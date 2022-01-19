Госдеп допустил «нападение» России на Украину с территории Белоруссии

Высокопоставленная сотрудница Госдепартамента США выступила с утверждением, что предстоящие совместные учения Вооруженных сил России и Белоруссии якобы могут позволить российской стороне атаковать Украину с северного направления.

По словам сотрудницы Госдепартамента США, «сообщения о переброске войск РФ в Белоруссию, что осуществляется под предлогом запланированных заранее регулярных учений, вызывают опасения», передает ТАСС.

«Примечательно то, когда именно это происходит, это, конечно, вызывает опасения относительного того, что Россия может намереваться разместить силы в Белоруссии под предлогом совместных учений, чтобы потенциально атаковать Украину с севера. Я считаю, что для белорусов причастность Белоруссии к такому нападению будет совершенно неприемлемой. Как и для многих представителей режима, для нас и наших союзников и партнеров», – считает сотрудница Госдепартамента США высокого ранга.

При этом она не дала определенного ответа на вопрос, какие основания есть у Вашингтона для подобных утверждений. «Нас беспокоит общая картина происходящего», – заявила сотрудница внешнеполитического ведомства США. По ее версии, «обычные учения требуют уведомления за 42 дня, если речь идет о 9 тыс. военных, а если о 13 тыс., то требуются международные наблюдатели». «Так бывает, когда речь о нормальной ситуации, а здесь нечто совсем другое», – утверждает сотрудница Госдепартамента США.

По ее версии, «многое из того, что происходит сейчас в Белоруссии, вызывает беспокойство». «И нет сомнений, что Белоруссия все больше играет дестабилизирующую роль в регионе», – полагает сотрудница американского внешнеполитического ведомства. «Мы в частном порядке донесли до белорусских властей нашу озабоченность», – сообщила она.

Накануне подразделения Вооруженных сил России начали прибывать в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. В Минобороны Белоруссии сообщили, что учения «Союзная решимость – 2022» пройдут с 10 по 20 февраля. Днем ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил «замысел» учений России и Белоруссии.

Во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выступила с утверждением, что Россия якобы может атаковать Украину в любой момент. Глава МИД России Сергей Лавров призвал США не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии» на Украине, а вместо этого заставить Киев выполнять Минские соглашения.

В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес России в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами альянса, продвижением инфраструктуры НАТО к границам РФ.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».

Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.

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