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В Германии заявили об обиде на Байдена из-за Путина
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В немецких СМИ и политических кругах усиливается критика США – так Европа выражает обиду из-за диалога Джо Байдена с Владимиром Путиным без участия Берлина и Брюсселя, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее в ЕС предложили объединиться вокруг Германии и обойтись без помощи США.
«Риторика немецкой прессы действительно меняется – слышен возмутительный тон в адрес США. СМИ пишут, что Байден сошел с ума или ослеп. Поворот Берлина в сторону эмансипации вызван тем, что Вашингтон пренебрегает европейской позицией в вопросах экономики и безопасности», – пояснил немецкий политолог Александр Рар.
По его словам, Берлин и Брюссель обиделись из-за того, что Байден начал вести диалог с Путиным без участия Европы. «Брюссель боится, что Европу заставят сесть за стол переговоров с Путиным после того, как главные вопросы уже будут решены. Ситуация вынуждает Европу предупреждать: пусть США готовы пойти на мир с Россией, но мы этого делать не будем», – указал эксперт.
Кроме того, напомнил аналитик, Прибалтика и Польша постоянно обращаются к Берлину с запросами о поддержке и с призывами снова надеть «мундир лидера» Европы. «Само по себе возрождение национального самосознания, лидерства и самостоятельности – это хорошо, но, если только это будет осуществлено не за счет России», – подчеркнул собеседник.
Рар также выразил уверенность в том, что в будущем по-настоящему суверенная Европа пойдет на сближение с Россией. «Но при Шольце этого не будет – слишком сильны сейчас либеральные позиции в Германии. Я не исключаю, что сейчас он ведет закрытые консультации с Вашингтоном», – отметил эксперт.
«Кроме того, европейские правящие элиты и их информационные сателлиты, в том числе такие трансатлантисты как Франкенберг из Frankfurter Algemeine Zeitung, не хотят полной независимости Германии от США», – добавил аналитик.
«Германия не против того, чтобы американские ракеты с ядерными боеголовками и дальше находились на немецкой территории, и чтобы США продолжали руководить оборонными вопросами Европы», – указал собеседник.
Ранее обозреватель Frankfurter Algemeine Zeitung Клаус-Дитер Франкенберг заявил, что Европе следует объединиться вокруг Германии, поскольку доверие к США подорвано. Эксперт отметил, что в 2021 году произошли штурм Капитолия и вывод войск стран НАТО из Афганистана. В результате авторитет США оказался подорван как во внутриполитической, так и во внешнеполитической сферах, передает РИА «Новости».
«Многие американцы хотят, чтобы их правительство решало проблемы на местах, а не в отдаленных частях света», причем такой запрос есть и от республиканцев, и от демократов, считает Франкенберг. Приход к власти в США Джо Байдена не избавил мир от сомнений в надежности Вашингтона, уверен автор.
Также Франкенберг напомнил о соперничество США с Россией и Китаем, и обвинил в воинственности Москву и Пекин. По его словам, Европа не хочет противостояния с Россией и не желает быть раздавленной в столкновении США с Китаем.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что одним из самых главных успехов российской внешней политики в 2021 году стало возобновление переговорного процесса с Соединенными Штатами.
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Пушков сделал выводы из переговоров Путина и Байдена
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Сенатор Алексей Пушков сделал выводы из состоявшихся переговоров президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом, указав на острую фазу кризиса в отношениях сторон.
Пушков написал в Telegram, что «кризисы долго вызревают, иногда многие годы, и тяжело разрешаются, можно уже сделать вывод, что мы находимся сейчас в длительной фазе обострения кризиса, вызревавшего с конца 20-го века, когда началось расширение НАТО в направлении границ России».
«Быстрого выхода из него, судя по всему, не предвидится», – отметил он.
Сенатор также указал, что «опьянение от собственной экспансии в Вашингтоне и в целом в НАТО не легкое, а весьма тяжелое: уже не понимают, где должны остановиться».
«Поражения в Ираке, Сирии, Афганистане почти ничему не учат, историю никто не знает. Байден, вероятно, единственный, кто помнит Карибский и Берлинский кризисы. Зато политического самодовольства и идеологического высокомерия – хоть отбавляй. Опасная смесь», – заключил он.
