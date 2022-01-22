Молдавия заявила о причастности России к разжиганию конфликта в Приднестровье

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22 января, суббота  |  Последнее обновление — 05:57  |  vz.ru
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Как россиянам защититься от запрета долларовых операций

Джо Байден угрожает отключить Россию от доллара Владимир Трефилов/РИА Новости
Американский президент угрожает запретить российским банкам проводить операции в долларах. На фоне геополитической напряженности риски нового санкционного удара усилились. Как именно они затронут простых россиян и можно ли к ним подготовиться заранее?  Подробности...
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Чем Россия еще может давить на США

Россия и США еще могут договориться Максим Блинов/РИА Новости
Москва и Вашингтон продолжают важнейшие для обеих стран переговоры о гарантиях безопасности для России. На этот раз министр иностранных дел Сергей Лавров в пятницу встретится в Женеве с госсекретарем Энтони Блинкеном. Но что произойдет, если переговоры в итоге сорвутся? Какими будут дальнейшие военно-политические действия России, если США откажутся идти навстречу? Подробности...
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Россия избежала абсурда в борьбе с пандемией

За рубежом продолжают усердствовать в антиковидных запретах, но они уже не срабатывают Paco Freire/SOPA Images/Reuters
Новый штамм коронавируса привел к росту заболеваемости по всему миру. На этом фоне растет тревожность россиян подхватить «омикрон». Но опыт других стран показывает, что чрезмерные карантинные меры подрывают экономику государств, перегружают систему здравоохранения и снижают качество жизни граждан. Может ли Россия без локдаунов и засилия QR-кодов пережить новую волну коронавируса?  Подробности...
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Запад подготовил ВСУ к масштабной провокации в Донбассе

На вооружении ВСУ уже почти полсотни «Джавелинов» REUTERS/Gleb Garanich
Страны НАТО всего за несколько дней поставили Киеву сотни тонн вооружений, сообщили в российском МИДе. Уже прибыл груз противотанковых ракет, ожидаются поставки знаменитых «Стингеров». Впрочем, остаются сомнения в эффективности такой помощи. По словам экспертов, далеко не все украинские военные умеют пользоваться оружием, которое им дарит НАТО. Как изменился потенциал украинской армии после 2014 года? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Мира с Западом у нас нет и не будет

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Сознание тяготеет к цельности восприятия. Враг должен быть глупым, уродливым, бездарным, таким, что даже и непонятно, как он вообще состоялся в качестве врага. Подробности...

Запретите депутатам играть в танчики

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Юродство в политике ради пиара – давняя традиция, заложенная ещё Жириновским. У нас был некий консенсус, что несколько больших оригиналов в каждом составе парламента должно присутствовать. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

От глобализации пора переходить к глокализации

Олег Степанов
Олег Степанов, учредитель АНО «Большая Земля»
Мы видим мир через глобалистские очки общества потребления. Глядя через них, мы видим картину мира, в которой невозможно равномерное расселение людей, и локальное всегда проиграет глобальному. А если снять эти очки? Можно ли строить мир иначе? Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
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За врагами России в ФРГ пришел прокурор

Байден: год провалов и позора

Порошенко унизил Зеленского

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Британия с помощью авиации завозит тонны оружия на Украину

Накануне на Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании. В этот раз ВС Украины были предоставлены новые легкие противотанковые средства. Стороны указывают на исключительно оборонительное предназначение оружия
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Обвиняемый в терроризме Порошенко вернулся в Киев

Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев из-за границы. Ожидалось, что бывший глава государства, которого подозревают в госизмене, будет арестован прямо в аэропорту. Но Порошенко прошел через погранкордоны, хотя и не без инцидентов
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Циклон завалил снегом Южно-Сахалинск

В Южно-Сахалинске третий день продолжаются обильные снегопады из-за сильного циклона. Уже выпала месячная норма осадков. Власти города ввели режим чрезвычайной ситуации. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме. На расчистку улиц брошена не только спецтехника, но и военные
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
  • Да, значительных уступок

