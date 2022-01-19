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19 января, среда | Последнее обновление — 12:17 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Военный эксперт объяснил невозможность нападения России на Украину с территории Белоруссии
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Военный эксперт объяснил невозможность нападения России на Украину с территории Белоруссии
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«Силами, не превышающими 13 тысяч человек, невозможно осуществить серьезное вторжение на Украину с территории Белоруссии, так что утверждение Госдепартамента США некомпетентно», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее Госдеп допустил «нападение» России на Украину с территории Белоруссии.
«С оперативной точки зрения, смысл наносить такой удар есть только в случае, если украинские войска увязнут в войне в Донбассе. Тогда вполне разумно наносить удар с севера, чтобы отсечь группировку вооруженных сил Украины на этом направлении от основной части армии с целью ее дальнейшей ликвидации», – отметил доктор военных наук Константин Сивков.
«Суть в том, что для этого нужно иметь соответствующие силы и средства. Они у нас, конечно, есть, но в учениях «Союзная решимость» они не задействованы. Проходящие в Белоруссии учения небольшого масштаба, такими силами обеспечить какое-то серьезное вторжение невозможно. В лучшем случае там находится не более 13 тысяч российских военных», – объяснил эксперт.
«Кроме того, все эти войска находятся на полигонах, которые разбросаны по региону. Для серьезного наступления необходимо сосредоточение войск и их компактное размещение. А когда войска разбросаны по разным полигонам, вести массированное наступление невозможно», – убежден Сивков.
«Поэтому очередное утверждение Госдепартамента США носит чисто информационно-пропагандистский характер и является частью информационной кампании по обоснованию возможных действий Запада в случае военного конфликта России и Украины. «Допущения» того, что Россия в ходе учений в Белоруссии может напасть на Украину, просто некомпетентны», – заключил собеседник.
В среду высокопоставленная сотрудница Госдепартамента США выступила с утверждением
, что предстоящие совместные учения Вооруженных сил России и Белоруссии якобы могут позволить российской стороне атаковать Украину с северного направления.
«Примечательно то, когда именно это происходит, это, конечно, вызывает опасения относительного того, что Россия может намереваться разместить силы в Белоруссии под предлогом совместных учений, чтобы потенциально атаковать Украину с севера. Я считаю, что для белорусов причастность Белоруссии к такому нападению будет совершенно неприемлемой. Как и для многих представителей режима, для нас и наших союзников и партнеров», – считает сотрудница Госдепартамента США высокого ранга.
При этом она не дала определенного ответа на вопрос, какие основания есть у Вашингтона для подобных утверждений. «Нас беспокоит общая картина происходящего», – заявила сотрудница внешнеполитического ведомства США. По ее версии, «обычные учения требуют уведомления за 42 дня, если речь идет о 9 тыс. военных, а если о 13 тыс., то требуются международные наблюдатели». «Так бывает, когда речь о нормальной ситуации, а здесь нечто совсем другое», – утверждает сотрудница Госдепартамента США.
Накануне подразделения Вооруженных сил России начали прибывать в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. В Минобороны Белоруссии сообщили, что учения «Союзная решимость – 2022» пройдут с 10 по 20 февраля. Днем ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил «замысел» учений России и Белоруссии.
Во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выступила с утверждением, что Россия якобы может атаковать Украину в любой момент. Глава МИД России Сергей Лавров призвал США не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии» на Украине, а вместо этого заставить Киев выполнять Минские соглашения.
В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес России в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами альянса, продвижением инфраструктуры НАТО к границам РФ.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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Стали известны выводы ИКАО по делу о посадке самолета Ryanair в Минске
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Международная организация гражданской авиации (ИКАО) заявила, что информация о минировании самолета Ryanair, экстренно приземлившегося в прошлом году в Минске, была ложной, но не стала приписывать ее распространение какому-либо государству.
«Поскольку ни бомба, ни свидетельство ее существования не были обнаружены при подготовке к посадке в Афинах и после различных проверок в Белоруссии и Литве, считается, что сообщение о бомбе было намеренно ложным», – передает РИА «Новости» текст отчета ИКАО об инциденте, который разослали членам организации.
Там отмечается, что передача ложной информации противоречит положениям конвенции Монтре.
