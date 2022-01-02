Найден способ изменить отношение США к России

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Как Гайдар придумал для России «шоковую терапию»

Гайдар руководил правительством всего лишь год, однако успел стать «отцом» новой экономики Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press
«Миллионы россиян в одночасье стали нищими». «С Россией как с высокотехнологичной страной было покончено». Такими словами теперь специалисты оценивают событие, произошедшее ровно 30 лет назад. На рассвете 2 января 1992 года стартовала гайдаровская реформа, известная также как «шоковая терапия». Почему же теперь соратники Гайдара говорят, что гордятся собой? Подробности...
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Пять главных политических событий 2022 года

2021-й был непростым, 2022-й будет еще сложнее Станислав Красильников/ТАСС
Каким станет для международной политики 2022-й, мы поймем примерно через год. Но некоторые его вехи можно определить уже сейчас. Газета ВЗГЛЯД выбрала пять событий как регионального, так и исторического значения, способных изменить судьбу России и других ведущих держав планеты. Подробности...
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Военной службе добавили комфорта

Столовые в воинских частях полностью преобразились Сергей Пивоваров/РИА «Новости»
«Служить в рядах Российской армии стало по-настоящему почетно и престижно», – заявил в новогоднем поздравлении к военнослужащим министр обороны Сергей Шойгу. И причиной таких перемен стало не только поступление новых образцов вооружений, не только успех операции в Сирии и грандиозные учения последнего времени. Российская армия сильно изменилась в еще одном очень важном аспекте. Подробности...
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2021-й стал лучшим годом для бездельников

Многие жители Запада больше вообще не хотят работать Zuma/ТАСС
Десятки миллионов людей во всем мире отказываются искать себе работу – и это стало одной из главных тенденций уходящего года для западных стран. Происходящее связано далеко не только с пандемией коронавируса, наложенными в результате ограничениями и финансовой помощью населению. Правительства пытаются бороться не только с иждивенчеством, но и с массовым мошенничеством. Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Сколько выходных нужно россиянам

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Особого урона от длинных выходных экономика, очевидно, не несет. Не потому, что работы никакой нет и никто не работает. Наоборот. Потому что кому надо, тот все равно работает. Подробности...
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Новый год – возможность привести свою жизнь в порядок

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Это время для воссоединения с теми, кто нам близок и дорог, для восстановления отношений там, где они были испорчены, для радости, благодарности и надежды. Подробности...
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В новогоднюю ночь мы объединяемся как нация

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Традицию новогоднего телевизионного обращения к народу ввел Леонид Брежнев, первым с бокалом шампанского в руке снялся Борис Ельцин, а Владимир Путин перенес поздравление на свежий воздух. Подробности...
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Главные события 2022 года в политике

Как победили Гитлера под Москвой

Украина готовится к войне

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Города России украсились к празднованию Нового года и Рождества

Главный вход на территорию ВДНХ выглядит сегодня именно так – с большими светящимися цифрами 2022. Москва и многие другие крупнейшие города России искусно украшены к празднованию Нового года. Как это сделано – в репортаже газеты ВЗГЛЯД
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Украинские авиастроители представили первый серийный Ан-178

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В Тосненском районе Ленинградской области был торжественно открыт мемориальный комплекс «Молитва перед боем». Он посвящен 800-летию князя Александра Невского. Монумент построен на месте, где, по преданию, князь молился перед Невской битвой
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Найден способ изменить отношение США к России

    Руководители России и США наверняка будут встречаться и в новом году
    		   2 января 2022, 15:15
    Фото: AP Photo/Patrick Semansky/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян,
    доцент Финансового университета

    Одним из самых главных успехов российской внешней политики в 2021 году стало возобновление переговорного процесса с Соединенными Штатами. Почему Вашингтон в принципе согласился рассматривать российские предложения, уже названные «ультиматумом» – и что это означает в том числе для отношений Москвы и Киева?

    Старт новому этапу отношений Москвы и Вашингтона был дан 16 июня 2021 года в Женеве, куда Джозеф Байден попросил Владимира Путина приехать и пообщаться с ним о делах наших скорбных. Затем прошла серия технических переговоров между российскими и американскими чиновниками (как в Москве и Вашингтоне, так и на территории других стран), после чего главы государств снова пообщались 7 декабря, используя на этот раз видеосвязь.

    В 2022 году контакты между Москвой и Вашингтоном будут продолжены. В частности, уже 12 января должно состояться заседание Совета Россия – НАТО, на котором стороны обсудят выдвинутые Владимиром Путиным предложения по гарантиям безопасности (оформленные в виде проекта договора с США и соглашения с Альянсом).

    Новая реальность

    Возможно, кто-то скажет, что переговоры с Соединенными Штатами и НАТО о деэскалации бессмысленны, поскольку Вашингтон и Брюссель настроены на продолжение конфликта с Россией. И не только из принципа «Карфаген должен быть разрушен».

    «НАТО погрязло в кризисах, и нынешний высокий уровень напряженности между Россией и Альянсом является для последнего настоящим даром с небес. Позволяет поддерживать удобный нарратив «славянского зла извне», а также является своего рода бонусом для (западных – прим. ВЗГЛЯД) военных, разведчиков, медиа, научных центров и военно-промышленного комплекса», – пишет Asia Times. Без наличия такого масштабного и исторически понятного противника, как Россия, Альянс может рассыпаться за ненужностью. А в итоге США потеряют ряд возможностей для контроля над внешнеполитическими и оборонными процессами в Европе.