  • Да, незначительных уступок

  • Нет, все останется как есть
Есть ли у вас домашние животные?
  • Да

  • Нет, но планирую завести

  • Нет, и не планирую заводить
Окунались ли вы когда-нибудь на Крещение?
  • Да, периодически

  • Да, регулярно каждый год

  • Нет, но планирую

  • Нет, и не планирую
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    Главная тема


    Медведи и волки начали оккупацию Прибалтики

    «разумный выход»


    Источник объяснил, почему Поклонская не поехала в Кабо-Верде

    гипотетический сценарий


    Зеленский заявлением об оккупации Харькова устроил панику в городе

    «не доводить до предела»


    Кадыров объяснил инцидент в Нижнем Новгороде с женой экс-судьи ВС Чечни

    Видео

    угроза байдена


    Как россиянам защититься от запрета долларовых операций

    переговоры о гарантиях


    Чем Россия еще может давить на США

    грандиозный провал


    Демократы взбунтовались против Байдена

    Бывший президент Украины


    Американцы спасли Порошенко от «сталинщины»

    под угрозой закрытия


    Цены на газ убивают украинскую экономику

    романтик средневековья


    Иван Иванюшкин: Подвиг Флоренского защитил нас всех

    тотальный кризис


    Олег Степанов: От глобализации пора переходить к глокализации

    нет войне


    Игорь Караулов: Запретите депутатам играть в танчики

    на ваш взгляд


    Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?

    Молдавия заявила о причастности России к разжиганию конфликта в Приднестровье

    22 января 2022, 05:57

    Текст: Антон Антонов

    Президент Молдавии Майя Санду утверждает, что Россия направляла «своих людей» в Приднестровье, пытаясь помешать Молдавии обрести независимость.

    Санду заявила, что «война в Приднестровье была попыткой остановить процесс обретения независимости» Молдавией. По ее словам, «этот процесс пытались остановить силы», которые не хотели, чтобы Молдавия «стала независима от СССР». Ее попросили уточнить, о каких именно силах идет речь. Санду ответила: «Всем предельно ясно, что Российская Федерация направила своих людей для этих действий против Молдавии», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Pro TV.

    Напомним, в 2022 году исполняется 30 лет с начала российской миротворческой операции в Приднестровье. Приднестровье добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Сейчас в Молдавии вновь заговорили об объединении с Румынией.


    Россия и Китай заблокировали в СБ ООН инициативу США
    		    21 января 2022, 08:00
    Фото: Li Muzi/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Россия и Китай выступили против включения в санкционные списки ООН пяти лиц за связи с КНДР, таким образом заблокировав инициативу США, сообщили источники в Совбезе.

    «Россия и Китай были против внесения пяти лиц в санкционные списки ООН в связи с КНДР», – сообщил источник РИА «Новости». Другой источник эту информацию подтвердил. По словам источников, для принятия решения требуется консенсус всех 15 членов Совбеза.

    Напомним, Россия и Китай заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии.

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    В Госдуме назвали условие признания Россией независимости ДНР и ЛНР
    		    21 января 2022, 11:14
    Фото: Александр Натрускин/РИА Новости
    Текст: Елена Лексина

    «Решение об официальном признании независимости республик будет означать отказ России от поддержки Минских соглашений, что неминуемо спровоцирует обратную реакцию со стороны Запада и Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Константин Затулин. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в Госдуме обсудят проект обращения к Владимиру Путину о признании независимости ДНР и ЛНР.

    «Эти заявления необходимо рассматривать в контексте переговоров России и США по гарантиям безопасности», – отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

    «С одной стороны, обсуждение этого проекта может иметь положительное значение с точки зрения поощрения и поддержки прежде заявленных Россией мер о развитии экономики Донбасса, продвижении российского гражданства и так далее. Признание ДНР и ЛНР представляется вполне логичным шагом навстречу населению этих республик, которые живут в обстановке военной угрозы», – считает он.

    «С другой стороны, решение об официальном признании независимости республик будет означать выход России из минского процесса и отказ от поддержки Минских соглашений. А это в создавшейся ситуации спровоцирует обратную реакцию со стороны Запада и Украины», – указал эксперт.

