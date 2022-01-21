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В Госдуме предложили организовать курсы допобразования для находящихся на карантине
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Для находящихся на карантине в связи с коронавирусом людей следует организовать бесплатные курсы дополнительного образования в онлайн-формате, считает первый замруководителя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.
Письмо с данным предложением Мажуга направил главе Министерства науки и высшего образования, говорится в сообщении на сайте фракции «Единая Россия».
«Предлагаю рассмотреть возможность вузам, научно-исследовательским организациям и организациям дополнительного профессионального образования предоставить возможность заниматься по программам ДПО находящимся дома гражданам на бесплатной основе. Такая мера позволит поддержать соотечественников в непростой период и, безусловно, повысит популярность высшей школы в нашей стране, а также будет способствовать повышению уровня образования и расширения кругозора, для людей разных возрастных групп», – указал парламентарий.
Он предлагает размещать такую информацию на официальных сайтах высших учебных заведений или на специализированных платформах, таких, как mos.ru.
Также Мажуга отметил, что наибольший интерес у людей могут вызвать образовательные курсы в области искусства, кулинарии, ландшафтного дизайна и др.
«К программам дополнительного образования относятся курсы продолжительностью 18, 36 или 72 часов. После их окончания слушатели получают сертификат», – заключил депутат.
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Онищенко: Погибшая от коронавируса певица стала жертвой антиваксеров
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Чешская исполнительница песен фольклорного жанра Гана Хорка, которая намеренно заразилась коронавирусом от родственников, после чего умерла, убила сама себя с помощью антиваксеров, заявил газете ВЗГЛЯД врач-эпидемиолог, бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Чешская исполнительница песен фольклорного жанра Гана Хорка, выступавшая в составе ансамбля Asonance, умерла от коронавирусной инфекции. 57-летняя артистка категорически отказывалась от вакцинации, однако хотела избежать социальных ограничений, которые во многих странах введены для непривитых и не болевших COVID-19, поэтому умышленно заразилась вирусом от родственников.
«Конечно, соболезнования ее близким. То, что произошло... Это же надо было придумать вот эту совершенно абсурдную ситуацию, когда человек настолько убежден в своих абсолютно пещерных заблуждениях, что он для того, чтобы не прививаться, сам себя заражает», – удивляется Онищенко.
В силу своей профессии и возраста артистка и так входила в первую группу риска, продолжает депутат, а если выезжала на концерты, то вероятность заразиться коронавирусом у нее и так была практически такая же, как в «красной зоне».
«Эта дама, певица, представитель творческой профессии – жертва тех людей, которые в угоду разных причин, в том числе поднимая авторитет, отрицая пользу прививки, отказываются от вакцинации против COVID-19 и призывают делать то же самое других людей. Кто-то же убеждал артистку, что не стоит прививаться», – рассуждает собеседник.
Он подчеркивает, что люди, раскручивающие идею якобы вредности или бесполезности вакцины, особенно не имеющие медицинского образования, являются своего рода убийцами.
«Все эти опасения, что людей чипируют, делают стерильными или еще какие-то причины не прививаться – полная чушь. Любая национальная система, которая производит или даже использует вакцину, регистрирует ее в первую очередь по двум показателям: безопасность и эффективность. И в понятие безопасность входит все. Поэтому артистка убила сама себя с помощью антиваксеров, причем прежде всего чешских», – считает Онищенко.
По мнению врача, людей, призывающих других граждан умышленно вредить своему здоровью, например, отказом от вакцинации, нужно судить. Особенно, если дело касается убеждения ложной точки зрения групп риска.
В понедельник СМИ сообщали, что на 64-м году жизни от COVID-19 в больнице города Перуджа скончался один из лидеров итальянских антипрививочников Луиджи Марилли.
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В Роспотребнадзоре сравнили «омикрон» с лесным пожаром
Штамм коронавируса «омикрон» распространяется как лесной пожар, из Москвы он может прийти в регионы через несколько недель, осложнений можно избежать путем вакцинации, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
«Сейчас заболеваемость коронавирусом находится в фазе роста. И с учетом того, что штамм «омикрон» в три раза заразнее своего предшественника, максимальное число заболевших на пике может быть достаточно высоким. И если на пике «дельты» прирост заболеваемости составлял 40 тыс., то у «омикрона» этот показатель может быть шестизначным. Поскольку «омикрон» распространяется, словно лесной пожар, хочется верить, что такой стремительный рост сменится столь же стремительным снижением заболеваемости», – приводит «Интерфакс» слова Горелова.
