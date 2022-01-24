Пентагон приготовился отправить в Европу 8,5 тыс. военных

Пентагон пока не видит признаков неминуемого «российского вторжения» на Украину, но внимательно следит за ситуацией, заявил пресс-секретарь ведомства Джон Кирби.

«Мы следим за этим очень, очень пристально. И, поверьте мне, имеют довольно ясную картину того, что у них там есть, и что они продолжают стягивать в западную часть России и Белоруссию, – приводит его слова РИА «Новости». – Очевидно, что мы особенно внимательны к тому... что может нам послужить указанием на неминуемое вторжение. Мы еще не там, но мы следим за такими индикаторами очень, очень пристально».

Россия продолжает наращивать группировку своих сил у границ с Украиной, в том числе в Белоруссии, и США пока не видят признаков снижения напряженности в регионе, сказал Кирби. По его словам, «совершенно ясно, что у России сейчас нет намерений на деэскалацию».

Кирби рассказал, что «некоторые подразделения» военных США «в силу своей специфики должны быстро реагировать на угрозы». Пентагон «решил сократить это время». Так, «в некоторых случаях 10 дней подготовки к отправке сократились до пяти». При этом приказа о размещении пока не отдано, но подразделения должны быть готовы к отправке в течение пяти дней.

США готовят к переброске в Европу бригадные боевые группы, авиацию, части обеспечения. Пентагон привел порядка 8,5 тыс. военнослужащих на территории США в состояние повышенной готовности. Решение о повышении готовности принято также в отношении частей, дислоцированных за пределами США. Основу приведенных к повышенной готовности войск составляют наземные силы. Как заявили в Пентагоне, подготовка к отправке сил в Европу на случай эскалации ситуации вокруг Украины пошлет сигнал о единстве НАТО.

Он отметил, что понимает вопрос: США первыми шагами добьются ответственности для России в случае эскалации вокруг Украины. «Номер два: убедиться, что НАТО остается единым и может защищать себя, отправить силы на случай, если они будут нужны НАТО», – сказал Кирби. При этом Пентагон «не говорит, что дипломатия умерла».

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Кирби отметил, что «решений о перемещении» американских военных «инструкторов, которые находятся на Украине, не принималось». США «постоянно отслеживают ситуацию и готовы сделать то, что нужно для их безопасности», но «прямо сейчас» инструкторы «все еще на местности на Украине, выполняя задачи по консультированию и помощи».

Напомним, официальный представитель Белого дома Джен Псаки дала понять, что США не рассматривают обострение ситуации вокруг Украины в качестве предварительного условия для мер усиления восточного фланга НАТО. «Мы никогда не говорили, что вторжение является для этого предварительным условием», – сказала она.

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