Напомним, телефонный разговор между президентами, предваряющий масштабные консультации о судьбе Украины и НАТО, обе стороны оценили как «полезный».
Известно, в частности, что Путин объяснил Байдену, к чему приведет введение «суперсанкций» против России.
Некоторые западные СМИ написали, что Байден «не поддался на ультиматум Кремля», а сам их разговор ознаменовал начало нового этапа дипломатии. В Италии отметили уверенную позицию российского лидера в этом разговоре.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беседе президентов.
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Путин предупредил Байдена об угрозе полного разрыва отношений России и США
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Глава российского государства Владимир Путин предупредил президента США Джо Байдена, что в случае введения Западом «беспрецедентных санкций» может произойти полный разрыв отношений, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
Как сообщил Ушаков, Байден «упомянул о так называемых масштабных санкциях, о которых уже многие говорят на Западе». Однако он не пояснил, какие именно действия России на российско-украинской границе могут привести к санкциям, «конкретно это не обсуждалось», заявил Ушаков. В Кремле отметили, что «тема обсуждалась и в предыдущем разговоре» 7 декабря, передает ТАСС.
«Наш президент сразу же отреагировал на это: если все-таки Запад решится в тех или иных условиях ввести упомянутые беспрецедентные санкции, то все это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами. И будет нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще», – приводит слова Ушакова РИА «Новости».
Однако, подчеркнул Ушаков, суть нынешнего разговора не в этом, а в том, чтобы продолжить обмен мнениями по тем вопросам, которые Россию «серьезно волнуют». По словам Ушакова, Путин сказал, что Россия придает «очень важное значение» переговорам с США по безопасности, но «переговоры не должны перерасти в болтовню». Москва «ждет не сам переговорный процесс», а «конкретные результаты в соответствии с высказанными, в том числе и на бумаге, озабоченностями». Байден согласился с такой точкой зрения. Оценивая возможные сроки консультаций, в Кремле отметили, что российская сторона «посмотрит, как пойдут переговоры, посмотрит один, два, три раунда, дальше будет делать выводы».
Ушаков сказал, что Кремль доволен телефонным разговором. Разговор «был посвящен полностью вопросам о гарантиях безопасности, конкретные вопросы двусторонней повестки дня не затрагивались». Ушаков считает, что в целом направленность разговора была вполне конструктивной. Помощник президента России подтвердил, что разговор длился 50 минут, разговор начался не в 23.30 мск, а на пять минут позже, потому что «шло техническое подключение со стороны Вашингтона и Москвы, телефонисты виноваты в задержке в пять минут». «Скажу по опыту, пять минут не считаются задержкой», – заявил Ушаков.
Он сказал, что лидеры двух стран «очень субстантивно поговорили, практически все основные темы были затронуты». Президент США при этом продемонстрировал желание «понять логику и суть российских озабоченностей» относительно гарантий безопасности для России. По мнению Ушакова, Байден «достаточно четко сказал, что в Вашингтоне понимают озабоченности России, хотя у них есть и свои озабоченности». Президент США «готов продолжить диалог» с российским лидером. Стороны договорились, что «диалог будет продолжен, кроме того, президенты будут подталкивать переговоры, которые будут вести соответствующие межведомственные команды в Женеве».
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Отвечая на вопрос, чем отличались состоявшаяся телефонная беседа и видеосаммит 7 декабря, Ушаков подчеркнул, что в первом из этих двух контактов Байден предложил назначить ответственных представителей для проведения переговоров по поставленным Россией вопросам. Новый разговор «как раз явился продолжением этой же темы», Байден «хорошо подготовился и сделал весьма содержательные ремарки», сказали в Кремле. Москва изложила «основные принципы, с которыми идет на переговоры предстоящие».
Кроме того, Байден не обозначил конкретные пункты, которые не устраивают США в предложениях России по гарантиям безопасности. Как указал Ушаков, американцы «говорили, что для них неприемлемо передвижение российских войск вдоль украинской границы, они на это делают акцент».
Путин отметил, что Москва будет реагировать на размещение Западом наступательных вооружений у ее границ так же, как это бы сделал Вашингтон в аналогичной ситуации. Путин специально «сделал несколько заходов», чтобы донести до своего коллеги эту ключевую мысль.
