Российская армия покажет НАТО свою решимость и скорость реакции

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18 января, вторник  |  Последнее обновление — 20:06  |  vz.ru
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Талибы решили усилить свою власть газопроводом

Афганистан назвал дату старта работ по газопроводу из Туркменистана в Индию VASSIL DONEV/EPA/ТАСС
Организация «Талибан», признанная ООН террористической, может совершить геополитический и экономический прорыв, если сумеет добиться строительства по своей территории газопровода из Туркменистана в Индию и Пакистан. Проект обсуждался десятилетиями, но так и не реализован, хотя выгоден каждой из сторон. Свои дивиденды от этого газопровода могла бы получить даже не имеющая к нему отношения Россия. Подробности...
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Порошенко ненароком оказал России большую услугу

Обвиняемый в госизмене Петр Порошенко выглядит триумфатором REUTERS/Gleb Garanich
План Зеленского – устроить громкий процесс, на котором главным обвиняемым станет его предшественник Порошенко – явно терпит фиаско. Попытка показательно арестовать экс-президента в аэропорту превратилась в фарс и позволила Порошенко публично унизить Зеленского. Не получилось и быстро отправить бывшего президента в СИЗО. По иронии судьбы борьба двух русофобов может пойти на пользу пророссийским силам. Подробности...
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Как советский моряк обхитрил фашистский «коридор смерти»

Александр Шабалин стал символом морского боя на катерах общественное достояние
Ровно сорок лет назад скончался человек, ставший легендой советского Военно-морского флота. Александр Шабалин дважды заслужил звание Героя Советского Союза. Почему его катер, несмотря на крохотные размеры, оказался грозным оружием против фашистов – и какие особые черты характера позволили моряку добиться такого успеха? Подробности...
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Каким будет конец Америки

Упадок США ближе, чем кажется обывателю REUTERS/Ed Zurga
«Америка идет к своему концу – и вопрос лишь в том, каким он будет». Это цитата одного из многих западных авторов, которые прямо сейчас рисуют сценарии кризиса, который должен разрушить США. Как выглядят эти сценарии и какие процессы, по мнению аналитиков, ведут Соединенные Штаты к гибели и развалу? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Россия отодвинула Турцию от зоны своих национальных интересов

Юрий Мавашев
Юрий Мавашев, востоковед, директор Центра изучения новой Турции
Похоже, российской стороне удалось не только перехватить инициативу из рук турок на постсоветском пространстве, руководствуясь давними конструктивными связями со своими соседями, но даже в некоторой степени убедить в этом саму Турцию. Подробности...

Как прорывали блокаду Ленинграда

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
18 января 1943 года в ходе операции «Искра» была прорвана блокада Ленинграда. Враг все еще стоял под стенами города, но снабжение жителей продовольствием стало куда лучше. Почему удачей закончилась именно «Искра», что ее отличало от попыток 1941 и 1942 годов? Подробности...
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Принцам нельзя дружить с сутенерами

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Ситуации, когда мужчина уверен, что все было добровольно, он получил то, что хотел в обмен на деньги или еще какие-то проявления покровительства, а женщина потом вспоминает, что подверглась насилию, в условиях «свободной любви» возникают неизбежно. Подробности...
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Вырос риск новой войны на Украине

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Обвиняемый в терроризме Порошенко вернулся в Киев

Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев из-за границы. Ожидалось, что бывший глава государства, которого подозревают в госизмене, будет арестован прямо в аэропорту. Но Порошенко прошел через погранкордоны, хотя и не без инцидентов
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Циклон завалил снегом Южно-Сахалинск

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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Российская армия покажет НАТО свою решимость и скорость реакции

    Военные России и Белоруссии учатся действовать совместно
    		   18 января 2022, 20:05
    Фото: Константин Морозов/РИА Новости
    Текст: Виктор Сокирко

    «Создание в короткие сроки группировок войск на угрожаемых направлениях». Именно так официально обозначена цель внезапно объявленных совместных учений войск России и Белоруссии «Союзная решимость-2022». Почему маневры получили именно такое название и в чем будет их ключевая особенность по сравнению с другими учениями подобного рода?

    В самом названии российско-белорусских учений «Союзная решимость» есть какой-то американизм. Название отличается от более привычных, например, тех же прошлогодних учений «Запад-2021», которые проходили на территории России и Белоруссии.

    Возможно, это тонкий намёк НАТО, страны-члены которых, в первую очередь США, любят употреблять слово «решимость» в названии своих военных манёвров. Ну, вот вам ответочка – «Союзная решимость», за которой кроется именно готовность двух стран Союзного государство противостоять внешним угрозам.

    Грядущие российско-белорусские учения выпадают из привычных форм проведения военных манёвров. И ключевые слова отличий здесь – «перебазирование» и «передислокация», которые подразумевают не временный, а более долгосрочный вариант нахождения российских военных сил и средств на территории Белоруссии. Не на постоянной основе, а временной, сроки которой не озвучиваются – это может быть и неделя-другая, и... гораздо больший период пребывания. Как говорят военные – в соответствии с обстановкой.

    На данный момент объявлено, что учения пройдут 10-20 февраля. А до 9 февраля должна завершиться масштабная переброска войск - в этом и будет заключаться первый этап их проверки. Как заявляется официально, «планируется передислокация и создание в короткие сроки группировок войск на угрожаемых направлениях».

