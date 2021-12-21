Путин обвинил США в сложившейся напряженности в Европе

|
21 декабря, вторник | Последнее обновление — 16:04 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин: США могут попытаться подтолкнуть Украину к нападению на Крым
Разделы
В этот грозный час всё, о чем хватает смелости сказать нашей культурной элите в лицо власти – то, что Сокуров сказал Путину? Это, во-первых, просто смешно. Во-вторых, грустно. А в-третьих, очень тревожно.
Подробности...
Дети в семью приходят, как дар Бога, через близость между супругами, которые намерены быть родителями этого ребенка, растить его и о нем заботиться. Он слишком драгоценен, чтобы его можно было купить за деньги.
Подробности...
«Начальник Генштаба неожиданно предлагает, чтобы Россия на все времена в одностороннем порядке отказалась от тяжелых бомбардировщиков как от класса вооружения. В том числе – от Ту-160, Ту-95-МС».
Подробности...
Юбилейный конкурс «Мисс Америка – 2022» выиграла 20-летняя Эмма Бройлес из Аляски. Она поразила судейскую коллегию своей откровенностью и интеллектом во время решающей части конкурса, когда тройку финалисток спросили, что они будут делать в реальной жизни. За корону боролись 50 самых красивых девушек страны
Подробности...
На Новосибирском авиазаводе имени Чкалова прошла выкатка первого летного образца новейшего ударного беспилотника С-70 «Охотник». Уникальное плоское сопло существенно снизит заметность аппарата и его уязвимость для ракет противника
Подробности...
В израильском городе Эйлат завершился финальный этап международного конкурса красоты «Мисс Вселенная – 2021». Победительницей стала 21-летняя Харнааз Сандху из Индии. В юбилейном 70-м конкурсе приняли участие девушки из 80 стран. Россию представляла Ралина Арабова – обладательница титулов «Мисс Татарстан – 2019» и «Вторая вице-мисс Россия – 2019»
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Путин обвинил США в сложившейся напряженности в Европе
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Сложившаяся сегодня напряженность в Европе – это вина США, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
«То, что сейчас происходит, та напряженность, которая складывается в Европе – это их вина. На каждом шаге Россия была вынуждена как-то отвечать, на каждом шаге ситуация постоянно как-то ухудшалась и ухудшалась, деградировала и деградировала. Вот сегодня мы в такой ситуации, когда вынуждены что-то решать», – передает РИА «Новости» его слова.
При этом он уточнил, что Россия не требует для себя особых условий, выступает за равную и неделимую безопасность на всем евразийском пространстве. «Хочу вновь подчеркнуть: мы не требуем для себя каких-то особых, эксклюзивных условий. Россия выступает за равную и неделимую безопасность на всем евразийском пространстве», – сказал глава государства.
Ранее российский лидер заявил, что в Москве обеспокоены размещением вблизи границ страны элементов глобальной противоракетной обороны США, нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии, однако верить им до конца нельзя. Он также заявил, что Москва будет предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги США.
В МИДе вспомнили «должок» Вашингтона перед Москвой
|
|
Москва настаивает, что Вашингтон должен начать воспринимать Россию как равноправного партнера, заявил в понедельник замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Самый большой должок за США – это научиться воспринимать Россию как партнера, с которым можно и нужно вести взаимоуважительный диалог, договариваться на основе баланса интересов, а не через навязывание каких-то своих односторонних схем или выдвижение ультиматумов. По всем направлениям», – цитирует его РИА «Новости».
Также Рябков с иронией прокомментировал не подкрепленные фактами утверждения американских СМИ о том, что президент США Джо Байден якобы дал своей администрации указание срочно предотвратить «вторжение» России на Украину.
Отвечая на вопрос журналистов, как он может прокомментировать эти сообщения, Рябков сказал: «Никак». «Здесь нечего обеспечивать. Если у администрации (США) нет других забот, то, наверное, этим тоже можно заниматься», – добавил Рябков.
Ранее МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. Российская сторона готова начать переговоры по гарантиям безопасности уже завтра.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение – и в том числе присоединение Украины к Североатлантическому блоку. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Российский дипломат предупредил «лису» из НАТО
|
|
Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» подчеркнул, что действия Запада, затрагивающие вопросы безопасности России, больше не будут оставаться безнаказанными.
«Лиса больше лазить в курятник не будет, потому что вместо лисодава уже вырос большой волкодав», – цитирует его РИА «Новости».
Он также добавил, что Москва ни при каких условиях не допустит размещения инфраструктуры НАТО на Украине и в Грузии.
«Думаю, да. Или ответ будет совсем другой», – сказал Гаврилов, подтверждая, что Россия ни при каких обстоятельствах не пойдет на то, чтобы ее «заболтали» и чтобы инфраструктура альянса была размещена на Украине и в Грузии.
Ранее МИД распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО.
Проект предлагает, что альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение – и в том числе присоединение Украины к Североатлантическому блоку. Кроме того, Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии.
Также альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Путин заявил о полном праве России отвечать на недружественные шаги США военными мерами
|
|
Президент Владимир Путин заявил во время расширенного заседания коллегии Министерства обороны России, что Москва будет предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги США.
«Разумеется, как уже отмечал, в случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег, мы будем предпринимать адекватные ответные военно-технические меры, на недружественные шаги – жестко реагировать. И, хочу подчеркнуть, имеем на это полное право, имеем полное право на действия, призванные обеспечить безопасность и суверенитет России», – цитирует Путина РИА «Новости».
Президент также добавил, что манипуляции со стороны Запада, прикрывающиеся принципами международного права, надоели.
Путин отметил, что страны Запада под разными предлогами, в том числе с целью обеспечить свою собственную безопасность, действуют «за тысячи километров от своей национальной территории».
«И когда им мешает международное право и Устав ООН, объявляют это все устаревшим, ненужным. А когда соответствует что-то их интересам, сразу ссылаются на нормы международного права, на Устав ООН, на гуманитарные права международные и так далее. Эти манипуляции надоели», – заявил президент.
Накануне представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты представят свой список предложений в ответ на предложения российской стороны по НАТО и безопасности в Европе.
Ранее МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
США решили составить «перечень озабоченностей» действиями России
|
|
Соединенные Штаты представят свой «перечень озабоченностей» российскими действиями, сообщил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя развитие событий после предъявления России своих предложений по безопасности в Европе.
По его словам, в Белом доме «не увидели со стороны России действий, которые снизили бы обеспокоенность США», передает ТАСС.
«Как все знают, Россия представила свой список обеспокоенностей действиями США и НАТО. Мы намерены вместе с европейскими союзниками и партнерами представить свои обеспокоенности действиями России, которые, как мы считаем, наносят вред наши общим интересам и ценностям», – сказал он.
При этом Прайс отметил, что США готовы к дипломатической работе с Россией, но конкретные планы по выстраиванию двусторонних отношений пока не раскрыл.
«Россия представила свои обеспокоенности, у нас есть свои. Когда у нас будут дополнительные детали о том, как мы будем это все обсуждать, мы сообщим», – заключил он.
Ранее МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. Российская сторона готова начать переговоры по гарантиям безопасности уже завтра.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение – и в том числе присоединение Украины к Североатлантическому блоку. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Россия сформировала делегацию для переговоров по гарантиям безопасности
|
|
Делегация России для переговоров по гарантиям безопасности сформирована, Москва готова приступить к диалогу максимально быстро, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
«Мы открыты к диалогу и переговорному процессу и готовы это делать максимально быстро. Это очень серьезно. Наша делегация сформирована», – рассказал он ТАСС.
Он также подчеркнул, что предложенные Россией Североатлантическому альянсу и США документы, закрепляющие гарантии безопасности России, не являются ультиматумом, это приглашение к серьезному разговору.
Ранее МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. Российская сторона готова начать переговоры по гарантиям безопасности уже завтра.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение – и в том числе присоединение Украины к Североатлантическому блоку. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Политолог: Предложение России по гарантиям безопасности застало США врасплох
|
|
«Американцы как минимум понимают, что обсуждать с Россией ее требования по НАТО нужно. Это позитивный сигнал. Но их ответ пока выглядит растерянным», – сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее в Госдепе пообещали озвучить «обеспокоенности действиями Москвы» в ответ на ее пакет предложений по гарантиям безопасности.
«Ответ американской стороны – очень прозрачный намек на готовность Вашингтона говорить с нами на заявленные темы. Это не означает, что американцы согласны на предложения России, но у некоторой части внешнеполитического истеблишмента Штатов есть настрой на конструктивный диалог», – подчеркнул политолог-американист Малек Дудаков.
По его мнению, Соединенные Штаты «были застигнуты врасплох очень откровенными российскими предложениями». «Сейчас мы наблюдаем растерянную реакцию Вашингтона», – считает эксперт.
«Что касается озабоченностей, которые могут высказать США, то в первую очередь они будут касаться Украины. Вашингтон хочет получить от Москвы гарантии того, что Россия не начнет военное наступление, которое якобы готовилось», – предположил собеседник.
«Кроме того, наверняка американцы затронут проблемы размещения российских ракет в Белоруссии и Калининградской области. Вполне возможно, что они поднимут тему военных учений России на западных рубежах, в том числе опять же на белорусской территории», – продолжил Дудаков.
Помимо прочего, Штаты могут «добавить вопросы», которые больше связаны с их внутренней политикой. «Речь про кибербезопасность. По мнению американцев, обычно от нас идут все эти «замечательные» хакерские атаки, – с иронией заметил политолог. – Все, что связано с «вмешательством» Москвы в американскую внутреннюю политику, дискутируется постоянно». «Наши партнеры готовы серьезно говорить. Но не стоит ждать, что Россия будет готова согласиться на ответные предложения американских коллег», – заключил Дудаков.
-
Накануне представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты представят свой список предложений в ответ на предложения российской стороны по НАТО и безопасности в Европе.
«Как все знают, Россия представила свой список обеспокоенностей действиями США и НАТО. Мы намерены вместе с европейскими союзниками и партнерами представить свои обеспокоенности действиями России, которые, как мы считаем, наносят вред нашим общим интересам и ценностям», – сказал он и добавил, что Вашингтон готов к дипломатической работе в Москве.
Замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщал, что Россия сформировала делегацию для переговоров по гарантиям безопасности и «готова это делать максимально быстро». «Самый большой должок за США – это научиться воспринимать Россию как партнера, с которым можно и нужно вести взаимоуважительный диалог, договариваться на основе баланса интересов, а не через навязывание каких-то своих односторонних схем или выдвижение ультиматумов. По всем направлениям», – добавил он.
Ранее МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Шойгу заявил о подготовке американскими ЧВК провокации с химикатами в Донбассе
|
|
Частные военные компании США, находящиеся в Донецкой области, готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины, заявил министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны с участием президента Владимира Путина.
«Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами», – передает РИА «Новости» его слова.
По данным Минобороны, более 120 сотрудников американских частных военных компаний присутствуют в Донецкой области, они оборудуют огневые позиции, готовят украинский спецназ.
По словам Шойгу, «установлено присутствие более 120 сотрудников американских ЧВК в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области». «Они оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил специальных операций и радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям», – сказал министр.
Ранее на заседании Путин оценил значение присутствия российских военных в Сирии, отметив, что оно вносит ощутимый вклад в укрепление стабильности в этой стране.
Путин: Долгосрочным гарантиям США верить нельзя
|
|
В России обеспокоены размещением вблизи границ страны элементов глобальной противоракетной обороны США, нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии, однако верить им до конца тоже нельзя, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны.
Путин заявил, что «серьезную озабоченность вызывает наращивание непосредственно у российских границ военной группировки США и НАТО, а также проведение крупномасштабных учений, в том числе незапланированных, нас крайне беспокоит, что вблизи России идет развертывание элементов глобальной ПРО США», передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что Москве «нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии, но мы с вами их хорошо знаем (...) этому нельзя верить, никаким юридическим гарантиям, потому что Соединенные Штаты легко выходят из всех международных договоров, которые им по той или иной причине становятся неинтересными».
Глава государства отметил, что президент США Джо Байден в ходе переговоров сам предложил назначить ответственных за переговоры по стабильности.
«В ответ на его предложения мы и направили наши проекты, которые исключили бы дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с нами странах ударных наступательных систем вооружения», – добавил Путин.
Ранее Путин заявил, что Москва будет предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги США.
До этого представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты представят свой список предложений в ответ на предложения российской стороны по НАТО и безопасности в Европе.
Напомним, МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО.
Предлагается следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Белый дом разъяснил рекомендацию Госдепа отказаться от поездок на Украину
Рекомендация Госдепартамента гражданам США воздержаться от поездок на Украину была сделана с целью «предоставить дополнительные сведения» к уже имеющимся тезисам, заявила представитель Белого дома Дженнифер Псаки.
«Из-за COVID–19 рекомендация в отношении отказа от поездок на Украину действовала раньше, и она остается, госдепартамент обновил ее с упоминанием наращивания российских военных сил на границе с Украиной лишь с тем чтобы дать дополнительную информацию», – цитирует РИА «Новости» Псаки.
Официальный представитель администрации президента США подчеркнула, что «обновленная рекомендация – это свидетельство «прозрачности» и «попытка дать уже имеющуюся информацию напрямую».
Однако на вопрос представителей СМИ, появилась ли у Вашингтона новые свидетельства об эскалации ситуации на границе с Украиной, она не ответила.
Ранее Госдепартамент США рекомендовал американцам воздержаться от поездок на Украину из-за пандемии COVID-19, а также из-за якобы «возросших угроз со стороны России».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт предположил «перечень озабоченностей» США из-за России
|
|
«В списке «озабоченностей» США, скорее всего, будет присутствовать все, за что Россию осуждали в последние годы: от Абхазии и Южной Осетии до Украины и Крыма», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее представитель Госдепа США Нед Прайс сообщил, что США представят свой «перечень озабоченностей» российскими действиями.
«Решение США подготовить свой список «озабоченностей», конечно, можно рассматривать как первый намек на ответ на российские предложения по гарантиям безопасности. Но здесь надо понимать, что такого рода ответ – это попытка замотать всю эту историю в бесконечной переписке», – считает программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.
«Совершенно ясно, что американцы выставят список совершенно неприемлемых для России требований, которые будут противоположны всему, о чем говорит Москва. Так что это основной смысл и месседж происходящего», – уверен собеседник.
Вместе с тем эксперт призвал «не впадать в уныние от кажущейся безнадежности ситуации». «Сам факт начала дискуссии для дипломатии – а мы же хотим, чтобы отношения России и США развивались дипломатическим, а не военным путем – уже некий позитив даже при условии, что позиции сторон не совпадают», – полагает Бордачев.
Согласно прогнозу политолога, в списке «озабоченностей» США будет фигурировать все, за что Россию осуждали в последние годы. «Скорее всего, там будет и Абхазия, и Южная Осетия, и Донбасс, и Крым, и Белоруссия. Также Москве может быть предъявлено якобы нарушение каких-либо международных соглашений, то есть буквально все», – заключил собеседник.
-
В понедельник вечером представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил
, что Соединенные Штаты представят свой «перечень озабоченностей» российскими действиями. По его словам, в Белом доме «не увидели со стороны России действий, которые снизили бы обеспокоенность США».
«Как все знают, Россия представила свой список обеспокоенностей действиями США и НАТО. Мы намерены вместе с европейскими союзниками и партнерами представить свои обеспокоенности действиями России, которые, как мы считаем, наносят вред нашим общим интересам и ценностям», – сказал он.