Ушаков сообщил, что переговоры по гарантиям безопасности в Вене по линии ОБСЕ начнутся 13 января, Москву будет представлять постпред при этой организации Александр Лукашевич. В консультациях в Брюсселе по линии Россия – НАТО будут участвовать заместители глав внешнеполитического и оборонного ведомств России. Россия с пониманием относится к желанию США привлекать союзников к переговорам о гарантиях безопасности, но главным должен быть прямой диалог с Москвой, сообщил Ушаков.
Напомним, в Белом доме сообщали, что беседа «началась в 15.35 по времени восточного побережья США» (23.35 мск). Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что разговор «начали вовремя». Переговоры продолжались 50 минут.
США сообщали, что обсуждать будут предстоящие дипломатические контакты западных стран с Россией, в том числе контакты России с НАТО и ОБСЕ, а также дипломатические возможности для снижения напряженности вокруг Украины. В Кремле сообщили, что разговор произойдет по инициативе России, целью контактов является обсуждение тех вопросов, которые были обозначены на саммите Россия – США.
Россия пригрозила ответить на «вползание» НАТО на Украину
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Если Запад не прекратит создавать военные угрозы для России, Москва начнет «создавать аналогичные уязвимости» для западных стран, заявил посол России в США Анатолий Антонов, добавив, что «всему есть предел».
Антонов заявил, что Москва намерена «защищать свою безопасность». Он подчеркнул, что «всему есть предел», и если «наши партнеры продолжат формировать военно-стратегические реалии, угрожающие существованию» России, Москва «будет вынуждена создавать аналогичные уязвимости для них». «Мы подошли к той точке, когда отступать некуда», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Foreign Policy.
Для России «военное освоение Украины государствами-участниками НАТО – экзистенциальная угроза», сказал Антонов. Он сравнил политику США в отношении России со «сжиманием пружины», которая «либо ломается, либо выстреливает в обратную сторону». «Что нам делать в этих условиях? Не обращать внимания? Отводить войска вглубь России за Урал?» – сказал он.
Оценивая «шквал критики со стороны НАТО о «российской агрессии» против Украины и Грузии», Антонов сказал, что эта критика «вполне предсказуема», ведь Москва «нанесла удар по планам дальнейшего продвижения к границам России». Подчеркивается, что «с «вползанием» Альянса на украинскую территорию резко возрастают угрозы безопасности России». Антонов пояснил, что «это связано с перспективой появления там ракетных комплексов с минимальным подлетным временем к нашей стране и других дестабилизирующих вооружений».
По его словам, НАТО и России необходимы срочные действия по нормализации безопасности, «принцип равной и неделимой безопасности должен быть восстановлен». Этот принцип «означает, что ни одно государство не вправе укреплять свою безопасность за счет безопасности других». Антонов считает, что «при наличии политической воли это можно легко сделать через выработку серьезных долгосрочных правовых гарантий безопасности».
Россия желает «быть уверена в завтрашнем дне, а для этого» требуются «обязательства США и других стран НАТО не размещать системы вооружений, создающих угрозу для Российской Федерации, на территории соседних с ней стран как не входящих, так и входящих в Североатлантический альянс», сказал посол.
Россия обнародовала проекты соглашений по гарантиям безопасности «во избежание недобросовестных спекуляций». Он подчеркнул, что предложения Москвы «не ущемляют безопасности США и их натовских союзников», а «создают условия для разрядки напряженности в Европе, возрождения доверия и активизации взаимодействия в целях решения глобальных вызовов, таких как борьба с пандемией, нераспространение ОМУ и средств его доставки, восстановление национальных экономик, урегулирование серьезных проблем в рамках климатического досье».
Антонов заявил, что «европейская безопасность» оказалась «на распутье», «и в каком ключе дальше будут развиваться события, зависит от готовности западных коллег к предметному диалогу». Он предупредил, что «попытки «темнить» с целью замотать переговорный процесс контрпродуктивны».
Напомним, глава американского государства Джо Байден заявил президенту России Владимиру Путину об отсутствии у США намерений развертывать на территории Украины ударные наступательные вооружения. Россия рассчитывает получить «твердые правовые гарантии, исключающие продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих систем вооружения в непосредственной близости от российских границ».