Эксперт заявил, что через «несколько недель этот процесс вытеснения «омикроном» штамма «дельта» может дойти и до регионов, хотя какое-то время оба штамма будут циркулировать совместно».
По его словам, учитывая высокую заразность «омикрона», масштабы его распространения могут быть значительно больше, осложнений можно избежать при условии вакцинации. Горелов отметил, что «безусловно, маски, как и другие неспецифические меры профилактики, защищают от заражения. И при правильном использовании снижают риск инфицирования и передачи вируса окружающим». Наиболее эффективными эксперт считает одноразовые медицинские маски.
«Ну и, разумеется, не следует забывать о других противоэпидемических мерах – соблюдении социальной дистанции, ограничении социальных контактов и в первую очередь своевременной вакцинации и ревакцинации», – добавил он.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» становится доминирующим в течение трех-четырех недель после начала циркуляции в стране.
До этого директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил ошибочность мнения о «легком» «омикроне». В Роспортебнадзоре предупредили, что заражение «омикроном» может проявляться у россиян иначе, чем у жителей других стран.
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«Спутник V» оказался вдвое результативнее против «омикрона» в сравнении с Pfizer
Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» оказалась вдвое результативнее в борьбе против омикрон-штамма, нежели созданный совместно США и Германией препарат Pfizer, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) со ссылкой на результаты сравнительного исследования Института Спалланцани в Италии.
«Согласно результатам уникального независимого сравнительного исследования, проведенного в Национальном институте инфекционных заболеваний им. Ладзаро Спалланцани (Италия) совместной командой ученых Института и НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, двухкомпонентная вакцина «Спутник V» формирует средний геометрический титр вируснейтрализующих антител к коронавирусному штамму «омикрон» более чем вдвое выше по сравнению с двумя дозами вакцины Pfizer (в 2,1 раза выше в целом и в 2,6 раза выше через три месяца после вакцинации)», – передает ТАСС сообщение РФПИ.
Ранее главный оториноларинголог Андрей Крюков напомнил, что «омикрон» по симптоматике похож на простуду, и рекомендовал начинать лечение противовирусными препаратами вместо антибиотиков.
Напомним, российские ученые допустили возможность одновременного заболевания «дельтой» и «омикроном».
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Стало известно об увеличении повторных заражений COVID-19 из-за «омикрона»
Число повторных случаев заражения коронавирусом из-за распространения нового штамма «омикрон» выросло в России, по разным оценкам, от пяти до 10 раз, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
«Среди переболевших увеличилось количество повторных заболеваний в связи с приходом нового штамма. По разным исследованиям, сегодня мы видим [рост] от 5 до 10 раз», – передает его слова ТАСС.
Ранее врач Оксана Драпкина рассказала, что потеря обоняния и вкуса при заражении «омикроном» встречаются реже, однако частыми симптомами являются першение, боль в горле и осиплость.
Египет изменил правила въезда из-за фальшивых сертификатов вакцинации
Одной из причин изменения правил въезда в Египет для туристов стали фальшивые сертификаты вакцинации, сообщила замминистра туризма страны Гада Шаляби.
Шаляби пояснила, что у «некоторых туристов сертификаты не соответствуют нормам минздрава Египта, или у них нечитаемый QR-код, или же они вызывают сомнения, или являются подделкой». По ее словам, лишь «в этом случае будет проводиться экспресс-тест, если он отрицательный, то турист спокойно попадает в страну». Она указала, что экспресс-тесты дешевле ПЦР-тестов, что также упростит поездки туристов. Шаляби заявила, что правила въезда могут быть вновь пересмотрены в случае улучшения эпидемиологической ситуации в мире, передает РИА «Новости».
Напомним, пресс-службе туроператора «Интурист» собщала, что из-за нового штамма коронавируса «омикрон» с 22 января посещать Египет туристам можно будет по новым правилам: прилетающих будут тестировать на COVID. Сейчас российские туристы могут посещать Египет, имея либо отрицательный ПЦР-тест, либо будучи привитым «Спутником V».
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В России за сутки выявили 38,8 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 38 850 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 38 850 новых случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 684 летальных исхода».
Всего в стране выявлен 10 938 261 заболевший в 85 регионах.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 11 557, Санкт-Петербурге – 4753, Московской области – 2795.
За весь период в России от коронавируса скончались 324 060 человек.
За сутки в России полностью выздоровели 24 478 человек, всего выздоровели 9 950 333 человека.
Накануне, 19 января, в России выявили 33 899 новых случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 4451.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Врач рассказал об изменении основных симптомов заражения коронавирусом
Потеря обоняния и вкуса при заражении «омикроном» встречаются реже, однако частыми симптомами являются першение, боль в горле и осиплость, сообщила главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей врачебной практике, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Оксана Драпкина.