    Все так, Штатам нужна конфронтация с Россией. Но, во-первых, управляемая конфронтация – то есть без возможности ее перетекания в ядерную войну. Причем только из-за того, что каким-то отдельным украинским политикам захочется поиграть в блицкриг в Донбассе. Во-вторых, ограниченная и дешевая. Не требующая значительных сил и ресурсов, которые необходимы США на другом, куда более опасном для них направлении.

    «Как минимум с 2018 года Вашингтон резко изменил свою политику в отношении Китая в сторону однозначной конфронтации. Теперь американские власти идентифицируют Китай как главного противника, главную угрозу США. И действительно, Китай – единственная страна мира, которая бросает вызов американскому первенству и может сделать США «державой номер два» в технологическом и военном отношении», – поясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов.

    Более 20 лет с момента распада Советского Союза США искренне считали, что диалог с Москвой – а тем более равноправный – Америке не нужен. Что США могут действовать в отношении России в соответствии с максимой Фукидида: «Сильные поступают так, как хотят, а слабые страдают так, как должны».

    И даже демонстрации Россией своей восстановленной силы (которые начались, пожалуй, с 2008 года) не изменили американский подход. Он начал меняться лишь в конце 2010-х, когда США осознали, что санкции против России не ставят ее на колени, а конфронтация ради конфронтации перестает быть дешевой. Хотя бы потому, что усложняет работу Америки на том же иранском и китайском направлениях.

    Именно сочетание этих выводов вынудило Джозефа Байдена несколько изменить американский подход к России, что спровоцировало усиление давления на американского лидера со стороны «ястребов». Так, в первый день 2022 года группа из 20 бывших американских дипломатов и сотрудников в сфере нацбезопасности США обратилась к Байдену с требованием опубликовать список санкций, которые Белый дом намерен ввести против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

    Тем не менее, Байден пока не намерен сворачивать со своего пути и предлагает Москве попытаться решить проблемы в российско-американских отношениях не через санкции и «мегафонную дипломатию», а респектабельно и конструктивно, то есть за столом переговоров. Собственно, там, где российский президент Владимир Путин предлагал лидерам США их решать еще с середины нулевых годов.

    Без лишних слов

    Российская Федерация американское предложение приняла, но с оговоркой. Москва дала понять, что ей не нужны переговоры ради переговоров. Россия сразу сделала все возможное для того, чтобы перевести их в максимально конструктивную плоскость – с выходом на подписание юридически обязывающих принципов сосуществования (на слово американцам, понятно, никто не верит). И после серии технических переговоров, а также второго саммита Москва между Путиным и Байденом Кремль предложил два проекта документов – соответственно для США и НАТО.

    Список требований в этих документах был настолько жестким (вывод всего американского ядерного оружия в США, отказ от размещения американских и западноевропейских войск в восточноевропейских странах – членах НАТО, запрет на расширение Альянса в любую сторону, запрет на всякое военное сотрудничество стран НАТО и государств постсоветского пространства, не являющихся членами Альянса), что на Западе их назвали ультиматумом, причем неисполнимым.

    «Дипломатия – это искусство возможного. Ну, по крайней мере она им была. Практически невозможно представить ситуацию, когда США и НАТО подпишут соглашения в области безопасности, которые им дала Россия. Ведь таким образом они дадут Москве вето по вопросам расширения НАТО и прекращения действия НАТО в странах, которые присоединились к Альянсу после 1997 года», – говорит московский корреспондент Би-би-си Стив Розенберг.

    Однако на самом деле это лишь начальный перечень требований и позиций российской стороны. Не случайно в документе есть пункты, где «должны США», где «должны Россия и США», но нет положений, согласно которым что-то должна только Россия. Теперь Москва ждет, пока США выдвинут свои официальные требования, после чего высокие переговаривающиеся стороны сядут и начнут эти условия согласовывать. Договариваться.

    И США уже дали понять, что свои требования готовят. «Любой диалог должен основываться на взаимности и учитывать наши опасения по поводу действий России и проходить при полной координации с нашими европейскими союзниками и партнерами... Существенный прогресс может произойти только в условиях деэскалации, а не эскалации», – говорится в заявлении Белого дома.

    Именно эта готовность Вашингтона конструктивно обсуждать российские предложения является победой Москвы сама по себе. Путину удалось принудить Байдена признать Россию как равноправного участника переговорного процесса и начать диалог по хотя бы снижению эскалации. И в 2022 году диалог, скорее всего, не только будет продолжен, но также приведет к каким-то действиям, нацеленным на практическую работу и выстраивание атмосферы доверия.

    Так, не исключено, что Соединенные Штаты присоединятся к нормандскому формату – ныне находящемуся в коме по причине неспособности европейских партнеров принудить Киев выполнять взятые на себя обязательства.

    «В принципе противопоказаний к подключению США нет, поскольку они реально влияют на Украину, и от позиции Вашингтона зависит очень многое в урегулировании украинского конфликта. Если США реально готовы внести свой вклад, мы всегда были открыты к тому, чтобы Америка оказывала свое влияние на Киев», – говорит исполняющий обязанности директора Третьего европейского департамента МИД РФ Олег Красницкий.

    С этой точки зрения присоединение Штатов – это как своего рода укол инновационного препарата безнадежно больному, умирающему пациенту. Она может не привести к результату, и больной все-таки умрет – но может его и спасти.

    По словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, в Москве пока не понимают, готовы ли США «делать то, что является абсолютным императивом: сдерживать клиентов в Киеве и добиваться от них движения к выполнению минского комплекса мер». Но хуже уж точно не будет.

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