Политолог: Недовольные дистанционным голосованием пусть предложат новые формы контроля за ним

«На месте «недовольных ДЭГом», я бы занялся конструктивной критикой с конкретными предложениями по усилению прозрачности данной технологии», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Михаил Кузнеченков, говоря о необходимости развития системы электронного голосования в России.

«На данный момент в мире существует множество примеров уже с полноценной «блокчейн-системой», подразумевающей дистанционное участие в избирательных процессах. В свою очередь пандемия и все сопутствующие ей локдауны и ограничения – поспособствовали еще большей актуализации дистанционных форм участия, что отразилось и на российской специфике», - полагает Кузнеченков.

Поэтому, по его мнению, не имеет смысла стоять на месте в вопросах, связанных с усовершенствованием форм участия, однако не стоит забывать про безопасность и прозрачность данных мер. «Даже с учетом столичного опыта проведения, после которого несистемная оппозиция обрушилась на ДЭГ с претензией в нарушениях, технология успешно прошла тестирование и в других регионах, где подобные претензии отсутствуют. А на месте «недовольных дэгом», я бы занялся конструктивной критикой с конкретными предложениями по усилению прозрачности данной технологии (будь это онлайн-табло с откликом по каждому участку или же иные формы контроля)», – говорит эксперт.

«В любом случае, системе нужно масштабироваться и давать регионам хотя бы рамочно встраиваться в систему дистанционного голосования – это удобно, современно и возможно, поспособствует более высокому уровню явки, что усилит легитимность выборов как процесса рекрутированния элит», – считает Кузнеченков.

Ранее эксперты заявили, что возможности и гарантии общественного наблюдения за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) необходимо четко прописать в законе.

Напомним, на выборах в сентябре 2021 года ДЭГ применялся в семи регионах – в шести субъектах ДЭГ проводился на федеральной платформе, Москва организовала ДЭГ на собственной экспериментальной платформе. Накануне внесения поправок в Госдуму председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что применение ДЭГ планируется расширить на выборах 2022 года.