«Эти варианты [коронавируса] очень тропны (привязаны) к верхним дыхательным путям и поэтому такие симптомы как: осиплость голоса, насморк, першение в горле, боль в горле, они довольно типичны <...>. Такой признак, как аносмия, то есть потеря запаха, изменение вкуса, – он реже встречается при новой коронавирусной инфекции, которая вызвана [вирусом с] определенными мутациями», – передает ТАСС слова Драпкиной на заседании в Общественной палате.
Она также добавила, что также сократился срок инкубационного периода вируса. «Бывают случаи, когда уже через два дня появляются симптомы <...> заболевания», – уточнила она. Говоря в целом о ситуации в стране, эксперт отметила, что «она не улучшается», большая часть случаев заражения обусловлена «омикроном».
Ранее российские ученые допустили возможность одновременного заболевания «дельтой» и «омикроном».
Лукашенко сообщил о повторном заболевании коронавирусом
Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусной инфекцией во второй раз, он подхватил штамм «омикрон».
«Мы замечаем, что этот «омикрон» – это совершенно другой вирус. Может, я подозреваю, что мы скатились уже к обычному гриппу. Я говорю это как человек, который сам второй раз – уже этим «омикроном» – переболел», – цитирует Лукашенко БелТА.
Он добавил, что перенес заболевание «на ногах», саму болезнь он заметил только «в конце», когда ему провели тестирование.
Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок сообщал, что недавно вакцинированные легче всего переносят омикрон-штамм коронавируса.
Мурашко рассказал, когда «омикрон» станет доминирующим штаммом в стране
Новый штамм коронавируса «омикрон» становится доминирующим в течение трех-четырех недель после начала циркуляции в стране, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Как правило, «омикрон» занимает свою нишу где-то в течение трех-четырех недель. Конечно, протяженность страны позволяет говорить о том, что это не произойдет одновременно. Как и в прошлые волны, мы видели, что очаги формируются в крупных мегаполисах», – передает его слова ТАСС.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил ошибочность мнения о «легком» «омикроне». В Роспортебнадзоре предупредили, что заражение «омикроном» может проявляться у россиян иначе, чем у жителей других стран.
Назван процент эффективности самой лучшей защитной маски в России
Самая эффективная медицинская маска из проверенных Роскачеством может задержать 23% вирусов, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении на сайте Роскачества говорится, что «к сожалению, ни одна маска не гарантирует 100% защиты от вирусов, самая эффективная медицинская маска из исследованных задержит 23% вирусов».
Эксперты проверили пропускную способность масок при попадании на них вируса, по размеру сопоставимого с COVID-19. Лучшие результаты в ходе испытаний показала медицинская маска торговой марки «Нетканые материалы» – она пропускает до 77,4% вирусов, худшие – медицинская одноразовая маска «Московского эндокринного завода», чья пропускная способность – 93,9%, то есть она задержит менее 7% вирусов.
При этом по уровню эффективности против бактерий медицинские маски соответствуют ГОСТу.
В ходе исследования специалисты протестировали медицинские маски торговых марок «Кит», «Московский эндокринный завод», «Нетканые материалы», Karo и Sense Professional. Все они были закуплены в онлайн-магазинах, в частности на маркетплейсах.
Все исследованные маски содержали номера регистрационных удостоверений Минздрава, но медицинская маска Karo на момент закупки в марте 2021 года имела просроченное регистрационное удостоверение.
По мнению экспертов, возможно, что на маркетплейсе могут продаваться под видом медицинских товаров подделки и фальсификат. Несмотря на нарушение маркировки, маска Karo соответствовала ГОСТу на медицинские маски.
По данным Роскачества, все исследованные маски могут спровоцировать раздражение кожи. При этом изделия безопасны. Они не содержат формальдегида, ацетальдегида, ацетона, и метанола, а также продемонстрировали удовлетворительные результаты по показателям микробной чистоты.
Ранее было опровергнуто влияние ношения масок на сердечно-сосудистую систему.
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Эксперт раскритиковал звезд, которые эксплуатируют заблуждения о коронавирусе
Призывающие не верить в коронавирус звезды и медиаперсоны манипулируют своей аудиторией ради собственного пиара, заявил журналистам подполковник ФСБ в отставке, вице-президент международной антитеррористической ассоциации «Альфа» Алексей Филатов. По его мнению, подобного рода действия наносят вред обществу.