    «Поэтому до завершения переговоров с США, пока мы не убедимся, что никакие другие доводы не действуют на Украину и ее западных партнеров, Россия не будет наносить ущерб собственной линии по имплементации Минских соглашений и предпринимать односторонние шаги по признанию ДНР и ЛНР. Если же в результате этих переговоров станет ясно, что другая сторона невменяема, тогда могут последовать разные решения, вплоть до признания республик», – подытожил Затулин.

    В пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо искать решения по обеспечению безопасности граждан России в ЛНР и ДНР, поскольку президент Украины Владимир Зеленский игнорирует Минские соглашения, а НАТО хочет оккупировать Украину. По его словам, «и одно, и другое может обернуться трагедией».

    Он добавил, что в этой связи внесенный в Госдуму депутатами КПРФ проект обращения к президенту России о признании независимости ЛНР и ДНР – вопрос очень серьезный и ответственный.

    «Правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу. Затем по итогам – рассмотреть вопрос на Совете Государственной думы», – отметил Володин.

    Ранее депутаты от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесли на рассмотрение Госдумы проект обращения палаты к президенту России Владимиру Путину, в котором призывают признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

    В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не комментируют это предложение, пока проект документа не рассмотрит Госдума. Отвечая на вопрос, какова позиция Путина как лидера «Единой России» по письму о признании ЛНР и ДНР, Песков сказал, что ему «нечего добавить по этой теме». В декабре прошлого года Песков заявлял, что признание Россией самопровозглашенных ЛНР и ДНР прогнозировать трудно.

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    Источник объяснил, почему Поклонская не поехала в Кабо-Верде
    		    21 января 2022, 19:25
    Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости
    Текст: Евгений Крутиков

    Республика Кабо-Верде затянула выдачу Наталье Поклонской агремана – то есть предварительного согласия на назначение бывшего депутата Госдумы послом России в этой стране. По данным источника газеты ВЗГЛЯД в дипломатических кругах, это могло стать одной из причин решения Поклонской отказаться от назначения.

    По информации источников газеты ВЗГЛЯД в дипломатических кругах, отказ Натальи Поклонской от назначения ее послом РФ в Республике Кабо-Верде может быть связан с затягиванием страной назначения предоставления ей агремана. Агреман – это предварительное согласие государства на назначение определенного лица в качестве дипломатического представителя другого государства.

    Сама Поклонская ранее заявляла, что снятие ее кандидатуры с позиции посла РФ в Кабо-Верде связано с «изменившимися личными обстоятельствами». В МИД России это официально подтвердили.

    Напомним, президент Владимир Путин назначил Поклонскую, которая занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва, послом России в Республике Кабо-Верде.

    Республика Кабо-Верде не объявляла Поклонскую персоной нон грата и не отказывала напрямую в ее прибытии в Прайю в качестве посла России. Согласно международной практике, предоставление агремана делает представителя другого государства персоной грата, а прямой отказ – персоной нон грата. Обсуждение кандидатуры посла и получение (или неполучение) агремана не обсуждаются публично, а принимающая сторона имеет право не объяснять мотивы отказа. По этой причине публичное непредоставление агремана – крайне редкий случай.

    Республика Кабо-Верде затянула сроки предоставления агремана, не говоря МИД России ни да, ни нет. Просьба об агремане, как и ответ на него, по сложившейся практике осуществляются в том числе и в устной форме (обычно отбывающим послом), что требует личного контакта с главой МИД страны пребывания или его представителем.

    В октябре прошлого года на президентских выборах в Кабо-Верде победил бывший премьер-министр Жозе Мария Невеш, что совпало с публичной номинацией Поклонской на должность посла. Некоторое время можно было полагать, что уклонение Кабо-Верде от агремана было связано с формированием нового правительства африканской республики. 

    Но кроме того, поступали сигналы о необычной активности третьих стран, которые были не заинтересованы в агремане для Поклонской (как человека, а не как посла РФ). Речь идет прежде всего об Украине. В Киеве неоднократно выражали возмущение желанием России назначить Поклонскую послом в Кабо-Верде. Суд Киева также разрешал задержание Поклонской.

