Полиция применила газ против митингующих сторонников Порошенко в Киеве

Украинские полицейские применили слезоточивый газ против сторонников бывшего президента страны Петра Порошенко, которые устроили митинг у здания суда, где ожидается решение об избрании меры пресечения по обвинению политика в госизмене.

Сторонники политика поставили возле суда печки и места для обогрева. Полиция попросила убрать эти конструкции, что привело к столкновениям, передает РИА «Новости».

Однако позже столкновения опять возобновились, силовики установили кордон и пытались оттеснить митингующих. Силовики решили изъять бочки для костра, что спровоцировало столкновения. Полиция применила слезоточивый газ.

Также корреспондент телеканала «Прямой» заявила, что оператор телеканала пострадал вовремя потасовки в результате применения газа.

По данным РИА «Новости», после применения полицией газа несколько человек ушли с митинга, чтобы промыть глаза. В настоящее время ситуация возле суда стабилизировалась.

В среду, 19 января, ожидается объявление меры пресечения для Петра Порошенко. Заседание было перенесено с вечера понедельника, 17 января.

В понедельник Порошенко вернулся на Украину, ему должны избрать меру пресечения по делу о госизмене при организации поставок угля из неподконтрольных районов Донбасса.

Напомним, сторона обвинения требует арестовать экс-президента по делу о государственной измене с возможностью освобождения под залог.Во время процесса над Порошенко судье стало плохо, в суд была вызвана скорая помощь.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД