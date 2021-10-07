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7 октября, четверг  |  Последнее обновление — 15:09  |  vz.ru
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Какие ошибки совершил Евросоюз на энергетическом рынке

Европа призывает расследовать причины взрывного роста цен на газ Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Стоимость газа в Европе в моменте приблизилась к двум тысячам долларов за тысячу кубометров. Пять европейских стран призвали расследовать причины такого невероятного ценового скачка. Ирония в том, что к этому коллапсу привели действия самого Брюсселя. Какие две стратегические ошибки допустил Евросоюз и сделает ли он правильные выводы из этого кризиса? Подробности...
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Европарламент проявил геополитическую наивность

В Европе захотели создать Политический трансатлантический совет Sascha Steinach/DPA/Zentralbild/Global Look Press
В Европарламенте придумали способ избежать противоречий между ЕС и США. Для этого, по мнению депутатов, следует создать Политический трансатлантический совет, что позволит Брюсселю решить сразу две задачи: развивать стратегическое партнерство с США и одновременно обособиться от Штатов в вопросах внешней политики, экономики и обороны. Осуществимо ли это и как к подобным идеям относиться России? Подробности...
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Легендарный линкор повлиял на ключевые моменты истории России

Линкор «Гангут» носил и Андреевский, и советский военно-морской флаг Архив фотографий кораблей русского
и советского ВМФ
Россия тоже участвовала в знаменитой эпохе линкоров: 110 лет назад был заложен один из них – «Гангут» (в советское время «Октябрьская революция»). Как было принято решение о постройке этого корабля, в каких сражениях он участвовал и как в судьбе корабля отразились ключевые события и царского, и советского времени? Подробности...
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Война Ирана и Азербайджана станет праздником для Америки

По численности личного состава и количеству бронетехники иранская армия заметно превосходит азербайджанскую Reuters Photographer/REUTERS
Азербайджан и Иран внезапно оказались на грани вооруженного конфликта. Иранские генералы прямо угрожают северному соседу вторжением, а тегеранские политики открыто призывают вернуть Ирану земли Закавказья, принадлежавшие когда-то Персидской империи. Обе страны начали военные маневры у границы. Насколько вероятен риск войны между двумя странами, кому она выгодна и что делать в этой ситуации Москве? Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Сбои в работе глобальной «цифры» станут еще жестче

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Цифровизация сейчас проводится на базе и архитектуре того, что придумано еще в XIX веке. Возможности двоичного кода и техники на его основе еще не достигли своего предела, но он очевидно близок. Отсюда и сбои, сродни фейсбуковскому. Подробности...
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Спор об однополых браках закончился – они победили

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Важно понимать, что нам придется иметь дело с той Европой, где большинство населения приемлет однополые браки. Ждать, что европейцы завтра одумаются, не стоит. Скорее Польша и Португалия узаконят однополые браки, чем Австрия или Швеция от них откажутся. Подробности...
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Руководству США подсовывают искаженный образ России

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Пока правящему классу Соединенных Штатов будет нужен образ «злонамеренной России» с «экономикой, порванной в клочья», и «подавленных тиранией русских», этот образ будет исправно рисоваться «экспертами». Подробности...
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    Европарламент проявил геополитическую наивность

    В Европе захотели создать Политический трансатлантический совет    7 октября 2021, 14:45
    Фото: Sascha Steinach/DPA/Zentralbild/Global Look Press
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов,
    Елена Лексина

    В Европарламенте придумали способ избежать противоречий между ЕС и США. Для этого, по мнению депутатов, следует создать Политический трансатлантический совет, что позволит Брюсселю решить сразу две задачи: развивать стратегическое партнерство с США и одновременно обособиться от Штатов в вопросах внешней политики, экономики и обороны. Осуществимо ли это и как к подобным идеям относиться России?

    В Европарламенте предложили создать Политический трансатлантический совет для координации ЕС и США в вопросах внешней политики и безопасности. Об этом говорится в докладе ЕП по европейско-американским отношениям и стратегической автономии ЕС.