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В Китае предсказали уничтожение Россией F-35 в случае их атаки с Черного моря
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Если американские истребители F-35 атакуют Россию с Черного моря, их ждет «большой сюрприз», заявил обозреватель китайского портала Sohu.
Указывается, что США и НАТО продолжают концентрировать войска, в том числе у южных рубежей России, но в Крыму их ждет встреча с модернизированными системами противовоздушной обороны С-300ПМ-2 – улучшенной ПВО, которая оснащена многофункциональной радиолокационной станцией и системой обнаружения и сопровождения малозаметных целей в воздухе.
Как подчеркнул автор материала, С-300ПМ-2 сможет найти истребители-невидимки пятого поколения на расстоянии от 200 до 250 км и запустить по ним ракеты, так что едва F-35 «нарушат российское воздушное пространство, они будут безжалостно сбиты этими установками», передает РИА «Новости».
Подчеркивается, что с Черного моря США и НАТО могут нанести удары по многим важным городам, но российская сеть ПВО, состоящая из С-300, С-400 и С-500, заставит силы Запада одуматься и воздержаться от провокаций.
Напомним, военный эксперт Алексей Леонков указывал, что, несмотря на множество технических недостатков, истребители F-35 способны нести тактическую термоядерную бомбу B-61-12.
Пушков назвал цель публикации списка антироссийских санкций
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Сенатор Алексей Пушков считает, что публикация списка санкций, которые Белый дом намерен ввести против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины, призвана сыграть подрывную роль на переговорах о гарантиях безопасности.
«Публикация списка антироссийских санкций, которую требуют от Байдена экс-послы США в Москве, призвана сыграть подрывную роль на переговорах о гарантиях безопасности. В этом и есть их главное предназначение. Угрозы т.н. «адских санкций» вместо предоставления гарантий России – верное средство срыва переговоров», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее группа из 20 бывших американских дипломатов и сотрудников в сфере нацбезопасности США обратились к президенту Джо Байдену с требованием опубликовать список санкций, которые Белый дом намерен ввести против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
В четверг состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом, он продолжался 50 минут. Президенты обсудили предстоящие переговоры США-РФ 10 января, а также заседание Совета Россия-НАТО и встречу на площадке ОБСЕ.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
Путин озвучил главное пожелание россиянам в новогоднем обращении
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Президент России Владимир Путин в своем новогоднем обращении пожелал всем крепкого здоровья и высказал слова поддержки тем, кто потерял близких из-за пандемии коронавируса. Отдельно он обратился к тем, кто в праздник находится на посту.
В своем обращении Путин отметил, что в уходящем году граждане страны столкнулись с колоссальными вызовами, но научились жить в таких жестких условиях, решать сложные задачи, россияне «смогли это сделать благодаря нашей солидарности», передает ТАСС.
«Вместе продолжали бороться с опасной эпидемией, которая охватила все континенты и пока не отступает. Коварная болезнь унесла десятки тысяч жизней. Хочу выразить слова искренней поддержки всем, кто потерял родных и близких людей», – сказал он.
Президент также отметил, что «всех нас объединяет сейчас надежда на добрые перемены, но мы понимаем, что их невозможно оторвать, отделить от событий уходящего года».
Он отдельно обратился и к тем, кто в праздник «исполняет свой профессиональный воинский долг, спасает и выхаживает больных, находится на боевом посту, обеспечивает правопорядок».
«Встречая Новый год, мы надеемся, что он откроет новые возможности, рассчитываем, конечно, и на удачу, но все же понимаем, что достижение задуманного прежде всего зависит от нас самих, от того, что ставим в приоритет, чем наполняем повседневную жизнь, насколько крепко, активно беремся за дело и добиваемся конкретных, видимых результатов», – также сказал Путин.
По его словам, именно из таких результатов будет складываться реализация общенациональных планов. «Их главная цель – повышение благосостояния и качества жизни людей. Решение именно этих задач сделает Россию еще более сильной», – подчеркнул российский лидер.
«Через несколько секунд наступит Новый год, и во многих семьях, в том числе и у наших соотечественников за пределами России, прозвучит традиционное: «С Новым годом! С новым счастьем!» – сказал он.
