Российская армия покажет НАТО свою решимость и скорость реакции

«Создание в короткие сроки группировок войск на угрожаемых направлениях». Именно так официально обозначена цель внезапно объявленных совместных учений войск России и Белоруссии «Союзная решимость-2022». Почему маневры получили именно такое название и в чем будет их ключевая особенность по сравнению с другими учениями подобного рода?

В самом названии российско-белорусских учений «Союзная решимость» есть какой-то американизм. Название отличается от более привычных, например, тех же прошлогодних учений «Запад-2021», которые проходили на территории России и Белоруссии.

Возможно, это тонкий намёк НАТО, страны-члены которых, в первую очередь США, любят употреблять слово «решимость» в названии своих военных манёвров. Ну, вот вам ответочка – «Союзная решимость», за которой кроется именно готовность двух стран Союзного государство противостоять внешним угрозам.

Грядущие российско-белорусские учения выпадают из привычных форм проведения военных манёвров. И ключевые слова отличий здесь – «перебазирование» и «передислокация», которые подразумевают не временный, а более долгосрочный вариант нахождения российских военных сил и средств на территории Белоруссии. Не на постоянной основе, а временной, сроки которой не озвучиваются – это может быть и неделя-другая, и... гораздо больший период пребывания. Как говорят военные – в соответствии с обстановкой.

На данный момент объявлено, что учения пройдут 10-20 февраля. А до 9 февраля должна завершиться масштабная переброска войск - в этом и будет заключаться первый этап их проверки. Как заявляется официально, «планируется передислокация и создание в короткие сроки группировок войск на угрожаемых направлениях».

На эту тему

«Короткие сроки» - едва ли не важнейшая фраза. Скорость передвижения войск, сил и средств, подвоза техники, личного состава и боеприпасов имеет первостепенное значение в современной войне. Гибкость применения и скорость реакции позволяет меньшим силам одерживать победу над большими, но не столь расторопными. Особенно важно это на огромных просторах Евразии.

Заявленная численность участников военных учений «Союзная решимость» пока не известна, в любом случае она не должна превысить 13 тысяч человек, согласно Венскому договору ОБСЕ 2011 года. Дело не в масштабности и массовости – Москва добилась от Минска возможности размещения на территории Белоруссии своих вооружений, с последующей возможностью их увеличения. На случай реальной угрозы нападения со стороны НАТО на Европейском театре военных действий.

Сейчас в Белоруссию будут переброшены эскадрилья истребителей Су-35, два дивизиона зенитной ракетной системы С-400, зенитный ракетно-пушечный дивизион «Панцирь-С». Предполагается, что этими силами будут отработаны учебные, как полагается, задачи. В частности - по организации охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана госграницы Союзного государства в воздушном пространстве, в том числе в рамках Единой региональной системы ПВО России и Белоруссии.

На первый взгляд, силы, заявленные во внезапной проверке на территории Белоруссии, не блещут численностью.

Однако ранее российские истребители и системы ПВО на территорию сопредельных государств в рамках проводимых учений не передислоцировались, а тем более там не базировались. Сейчас формат сотрудничества в области безопасности сместился в категорию «подготовка к военному времени». Совместная граница России и Белоруссии стала открыта для российского вооруженного транзита к границам НАТО.

Сейчас замминистра обороны России Алексей Фомин в присутствии иностранных военных атташе говорит о том, что Россия и Белоруссия подразумевают ситуацию, когда ради безопасности придётся привлечь весь военный потенциал двух стран. А это уже не дюжина российских истребителей в небе и пара-тройка комплексов ПВО на земле. И имеющуюся группировку потребуется усилить для гарантированного обеспечения Союзного государства.

«О проведении данного мероприятия президенты Российской Федерации и Республики Беларусь договорились ещё в декабре прошлого года... Может сложиться такая обстановка, когда сил и средств Региональной группировки будет недостаточно для гарантированного обеспечения безопасности Союзного государства, и мы должны быть готовы к её усилению», - объяснил Фомин цель маневров. Как заявляют в Минобороны, «в ходе перегруппировки российских войск на территорию Белоруссии будут оценены возможности транспортной инфраструктуры».

Собственно, это и есть главная особенность учений «Союзная решимость». По крайне мере на первом этапе будет происходить не массовое задействование войск, а отработка логистических схем – переброска техники и вооружений, их размещение на территории Белоруссии. С вероятным использованием транспортных наземных коммуникаций, воздушных коридоров. Причём не только из граничащего с Белоруссией российского Западного военного округа, но и других сил и средств Вооруженных сил РФ из других регионов России. И даже очень далекого от Белоруссии Восточного военного округа.

В том числе, что не исключено, из числа резервистов, военнообязанных из боевого армейского резерва страны (БАРС).

Сборы запасников начнутся на днях в 12 субъектах России, находящихся на территории Центрального военного округа. Контракт о временном прохождении службы там заключили более 9 тысяч резервистов – полноценная дивизия по штату военного времени. В Южном военном округе таких «добровольцев» в конце прошлого года нашлось более 40 тысяч. Перебросить их за тысячи километров – дело техники, но весь этот механизм нужно рассчитать, отладить и проверить.

Политический нюанс учений – согласие белорусского президента Александра Лукашенко на приём российских войск на своей территории для проведения внеплановых маневров. Он обратился к белорусским военным: «Точную дату определяйте, чтобы нас не упрекнули, что мы тут с бухты-барахты какие-то войска стянули, чуть ли не воевать собираемся». Воевать российская армия в Белоруссии не собирается, но готова выступить на защиту общих границ Союзного государства перед возможным наступлением НАТО. Падёт Минск, а там и до Смоленска недалеко.

Любые военные учения – это в том числе сдерживающий фактор для потенциального противника. Наиболее масштабными с задействованием территории Белоруссии стали прошлогодние «Запад-2021», которые вызвали немало волнений в соседней Польше и странах Прибалтики.

Не менее резонансной была и совместная штабная тренировка (СШТ) военных России и Белоруссии в марте 2021 года. Там шла речь о возможном перемещении российской военной техники на белорусские аэродромы – военные отрабатывали именно логистику, но эффект был несравнимо выше, чем от совместных учений.

Похоже, что сейчас последует реальное воплощение отработанных ранее учебных схем – российские самолёты и средства ПВО окажутся на территории Белоруссии. Будет открыт и транспортный коридор, пропускная способность которого оценивается в десятки эшелонов с бронетехникой в сутки. За считанные дни на границу с Польшей могут быть переброшены более тысячи танков, артиллерийских и ракетных систем и более 100 тысяч военнослужащих. На наших глазах формируется ударный кулак - то есть тот самый мощный сдерживающий фактор.