    По мнению депутатов, с одной стороны, Евросоюзу необходима большая самостоятельность в вопросах обороны, экономики и взаимоотношений с Пекином, а с другой – развитие стратегического партнерства с Вашингтоном. Кроме того, возглавить Трансатлантический совет могли бы главы внешнеполитических ведомств США и ЕС.

    Также депутаты указали на разногласия, возникшие из-за формирования альянса AUKUS, в который не пригласили страны ЕС, а Франция лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин. Напомним, после этого глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан обвинил Вашингтон, Лондон и Канберру в подрыве доверия с союзниками, а также призвал Европу «обзавестись собственным стратегическим компасом».

    Позже президент Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз намерен добиться большей автономности в экономике и обороне, а верховному представителю ЕС по внешней политике и безопасности Жозепу Боррелю даже пришлось поспорить на эту тему с генсеком НАТО. Кроме того, в пользу автономии ЕС в последние годы высказывались глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

    Однако, по мнению экспертов, инициатива Европарламента демонстрирует деградацию европейской политической мысли, в которой сосредоточены взаимоисключающие цели: автономия ЕС в вопросах внешней политики, экономики и обороны противоречит сущности стратегических интересов США в Евразии.

    «Более того, сегодняшняя Европа – это слабый корпоративный актор, лишенный единства даже по такому вопросу, как отношения с США», – подчеркнул генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. «Да, в Европе сильны традиции атлантизма, особенно в Германии, Прибалтике и Центральной Европе. А на другом полюсе – идеи европоцентризма, и лидером здесь всегда была Франция. Поэтому Европа всегда ищет общий знаменатель между этими позициями», – пояснил эксперт.

    Политолог признает, что нынешнее геополитическое положение Европы похоже на тупиковое. «На одной чаше весов – стратегическая автономия и сложные переговоры по торговым соглашениям с разными игроками. На другой чаше – углубление сотрудничества с США на основе общих ценностей. Кроме того, ЕС, разделяя озабоченность США растущей мощью Китая, все-таки показывает неготовность к пикировке с Пекином», – детализировал аналитик.

    «Вместе с тем мы наблюдаем разочарование Байденом со стороны ЕС. Он не оправдал надежд европейских политиков, поскольку его действия мало чем отличаются от действий Дональда Трампа. Напомню, Вашингтон хочет включить других членов НАТО в борьбу против Китая, тогда как большинство членов ЕС не желает иметь врагов, кроме России, которая в реальности им ничем не угрожает. В итоге расстыковка позиций ЕС и США продолжается», – добавил собеседник.

    В этой ситуации России стоит поддерживать те силы, которые стремятся к автономии Европы.

    «Стратегическая обособленность ЕС укладывается в наше видение многополярного мира. Если ЕС будет по-прежнему находиться на коротком поводке Вашингтона, тогда многополярный мир будет ущербным», – сказал эксперт.

    «Евросоюз действительно пытается усидеть на двух стульях, стараясь, с одной стороны, углубить свою автономию в различных сферах, а с другой – развивать партнерство с США. Это, безусловно, тупиковая ситуация и демонстрация политической наивности», – считает немецкий политолог Александр Рар.

    При этом в европейских элитах сложился некий «идеологический и даже религиозный консенсус – Европа не может выступать против США». «Поэтому в случае расширения самостоятельности ЕС отношения союза с Вашингтоном в теории не должны пострадать, но на практике это едва ли возможно», – добавил эксперт.

    Впрочем, у Европы есть возможность выйти из геополитического тупика, перейдя к полномасштабному сотрудничеству с Москвой. «Германия и Франция традиционно выступают за идею создания общеевропейского пространства с Россией. Но в рамках трансатлантического консенсуса многие признают, что вместо многополярности мир идет к биполярности, в рамках которой будет лишь две великих державы – США и Китай», – пояснил эксперт.

    «В то же время политика России в отношении ЕС и США остается сугубо оборонительной. Хотя, на мой взгляд, она должна стать прогрессивной и в положительном смысле наступательной. России выгодно иметь дело с сильным Евросоюзом с точки зрения экономического партнерства. Да и без влияния США европейские страны смогут выстроить более благоразумную политику в отношении Москвы», – резюмировал Рар. 

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