При этом Прайс отметил, что США готовы к дипломатической работе с Россией, но конкретные планы по выстраиванию двусторонних отношений пока не раскрыл. «Россия представила свои обеспокоенности, у нас есть свои. Когда у нас будут дополнительные детали о том, как мы будем это все обсуждать, мы сообщим», – заключил он.
Напомним, в минувшую пятницу МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Также в соглашения включены положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга. Москва призвала Вашингтон срочно дать ответ на предложения по безопасности. Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась в том, почему Европа испугалась прямых переговоров России и США о гарантиях безопасности.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин обратился к участникам съезда движения «Народный фронт «За Россию»
Президент Владимир Путин обратился к участникам и гостям IV съезда Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию», отметив успехи активистов, передает пресс-служба Кремля.
Путин отметил, что «за прошедшие десять лет «Народный фронт» прошел большой путь, объединил вокруг своих масштабных, востребованных временем задач многие авторитетные общественные организации, а главное – сотни тысяч неравнодушных людей во всех регионах страны», говорится в сообщении на сайте Кремля.
«Важно, что вы не только контролируете эффективность работы органов власти всех уровней, честно и откровенно обозначаете проблемы, но и активно включаетесь в их решение в интересах граждан. Среди ключевых инициатив ОНФ – поддержка волонтерского движения, организация бесплатного питания для учеников начальных классов и дополнительных выплат врачам, введение института экологических инспекторов», – добавил он.
Президент особо отметил «запуск проекта #МыВместе, который служит консолидации общества в борьбе с опасной эпидемией на основе ценностей солидарности и взаимопомощи».
«И конечно, благодарен вам за кропотливую, неформальную, настойчивую работу с миллионами обращений граждан, поступающих на «Прямую линию». Уверен, что в ходе вашего съезда прозвучат предложения, которые станут значимой, неотъемлемой частью общенациональной повестки, будут содействовать повышению результативности деятельности органов власти», – заключил глава государства, пожелав движению «успехов и всего самого доброго».
Пушков указал на неравноценность «озабоченностей» России и США
|
|
«Для Вашингтона решение составить свой список претензий – это способ затянуть переговоры по гарантиям безопасности с Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Ранее представитель Госдепа США Нед Прайс сообщил, что США представят свой «перечень озабоченностей» российскими действиями.
«Главное, что заявил представитель Госдепа: никаких переговоров без союзников и партнеров США проводить с Россией не будут. На мой взгляд, это резко сужает возможность достижения каких-либо договоренностей, потому что переговоры с участием польско-балтийского блока и Украины заведомо обречены на провал», – полагает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
«Если США занимают позицию такого рода, то они фактически дают нам понять, что согласны с подходами поляков, прибалтов и украинцев. А если все так, то перспектив у переговоров просто нет», – уверен собеседник. В этой связи сенатор напомнил о недавних заявлениях министров обороны стран Восточной и Северной Европы, суть которых сводилась к тому, что предложения России о гарантиях безопасности являются неприемлемыми.
При этом, по словам Пушкова, «перечень озабоченностей» США не может быть сравним с российским. «Если продвижение НАТО на восток и военные маневры США у наших границ напрямую угрожают нашей безопасности, то никаких аналогичных действий мы у американских границ не предпринимаем. В результате их «обеспокоенности» будут касаться не американской безопасности, а ситуации за океаном – за несколько тысяч миль от США, где Соединенным Штатам ничто не угрожает. Так что это изначально неравноценные перечни», – полагает сенатор.
«На мой взгляд, для Вашингтона это способ затянуть переговоры в духе «вы нам выставили претензии – мы вам выставим контрпретензии». После этого они будут долго стоять на своих позициях. А суть политики США состоит главным образом в том, чтобы Россия молча сидела и наблюдала, как США превращают Украину в антироссийский военный плацдарм», – заключил Пушков.
-
В понедельник вечером представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил
, что Соединенные Штаты представят свой «перечень озабоченностей» российскими действиями. По его словам, в Белом доме «не увидели со стороны России действий, которые снизили бы обеспокоенность США».
«Как все знают, Россия представила свой список обеспокоенностей действиями США и НАТО. Мы намерены вместе с европейскими союзниками и партнерами представить свои обеспокоенности действиями России, которые, как мы считаем, наносят вред наши общим интересам и ценностям», – сказал он.
При этом Прайс отметил, что США готовы к дипломатической работе с Россией, но конкретные планы по выстраиванию двусторонних отношений пока не раскрыл. «Россия представила свои обеспокоенности, у нас есть свои. Когда у нас будут дополнительные детали о том, как мы будем это все обсуждать, мы сообщим», – заключил он.
Напомним, в минувшую пятницу МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Также в соглашения включены положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга. Москва призвала Вашингтон срочно дать ответ на предложения по безопасности. Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась в том, почему Европа испугалась прямых переговоров России и США о гарантиях безопасности.
Позже эксперты газеты ВЗГЛЯД предположили «перечень озабоченностей» США из-за России и отметили, что предложения Москвы по гарантиям безопасности застали США врасплох.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин назвал расширение НАТО на восток результатом неграмотного анализа
Президент Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Министерства обороны, назвал расширение НАТО на восток эйфорией, которую западные страны испытали после холодной войны.
Путин напомнил о действиях Запада, которые были предприняты в 1990-х – начале 2000-х годов и создавали проблемы для России. «Иногда задаешься вопросом: а зачем они это все делали в тех условиях? Непонятно. Я думаю, что от эйфории в связи с победой в так называемой холодной войне или с так называемой победой в холодной войне. И из неправильной, неверной оценки ситуации на тот момент времени и неграмотного, неправильного анализа возможных вариантов развития ситуации», – цитирует его ТАСС.
По мнению главы государства, других причин нет.
Накануне представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты представят свой список предложений в ответ на предложения российской стороны по НАТО и безопасности в Европе.
Ранее МИД распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Американцам рекомендовали не ездить на Украину из-за «угрозы от России»
Госдепартамент США рекомендовал американцам воздержаться от поездок на Украину из-за пандемии COVID-19, а также из-за якобы «возросших угроз со стороны России».
«Госдепартамент продолжает рекомендовать американским гражданам <...> пересмотреть решение о поездке [на Украину] в связи с возросшими угрозами со стороны России. Проявляйте повышенную осторожность из-за преступности и гражданских беспорядков», – следует из материала пресс-службы внешнеполитического ведомства, передает ТАСС.
Уточняется, что в Крыму и Донбассе, которые по мнению американских властей являются украинской территорией, «наблюдается повышенный риск».
«Граждане США должны знать о сообщениях, согласно которым Россия планирует серьезные военные действия против Украины. Гражданам США также следует помнить, что условия безопасности, особенно вдоль границ Украины, в оккупированном Россией Крыму и на контролируемой Россией восточной части Украины, непредсказуемы и могут ухудшиться без предварительных предупреждений», – говорится в документе.
По мнению представителей Госдепа, американцы, которые все же решили поехать на Украину, должны иметь в виду, что военные действия серьезно повлияют на способность посольства США оказывать помощь гражданам при выезде из страны.
В заявлении также указано, что Белый дом «ограничивает поездки госслужащих в восточные районы Донецкой и Луганской областей и прилегающие регионы».
Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин: Американские специалисты ходили на ядерные объекты России, как на работу
Президент Владимир Путин заявил, что в начале 1990-х флаг США стоял на столах у американских специалистов, которые раньше ходили, как на работу, на ядерные объекты России.
«Говорил уже публично и еще раз скажу, напомню: на объектах ядерного оружейного комплекса России сидели на постоянной основе американские специалисты, на работу туда ходили каждый день. Столы стояли там рабочие и флаг США. Ну куда больше, чего еще надо?», – цитирует РИА «Новости» заявление Путина на расширенном заседании коллегии Минобороны.
По его словам, в правительстве России тогда работали союзники из США, кадровые сотрудники ЦРУ, советовали.
Ранее Путин рассказал, как вычищал из правительства сотрудников ЦРУ.
|
|