Эти простые слова, продолжил Путин, россияне произносят с особым чувством, потому что они передаются из поколения в поколение. «Искренне поздравляю вас! Главное пожелание всем – конечно же, крепкого здоровья. А к нему, уверен, приложатся успехи в работе, в учебе, в творчестве и любимом деле», – дал напутствие глава государства.
Напомним, первыми новогоднее поздравление президента увидели жители Камчатки. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поздравил россиян с Новым годом и Рождеством, пожелав счастья и крепкого здоровья.
Экс-послы США призвали Байдена опубликовать список санкций против России
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Группа из 20 бывших американских дипломатов и сотрудников в сфере нацбезопасности США обратились к президенту Джо Байдену с требованием опубликовать список санкций, которые Белый дом намерен ввести против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
Заявление опубликовано на сайте Атлантического совета – американского аналитического цена, основанного при НАТО в 1961 году. В нем сообщается, что заявление подписали более 20 человек, в том числе бывшие послы США в России Майкл Макфол и Александр Вершбоу, бывший спецпредставитель госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер и политолог Фрэнсис Фукуяма, известный как автор книги «Конец истории», передает РИА «Новости».
«Мы полагаем, что США должны... повлиять на расчеты Кремля относительно потерь и выгод, прежде чем российское руководство остановится на варианте военной эскалации. Этот ответ должен включать список основных и самых болезненных санкций, которые немедленно будут применены в случае нападения на Украину», – говорится в заявлении.
В четверг состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом, он продолжался 50 минут. Президенты обсудили предстоящие переговоры США-РФ 10 января, а также заседание Совета Россия-НАТО и встречу на площадке ОБСЕ.
Известно, в частности, что Путин объяснил Байдену, к чему приведет введение «суперсанкций» против России.
Некоторые западные СМИ написали, что Байден «не поддался на ультиматум Кремля», а сам их разговор ознаменовал начало нового этапа дипломатии. В Италии отметили уверенную позицию российского лидера в этом разговоре.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе.
Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».
Россия пообещала принять меры в случае отсутствия ответа США по гарантиям безопасности
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Россия примет меры для обеспечения стратегического баланса и устранения угроз, если Соединенные Штаты и НАТО в разумные сроки не откликнутся на российские предложения о гарантиях безопасности, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Лавров заявил, что «если в разумный срок конструктивного ответа не последует и Запад продолжит свою агрессивную линию, то Россия будет вынуждена предпринимать все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и устранения неприемлемых угроз нашей безопасности», передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что Россия не даст Западу «замотать» инициативу о гарантиях безопасности в бесконечных дискуссиях.
Кроме того, для Москвы принципиально важно, чтобы высокопоставленные военные США и НАТО участвовали в переговорах по гарантиям безопасности.
Ранее Лавров сообщил, что российские предложения о гарантиях безопасности направлены на создание и юридическое оформление новой системы договоренностей, которая основана на принципе отказа от попыток добиться военного превосходства.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности, там, в частности, прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
В четверг состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе.
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Экс-советница Рейгана Сюзанна Масси получила российское гражданство
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Президент России Владимир Путин дал российское гражданство американской писательнице, бывшему неформальному советнику президента США Рональда Рейгана по СССР Сюзанне Масси.
Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: <…> Масси Сюзанн Рорбах, родившаяся 8 января 1931 года в Соединенных Штатах Америки», – говорится в указе на официальном портале правовой информации.
Этим же указом Путин дал российское гражданство нескольким уроженцам Франции – потомкам эмигрантов из России. Среди них – 80-летний Димитри Корнилофф, 71-летний Серж Алекси (Сергей Алексеевич) Капнист, 41-летний Александр Поль Мурузи и 34-летний Димитрий Лисетт.
Сюзанна Масси – американская писательница, автор бестселлера «Земля Жар-птицы». В 1980-х годах она была неформальным советником Рейгана по Советскому Союзу.
Напомним, Масси в эфире телеканала НТВ обратилась к Путину с просьбой дать ей гражданство РФ, отметив, что она посвятила много лет своей жизни сближению народов России и США. В июне в кулуарах заседания Ливадийского клуба в Крыму Масси сказала журналистам, что гражданство ей нужно для написания книги в России.
Байден выразил надежду на прогресс в переговорах с Россией
Президент США Джо Байден по итогам разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил об ожиданиях прогресса от предстоящих раундов переговоров.