    В такой ситуации отзыв кандидатуры Натальи Поклонской – шаг хоть и необычный для дипломатической практики, но конструктивный, полагают источники газеты ВЗГЛЯД. Если с этим совпали и ее «личные обстоятельства», какими бы они ни были, то это разумный выход для всех сторон, включая новое правительство Кабо-Верде.

    Российско-кабовердианские отношения традиционно дружественны. Например с 29 сентября по 1 октября 2021 года в порт Прайя заходил БПК «Вице-адмирал Кулаков», который встречал тогдашний посол Владимир Соколенко (его полномочия официально истекли 13 октября).

    В пятницу источник РИА «Новости» заявил, что Наталья Поклонская может занять пост замглавы Россотрудничества.

    Коментарии (34)
    Стало известно о новой должности Поклонской
    		    21 января 2022, 11:51
    Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    Экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая отказалась стать послом России в Кабо-Верде, может занять пост замглавы Россотрудничества, сообщил знакомый с ситуацией источник.

    «Наталья Поклонская может занять пост заместителя главы Россотрудничества. Данный вопрос сейчас обсуждается», – сказал РИА «Новости» источник.

    В свою очередь сама Поклонская заявила, что пока преждевременно комментировать вопрос о дальнейшем трудоустройстве.

    «Я готова с радостью работать в любой должности, где буду полезна своей стране и нашему руководству», – сказала она. 

    Напомним, Поклонская сообщила, что планы по ее вступлению в должность посла отменились в связи с личными обстоятельствами.

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что кандидатуры на пост посла России в Кабо-Верде вместо Поклонской пока не согласовывались.

    В октябре президент России Владимир Путин назначил Поклонскую, которая занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва, послом России в Республике Кабо-Верде.

    Коментарии (44)
    В России оценили отказ Германии платить компенсацию в случае неодобрения «Северного потока – 2»
    		    21 января 2022, 14:58
    Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости
    Текст: Елена Лексина

    «Весь сыр-бор происходит из-за сертификации компании-оператора, к самому газопроводу нет никаких претензий, и он будет введен в эксплуатацию», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия не будет платить компенсацию России, если «Северный поток – 2» признают не соответствующим праву Евросоюза.

    «Это политизированное заявление немецкого политика. Дело в том, что к самому «Северному потоку – 2» у европейского регулятора нет никаких претензий. Все признают, что газопровод соответствует всем техническим нормам. Это означает, что он в любом случае будет введен в эксплуатацию», – объяснил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    «Весь сыр-бор и затягивание процесса имеют отношение не к сертификации газопровода, а к сертификации компании-оператора. Здесь действительно есть сложный момент, – пояснил эксперт. – Согласно антимонопольному законодательству ЕС, компания-оператор должна быть полностью независима и отделена от поставщика газа. По логике европейцев, такой подход обеспечит конкуренцию за поставки газа в Европу, где компания-оператор будет решать, кто будет поставлять газ через трубу, а кто не будет».

    «Это делается, чтобы она не подыгрывала своей родственной компании-поставщику. Но с «Северным потоком – 2» это абсурд, потому что согласно нашему федеральному законодательству, никто, кроме Газпрома, не имеет права экспортировать трубопроводный газ», – указал Юшков.

    «Именно поэтому Газпром назначил компанией-оператором свою дочернюю структуру – Nord Stream 2 AG, это не запрещено правилами ЕС. При этом Газпром построил такую структуру менеджмента, чтобы «дочка» в своей деятельности действовала независимо, – отметил собеседник. – Европейский регулятор начал проверять, действительно ли Nord Stream 2 AG управляется независимо от Газпрома. Однако понадобилась перерегистрация компании из Швейцарии в Германию, чтобы у немецких политиков были полномочия запрашивать все необходимые документы».