С начала пандемии в медиапространстве, в частности в социальных сетях, распространяется огромное количество видео и публикаций о COVID-19. Сейчас на тему коронавируса используют люди с миллионами подписчиков, но при этом не имеющие никакого отношения к вирусологии, отметил Филатов.
«Начинаешь смотреть: он представляется доктором-вирусологом, а, оказывается, он всю жизнь работал ортопедом и почему-то вдруг в пандемию стал вирусологом. К сожалению, такие вещи, которые противоречат логике и здравому смыслу, очень легко «заходят» в наши массы и поддерживаются ими», – указал он.
Филатов отметил, что наблюдает за многочисленными роликами о коронавирусе и вакцинации в социальных сетях и оценивает их с точки зрения психологии. «Смотрю на автора видео: как он строит речь свою, как он логически выстраивает какие-то линии. Там идет явная подмена понятий и просто дикая тавтология. Но такие ролики имеют миллионы просмотров, что наносит огромный вред. Это манипуляция, конкретная манипуляция», – сказал эксперт.
Напомним, ряд известных актеров и звезд шоу-бизнеса, например, Мария Шукшина, Никита Джигурда, Наталья Ветлицкая, Виктория Боня, Катя Лель, убеждают свою многочисленную аудиторию в различных теориях о коронавирусе, большинство из которых не имеет реальных научных подтверждений.
Как считает подполковник ФСБ в отставке, подобные действия популярных медиаперсон представляют собой реальную угрозу. «Я думаю, что они представляют угрозу не только нацбезопасности, но в принципе угрозу всему миру. Жесткое нагнетание ситуации вокруг ковида эксперт назвал «психологическим феноменом», с которым корректнее было бы обращаться к психологам или даже к психотерапевтам», – полагает Филатов.
При этом эксперт подчеркнул, что так как тема ковида остается актуальной, многие просто делают себе пиар с целью дальнейшей монетизации. «Очень часто мотивация противника вакцинации идет вразрез с общественной безопасностью, в пользу себя любимого. Я думаю, прежде всего поэтому эксплуатируют эту тему и выстраивают какие-то, с их точки зрения, логические связи, которые не поддаются никакому нормальному анализу», – заключил Филатов.
При этом распространение ложной информации о коронавирусе и приведение доводов в пользу не делать прививку стало прибыльным делом. Только автор телеграм-канала «Ковид Сопротивление», как подсчитал полковник полиции в отставке Алексей Трифонов, зарабатывает до 22,6 млн рублей в год. Этот канал, на который подписаны более 120 тыс. человек, стал одной из наиболее популярных площадок по тиражированию фейков о вакцинации и COVID-19.
Первый зампред комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты, руководитель рабочей группы по защите прав пользователей интернета Александр Малькевич отмечал по этому поводу, что на Западе противники вакцинации зарабатывают миллионы долларов США.
Врач назвал случаи обязательной госпитализации при «омикроне»
Маленьким детям, болеющим «омикроном», необходима срочная госпитализация, заявил иммунолог Владимир Болибок.
Болибок заявил, что «еще одно коварство «омикрона» в том, что ковидом стали чаще болеть дети», у них болезнь протекает как ротовирус или энтеровирус, «как кишечная инфекция с кожной сыпью, но в более сильной форме», передает Ura.ru.
Заболевание вызывает серьезное поражение слизистой – от полости рта до толстого кишечника, при этом также могут возникать боли в горле. В таких условиях дети могут отказываться от еды и питья, у них появляются рвота, понос и повышенная температура.
«Если ребенок маленький, то обезвоживание наступает очень быстро, идет потеря сил, возникает слабость, и в таком состоянии он может погибнуть, поэтому таким пациентам необходима срочная госпитализация», – заключил Болибок.
Ранее Роспотребнадзор предупредил об особой опасности «омикрона» для детей.
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В ВОЗ призвали снять ограничения на международные перевозки
Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения призвал снять ограничения на международные перевозки, введенные из-за штамма «омикрон», как неэффективные и способствующие экономическому и социальному стрессу, говорится в заявлении чрезвычайного комитета.
«Неспособность ограничений на поездки, которые были введены после обнаружения варианта «омикрон», предотвратить международное распространение вируса, демонстрирует неэффективность таких мер с течением времени. Ограничительные меры для поездок, к примеру, необходимость ношения масок, тестирование, карантин и требование вакцинации, должны основываться на оценке риска и не возлагать финансовое бремя на путешественников в соответствии со Статьей 40 Международных медико-санитарных правил», – цитирует РИА «Новости» заявление ВОЗ.
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
Из-за неравномерного распределения вакцин в мире ВОЗ вновь призвала «не требовать подтверждения вакцинации от COVID-19 для международных поездок в качестве единственного способа или условия, разрешающего международные поездки».
Эксперты подчеркнули, что хотя существующие вакцины по-прежнему эффективны, они не полностью устраняют риск передачи SARS-CoV-2. Поэтому необходима скоординированная глобальная стратегия для обеспечения защиты населения, подверженного высокому риску, с особым вниманием к странам с низким уровнем вакцинации, особенно тем, где этот показатель ниже 10%.
Также в ВОЗ призвали тщательнее отслеживать передачу COVID-19 между животными и людьми, и вести целенаправленный эпиднадзор за животными, которые потенциально могут быть носителями или резервуарами для вируса.
По оценке ВОЗ, мониторинг в режиме реального времени и обмен данными о передаче и эволюции SARS-Cov-2 у животных поможет глобальному пониманию эпидемиологии вируса, своевременному выявлению новых вариантов в популяциях животных и определению рисков для здоровья населения.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что считает вероятным появление новых вариантов коронавируса в условиях наблюдающегося быстрого распространения штамма «омикрон» в мире.
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В ЕР рассказали о планах поддержки детей с особенностями здоровья
Подготовка программ помощи семьям, в которых растут дети с инвалидностью, – одна из задач народной программы «Единой России», заявила глава комиссии ЕР по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова.
Принятый нижней палатой парламента в первом чтении законопроект позволит поддержать подростков с особенностями здоровья и расширит их возможности, заявила отметила она.
«Документ, внесенный группой сенаторов, очень важен для детей с инвалидностью и детей, потерявших кормильца. До 18 лет они получают социальную доплату к пенсии. Но при временном трудоустройстве, например, во время летних каникул или в свободное от учебы время, это право теряют, как будто уже работают в полную силу. Хотя на самом деле они – еще подростки, которым требуется особое внимание и поддержка государства», – приводятся слова Кузнецовой на сайте ЕР.
По словам вице-спикера нижней палаты парламента, подработка для них играет большую роль не только как заработок, но и как опыт самостоятельного труда и ответственности. Но таких возможностей становится меньше, отметила она.
«В последние годы число подростков с инвалидностью и сирот в возрасте от 14 до 18 лет, которые работают по временным трудовым договорам, стабильно снижается. В 2020 году число временно трудоустроенных сирот снизилось по сравнению с 2018 годом на 39,8%, детей с инвалидностью – на 52,9%, и эта тенденция наметилась еще до пандемии».
Напомним, с предложением о сохранении несовершеннолетним выплаты по потере кормильца и инвалидности в случае трудоустройства «Единая Россия» вышла на первом Социальном онлайн-форуме. По предварительным подсчетам, инициатива партии коснется более миллиона подростков по всей стране. Принятие законопроекта стимулирует подростковую занятость, поможет несовершеннолетним получить профессиональный опыт и адаптировать их к последующей трудовой деятельности.
В «Единой России» пообещали помочь в борьбе с недобросовестными управляющими компаниями
Депутаты от партии «Единая Россия» обсуждают с правительством большой пакет поправок в сфере ЖКХ, в их числе – меры, направленные на борьбу с подделкой протоколов общих собраний собственников многоквартирных домов, сообщила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.
Она отметила, что соответствующие инициативы могут быть внесены в Госдуму в ближайшее время.
«Также мы планируем внести законопроект, который защитит наши права граждан на общедомовое имущество, на те чердаки и подвалы, которые зачастую оказываются в руках третьих лиц, что порой создает неудобства для собственников домов», – приводятся слова Разворотневой на сайте ЕР.
Еще одна важная тема, которой занимается «Единая Россия» и ее фракция в Госдуме – это обеспечение жильем людей с низкими доходами, рассказала зампред комитета.
«Безусловно, приобретение жилья в собственность не должно быть единственным инструментом улучшение жилищных условий. Развитие наемного жилья, обязательное предоставление крыш над головой тем, кто не в состоянии купить – это важнейшая задача. Мы уже сделали первые шаги и подготовили первые предложения в рамках рабочей группы по обеспечению жильем детей-сирот. Я надеюсь, что следующим шагом станет распространение практики развития сектора наемного жилья на всю страну», – резюмировала она.
По словам Разворотневой, реформирование сферы ЖКХ останется одним из приоритетных направлений работы фракции «Единой России» в нижней палате парламента, поскольку депутаты получают большое количество обращений от граждан с жалобами на оказание услуг в сфере управления многоквартирными домами.