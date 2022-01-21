Эксперты: Гарантии наблюдения за дистанционным электронным голосованием необходимо прописать в законе

Возможности и гарантии общественного наблюдения за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) необходимо четко прописать в законе, заявили эксперты в ходе слушаний по законопроекту о введении для всех выборов и референдумов в России единых ДЭГ.

«По словам участников слушаний, одной из главных задач должна стать работа по повышению доверия избирателей к ДЭГ через разъяснение сложных технических вопросов. По итогам слушаний была предложена резолюция. В ней участники рекомендовали ко второму чтению доработать законопроекта с точки зрения обеспечения наблюдения за ДЭГ», – говорится в сообщении на сайте Ассоциации «Независимый общественный мониторинг».

Один из авторов законопроекта, зампредседателя Комитета Госдумы по контролю и Регламенту Дмитрий Ламейкин во вступительном слове отметил: «За три года применения дистанционного электронного голосования на выборах разного уровня мы отточили эту систему. Процесс и технологически сложен и организационно непрост. Мы убедились, что этот инструмент эффективен и востребован. ДЭГ – это дополнительный инструмент для избирателя, и на наш взгляд, он должен быть интегрирован в систему избирательного законодательства в полноценном масштабе».

Как подчеркнул заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев, внесение изменений в избирательное законодательство – это «следующий шаг в понимании, каким должно быть дистанционное электронное голосование – публичным, понятным и открытым».

«Мы предлагаем Государственной Думе учесть во втором чтении закона наши предложения, которые позволят осуществлять общественный контроль за ДЭГ на таком же уровне, как на физических избирательных участках. В связи с этим мы предлагаем субъектам общественного контроля, партиям и кандидатам предоставить право направления наблюдателей в комиссии, которые будут реализовывать дистанционное электронное голосования», – подчеркнул руководитель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

IT-специалисты обозначили необходимость улучшения системы подготовки всех желающих участвовать в наблюдении за ДЭГ, а также четкого закрепления в законе возможностей общественного контроля за технологией.

«Мы поддерживаем законопроект и считаем, что пришло время перенести этот опыт в единую законодательную базу. Но мы со своей стороны предложили внимательнее рассмотреть вопрос о включение в законопроект пункта о необходимости наличия технических средств наблюдения за ДЭГ, о гарантиях для наблюдателей доступа к этим средствам, и о том, что конкретный формат этих средств определяется порядком проведения ДЭГ», – обозначил позицию генеральный секретарь высшего координационного совета политической партии Партия прямой демократии Олег Артамонов.

Законопроект также поддержали представители политических партий: «Единая Россия», Партия Пенсионеров, «Справедливая Россия - За правду», «Новые люди», «Зеленые», «Зеленая альтернатива», «Гражданская платформа» и «Родина». Против законопроекта выступил только представитель КПРФ.

При этом эксперты подчеркнули, что актуальными остаются вопросы повышения доверия избирателей к электронному голосованию, расширения числа наблюдателей через разъяснение сложных технических нюансов, а также более подробного информирования о значимости каждого из этапов в процессе подготовки ДЭГ.

Законопроект о дистанционном электронном голосовании прокомментировали и представители Независимого общественного мониторинга. «Очень важно, что теперь на законодательном уровне закрепляется механизм реализации ДЭГ. Необходимо очень четко прописать алгоритм действий по общественному контролю за дистанционным электронным голосованием», – подчеркнул член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод.

Напомним, на выборах в сентябре 2021 года ДЭГ применялся в семи регионах – в шести субъектах ДЭГ проводился на федеральной платформе, Москва организовала ДЭГ на собственной экспериментальной платформе. Накануне внесения поправок в Госдуму председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что применение ДЭГ планируется расширить на выборах 2022 года.