    «Сейчас мяч на стороне Газпрома – когда он закончит перерегистрацию своей дочерней компании, он снова подаст заявку немецкому регулятору и тот продолжит проверку. Если даже они откажут Газпрому по компании-оператору, он просто наймет на рынке полностью независимую от него компанию, которая будет управлять газопроводом», – прогнозирует Юшков.

    «А компенсационные выплаты немецкий регулятор действительно не должен выплачивать. Предполагается, что если ты сам создал структуру, которая не соответствует требованиям ЕС, почему мы должны что-то выплачивать?» – заключил эксперт.

    В пятницу министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек в интервью Der Spiegel заявил, что Германия не будет платить компенсацию, если «Северный поток – 2» признают не соответствующим праву Евросоюза.

    «Федеральное сетевое агентство в настоящее время приостановило сертификацию. Когда она возобновится, то будет решаться, есть ли условия для выдачи разрешения [на прокачку газа] в соответствии с германскими и европейскими правилами. Если нет, то не будет подлежащих выплате компенсаций», – цитирует РИА «Новости» Хабек.

    Он также назвал этот проект геополитическим. «Северный поток – 2» всегда был геополитическим проектом в том смысле, что благодаря новому трубопроводу Украина, как транзитная страна, становится ненужной», – подчеркнул Хабек.

    Ранее премьер-министр федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг выступила за скорейшую сертификацию «Северного потока – 2».

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    Коментарии (40)
    Зеленский заявлением об оккупации Харькова устроил панику в городе
    		    21 января 2022, 19:14
    Фото: EPA/VALENTYN OGIRENKO/POOL/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Мэру Харькова пришлось успокаивать горожан после слов президента Украины Владимира Зеленского об оккупации города российскими войсками, которые вызвали в городе панику.

    Глава Харькова Игорь Терехов призвал харьковчан не паниковать после утверждений президента Украины Владимира Зеленского по поводу якобы угрозы захвата города. Он заверил, что «здесь готовы дать отпор».

    «Знаю, что в силу многолетней привычки людей призывы соблюдать спокойствие зачастую имеют обратный эффект. Но уверяю вас – поводов для беспокойства нет, и Харьков и дальше будет успешно развиваться под мирным небом. Все будет Харьков и все будет Украина!» – заявил мэр в телеграм-канале

    Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров прокомментировал высказывание, назвав его обычным примером и гипотетическим сценарием.

    «Я думаю, тиражирующие не читали текст интервью, а выдергивают эту фразу. Мне кажется, этот абзац самодостаточен и не нуждается в разъяснениях», – цитирует Никифорова издание «НВ», передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что «президент размышлял об эскалации».

    «Это был просто пример, гипотетический сценарий. То есть он не имел в виду, что Харьков будет оккупирован», – уточнил Никифоров.

    Ранее Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что на территории крупных городов Украины может якобы произойти «вторжение РФ», как утверждает президент, под предлогом защиты русскоязычного населения. В частности, считает Зеленский, может быть «оккупированным» Харьков.

    Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать. 

    Коментарии (94)
    В Киеве опустели полки магазинов после слов Зеленского о войне

    21 января 2022, 09:04

    Текст: Евгения Шестак

    Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что жители Киева бросились скупать продукты после видеообращения президента Украины Владимира Зеленского, в котором он призвал не поддаваться панике из-за слухов о войне.

    По словам депутата, президент лишь усугубил ситуацию своими заявлениями.

    «Новус» на Левобережной в Киеве. Пустые полки с гречкой и сахаром, люди все раскупают. Похоже, вчерашнее обращение Зеленского никого не успокоило», – заявил депутат в Telegram

    В свою очередь депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива предположил, что Зеленский поспешит покинуть территорию страны, если начнутся боевые действия с Россией.

    «Знаю точно, что (люди) у власти, приведшие страну к ситуации с угрозой начала войны, точно останутся в стороне или первым удобным самолетом покинут ее пределы со своими семьями», – высказался Кива в в Telegram.

    Он также усомнился, что простые украинцы найдут стимулы для участия в боевых действиях. «А за что отдать жизнь? За землю, которую уже продали? За историю, которую осквернили? <...> За толпы нацистов, расплодившихся как саранча на Украине? За независимость? Так ее давным-давно нет», – посетовал политик.

