Европе предложили объединиться вокруг Германии и обойтись без помощи США

Европе следует объединиться вокруг Германии, поскольку доверие к США подорвано, пишет немецкая пресса.

Обозреватель Frankfurter Algemeine Zeitung Клаус-Дитер Франкенберг отметил, что в 2021 году произошли штурм Капитолия и вывод войск стран НАТО из Афганистана. В результате авторитет США оказался подорван как во внутриполитической, так и во внешнеполитической сферах, передает РИА «Новости».

Как заявил Франкенберг, «многие американцы хотят, чтобы их правительство решало проблемы на местах, а не в отдаленных частях света», причем такой запрос есть и от республиканцев, и от демократов. Приход к власти в США Джо Байдена не избавил мир от сомнений в надежности Вашингтона, считает Франкенберг. По его словам, США, которые «заняты собой» и посылают сигнал, что «Америка – превыше всего», – это «последнее, что нужно Западу».

Также Франкенберг подчеркнул соперничество США с Россией и Китаем. Москву и Пекин он обвинил в воинственности. По его словам, Европа не хочет противостояния с Россией и не желает быть раздавленной в столкновении США с Китаем. Он видит слабость Европы в несамостоятельности и призывает ее объединиться вокруг Германии, а не обращаться при первой угрозе за помощью к Вашингтону.

Осенью Европарламент предложил создать Политический трансатлантический совет для координации политики ЕС и США и улучшения взаимодействия по внешнеполитическим вопросам и проблемам безопасности. В ЕП считают, что таким образом можно будет избежать противоречий между ЕС и США.