Восточной Европы от тысячи до пяти тысяч военнослужащих с возможным увеличением их численности в случае эскалации напряженности в регионе. По словам источников, решение о размещении войск может быть принято в течение недели, передает ТАСС.
Накануне во Франции заявили о подготовке НАТО к «войне» с Россией в Прибалтике. В тот же день генсек Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась обратил внимание, что военная активность стран НАТО у границ ОДКБ в Восточной Европе не способствует укреплению безопасности в регионе.
В Кремле заявили, что угроза вооруженного наступления Украины на Донбасс очень высокая.
В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Североатлантический альянс не может предоставить гарантии нерасширения, однако пока в повестке нет вопроса о принятии в НАТО стран Восточной Европы.
В прошлый понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что активность альянса превысила таковую на момент окончания холодной войны. «Сейчас в Европе больше американских солдат, чем семь лет назад. На самом деле вместе мы делаем сейчас в Северной Америке и Европе больше, чем за многие десятилетия», – признался генсек.
Ранее в Кремле выразили обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения. Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о последствиях провала переговоров, подчеркнул, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что «переброска военных и техники НАТО в Восточную Европу – это жест поддержки со стороны США, создающий обострение и без того сложной ситуации».
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