    В среду вечером президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу, призвав не поддаваться страху на фоне предсказаний о «вторжении» российской армии. «Война идет уже восьмой год, сейчас не время паниковать, нагнетать ситуацию, скупать гречку и спички», – сказал Зеленский. Украина, заверил президент, готова к обороне, а гражданам необходимо верить только официальной информации и не паниковать.

    Напомним, страны Запада и Киев обвиняют Россию в планировании нападения на Украину в феврале 2022 года. В Кремле эти обвинения не раз отвергали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Подчеркивалось, что страна не собирается ни на кого нападать. 

    Коментарии (46)
    В Германии назвали условие неуплаты компенсации за «Северный поток – 2»
    		    21 января 2022, 10:21
    Фото: Stefan Sauer/DPA/Picture alliance/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    Германия не будет платить компенсацию, если «Северный поток – 2» признают не соответствующим праву Евросоюза, заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек в интервью Der Spiegel.

    «Федеральное сетевое агентство в настоящее время приостановило сертификацию. Когда она возобновится, то будет решаться, есть ли условия для выдачи разрешения [на прокачку газа] в соответствии с германскими и европейскими правилами. Если нет, то не будет подлежащих выплате компенсаций», – цитирует РИА «Новости» Хабек.

    Ранее премьер-министр федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг выступила за скорейшую сертификацию «Северного потока – 2».

    Коментарии (62)
    Зеленский заявил о возможной «оккупации» Россией Харькова
    		    21 января 2022, 13:39
    Фото: Ирина Яковлева/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    Если Россия все же решится на «вторжение» на Украину, то только в тех регионах, с которыми сильна историческая связь, например, Харьков, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post.

    «Скажу реально, если Россия решит усилить их эскалацию, конечно, они будут собираться это сделать на тех территориях, где исторически проживают люди, которые имели родственные связи с Россией. Харьков, под контролем правительства Украины, может быть оккупирован», – цитирует президента Украины «Cтрана.ua»

    По его мнению, очередную эскалацию, если таковая произойдет, Москва снова будет пытаться оправдать защитой русскоязычного населения.

    «России нужен повод: скажут, что защищают русскоязычное население. После оккупации и аннексии Крыма мы понимаем, что это возможно и может произойти. Но я не знаю, что они собираются делать, потому что это большие города. В Харькове проживает более 1 млн жителей. Это будет просто, это будет началом крупномасштабной войны», – пояснил президент Украины.

    В среду вечером президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу, призвав не поддаваться страху на фоне предсказаний о «вторжении» российской армии. «Война идет уже восьмой год, сейчас не время паниковать, нагнетать ситуацию, скупать гречку и спички», – сказал Зеленский. Украина, заверил президент, готова к обороне, а гражданам необходимо верить только официальной информации и не паниковать.

    Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что жители Киева бросились скупать продукты после видеообращения Зеленского. 

    Напомним, страны Запада и Киев обвиняют Россию в планировании нападения на Украину в феврале 2022 года. В Кремле эти обвинения не раз отвергали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Подчеркивалось, что страна не собирается ни на кого нападать. 

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    Лавров о встрече в Женеве: У США и некоторых стран НАТО «плоховато» с выполнением обещаний
    		    21 января 2022, 15:12
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров после завершения переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве заявил, что эта встреча была «промежуточной».

    По словам министра, у США и некоторых стран НАТО «плоховато» с выполнением обещаний. Он объяснил, что бумаги, которые подготовил Госдеп, читать невозможно. Ответная реакция Москвы уже последовала, передает РИА «Новости».

    Лавров уточнил, что его американский коллега обещал на следующей неделе предоставить письменный ответ на российские предложения по безопасности.

    «Мы услышали сегодня от США некоторое повторение аргументов о свободе выбора альянсов», – добавил глава МИД России.

    Лавров отметил, что за полтора часа Россия услышала от США «предварительную устную реакцию» на предложения по гарантиям безопасности.