«Группа не смогла приписать совершение этого акта незаконного вмешательства какому-либо государству», – говорится в документе.
Опираться на наличие подтверждений этой информации в виде звонков и электронных писем ИКАО не может, указано в документе, потому что ничего из этого организации не предоставили.
Напомним, в мае 2021 года самолет Ryanair на пути из Афин в Вильнюс совершил экстренную посадку в Минске в связи с сообщением о минировании. Команду о принятии борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На самолете находился основатель признанного в республике экстремистским Telegram-канала Роман Протасевич, который был задержан белорусскими правоохранителями.
В Германии пристыдили Европу за отношение к переговорам России и США
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Решение Европы самоустраниться от переговоров России и США по гарантиям безопасности вызывает стыд, заявил экс-глава МИД ФРГ, бывший вице-канцлер Зигмар Габриэль.
По мнению немецкого политика, европейским странам следовало бы подключиться к консультациям с Москвой, а не отдавать инициативу в руки Вашингтона. «Мне стыдно, что многие в Европе ведут себя так, будто ничего не происходит, и радуются тому, что США в очередной раз ведут переговоры по злободневному вопросу», – передает РИА «Новости» слова Габриэля в интервью изданию Tagesspiegel.
При этом бывший глава МИД Германии выразил мнение, что пассивная позиция европейских лидеров «играет на руку Кремлю». «По сути, мы подтверждаем позицию российского руководства о том, что Европа является лишь предметом переговоров, но сама по себе не играет никакой роли», – заключил политик.
Габриэль сравнил переговоры России и США с разделом сфер влияния в Европе после Второй мировой войны и накануне распада СССР.
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
Ранее депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре призвал серьезно отнестись к опасениям России из-за расширения НАТО, напомнив, что после окончания холодной войны Запад нарушил данное Москве обещание не расширять Североатлантический альянс на Восток.
В понедельник глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, что будет в случае провала переговоров по гарантиям безопасности, подчеркнул, что российское руководство в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В прошлую субботу в Кремле выразили обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения.
В прошлую пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов, прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности. В тот же день президенту России Владимиру Путину доложили об итогах переговоров с США и НАТО.
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В прошлый вторник постпред США Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года». В тот же день заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО.
7 января госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
В декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Стала известна оценка переговоров с Россией властями США
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Американские власти с пессимизмом оценивают прошедшую на прошлой неделе серию переговоров с Россией, сообщили источники телеканала CNN.
По имеющимся у телеканала сведениям, на фоне отсутствия прорывов в решении накопившихся вопросов между двумя странами администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность наращивания поставок вооружений на Украину, чтобы увеличить давление на Москву. В частности, американские власти размышляют над потенциальными поставками боеприпасов, артиллерии, а также противотанковых и противоракетных систем, часть вооружений Киеву могут предоставить союзники США по НАТО. Как сообщает телеканал, эти планы носят предварительный характер и не были представлены на рассмотрение главы Белого дома, передает ТАСС.
В понедельник глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, что будет в случае провала переговоров по гарантиям безопасности, подчеркнул, что российское руководство в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В прошлую субботу Кремле выразили обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения.
В прошлую пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности. В тот же день президенту России Владимиру Путину доложили об итогах переговоров с США и НАТО.
В прошлый вторник постпред США Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года». В тот же день заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО.
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7 января госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
В декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Украина начала готовить переброску войск на границу с Белоруссией
Украинские погранслужбы сообщили, что начали укреплять белорусскую границу, в частности строить вдоль нее вертолетные площадки.
Это делает для того, чтобы обеспечить быстрый переброс резервов в случае обострения, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу государственной пограничной службы Украины.
Отмечается, что это сделано из-за спровоцированного Минском миграционного кризиса. Укреплять границу начали еще в ноябре.
«Пограничники устанавливают разного рода заграждения – из егозы, колючей проволоки, сетки рабицы, изготовляют переносные заграждения. Также инженерные группы работают над обустройством вертолетных площадок, чтобы обеспечить оперативный переброс резервов в случае резкого изменения обстановки на определенном участке», – говорится в релизе.
Ранее глава МИД Украины Денис Монастырский говорил о том, что Украине нужно обустроить более 2,5 тыс. км границы с Россией и Белоруссией. На этим цели потратят 642 млн долларов.
