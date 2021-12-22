Россия и США подошли к созданию нового порядка в Евразии

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22 декабря, среда  |  Последнее обновление — 14:59  |  vz.ru
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Морозы в Европе добавили жару в энергетический кризис Иван Руднев/РИА «Новости»
Впервые в истории Европы стоимость газа превысила 2150 долларов за тысячу кубометров. В Европе делают намеки, а Украина напрямую винит в этом Газпром, который якобы намеренно снижает поставки газа через Польшу и Украину в ЕС ради запуска «Северного потока – 2». Однако никто не обращает внимание на то, что европейским покупателям сейчас нет смысла покупать лишние объемы газа. Подробности...
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«Бомбу» Ленина в основании СССР хотел взорвать Берия

Как марксист, Ленин верил в мировую революцию. Сталин не верил Общественное достояние
С развала СССР прошло ровно тридцать лет. Самоуничтожение могучей ядерной державы стало возможным, поскольку Ленин в 1923 году взял верх над Сталиным, но могло случиться гораздо раньше, если бы Хрущев не расстрелял Берию. В основание советского государства с его первых дней была заложена «бомба», которая ждала своего часа долгие 70 лет. Подробности...
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Полк МиГ-31 с «Кинжалами» способен усмирить Украину

Страна видела как минимум несколько самолетов с «Кинжалами». А нужно их гораздо больше Антон Денисов/РИА Новости
В российских Вооруженных силах впервые появилась строевая часть, оснащенная гиперзвуковым оружием воздушного базирования. Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, сформирован целый полк самолетов МиГ-31, вооруженных ракетой «Кинжал». С одной стороны, это очень важная новость. С другой, неизвестно, когда полк станет полноценной боевой единицей. Почему? Подробности...
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Зеленскому придется повторить «преступления Порошенко»

Зеленский сводит с Порошенко последние счеты Vadim Ghirda/AP/ТАСС
Генпрокуратура Украины подробно рассказала, почему, с ее точки зрения, бывший президент страны Петр Порошенко – изменник, а также главарь и спонсор террористических организаций. Ирония в том, что именно такими «преступными действиями» Порошенко спасал Украину от энергетического коллапса. Как такое произошло и почему Зеленский должен как можно скорее делать то же самое? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Как связаны Минские соглашения и российские предложения по безопасности

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Сергей Миркин, журналист, Донецк
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Чем ответить на агрессию НАТО в Черном море

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Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
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Новая глава МИД ФРГ приведет к войне всех против всех

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Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
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    Россия и США подошли к созданию нового порядка в Евразии

    Москва заявила о формировании трех треков переговоров по гарантиям безопасности
    		   22 декабря 2021, 14:24
    Фото: Владимир Трефилов/РИА «Новости»
    Текст: Елена Лексина,
    Рафаэль Фахрутдинов

    Москва и Вашингтон заявили о готовности начать переговоры по гарантиям безопасности в начале 2022 года. Однако в США сразу оговорились, что в российских предложениях есть «некоторые непроходные элементы». Какие вопросы Вашингтон может посчитать неприемлемыми и как Москве на это реагировать?

    Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти США готовы использовать для переговоров по безопасности различные каналы, в том числе диалог по стратегической стабильности с Россией. По его словам, власти США рассчитывают, что переговоры с Россией по безопасности начнутся вскоре после Нового года.

    «Мы готовы к дипломатическому взаимодействию через множество каналов: через существующий диалог по стратегической стабильности между Россией и США, через Совет Россия – НАТО по вопросам, в особенности касающимся НАТО, а также через ОБСЕ», – цитирует ТАСС Блинкена.

    «Думаю, довольно рано в следующем году вы увидите взаимодействие во всех этих сферах, чтобы понять, можем ли мы продвинуться вперед путем дипломатии по вызывающим разногласия вопросам», – отметил он.

    Глава Госдепа также указал, что «есть некоторые весьма очевидные непроходные элементы» в предложениях России. «Но могут быть и другие вопросы, которые уместно обсуждать. Так же как есть то, что мы положим на стол переговоров, на что необходимо ответить России», ­– пояснил госсекретарь.

    Напомним, МИД России распространил два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. Позже газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европа испугалась прямых переговоров России и США о гарантиях безопасности.

    В то же время президент России обвинил США в сложившейся напряженности в Европе. «Серьезную озабоченность вызывает наращивание непосредственно у российских границ военной группировки США и НАТО, а также проведение крупномасштабных учений, в том числе незапланированных, нас крайне беспокоит, что вблизи России идет развертывание элементов глобальной ПРО США», – пояснил Владимир Путин.