    «Короткие сроки» - едва ли не важнейшая фраза. Скорость передвижения войск, сил и средств, подвоза техники, личного состава и боеприпасов имеет первостепенное значение в современной войне. Гибкость применения и скорость реакции позволяет меньшим силам одерживать победу над большими, но не столь расторопными. Особенно важно это на огромных просторах Евразии.

    Заявленная численность участников военных учений «Союзная решимость» пока не известна, в любом случае она не должна превысить 13 тысяч человек, согласно Венскому договору ОБСЕ 2011 года. Дело не в масштабности и массовости – Москва добилась от Минска возможности размещения на территории Белоруссии своих вооружений, с последующей возможностью их увеличения. На случай реальной угрозы нападения со стороны НАТО на Европейском театре военных действий.

    Сейчас в Белоруссию будут переброшены эскадрилья истребителей Су-35, два дивизиона зенитной ракетной системы С-400, зенитный ракетно-пушечный дивизион «Панцирь-С». Предполагается, что этими силами будут отработаны учебные, как полагается, задачи. В частности - по организации охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана госграницы Союзного государства в воздушном пространстве, в том числе в рамках Единой региональной системы ПВО России и Белоруссии.

    На первый взгляд, силы, заявленные во внезапной проверке на территории Белоруссии, не блещут численностью.

    Однако ранее российские истребители и системы ПВО на территорию сопредельных государств в рамках проводимых учений не передислоцировались, а тем более там не базировались. Сейчас формат сотрудничества в области безопасности сместился в категорию «подготовка к военному времени». Совместная граница России и Белоруссии стала открыта для российского вооруженного транзита к границам НАТО.

    Сейчас замминистра обороны России Алексей Фомин в присутствии иностранных военных атташе говорит о том, что Россия и Белоруссия подразумевают ситуацию, когда ради безопасности придётся привлечь весь военный потенциал двух стран. А это уже не дюжина российских истребителей в небе и пара-тройка комплексов ПВО на земле. И имеющуюся группировку потребуется усилить для гарантированного обеспечения Союзного государства.

    «О проведении данного мероприятия президенты Российской Федерации и Республики Беларусь договорились ещё в декабре прошлого года... Может сложиться такая обстановка, когда сил и средств Региональной группировки будет недостаточно для гарантированного обеспечения безопасности Союзного государства, и мы должны быть готовы к её усилению», - объяснил Фомин цель маневров. Как заявляют в Минобороны, «в ходе перегруппировки российских войск на территорию Белоруссии будут оценены возможности транспортной инфраструктуры».

    Собственно, это и есть главная особенность учений «Союзная решимость». По крайне мере на первом этапе будет происходить не массовое задействование войск, а отработка логистических схем – переброска техники и вооружений, их размещение на территории Белоруссии. С вероятным использованием транспортных наземных коммуникаций, воздушных коридоров. Причём не только из граничащего с Белоруссией российского Западного военного округа, но и других сил и средств Вооруженных сил РФ из других регионов России. И даже очень далекого от Белоруссии Восточного военного округа.

    В том числе, что не исключено, из числа резервистов, военнообязанных из боевого армейского резерва страны (БАРС).

    Сборы запасников начнутся на днях в 12 субъектах России, находящихся на территории Центрального военного округа. Контракт о временном прохождении службы там заключили более 9 тысяч резервистов – полноценная дивизия по штату военного времени. В Южном военном округе таких «добровольцев» в конце прошлого года нашлось более 40 тысяч. Перебросить их за тысячи километров – дело техники, но весь этот механизм нужно рассчитать, отладить и проверить.

    Политический нюанс учений – согласие белорусского президента Александра Лукашенко на приём российских войск на своей территории для проведения внеплановых маневров. Он обратился к белорусским военным: «Точную дату определяйте, чтобы нас не упрекнули, что мы тут с бухты-барахты какие-то войска стянули, чуть ли не воевать собираемся». Воевать российская армия в Белоруссии не собирается, но готова выступить на защиту общих границ Союзного государства перед возможным наступлением НАТО. Падёт Минск, а там и до Смоленска недалеко.

    Любые военные учения – это в том числе сдерживающий фактор для потенциального противника. Наиболее масштабными с задействованием территории Белоруссии стали прошлогодние «Запад-2021», которые вызвали немало волнений в соседней Польше и странах Прибалтики.

    Не менее резонансной была и совместная штабная тренировка (СШТ) военных России и Белоруссии в марте 2021 года. Там шла речь о возможном перемещении российской военной техники на белорусские аэродромы – военные отрабатывали именно логистику, но эффект был несравнимо выше, чем от совместных учений.

    Похоже, что сейчас последует реальное воплощение отработанных ранее учебных схем – российские самолёты и средства ПВО окажутся на территории Белоруссии. Будет открыт и транспортный коридор, пропускная способность которого оценивается в десятки эшелонов с бронетехникой в сутки. За считанные дни на границу с Польшей могут быть переброшены более тысячи танков, артиллерийских и ракетных систем и более 100 тысяч военнослужащих. На наших глазах формируется ударный кулак - то есть тот самый мощный сдерживающий фактор.
     
     
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