    «Мы ждем ответа официального на наши предложения, после чего планируем очередной контакт на нашем уровне (глав МИД), и давайте не будем забегать вперед. Президент Путин всегда готов к контактам с президентом Байденом, ясно, что эти контакты должны быть серьезно подготовлены и чтобы было понятно, на что мы должны выйти по итогам задействования потенциала наших лидеров», – передает слова главы МИД РИА «Новости».

    Напомним, в Женеве завершилась встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, переговоры длились полтора часа.

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    США заявили о планах России по свержению правительства Украины
    		    21 января 2022, 18:54
    Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
    Текст: Кристина Цыцура

    Россия может предпринять разные действия, чтобы дестабилизировать ситуацию на Украине, одно из них – свержение украинского правительства, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

    «Некоторые из (этих планов – прим. ВЗГЛЯД) не включают в себя применение военной силы для дестабилизации Украины. Один из них – план свергнуть правительство», – заявил дипломат изданию Reuters, передает «Лента.ру».

    Одним из сценариев, по мнению Блинкена, является вариант свержения украинского правительства. Якобы у России есть планы по применению для дестабилизации Украины военных, административных и дипломатических средств.

    Также госсекретарь напомнил об учениях, которые вооруженные силы сейчас проводят в Белоруссии. По словам Блинкена, крупное скопление российских войск превращает территорию северного соседа Украины в новый плацдарм для вторжения.

    «Это дало бы Кремлю возможность напасть на Украину с юга, с востока, с севера, если президент Путин того пожелает», – считает политик. 

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров после встречи с Блинкеном подчеркнул, что Россия не собирается нападать на Украину и никому не угрожает.

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    Захарова задалась вопросом, кто выдал диплом главе МИД Британии
    		    21 января 2022, 16:35
    Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова после высказываний главы МИД Великобритании Лиз Трасс по Украине с иронией задалась вопросом, кто выдал министру диплом.

    «Трасс, которая недавно каталась по Прибалтике на танке, заявила сегодня, что Украина пережила немало вторжений – «от монголов до татар», – написала Захарова в Telegram

    В этой связи она задала британскому министру «три вопроса от российских коллег». «1. Сколько лет прошло между двумя вторжениями: монголов и татар? 2. О страданиях украинцев от фашизма не упомянула, потому что они были незначительными, или потому что до 40-х годов XX века британская корона германский нацизм не просто поддерживала, а умилялась им?» – задалась вопросом она. 

    Также она спросила, какое учебное заведение выдало Трасс диплом. 

    Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасc предупредила, что Москва окажется втянутой в конфликт, аналогичный советской военной операции в Афганистане, если «вторгнется» на Украину. 

    Напомним, страны Запада и Киев обвиняют Россию в планировании нападения на Украину в феврале 2022 года. В Кремле эти обвинения не раз отвергали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Подчеркивалось, что страна не собирается ни на кого нападать. 

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    Определен сайт Рунета с самыми агрессивными пользователями

    21 января 2022, 07:55

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Тройка платформ Рунета, чьи пользователи производят наибольшее количество агрессивного контента, не изменилась за три года, но «Двач» потерял первенство, подсчитали в Brand Analytics.

    «У одного из крупнейших форумов по игре Dota 2 – prodota.ru – первое место и более 36% публикаций, содержащий агрессивную лексику, на второй позиции – анонимный имиджборд 2ch.hk («двач»), который в 2018 году был лидером топа: у него чуть меньше, 35% контента с агрессивностью», – передает РИА «Новости» текст отчета.

    На третьем месте развлекательный молодежный портал «ЯПлакалъ», который сохранил свою позицию с 2018 года. В целом, в топ-30 русскоязычных доменов с высокой долей агрессивного контента вошли различные форумы, развлекательные сервисы, новостные порталы, социальная сеть.