Напомним, на границе Белоруссии и Польши скопились мигранты, которые пытаются попасть в страны ЕС.
США допустили возможность «атаки» России на Украину «в любой момент»
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выступила с утверждением, что Россия якобы может атаковать Украину в любой момент, ситуация крайне опасная.
«Мы считаем, что это крайне опасная ситуация. На текущем этапе Россия может пожелать атаковать Украину в любой момент», – приводит слова пресс-секретаря Белого дома ТАСС.
По версии Псаки, госсекретарь США Энтони Блинкен на предстоящей в пятницу в Женеве встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым «призовет Россию незамедлительно предпринять шаги по деэскалации».
«Наша позиция с самого начала была очень ясной. Есть два пути: дипломатический, и мы, конечно, надеемся, что они выберут его, и другой путь, – сказала пресс-секретарь Белого дома. – Конечно, от россиян зависит то, какой путь они выберут. Последствия будут жесткими, если они не выберут путь дипломатии».
Ранее во вторник глава МИД России Сергей Лавров призвал госсекретаря США Энтони Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии» на Украине, а вместо этого заставить Киев выполнить Минские соглашения.
В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес России в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами альянса, продвижением инфраструктуры НАТО к границам РФ.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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Лавров: Россия будет приветствовать США в украинском урегулировании
Россия будет приветствовать помощь США в решении украинского конфликта, так как Вашингтон оказывает решающее влияние на власти в Киеве, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Мы будем приветствовать США, если они в дополнение к существующим форматам будут помогать двигаться в этом направлении (выполнения минских договоренностей – прим. ВЗГЛЯД), поскольку они имеют решающее влияние на киевский режим», – цитирует политика РИА «Новости».
Ранее и. о. обязанности директора Третьего европейского департамента МИД РФ Олег Красницкий заявил, что противопоказаний к подключению США к «нормандскому формату» нет.
Ранее Сергей Лавров в ходе переговоров заявил, что Москва не будет принимать требования по поводу действий армии России на своей же территории.
Напомним, глава МИД Германии Анналена Бербок совершила первую поездку в Москву. Визит состоялся на фоне переговоров России с США и НАТО и обвинений в подготовке «российского вторжения» на Украину.
Псаки назвала «Северный поток – 2» рычагом влияния на Россию
Власти США считают, что возможность остановки проекта трубопровода «Северный поток – 2» является действенным рычагом влияния на Россию в контексте ситуации вокруг Украины, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Ей задали вопрос, имеют ли США гарантии от правительства Германии, что проект «Северный поток – 2» будет остановлен в случае вторжения России на Украину. Псаки отметила, что сертификация проекта и так сейчас остановлена.
«И мы продолжаем считать, что остановка трубопровода «Северный поток – 2» является действенным инструментом, с помощью которого мы можем давить на Россию в настоящий момент», – передает ее слова ТАСС.
Ранее Лавров рассказал о переговорах с главой МИД Германии, в ходе которых он обсудил с Бербок сертификацию газопровода «Северный поток – 2» и обратил внимание на контрпродуктивность попыток политизировать проект.
Госдеп допустил «нападение» России на Украину с территории Белоруссии
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Высокопоставленная сотрудница Госдепартамента США выступила с утверждением, что предстоящие совместные учения Вооруженных сил России и Белоруссии якобы могут позволить российской стороне атаковать Украину с северного направления.
По словам сотрудницы Госдепартамента США, «сообщения о переброске войск РФ в Белоруссию, что осуществляется под предлогом запланированных заранее регулярных учений, вызывают опасения», передает ТАСС.
«Примечательно то, когда именно это происходит, это, конечно, вызывает опасения относительного того, что Россия может намереваться разместить силы в Белоруссии под предлогом совместных учений, чтобы потенциально атаковать Украину с севера. Я считаю, что для белорусов причастность Белоруссии к такому нападению будет совершенно неприемлемой. Как и для многих представителей режима, для нас и наших союзников и партнеров», – считает сотрудница Госдепартамента США высокого ранга.