«Я всегда рассчитываю на переговоры и на прогресс», – приводит слова Байдена РИА «Новости» со ссылкой на пресс-пул Белого дома.
Он подчеркнул, что заявил о серьезных санкциях в случае обострения ситуации вокруг Украины. «Мы увеличим присутствие в Европе с союзниками по НАТО», – заявил Байден.
По словам Байдена, в ходе предстоящих раундов переговоров стороны обсудят взаимные обеспокоенности. В ответ на вопрос о том, «могут ли для России последовать санкции, если войска РФ останутся на границе», Байден заявил, что не намерен обсуждать детали переговоров публично.
Ранее в Госдепе заявили о готовности к содержательному диалогу с Россией.
В четверг состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом, он продолжался 50 минут. Президенты обсудили предстоящие переговоры США-РФ 10 января, а также заседание Совета Россия-НАТО и встречу на площадке ОБСЕ.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе.
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В России разрешили использовать водительские права для упрощенной идентификации
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Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на упрощение системы идентификации клиентов финансовых и других организаций, теперь ее можно проводить с использованием водительских прав.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает РИА «Новости».
Документ позволяет любой организации, работающей с денежными переводами или другим имуществом, поручить банку провести идентификацию своих клиентов, в том числе упрощенную.
Ранее этим правом могли воспользоваться только профессиональные участники рынка ценных бумаг. Теперь правом могут воспользоваться операторы мобильной и почтовой связи, страховые брокеры, лизинговые компании, ломбарды.
Для проведения упрощенной идентификации клиента-физлица закон разрешает использовать водительские права, номер которых можно будет указывать в дополнение к паспортным данным. Водительские права – отличная альтернатива СНИЛС и ИНН, которые не всегда под рукой, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
Ранее Путин подписал закон, отменяющий обязательное требование проводить техосмотр личного автомобиля.
Французы восхитились новогодним обращением Путина
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Читатели французской газеты Le Figaro обсудили новогоднее обращение президента России Владимира Путина.
Внимание пользователей привлекла фраза о твердом и последовательном отстаивании национальных интересов, безопасности страны и граждан. Комментаторы решили, что у Путина есть основания делать подобные заявления, передает РИА «Новости».
«Лидер, неуклонно защищающий интересы своей страны. <...> Во Франции об этом можно только мечтать», – считает Dany vda.
«Путин восстановил разрушенную Россию, он разумно и сдержанно ведет себя в отношениях с другими странами, при этом непоколебимо защищая интересы своего государства», – отметил Omar Trecoul.
Кто-то выразил надежду, что глава США Джо Байден воспримет всерьез предупреждения России об «адекватных военно-технических мерах» в ответ на действия США и НАТО.
«НАТО хочет повеселиться, поэтому щекочет русского медведя, нарушая его красные линии, однако последствия этого будут ужасающие», – убеждена Yolanta.
Напомним, президент России Владимир Путин в своем новогоднем обращении пожелал всем крепкого здоровья и высказал слова поддержки тем, кто потерял близких из-за пандемии коронавируса. Отдельно он обратился к тем, кто в праздник находится на посту.
В своем обращении Путин отметил, что в уходящем году граждане страны столкнулись с колоссальными вызовами, но научились жить в таких жестких условиях, решать сложные задачи, россияне «смогли это сделать благодаря нашей солидарности». Президент также отметил, что «всех нас объединяет сейчас надежда на добрые перемены, но мы понимаем, что их невозможно оторвать, отделить от событий уходящего года».
Президенты России и США в ночь на 31 декабря провели телефонный разговор. По информации Кремля, Джо Байден пригрозил «масштабными санкциями» из-за ситуации с Украиной. Владимир Путин ответил, что это будет крупной ошибкой.
В 2021 году новогоднее обращение Путина во второй раз побило рекорд по продолжительности: оно продлилось шесть минут 22 секунды и по объему составило около 700 слов.
Турция озвучила ожидания от переговоров Путина и Байдена
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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал предстоящие переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Чавушоглу напомнил, что лидеры России и США проведут телефонный разговор «для обсуждения украинского кризиса». «На этот раз по инициативе российской стороны», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на 24 TV.
Кроме того, как отметил министр, 10 и 12 января «также состоятся двусторонние контакты в формате Россия–НАТО». Чавушоглу выразил надежду, что «после этих контактов» можно будет ожидать «нормализации ситуации, смягчения». По его словам, «необходимо, чтобы эта напряженность не продолжалась».
Напомним, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что поддержка Анкарой предложений Москвы о гарантиях безопасности могла бы внести реальный вклад в улучшение отношений между Россией и НАТО. Политолог Андрей Кортунов считает, что Анкара может предложить России и НАТО создать своеобразный буфер для деэскалации в Черном море.
В среду Белый дом сообщил, что Байден проведет телефонный разговор с Путиным для обсуждения ряда тем, включая предстоящие дипломатические контакты западных стран с Россией, в том числе контакты России с НАТО и ОБСЕ. В Кремле сообщили, что разговор произойдет по инициативе России для обсуждения тех вопросов, которые были обозначены в ходе недавнего саммита Россия – США.
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Переговоры Путина и Байдена завершились
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден завершили телефонные переговоры, которые продолжались 50 минут, сообщил Белый дом.
Пресс-служба Белого дома сообщила, что ««разговор президента Байдена с президентом Путиным завершился в 16.25 по времени восточного побережья США» (00.25 мск пятницы). Пресс-служба распространила фотографию Байдена, разговаривающего по телефону с Путиным. На снимке Байден сидит за рабочим столом в своем доме в городе Уилмингтон в штате Делавэр, где он проводит выходные, передает ТАСС.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что президенты «закончили» разговор, передает РИА «Новости».
Напомним, в Белом доме сообщали, что беседа «началась в 15.35 по времени восточного побережья США» (23.35 мск). Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что разговор «начали вовремя».
США сообщали, что обсуждать будут предстоящие дипломатические контакты западных стран с Россией, в том числе контакты России с НАТО и ОБСЕ, а также дипломатические возможности для снижения напряженности вокруг Украины. В Кремле сообщили, что разговор произойдет по инициативе России, целью контактов является обсуждение тех вопросов, которые были обозначены на саммите Россия – США.
Лавров заявил о превращении Украины в военный плацдарм против России
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Страны НАТО планомерно превращают Украину в военный плацдарм против России, там создают базы и используют территорию страны для проведения учений, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Лавров заявил, что «государства – члены НАТО планомерно превращают Украину в военный плацдарм против России, строят там свои базы, используют ее территорию для проведения учений, если в этом году было проведено семь таких маневров, то в наступающем, согласно закону, принятому Верховной радой Украины, намечено десять, включая одни круглогодичные», передает РИА «Новости».
Он отметил, что численность задействованных в этих учениях украинских и западных военнослужащих вырастет почти вдвое по сравнению с 2021 годом – до 64 тысяч.
«Все эти учения связаны единым замыслом и имеют антироссийскую направленность. Согласитесь, приведенные факты не настраивают на оптимистичный лад», – подчеркнул министр.
На его взгляд, «длящаяся на Украине уже восьмой год гражданская война далека от завершения», и «власти страны не собираются предпринимать шаги по урегулированию конфликта в Донбассе на безальтернативной основе минского «Комплекса мер».
«К сожалению, мы видим, что милитаристские устремления Киева поддерживают США и другие страны НАТО, поставляющие на Украину оружие и направляющие туда своих военных специалистов», – добавил он.
Лавров подчеркнул, что Запад продолжает поддерживать милитаристские устремления украинских властей, а киевский режим «естественно, воспринимает такую поддержку как карт-бланш на проведение силовой операции». Однако Москва предпримет все меры для защиты сотен тысяч проживающих в Донбассе граждан России и урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем, также на любые возможные военные провокации Киеву будет дан адекватный ответ.
«Продолжим прилагать усилия по разрешению внутриукраинского конфликта политико-дипломатическим путем. Безальтернативной основой для этого остается минский «Комплекс мер», одобренный резолюцией 2202 СБ ООН», – вместе с тем отметил он.
Ранее Лавров заявил, что Россия примет меры в случае отсутствия ответа США по гарантиям безопасности. Напомним, МИД опубликовал проекты договоров Москвы с Вашингтоном и НАТО о гарантиях безопасности, там, в частности, прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
В четверг состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе.
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