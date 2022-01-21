Назван процент эффективности самой лучшей защитной маски в России

Самая эффективная медицинская маска из проверенных Роскачеством может задержать 23% вирусов, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении на сайте Роскачества говорится, что «к сожалению, ни одна маска не гарантирует 100% защиты от вирусов, самая эффективная медицинская маска из исследованных задержит 23% вирусов».

Эксперты проверили пропускную способность масок при попадании на них вируса, по размеру сопоставимого с COVID-19. Лучшие результаты в ходе испытаний показала медицинская маска торговой марки «Нетканые материалы» – она пропускает до 77,4% вирусов, худшие – медицинская одноразовая маска «Московского эндокринного завода», чья пропускная способность – 93,9%, то есть она задержит менее 7% вирусов.

При этом по уровню эффективности против бактерий медицинские маски соответствуют ГОСТу.

В ходе исследования специалисты протестировали медицинские маски торговых марок «Кит», «Московский эндокринный завод», «Нетканые материалы», Karo и Sense Professional. Все они были закуплены в онлайн-магазинах, в частности на маркетплейсах.

Все исследованные маски содержали номера регистрационных удостоверений Минздрава, но медицинская маска Karo на момент закупки в марте 2021 года имела просроченное регистрационное удостоверение.

По мнению экспертов, возможно, что на маркетплейсе могут продаваться под видом медицинских товаров подделки и фальсификат. Несмотря на нарушение маркировки, маска Karo соответствовала ГОСТу на медицинские маски.

По данным Роскачества, все исследованные маски могут спровоцировать раздражение кожи. При этом изделия безопасны. Они не содержат формальдегида, ацетальдегида, ацетона, и метанола, а также продемонстрировали удовлетворительные результаты по показателям микробной чистоты.

Ранее было опровергнуто влияние ношения масок на сердечно-сосудистую систему.

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