    По данным компании, данные схожи с результатами предыдущего исследования, но изменилось распределение позиций внутри топа, и появилось несколько новых участников. Повышенная агрессивность отмечена у развлекательных молодежных доменов (кроме вышеперечисленных, это, например, «Пикабу») у доменов, где собираются любители игр (dtf.ru, overclockers.ru), форумов и блогов политической направленности (politforums.net, bolshoyforum.com) и новостных порталов (tjournal.ru, newsland.com). В топ также попали некоторые региональные форумы и порталы.

    Twitter оказался единственной соцсетью в списке – в ноябре 2021 года чуть меньше 15% русскоязычного контента содержало агрессивную лексику. «Сервис микроблогов не раз подтверждал статус самой «нелюбвеобильной» соцсети, согласно данным исследования «Индекс любви в регионах России, осень 2021», у Twitter несколько лет подряд нижняя позиция рейтинга и около 30% сообщений «с ненавистью», – отметили в компании.

    В рамках исследования было проанализировано более 1 млрд русскоязычных сообщений, опубликованных в русскоязычных социальных медиа с 1 по 30 ноября 2021 года, среди которых было определено 54,7 млн сообщений с лексической агрессивностью. Для исследования была использована технология автоматического выявления агрессии, интегрированная в систему Brand Analytics.

    Данные включают сообщения социальных сетей «Вконтакте», «Одноклассники», «Яндекс.Дзен», Instagram, TikTok, Youtube, Facebook, Twitter (в том числе упоминания в Stories, анализ текста на картинках и в видеороликах), а также сообщения блогов, форумов, сайтов отзывов, публичных каналов мессенджеров, комментарии к новостным статьям и другие источники.

    Напомним, в 2019 году сообщалось, что 2ch был лидером по наличию негатива, далее следовала площадка prodota.ru. На третьем месте шел форум «ЯПлакалъ». Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что деструктивное влияние интернета приводит к трагедиям, подобной пермской, когда студент устроил стрельбу в своем вузе.

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    Стали известны обстоятельства инцидента со стрельбой высокопоставленного полицейского в Подольске

    21 января 2022, 10:09

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Стрелявшим в свою жену в подмосковном Подольске оказался начальник отдела Главного управления по обеспечению общественного порядка МВД России, его жена также работает в полиции, сообщил источник в правоохранительных органах.

    «Начальник отдела Главного управления по обеспечению общественного порядка МВД России выстрелил в голову своей супруге. Женщина также является сотрудницей полиции, она госпитализирована», – сообщил источник ТАСС.

    Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий сообщила, что по факту ранения 28-летней женщины из травматического пистолета начата доследственная проверка. «По предварительным данным, сожитель женщины во время чистки травматического пистолета случайно произвел из него выстрел», – сообщила Врадий.

    На месте работают следователи и криминалисты. Уголовное дело пока не возбуждено, полицейский доставлен в местный управление СК для опроса. Потерпевшая работает в УМВД по Подольску, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова. По ее словам, травматическое оружие у мужчины было зарегистрировано. Полиция также начала проверку.

    Ранее в пятницу сообщалось, что полковник полиции выстрелил в голову жене в подмосковном Подольске.

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    Шойгу пригласил главу Минобороны Британии в Москву

    21 января 2022, 15:28

    Текст: Евгения Шестак

    Глава Минобороны России Сергей Шойгу пригласил главу оборонного ведомства Британии Бена Уоллеса в Москву, чтобы обсудить актуальные вопросы безопасности.

    «Сергей Шойгу подтвердил своему британскому коллеге готовность обсуждать все актуальные вопросы безопасности и, основываясь на принципах взаимности, предложил провести переговоры в Москве, в любое удобное для британского министра обороны время», – приводит ТАСС сообщение Минобороны России.

    Отмечается, что возобновление контактов в духе доброжелательности между Россией и Британией будет способствовать снижению напряженности в Европе. 

    Ранее глава минобороны Британии Бен Уоллес пригласил российского коллегу Сергея Шойгу в Лондон. Сенатор Алексей Пушков сказал газете ВЗГЛЯД, что Великобритания пытается продлить переговорную динамику на двустороннем уровне, если переговоры России с США и НАТО по гарантиям безопасности провалятся. 

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