При этом она не дала определенного ответа на вопрос, какие основания есть у Вашингтона для подобных утверждений. «Нас беспокоит общая картина происходящего», – заявила сотрудница внешнеполитического ведомства США. По ее версии, «обычные учения требуют уведомления за 42 дня, если речь идет о 9 тыс. военных, а если о 13 тыс., то требуются международные наблюдатели». «Так бывает, когда речь о нормальной ситуации, а здесь нечто совсем другое», – утверждает сотрудница Госдепартамента США.
По ее версии, «многое из того, что происходит сейчас в Белоруссии, вызывает беспокойство». «И нет сомнений, что Белоруссия все больше играет дестабилизирующую роль в регионе», – полагает сотрудница американского внешнеполитического ведомства. «Мы в частном порядке донесли до белорусских властей нашу озабоченность», – сообщила она.
Накануне подразделения Вооруженных сил России начали прибывать в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. В Минобороны Белоруссии сообщили, что учения «Союзная решимость – 2022» пройдут с 10 по 20 февраля. Днем ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил «замысел» учений России и Белоруссии.
Во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выступила с утверждением, что Россия якобы может атаковать Украину в любой момент. Глава МИД России Сергей Лавров призвал США не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии» на Украине, а вместо этого заставить Киев выполнять Минские соглашения.
В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес России в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами альянса, продвижением инфраструктуры НАТО к границам РФ.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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США испугались возможности размещения ядерных сил России в Белоруссии
Власти Соединенных Штатов опасаются, что предложенный проект изменений в Конституцию Белоруссии может свидетельствовать о планах Минска разрешить размещение на территории республики как обычных, так и ядерных сил России, заявила высокопоставленная сотрудница Госдепартамента США.
«Предложенные изменения <…> включают формулировки, которые могут быть интерпретированы как открытие пути для размещения Россией [своих] сил на белорусской территории. Это будет значительным изменением для Белоруссии. Такой шаг будет представлять собой вызов для европейской безопасности, который может потребовать ответа. Этот проект конституционных изменений может свидетельствовать о планах Белоруссии разрешить размещение на своей территории как обычных, так и ядерных российских сил», – передает ТАСС.
«Дискуссии по поводу ядерных вооружений в Белоруссии – это то, что было начато [президентом республики Александром] Лукашенко в ноябре. Он тот, кто об этом говорил», – добавила она позднее. Сотрудница Госдепа не уточнила, о каком именно заявлении идет речь, однако отметила, что к подобным словам белорусского лидера необходимо «всем отнестись внимательно».
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал планируемый срок проведения референдума по поправкам в Конституцию республики. Проект обновленной Конституции Белоруссии был опубликован 27 декабря 2021 года. Документом предлагается внести коррективы примерно в половину статей основного закона Белоруссии.
Напомним также, 1 декабря Лукашенко заявил о готовности Белоруссии разместить российское ядерное оружие, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что высказывание Лукашенко стоит воспринимать как предостережение, которое продиктовано, прежде всего, той безрассудной политикой Запада.
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Белый дом заявил о планах России эвакуировать семьи дипломатов с Украины
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выступила с утверждением, что Соединенные Штаты имеют информацию о том, что Россия якобы готовилась эвакуировать семьи своих дипломатов с территории Украины в конце декабря – начале января.
«Что касается решения <…> эвакуировать <…> сотрудников из их посольства, то у нас есть информация, которая свидетельствует о том, что российские власти готовились эвакуировать членов семей из российского посольства на Украине в конце декабря [2021 года] и начале января [2022 года]», – приводит слова пресс-секретаря Белого дома ТАСС.
«У нас нет оценки относительно того, зачем [это делалось], а также значения этого», – заявила Псаки. «Мы, конечно же, советовали бы вам обратиться к ним (российской стороне) по поводу дополнительных деталей того, какое они приняли решение», – сказала представитель Белого дома.
Ранее высокопоставленный сотрудник службы безопасности Украины выступил с утверждением, что российским дипломатам в двух российских консульствах якобы поступил приказ из Москвы подготовиться к выезду с Украины. В МИД заявили, что посольство России в Киеве работает в штатном режиме. При этом официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о поступлении персональных угроз российским дипломатам на Украине.
В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес России в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами альянса, продвижением инфраструктуры НАТО к границам РФ.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
-
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Лавров призвал Блинкена не распространять спекуляции о готовящейся «агрессии» России
Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре призвал госсекретаря США Энтони Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии» на Украине, а вместо этого заставить Киев выполнить Минские соглашения.
