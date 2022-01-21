В России за сутки выявили 49,5 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 49513 новых случаев коронавируса, это максимум с начала пандемии, всего в стране зарегистрировано 10,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В штабе сообщили, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 49513, до 10 987 774, говорится в Telegram-канале «СТОПКОРОНАВИРУС.РФ».

Количество госпитализаций составило 9136 человек, на 0,34% меньше по сравнению с 20 января. Выписано 24 719 человек, на 1% больше по сравнению с 20 января. Подтверждено 692 летальных исхода.

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 15 987 против 11 557 днем ранее, до 2 140 914, передает ТАСС.

В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным за все время пандемии. В относительном выражении он составил 0,45%.

Накануне, 20 января, в России выявили 38 850 новых случаев коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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