    Он также подчеркнул, что Москве «нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии, но мы с вами их хорошо знаем (...) этому нельзя верить, никаким юридическим гарантиям, потому что Соединенные Штаты легко выходят из всех международных договоров, которые им по той или иной причине становятся неинтересными».

    Глава государства отметил, что президент США Джо Байден в ходе переговоров сам предложил назначить ответственных за переговоры по стабильности. «В ответ на его предложения мы и направили наши проекты, которые исключили бы дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с нами странах ударных наступательных систем вооружения», – рассказал Путин.

    Таким образом, ответ Блинкена можно расценить как начало диалога с Россией, причем без Евросоюза, считает политолог-американист Дмитрий Дробницкий. «На мой взгляд, основной контакт России и США идет по линии непосредственно помощников глав двух государств. Причем, по сути, дело уже сделано: Россия обозначила базовое условие – по поводу нерасширения НАТО на Восток, и теперь США оценивают его», – добавил собеседник.

    По его словам, главное в этой ситуации – явочное признание Вашингтоном того факта, что у России может быть своя сфера интересов и готовность обсуждать «красные линии», прочерченные Москвой. «А слова Блинкена касаются обсуждения уже технических деталей – размещения ракет, войск и прочего», – сказал эксперт.

    Собеседник указал: если Москва и Вашингтон подпишут в итоге договор – это станет частью нового порядка в Евразии, в рамках которого будет решена проблема по размещению всякого рода стратегических вооружений. «Причем, заметьте, все уже произошло без участия Евросоюза. Для США Европа – это вино, сыр и курорты, но никак не геостратегический партнер», – добавил политолог.

    «В российско-американских отношениях есть вопросы, которые формально выходят за их рамки. В частности, это касается расширения НАТО на Восток и обязательства по неразмещению военной инфраструктуры альянса на Украине. Это, по мнению США, должно решаться в рамках переговоров России и НАТО», – пояснил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. В целом, по мнению политолога,

    США постараются уйти от обсуждения этих вопросов с Россией в двустороннем формате, заявив, что в вопросах европейской безопасности они хоть и важный игрок, но не единственный.

    Однако США будут готовы обсуждать с Россией вопросы ограничения стратегических вооружений: возможность подписания следующего договора после СНВ-3 и размещение нового поколения ракет средней и меньшей дальности в Европе. «Но если не будет принято никаких договоренностей по НАТО, это создаст неблагоприятный фон и для обсуждения этих вопросов. Так что полностью развести расширение НАТО и стратегическую стабильность не получится», – полагает собеседник.

    «При этом если США выскажут союзникам свои предложения, то велика вероятность, что их учтут. По крайней мере, так было до сих пор. Теоретически Байден может взять на себя обязательство перед Россией ветировать решения союзников по НАТО по вопросам расширения альянса», – предположил политолог, назвав такой вариант сомнительным с точки зрения юридических гарантий.

    «Подобное мы видели даже тогда, когда Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном, хотя Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был зафиксирован в том числе и в качестве резолюции Генассамблеи ООН, – напомнил Кортунов. – То есть обещание Байдена не будет юридически обязывающим. Кроме того, США пока не хотят обсуждать с Россией расширение НАТО, потому что для них это вопрос принципа».

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    В связи с этим политолог прогнозирует, что США не дадут России юридически обязывающих гарантий по нерасширению НАТО на Восток. Именно это, вероятно, подразумевает Блинкен, когда говорит о «непроходных элементах» в предложениях Москвы. «Вместо этого могут быть какие-то договоренности о моратории на расширение альянса, но в любом случае этот вопрос не будет первостепенным для американской стороны», – резюмировал Кортунов.

    Добавим, что в среду МИД России сообщил о предварительном графике переговоров с США, который отчасти подтверждает соответствующие слова Блинкена. «В самом начале следующего года первым раундом должен быть двусторонний контакт между нашими и американскими переговорщиками, после чего тоже в январе мы хотим задействовать переговорную площадку и для обсуждения второго документа, проекта соглашения между Россией и странами НАТО», – пояснил глава МИД Сергей Лаввров.

    «Мы также будем выносить вопрос о гарантиях безопасности и на площадку Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)», – сказал министр, указав на то, что сейчас «вырисовывается три трека переговоров по гарантиям безопасности». При этом выйти на эти договоренности удалось благодаря «серии разговоров на уровне внешнеполитических помощников президентов России и США», уточнил Лавров.

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