«В контексте ситуации на юго-востоке Украины министр призвал госсекретаря не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии», а заставить власти в Киеве выполнить в полном объеме Минские соглашения», – говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
Также министр «вновь выделил принципиальные моменты в переданных нами ранее проектах двустороннего договора с США и соглашения с НАТО, в которых фиксируются юридические гарантии обеспечения безопасности России в рамках одобренного всеми странами Евро-Атлантики принципа неделимости безопасности». «С нашей стороны подтверждена императивность скорейшего предоставления Вашингтоном «на бумаге» конкретных постатейных комментариев упомянутых документов», – добавили в МИД.
Кроме того, Лавров и Блинкен обсудили возможности продолжения контактов в ближайшее время.
Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что нападения на Украину со стороны России не происходит, это фейковые новости и ложные обвинения. При этом он пояснил, что российские войска на границе с Украиной – это реакция на созданное в регионе напряжение.
Норвегия отметила жизненную важность переговоров России и США для НАТО
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Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена 21 января в Женеве имеют жизненно важное значение для всех стран НАТО, заявила глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт.
«Очень важно посадить людей за стол переговоров. Мы верим в диалог. Это жизненно важно для всех стран НАТО. На прошлой неделе мы призвали к дальнейшему диалогу», – приводит слова главы МИД Норвегии ТАСС. Норвегия в январе председательствует в СБ ООН.
В прошлую субботу Кремле выразили обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения.
В прошлую пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности. В тот же день президенту России Владимиру Путину доложили об итогах переговоров с США и НАТО.
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В прошлый вторник постпред США Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года». В тот же день заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО.
7 января госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
В декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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В НАТО высказались о шансах на успех после переговоров с Россией
Сейчас рано говорить, если ли прогресс в переговорах по безопасности между НАТО и Россией, но сам запуск переговоров приветствуется, сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Слишком рано говорить, есть ли шанс у дипломатических усилий на прогресс в этих переговорах. Я приветствую уже сам факт их запуска», – цитирует его РИА «Новости».
По его словам, союзники готовы обсуждать с Россией конкретные предложения, а НАТО продолжит серию встречи.
Столтенберг заявил, что «надо быть реалистичными. НАТО нужно единство, но у всех членов своя история, география и свой подход к отношениям с Россией».
Ранее политик обвинил Газпром в манипуляциях на европейском рынке газа.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
Лукашенко подтвердил планы провести референдум по конституции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что референдум по поправкам в белорусскую конституцию планируется провести в феврале этого года.
«Думаю, что нам надо в феврале провести, как мы и обещали - мы же обещали в феврале провести – референдум», – передает БелТА слова Лукашенко.
Напомним, в Белоруссии обнародован проект изменений и дополнений в конституцию страны для всенародного обсуждения.
Всенародное обсуждение проекта предшествует референдуму. Свои предложения по документу белорусы могут направлять в любые государственные органы.
Ранее президент страны Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия должна оставаться президентской республикой, чтобы «сохранить страну», при работе над поправками в конституцию нельзя допустить разбалансированности системы органов госвласти.
Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года. Конституционная комиссия выработала вариант проекта правок в основной закон.
В Совфеде опровергли заявления о планах России разместить ядерное оружие в Белоруссии
Москва и Минск не ведут переговоры о размещении ядерных сил России на территории Белоруссии, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Джабаров заявил, что «(президент Белоруссии Александр) Лукашенко уже предлагал при необходимости разместить на территории Белоруссии российские ядерные силы, но, насколько мне известно, дальше разговоров дело не пошло, переговоров нет», передает РИА «Новости».
По его мнению, заявления Госдепа говорят о желании «поиграть мускулами» после озвученных Россией предложений по гарантиям безопасности.
Ранее в Госдепе США заявили, что изменение белорусской конституции может привести к размещению ядерных сил России на территории республики, так как предлагаемые изменения якобы включают формулировку, которая может быть истолкована «как открывающая России путь к размещению гарнизонных сил на территории Белоруссии».
1 декабря Лукашенко заявил о готовности Белоруссии разместить российское ядерное оружие, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что высказывание Лукашенко стоит воспринимать как предостережение, которое продиктовано прежде всего той безрассудной политикой Запада.
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